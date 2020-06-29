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Шахтеры из разных регионов Украины начинают акцию протеста в Киеве с 30 июня, - глава профсоюза Волынец. ВИДЕО

Шахтеры из разных регионов Украины начнут завтра в Киеве бессрочную акцию протеста, на которой, среди прочего, будут требовать погашения перед работниками государственных шахт задолженности по выплате зарплаты, выведению отрасли из кризиса и отставки ответственных за кризис чиновников.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Горняки предприятий "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь" выехали в столицу. 30 июня шахтеры из разных регионов Украины начинают в Киеве бессрочную акцию протеста, чтобы защитить свои гарантированные Конституцией права и передать президенту, премьер-министру, министру энергетики свои требования, среди которых: погашение перед работниками государственных шахт задолженности по выплате заработной платы, которая, по состоянию на 24 июня 2020 года, составляет 622,5 млн грн", - отметил он.

Также, по словам Волынца, среди требований шахтеров: "обязательства Фонда государственного имущества Украины, ЗАО "Центрэнерго", ГП "Держвуглепостач", ГП "Калушская ТЭЦ-Нова" полностью рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь, в частности, с ГП "Львовуголь" (353 млн грн), шахтами имени М.С. Сургая (94 млн грн), "Южнодонбасская №1" (260 млн грн), "Краснолиманская".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас цены на электроэнергию для промышленности выше, чем были при "Роттердам+", а для населения по-прежнему от формулы не зависят, - экс-глава НКРЭКУ Вовк

Кроме того, шахтеры будут требовать освободить от исполнения обязанностей председателя профильного комитета Верховной Рады Андрея Геруса и привлечь его к уголовной ответственности. "Также запрет импорта электроэнергии и угля газовых марок из страны агрессора - Российской Федерации, Беларуси. Возобновление работы блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на уголь газовой группы. Вывод шахт из простоя, обеспечение их стабильной работы и прочее", - добавил Волынец.

Шахтеры из разных регионов Украины начинают акцию протеста в Киеве с 30 июня, - глава профсоюза Волынец 01

Напомним, на минувшей неделе шахтеры государственной шахты "Надежда" протестовали под Офисом Президента. После выхода к ним главы государства и обещания "разобраться с Центрэнерго", шахтерам госкомпания, подконтрольная Игорю Коломойскому, заплатила 8,75 млн грн, что составляет около 0,5% долга "Центрэнерго" шахтам.

Также читайте: Шахтеры под ОП спросили у Зеленского, почему "Центрэнерго" Коломойского не покупает уголь с их шахт

Ранее Волынец заявлял, что когда работала формула "Роттердам +", отечественный уголь был востребован и шахтеры имели работу и зарплату, а сейчас они собираются ехать в Киев протестовать.

Автор: 

Волынец Михаил (158) Киев (25580) протест (5858) шахтеры (655) Роттердам+ (165)


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Топ комментарии
+32
Клятый Порошенко, що ж ты зарплаты задерживаешь?
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29.06.2020 17:11
+12
Ответ: плачу я и мои знакомые, родственники и друзья с кумовьями из своего кармана. За убыточные предпреятия, убыточными их сделал ЗЕ через Геруса для Коломойского. Конкуренцию уничтожил тот же ЗЕ через того же Гекруса для того же Коломойского. И карман мой. Скажим вместе СПАСИБО Зедятлам. Они с ЗЕ, Герусом и Коломойским это сделали ВМЕСТЕ.
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29.06.2020 17:31
+10
Шахтеры из разных регионов Украины начинают акцию протеста в Киеве с 30 июня, - глава профсоюза Волынец - Цензор.НЕТ 3598
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29.06.2020 17:26
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Правила форума Совет форумчан
Клятый Порошенко, що ж ты зарплаты задерживаешь?
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29.06.2020 17:11 Ответить
"Роттердам+ - ето кака", - говорили вони...
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29.06.2020 18:03 Ответить
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29.06.2020 21:42 Ответить
За що вони голосували те й отримали.
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30.06.2020 10:53 Ответить
Здобули!
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29.06.2020 17:13 Ответить
Вопрос: кто будет платить за убыточные шахты и где конкуренция на энергорынке? Из чьего кармана этот банкет?
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29.06.2020 17:13 Ответить
Банкетом вважаєш отримання заробленої зарплати ? Майже дев'яності.
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29.06.2020 17:26 Ответить
Банкетом я считаю МНОГОЛЕТНЕЕ финансирование госбюджетом УБЫТОЧНЫХ шахт, которые надо быстрее закрывать и шахтёрам на них искать новую работу, как в Европе. Остаться должны ПРИБЫЛЬНЫЕ и КОНКУРЕНТНОСПОСОБНЫЕ
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29.06.2020 17:31 Ответить
А хто проти ? Але цим має хтось зайнятись.
4 місяці тому: https://hromadske.ua/posts/zbitkovi-derzhavni-shahti-mayut-zakriti-protyagom-5-rokiv-na-ce-pide-do-15-mlrd-grn Збиткові державні шахти мають закрити протягом 5 років: на це піде до 15 млрд грн
«Закриття однієї шахти і переведення її в екологічно безпечний об'єкт коштує від 200 до 500 мільйонів гривень. Додаємо соціальний пакет, який треба буде надати шахтарям. За нашою оцінкою, загалом реформа обійдеться в 14-15 мільярдів гривень», - повідомив Оржель.

