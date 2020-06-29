Мужчина в одних трусах въехал на коне в киевский супермаркет: "Я просто попросил две бутылки пива. Литровых". ВИДЕО

Мужчина в одних трусах въехал в киевский супермаркет верхом на лошади.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи происшествия опубликована на странице Киев оперативный в соцсети.

Судя по разговору наездника с людьми, он приехал купить две бутылки пива, а без лошади в супермаркет не пошел потому, что одет неподобающим образом.

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