РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11499 посетителей онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
4 113 66

За месяц в Украине количество случаев пневмонии выросло в 2 раза до более 4 тыс. больных за неделю, - Степанов. ВИДЕО

В Украине в средине апреля регистрировали более 5 тыс. случаев пневмонии за неделю. В мае это показатель упал до 2,1 тыс. случаев на неделю. На сегодня этот показатель снова вырос до более 4 тыс. случаев пневмонии за неделю.

Об этом сообщил на брифинге министр здарвоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"В свое время, по решению Министерства здравоохранения, был расширен перечень и алгоритм ПЦР-тестирований на COVID-19, в том числе были добавлены все новые случаи пневмонии. Независимо от того, есть симптомы или нет мы тестируем (на коронавирус. – Ред.) все случаи пневмонии, которые регистрируются в нашей стране. Это важно, потому что основным осложнением у COVID-19, в первую очередь, является пневмония, которая протекает очень сложно и очень часто приводит к летальному исходу. Когда мы начали это тестировать, в средине апреля мы регистрировали за неделю около 5 061 случая пневмонии. Затем этот показатель упал и на 11 мая мы вышли на показатель 2 143 случая пневмонии за неделю. На сегодняшний день мы регистрируем более 4 тыс. случаев пневмонии за неделю. Основная часть из них это осложнения от COVID-19", - рассказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 заболели 28 детей и 85 медработников, всего 3 175 детей и 6 665 медиков, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
вже було таке з "свинячим" грипом..психоз..наварили досить МОЗ і фармацевти..для розробок нових вакцин.фармацевти тоже люди їсти хотять..
. треба гроші-то давайте почнемо пневмонію
показать весь комментарий
29.06.2020 10:34
+4
Прямий наслідок носіння масок. Про те, що скупчення мікробів на масках призведе до хвороб не писав тільки лінивий. Тим більш зараз така спека.
показать весь комментарий
29.06.2020 10:54
+3
2009 рік
https://www.pravda.com.ua/news/4b1aaa36b5789/ Со слов министра здравоохранения Василия Князевича : "К сожалению, мы должны констатировать, что в Украине фактически началась эпидемия калифорнийского гриппа A/H1N1. Мы рассматриваем возможность объявления карантина не только в западных областях, но и по всей стране, так как вирус распространяется чрезвычайно быстро", - сказал он. Тут же новость подхватили и развили Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко и СНБО.
показать весь комментарий
29.06.2020 10:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот это и есть реальные показатели. В не та туфта с ежедневных отчётов. Учитывая, что пневмония только у 5% заболевших.
показать весь комментарий
29.06.2020 10:16 Ответить
У нас на одного больного угробили 10 !!! китайских тестов от нашей власти. И до одного места....
показать весь комментарий
29.06.2020 10:24 Ответить
Слухати Степановна - це себе не поважати. Вы праві - це МАЙЖЕ реальні показники, які стали видимими тому, що збільшились масштаби тестувань. А грамотний міністр сказав би не "виросло в два рази", а "виявлено вдвічі більше". Але і це ще не все. По маленьких населених пунктах, які знаходяться далеко від центрів, де є лабораторії, на аналізи проби відправляють лише тим, у кого клінічна картина настільки яскрава, що тестів і не потрібно. Іншим сімейні лікарі радять переходити на самоізоляції, вживати у великій уюкількості вітамін С, пити 4-5 літрів води на добу і міряти температуру. І скільки серед таких пацієнтів є хворих на коронавірус у легкій формі, відомо лише Господу.
показать весь комментарий
29.06.2020 11:29 Ответить
Пневмонию лечили дома?
показать весь комментарий
29.06.2020 18:58 Ответить
У пневмонии всегда было два сезонных пика - в январе и в июне. Так что сравнивать надо не с маем или апрелем, а с июнем например прошлого года.
показать весь комментарий
29.06.2020 10:33 Ответить
вже було таке з "свинячим" грипом..психоз..наварили досить МОЗ і фармацевти..для розробок нових вакцин.фармацевти тоже люди їсти хотять..
. треба гроші-то давайте почнемо пневмонію
показать весь комментарий
29.06.2020 10:34 Ответить
2009 рік
https://www.pravda.com.ua/news/4b1aaa36b5789/ Со слов министра здравоохранения Василия Князевича : "К сожалению, мы должны констатировать, что в Украине фактически началась эпидемия калифорнийского гриппа A/H1N1. Мы рассматриваем возможность объявления карантина не только в западных областях, но и по всей стране, так как вирус распространяется чрезвычайно быстро", - сказал он. Тут же новость подхватили и развили Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко и СНБО.
показать весь комментарий
29.06.2020 10:36 Ответить
Да ну, что за детский сад, сравнивают всегда год к году, а не помесячно. Нужны данные за май и июнь 2019, возможно действительно мы увидим большой прирост, а может и нет.
показать весь комментарий
29.06.2020 10:38 Ответить
Прирост чего увидим или нет? В прошлом году тестирование на ковид не проводилось, поэтому можно сравнивать только по пневмониям. Но даже этот показатель зависит от разных причин, которые не всегда идентичны и повторяются, например погодных.
показать весь комментарий
29.06.2020 16:44 Ответить
2009 рік