І хіба не справедливі вимоги: виплатити зарплату (невиплачену з причин несплати за поставлене вугілля) і припинити експорт вугілля газової групи з країни-агресора,що лобіюється Ґерусом ?
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29.06.2020 17:48 Ответить
Блеять, при таких розцінках коли Зєля буде уходити з Офісу Президента закривати за ним двері будуть протягом двох тижднів і на це піде декілька мільйонів гривень
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30.06.2020 10:55 Ответить
А как отличить прибыльные от неприбыльных? Вот Центренерго, при барыгах, было прибыльным, а при честной бубочке стало убыточным. Его закрывать?
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29.06.2020 17:49 Ответить
А Вы разбирались почему они "убыточные"? Ну так для понимания, прежде чем давать советы космической глупости? В Польше где темпы развития САМЫЕ большие в Европе что закрывают угольные шахты?( Это к вашим "аргументам") Расставила все по полочкам. Госшахты( как и вся госсобственность) являются кормушкой уродов олигархов и чиновников 30 лет."руководителям" "отрасли" и шахт ВЫГОДНО выделение дотаций и о они просто банально разворовываются. Далее на госшахтах существует система "аренды" "нужными бизнесменами" ВНОВЬ ВВЕДЕННЫХ НА ДЕНЬГИ государства добычных участков,когда САМОЕ ДОРОГОЕ "удовольствие" строительство добычных участков производит шахта,а добычу угля на ней( причем ВСЕ затраты сбрасываются на шахту) "нужными" бизнесменами. Часть угля,добываемого на госшахтах почему то по минимальной стоимости продается посредникам,которые продают его уже с "надбавкой". Далее на энергетических предприятиях почему то НЕ покупают уголь с госшахт,а покупают ( конечно же по "тендерам" у других либо по дорогой цене,если это госсобственность,и создают фиктивные долги,что бы обанкротить и купить либо ..просто не покупают и уголь тысячами тонн валяется на складах утрачивая свое качество). Для людей НЕ представляющих что такое шахта в Украине
В Украине( как и в мире) шахту "обслуживают" энергетики( громадный потребитель э/э) машиностроители( комбайны,компрессоры,насосы,электровозы,вагонетки),металлурги( рельсы и различная "крепь"),производители электрических машин. Я назвал САМЫЕ большие отрасли,которые и так плохо себя чувствуют ,а без шахт умрут. Поголовное большинство госшахт становится "прибыльными" как только приватизируются. Почему? Наверное вопрос не в шахтах ,а в управлении ними? Другие не хотят приватизировать,хотя запасы угля огромны. Почему? Наверное потому что в них надо сначала ВЛОЖИТЬ,а "ето" пусть сделает государство( а уж затем можно и "приватизировать") И для НЕ умных людей вопрос- В Украине энергетический баланс 50% строится на ТЭС,уголь за БАКСЫ покупать будете?( где их возьмете,ну так для интереса,если сейчас каждая третья гривна ЗАЕМНАЯ)Или лучше 2.5млр$ заплатить американским шахтёрам а своим 30 млн.$ нельзя?) СПРАШИВАТЬ надо ПОЧЕМУ НАГЛО ВОРУЮТ и отрасль УНИЧТОЖАЕТСЯ намеренно! В Украине за ТАКОЕ руководство госсобственностью НИКТО не несёт ответственности. Никто и НИКАКОЙ. Причина в ЭТОМ и уголь "дарагой"и шахты "убыточные" и меседжи "дурковатые". В мировом энергическом балансе уголь занимает 40%,а вы сокращать( в США чуть менее 50% и где мы и где США). В Украине 55% э/э производится на АЭС( и сколько срок службы блоков,а? Ну которым уже по 30-40 лет) Электричество тоже покупать будете? И на что? Не давайте советов космической глупости,если не разбираетесь.
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30.06.2020 06:32 Ответить
