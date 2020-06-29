Дети с временно оккупированных территорий, которые приезжают сдавать ВНО, не должны проходить обсервацию, - Степанов. ВИДЕО

Дети с временно оккупированных территорий, которые приезжают сдавать ВНО, могут не проходить обсервацию.

Об этом на брифинге 29 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день у нас самоизоляцию или обсервацию не должны проходить исключительно дети, которые приезжают сдавать ВНО или поступать в украинские вузы с временно оккупированных территорий", - сказал он.

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Степанов также напомнил, что на последнем заседании Кабмина разрешили не проходить обсервацию людям, которые после приезда из-за границы прошли исследование методом ПЦР и оно оказалось отрицательным.