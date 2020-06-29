За месяц в Украине количество случаев пневмонии выросло в 2 раза до более 4 тыс. больных за неделю, - Степанов. ВИДЕО
В Украине в средине апреля регистрировали более 5 тыс. случаев пневмонии за неделю. В мае это показатель упал до 2,1 тыс. случаев на неделю. На сегодня этот показатель снова вырос до более 4 тыс. случаев пневмонии за неделю.
Об этом сообщил на брифинге министр здарвоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"В свое время, по решению Министерства здравоохранения, был расширен перечень и алгоритм ПЦР-тестирований на COVID-19, в том числе были добавлены все новые случаи пневмонии. Независимо от того, есть симптомы или нет мы тестируем (на коронавирус. – Ред.) все случаи пневмонии, которые регистрируются в нашей стране. Это важно, потому что основным осложнением у COVID-19, в первую очередь, является пневмония, которая протекает очень сложно и очень часто приводит к летальному исходу. Когда мы начали это тестировать, в средине апреля мы регистрировали за неделю около 5 061 случая пневмонии. Затем этот показатель упал и на 11 мая мы вышли на показатель 2 143 случая пневмонии за неделю. На сегодняшний день мы регистрируем более 4 тыс. случаев пневмонии за неделю. Основная часть из них это осложнения от COVID-19", - рассказал Степанов.
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. треба гроші-то давайте почнемо пневмонію
https://www.pravda.com.ua/news/4b1aaa36b5789/ Со слов министра здравоохранения Василия Князевича : "К сожалению, мы должны констатировать, что в Украине фактически началась эпидемия калифорнийского гриппа A/H1N1. Мы рассматриваем возможность объявления карантина не только в западных областях, но и по всей стране, так как вирус распространяется чрезвычайно быстро", - сказал он. Тут же новость подхватили и развили Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко и СНБО.
Вывод первый. Эпидемия "свиного гриппа" придумана.
Вывод второй. Тем не менее, под нее правительство хочет потратить 5,5 миллиардов.
Вывод третий. Поэтому премьер, президент, глава СНБО и, естественно, Минздрав всячески стимулируют тему эпидемии. Их поддерживают масса разных людей - от международных чиновников и бизнесменов до простых людей, поддавшихся психозу.
Львів - Рік 2009 запам'ятається українцям епідемією грипу. Людям довелось не лише вчитися жити з небезпечним вірусом, а ще й відсіювати у час пандемії негативну інформацію і долати паніку з політичним присмаком. Першими від вірусу А/H1N1 постраждали мешканці західних областей держави.
Відсутність будь-яких ліків в аптеках, брак марлевих пов'язок, неправдива інформація, яка лунала з уст влади та політиків. Саме цим львів'янам запам'яталась епідемія. Тим часом щодня на Львівщині кількість хворих збільшувалась на кілька тисяч, за добу вмирали до 10 осіб. Патологоанатоми при розтині у покійників замість легенів виявляли запечену кров.
В Швеции она была и есть.
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html
https://www.bbc.com/ukrainian/features-53106838?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html
"Швеція (09 бер. - 17 трав.)
Кількість смертей була на 24% більше за середню, загалом померло на 4 200 більше людей, ніж зазвичай.
Смертність від Covid-19, офіційні дані"
А если нажать на опцию "Детальніше", там еще интереснее
"Під час піку в Швеції, який припав на тиждень, що закінчився 12 квітня, зафіксувала найбільшу тижневу кількість смертей за два десятиліття.
Показники смертності у Швеції контрастують із сусідніми Данією та Норвегією, де загальна кількість смертей була набагато ближче до рівнів попередніх років.
Під час спалаху у Швеції не запроваджували загальний карантин. Натомість влада зробила ставку на добровільне дотримання соціальної дистанції та інші адресні заходи."
И график красноречивый.
Зачем так беспардонно врете, https://censor.net/user/452060?
Вы - лжец.
Швейцарія (09 бер. - 24 трав.)
Кількість смертей була на 10% більше за середню, загалом померло на 1 400 більше людей, ніж зазвичай.
Смертність від Covid-19, офіційні дані
1 639
Надлишкова смертність від інших причин
Загалом немає
Детальніше
Швеція (09 бер. - 17 трав.)
Кількість смертей була на 24% більше за середню, загалом померло на 4 200 більше людей, ніж зазвичай.
Смертність від Covid-19, офіційні дані
3 981
Надлишкова смертність від інших причин
190
Детальніше
Убедительно?
Вы выискиваете в стиле шария, к чему бы удобно прицепиться. и даже это у Вас получается не очень. для этого Вам приходится делать вид, что Вы в жизни ни одной лабораторки, где был анализ погрешности, не сделали.
Работу найти при желании всегда можно. Есть сайты соответствующие.