Ответ: плачу я и мои знакомые, родственники и друзья с кумовьями из своего кармана. За убыточные предпреятия, убыточными их сделал ЗЕ через Геруса для Коломойского. Конкуренцию уничтожил тот же ЗЕ через того же Гекруса для того же Коломойского. И карман мой. Скажим вместе СПАСИБО Зедятлам. Они с ЗЕ, Герусом и Коломойским это сделали ВМЕСТЕ.
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29.06.2020 17:31 Ответить
Я конечно понимаю, что на данном ресурсе очень популярна любая критика Зелика, при чём по всем вопросам жизнедеятельности страны и людей в целом, прямо не Президент Украины с весьма скромными полномочиями, а целый Темнейший и Величайший, но государственные шахты проблемны уже много лет и этот вопрос надо закрывать. Время угля для энергогенерации подходит к концу, увы и ах. Тянуть всё это за счёт госбюджета - путь в никуда
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29.06.2020 17:36 Ответить
Опровергните ФАКТАМИ мои слова. Обоснуйте ФАКТАМИ свои. Про Зе, Геруса и Коломойского. да, скоро и работники АЄС в Киев подтянуться. Атомную єнергетику положили те же люди по той же причине.
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29.06.2020 17:43 Ответить
Теме распила бабла при "господдержке" шахт уже лет 20, окститесь, при чём тут Зелик? Кто всрався, невистка? Как раз Волынец энд компани вам об этом и расскажет. Состояния уже сделаны на этом, а шахтёров до сих пор возят в Киев на "экскурсии с касками". Атомщикам да, надо дать возможности, но там вопрос Раши постоянно мелькает. Поэтому не надо сваливать всё в одну кучу. Экономика должна быть экономной и конкурентноспособной, а не за громкими лозунгами, продолжать сидеть на шее государства
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29.06.2020 17:52 Ответить
Как это при чём ЗЕ? Вы, что, айкоса с ним накурились? Вот, например, ещё 19 мая сего года Ахметов отказался от предложения Зеленского купить ГП "Центроэнерго". С начала года убытки ГП "Центроэнерго" от продажи электроэнергии по заниженным ценам предприятиям, Коломойского составили 1,107 млрд. гривен. А до ЗЕ оно было ПРИБЫЛЬНЫМ. За период с середины 2019 года с приходом Зеленского к власти, государственное предприятие "Центрэнерго" , один из основных генераторов электрической и тепловой энергии государственной собственности, с доходного и работающего предприятия, усилиями назначенных властью управленцев, превратилось в убыточное с огромными много миллиардными долгами. Долг предприятия сейчас составляет 3.01 млрд. гривен.
Следующей жертвой олигархам стане атомная энергетика уводимая в минус назначенными Зеленским и К представителями Ахметова. Генерация АЭС снижена до исторического минимума - 49% для поддержания схем Ахметова.
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29.06.2020 18:00 Ответить
По Центрэнерго таки и задайте этот вопрос Зелику? Я то тут причём, тем более с айкосами? На госшахтах какая себестоимость добычи угля? Какая цена у нас на электроэнергию? Откуда у Ахметова монополия и как он со всем договаривается? Это всё Зелик виноват? Или 25 лет схем в энергетике с различными олигархами в главных ролях, так и остались неведомыми для пипла? Роттердам+ ничему не учит?
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29.06.2020 18:12 Ответить
ты забавный) Тебе пишут что зеля назначает ахметовских ставленников и те хоронят то же Центренерго, а у тебя "зелик невиноват"?))))
А кто виноват? Ахметов точно такой же как был год назад при Порошенке, но -
ТОГДА ЦЕНТРЕНЕРГО БЬІЛО ПРИБЬІЛЬНЬІМ.