Вывод первый. Эпидемия "свиного гриппа" придумана.
Вывод второй. Тем не менее, под нее правительство хочет потратить 5,5 миллиардов.
Вывод третий. Поэтому премьер, президент, глава СНБО и, естественно, Минздрав всячески стимулируют тему эпидемии. Их поддерживают масса разных людей - от международных чиновников и бизнесменов до простых людей, поддавшихся психозу.
показать весь комментарий
29.06.2020 10:41 Ответить
31 грудня 2009 " Радіо Свобода"

Львів - Рік 2009 запам'ятається українцям епідемією грипу. Людям довелось не лише вчитися жити з небезпечним вірусом, а ще й відсіювати у час пандемії негативну інформацію і долати паніку з політичним присмаком. Першими від вірусу А/H1N1 постраждали мешканці західних областей держави.

Відсутність будь-яких ліків в аптеках, брак марлевих пов'язок, неправдива інформація, яка лунала з уст влади та політиків. Саме цим львів'янам запам'яталась епідемія. Тим часом щодня на Львівщині кількість хворих збільшувалась на кілька тисяч, за добу вмирали до 10 осіб. Патологоанатоми при розтині у покійників замість легенів виявляли запечену кров.
показать весь комментарий
29.06.2020 10:44 Ответить
Обратите внимание, что наиболее инфицированные и тогда были западные области страны и они совпадают с нынешними "чемпионами" заражения. Может не в ковиде проблема, а в чем то другом?
показать весь комментарий
29.06.2020 16:50 Ответить
2009 рік "свинячий грип" читаю..теж саме що 2020 рік--один до одного
показать весь комментарий
29.06.2020 10:52 Ответить
"А вірус так і не ізолювали" - впевнений?
показать весь комментарий
29.06.2020 11:58 Ответить
Значить, не впевнений. Нащо тоді ці фантазії?
показать весь комментарий
29.06.2020 12:27 Ответить
Прямий наслідок носіння масок. Про те, що скупчення мікробів на масках призведе до хвороб не писав тільки лінивий. Тим більш зараз така спека.
показать весь комментарий
29.06.2020 10:54 Ответить
"BBC. там проанализировали т.н. избыточную смертность. т.е. смертность выше статистики за прошлый год но без вирусочка. так вот именно в странах, где был самый садистский дурантин, она была самой высокой. в Швеции её не было вообще."
В Швеции она была и есть.
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html
показать весь комментарий
29.06.2020 12:04 Ответить
я имел в виду вот эту статью:
https://www.bbc.com/ukrainian/features-53106838?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
показать весь комментарий
29.06.2020 12:10 Ответить
А я имел в виду вот эти данные по избыточной смертности
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html
показать весь комментарий
29.06.2020 12:17 Ответить
я заметил
показать весь комментарий
29.06.2020 12:21 Ответить
По Вашей ссылке
"Швеція (09 бер. - 17 трав.)
Кількість смертей була на 24% більше за середню, загалом померло на 4 200 більше людей, ніж зазвичай.
Смертність від Covid-19, офіційні дані"

А если нажать на опцию "Детальніше", там еще интереснее

"Під час піку в Швеції, який припав на тиждень, що закінчився 12 квітня, зафіксувала найбільшу тижневу кількість смертей за два десятиліття.
Показники смертності у Швеції контрастують із сусідніми Данією та Норвегією, де загальна кількість смертей була набагато ближче до рівнів попередніх років.
Під час спалаху у Швеції не запроваджували загальний карантин. Натомість влада зробила ставку на добровільне дотримання соціальної дистанції та інші адресні заходи."

И график красноречивый.
Зачем так беспардонно врете, https://censor.net/user/452060?
показать весь комментарий
29.06.2020 12:23 Ответить
а Вы попробуйте почитать, что я написал. а начинать плеваться уже потом... понимаю, что так дольше, канешна....
показать весь комментарий
29.06.2020 12:34 Ответить
"недавно была статья в новостях BBC. там проанализировали т.н. избыточную смертность. т.е. смертность выше статистики за прошлый год но без вирусочка. так вот именно в странах, где был самый садистский дурантин, она была самой высокой. в Швеции её не было вообще."

