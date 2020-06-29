За месяц в Украине количество случаев пневмонии выросло в 2 раза до более 4 тыс. больных за неделю, - Степанов. ВИДЕО

В Украине в средине апреля регистрировали более 5 тыс. случаев пневмонии за неделю. В мае это показатель упал до 2,1 тыс. случаев на неделю. На сегодня этот показатель снова вырос до более 4 тыс. случаев пневмонии за неделю.

Об этом сообщил на брифинге министр здарвоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"В свое время, по решению Министерства здравоохранения, был расширен перечень и алгоритм ПЦР-тестирований на COVID-19, в том числе были добавлены все новые случаи пневмонии. Независимо от того, есть симптомы или нет мы тестируем (на коронавирус. – Ред.) все случаи пневмонии, которые регистрируются в нашей стране. Это важно, потому что основным осложнением у COVID-19, в первую очередь, является пневмония, которая протекает очень сложно и очень часто приводит к летальному исходу. Когда мы начали это тестировать, в средине апреля мы регистрировали за неделю около 5 061 случая пневмонии. Затем этот показатель упал и на 11 мая мы вышли на показатель 2 143 случая пневмонии за неделю. На сегодняшний день мы регистрируем более 4 тыс. случаев пневмонии за неделю. Основная часть из них это осложнения от COVID-19", - рассказал Степанов.

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