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29.06.2020 18:33 Ответить
Да, Зедятлы они забавные.
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29.06.2020 18:37 Ответить
Ахметовских ставленников назначали, назначают и будут назначать. Ахметов - это гигант украинской экономики и политики уже на протяжении 25 лет. И никто с этим ничего не поделает, да - это такая забавная вещь и реалии этой жизни. Кучма, Янек и Порох с этим ничего не поделали, так что вы сейчас хотите, диванные "реформаторы"?
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29.06.2020 18:47 Ответить
Спросят, непременно спросят. И по полной. особенно, как с борцуна с олигархами. ну, как он даунам от рождения обущал, ну, тем, кто за него проголосовал.
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29.06.2020 18:36 Ответить
С Кучмы, Ющенко, Януковича, Порошенко много спросили? Сидят они в тюрьме? Пострадало их имущество, заработанное непонятно где? За Зелика проголосовало 73%,и как тут высирают под каждой новостью, они все дебилы? И вас, таких умных, все они окружили и жить не дают? К чему эта наивность?
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29.06.2020 19:39 Ответить
Так вуы голосовали за кипрско-оманского офшорника и мастера иммитации игры х..м на рояле!
Это многое поясняет в вашем повдении.
И не передёргивайте цифры. 73% ОТ ПРИШЕДШИХ на выборы. А не от всей имеющих право голоса. А явка была ну очень низкая.
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29.06.2020 20:34 Ответить
Я НЕ голосовал за Зелика и надеюсь теперь весь антиЗЕпонос выше ,смотрится комично. Навешивания ярлыков "зедебила" и прочее, уже входит в какое-то шизоидное состояние
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29.06.2020 21:55 Ответить
Ответте на два вопроса пожалуста- почему есть нормально иметь к Порошенко претензии по всем проблемам,даже самым мелким,и второй- почему к зеленскому нельзя обращаться ни по каким вопросам,даже стратегическим?
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30.06.2020 00:41 Ответить
Да, сейчас многие говорят, что не нолосовали за это тупое, трусливое и воровитое отребье. Об этом, об отказе за свое нолосование, говорили еще год тому назад. Подведем итог: фактами вы не опровергли мои факты, так же как и не подтвердили фактами свои слова. За писсюаниста вы не голосовали. Теперь можно и посмеяться. С вас. 😁😂🤣😊
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30.06.2020 05:40 Ответить
Это значит он голосовал за Медведчука,Рабиновича и т.д.,короче,за праршу....(ватник)....
Осюда такая ненависть к Пороху и его лекторату!!
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30.06.2020 06:58 Ответить
К слову, за страусовода вы не в курсе?
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29.06.2020 20:44 Ответить
Так кто ему виноват, что он такой неуч, ублюдок и враг Украины???
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29.06.2020 17:57 Ответить
Ну так они же честно говорили перед выборами: "мы сделаем это вместе". Просто не говорили что именно сделают и вместе с кем сделают.
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30.06.2020 10:57 Ответить
Береги свою зеленую рожу, клоун. А это пока еще "засранцы" не подтянулись... И да, по поводу "засранцев" и вайбер. Кто-то знает, как гнусавое подключилось к группе? Его администратор группы подключил туда, или они подключились туда каким-то своим методом? Если это так, то что такое конфиденциальность с точки зрения вайбер, если каждое мурло может залезть в группу? Немного офтоп, но с другой стороны, все смешалось так, что уже не разберешь, где что и как.
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29.06.2020 17:14 Ответить
А тим часом: Народний депутат від ВО «Батьківщина» Михайло Волинець став власником квартири площею 122,3 кв. м у Києві. Вартість нерухомості становить 7,64 млн грн, свідчить https://public.nazk.gov.ua/declaration/b6f6f041-2d87-4ff5-a1fc-b0ba90871f60 повідомлення про суттєві зміни у декларації депутата.
Власником квартири Волинець став 19 червня, але інформацію про зміни в декларації на сайті Національного агентства з запобігання корупції опублікували 28 червня
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29.06.2020 17:15 Ответить
Что, Ахметову нужно впарить свой дорогой уголь вместо дешёвого газа да?
Где были эти стучальщики касками в 2014?
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29.06.2020 17:15 Ответить