Вы - лжец.
показать весь комментарий
29.06.2020 12:36 Ответить
Сравните две записи по Вашей ссылке

Швейцарія (09 бер. - 24 трав.)
Кількість смертей була на 10% більше за середню, загалом померло на 1 400 більше людей, ніж зазвичай.
Смертність від Covid-19, офіційні дані
1 639

Надлишкова смертність від інших причин
Загалом немає
Детальніше

Швеція (09 бер. - 17 трав.)
Кількість смертей була на 24% більше за середню, загалом померло на 4 200 більше людей, ніж зазвичай.
Смертність від Covid-19, офіційні дані
3 981

Надлишкова смертність від інших причин
190
Детальніше

Убедительно?
показать весь комментарий
29.06.2020 12:43 Ответить
нет. 190 статистически не достоверно отличается от нуля.
показать весь комментарий
29.06.2020 12:45 Ответить
Одно вранье, Вы прикрывете другим.
показать весь комментарий
29.06.2020 13:06 Ответить
мухлевать не надоело? основная мысль была в том, что дурантин в Испании и Италии обрушил очень много домиков даже без помощи вирусочка. а в Швеции нет. этого Вы не оспариваете...
Вы выискиваете в стиле шария, к чему бы удобно прицепиться. и даже это у Вас получается не очень. для этого Вам приходится делать вид, что Вы в жизни ни одной лабораторки, где был анализ погрешности, не сделали.
показать весь комментарий
29.06.2020 13:11 Ответить
А Вам мухлевать не надоело? При зашкаливающей заболеваемости и смертности в Италии и Испании не успевали тестировать всех умерших на ковид. И они попали в статистику как "умершие от иных причин". Если бы избыточная смертность была вызвана административными мерами (отмена ургентных операций, отказ в медпомощи и тп), то смертность от иных причин должна была наростать от начала карантина и держаться на определенном уровне. А по Испании и Италии четко видно, что эта избыточная смертность повторяет все изломы кривой смертности от ковида. Следовательно, на них влияют одни и те же факторы. То есть просто тестирование не было способно выявить ковид у всех умерших. В развитых странах карантин снизил заболеваемость и смертность до возросших возможностей ежедневного тестирования и избыточная смертностьот др. причин исчезла. А в бедных странах осталась. И вот вопрос "А от чего она вдруг так резко подскочила?"
показать весь комментарий
29.06.2020 13:34 Ответить
Это все Ваши фантазии.
показать весь комментарий
29.06.2020 14:19 Ответить
Если Вы сдавали работы, где нежелательный эффект в 4,8% Вы выдавали за его полное отсутствие, то Вы весьма плохой специалист.
показать весь комментарий
29.06.2020 13:40 Ответить
Полное непонимание и мухлеж пока только у Вас. Статданные статистических ведомств обычно приводят уже обработанными и по середине доверительного интервала. Не думаю, что шведы сделали для Вас исключение. К тому же, это именно Вы утверждали, что смертность - наиболее надежный показатель. Но как только этот показатель стал противоречить Вашим выдумкам, так сразу у Вас 190 и 0 стали статистически равны.
показать весь комментарий
29.06.2020 14:16 Ответить
Это все ваши маски в 30 градусную жару виноваты! Люди дышат бактериями которые там накопились за карантин!
показать весь комментарий
29.06.2020 12:21 Ответить
Маски нужно менять. Вы ж носки не носите месяцами или носите?
показать весь комментарий
29.06.2020 19:01 Ответить
Ага. Каждые два часа. Четыре месяца подряд. По 20 грн штука. Без работы. Шли бы вы бабуся... через дорогу в другом месте! И носки я не выбрасываю когда меняю, а стираю!
показать весь комментарий
29.06.2020 22:42 Ответить
Не 20 грн, а 5,5. Вы с утра и до вечера находитесь среди скопления людей? На улице маску не надевайте, достаточно соблюдать социальную дистанцию , надевайте только если заходите в магазин или там, где скопление людей. В этом случае вам достаточно одной маски в день. Неужели это так много -5 грн в день: чтобы защитить себя от вируса и обезопасить от себя окружающий? Касаемо носков, дырявые тоже носите? А маски есть многоразовые тоже, если на то пошло. Но за ними нужно должным образом ухаживать, стирать, обрабатывать.

Работу найти при желании всегда можно. Есть сайты соответствующие.
показать весь комментарий
30.06.2020 06:34 Ответить
Откуда вы только беретесь такие умные.
показать весь комментарий
29.06.2020 22:43 Ответить
Учиться нужно было, тоже был бы умным
показать весь комментарий
30.06.2020 06:37 Ответить
 
 