сидели в шахтах и сомневались напал агрессор или нет.
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29.06.2020 17:40 Ответить
Геруса направить в эту толпу.Нехай понюхает шахтёрского пота.
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29.06.2020 17:16 Ответить
ПУСТЬ ИМ ПЛАТЯТ СМОТРЯЩИЕ
Долой олигархов
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29.06.2020 17:18 Ответить
Коломойський ? Чому б і ні.
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29.06.2020 17:24 Ответить
Шо, снова касками на Банковой стучать будут?
Выбьют последние мозги из небожителей.
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29.06.2020 17:18 Ответить
Пусть своими касками лучше Ахметке по голове постучат.
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29.06.2020 17:21 Ответить
А почему только ему? А Бене и его буратине которое он выстругал ил говна и ЗЕлёного полена не надо стучать по голове? Новинскому и прочим не надо стучать в бубен?
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29.06.2020 17:53 Ответить
Не відривайте Ваву від самолюбованія!
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29.06.2020 17:21 Ответить
Які проблєми ? Щас Вовка курне айкос,підстрибне,накаже напечатати тонну дєнєг,-проблєма рєшена !
Шахтеры из разных регионов Украины начинают акцию протеста в Киеве с 30 июня, - глава профсоюза Волынец - Цензор.НЕТ 7484
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29.06.2020 17:22 Ответить
айкос сцикуну видно добкін менший підганяє.
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29.06.2020 17:27 Ответить
А че не в Ницце? Идите там касками постучите😷
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29.06.2020 17:24 Ответить
И старый козёл Волынец, в который уже раз!, ведёт стадо баранов
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29.06.2020 17:24 Ответить
За волынца и стадо согласен. Но махинаторы сидят в ВР и ОП.
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29.06.2020 17:54 Ответить
Пусть уточнят, кто из них (примерно 73%) проголосовали за зебила. Они должны скинуться остальным 27% и отпустить их по домам. А сами- продолжить протесты и выбить деньги из зебилов с Беней.
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29.06.2020 17:25 Ответить
Шахтеры из разных регионов Украины начинают акцию протеста в Киеве с 30 июня, - глава профсоюза Волынец - Цензор.НЕТ 3598
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29.06.2020 17:26 Ответить
......снова КАСКАМИ грохотать будут ???? и ДУТЕТЬ будут ????
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29.06.2020 17:27 Ответить
страшное дело...включить игнор билетам на концерты дыбилоквартала в такое сложное для страны время...волынцу яйки стальными померещились?
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29.06.2020 17:29 Ответить
....походу ГЕРОСУ писец )))) Ляшко ему рубаху за ШАХТАРИКОВ порвал , теперь он их ГЕРОЙ !!!!
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29.06.2020 17:30 Ответить
Герус своей законодательной поправкой позволил доить бюджет Украины со скоростью 48 млн баксов в день.
Так что кто кому чего порвёт / куда засунет и пропихнёт - очень интересный и непростой вопрос.
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29.06.2020 22:21 Ответить
шо еще не дали ахметову???
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29.06.2020 17:36 Ответить
сначала идиотов выбирают во власть, а потом касками стучат.
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29.06.2020 17:38 Ответить
Совсем скоро : зубами стучать будут и костями, когда хйло воду на Крым пробивать начнёт
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29.06.2020 22:19 Ответить
Зелебобики! Вы сделали шахтеров вместе!
Ой, а шахтеры - зелебобики сделали сами себя ?
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29.06.2020 17:46 Ответить
А не треба було клована обирати. Сподіваюсь, хоть поржалі?
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29.06.2020 17:46 Ответить
Вофка виходь, зелений дов#ойоб.
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29.06.2020 17:47 Ответить
выстраивайтесь в колонны и под марш славянки на РФ ,причём не только с востока.Мы в масле тоже не купаемся,терпим,вы стучали касками в 90-х,шли пешим ходом по неньке,люди делились с вами куском хлеба...14 год в моём понимании на сияющей лампочке шахтёра поставил крест,вам дали паспорта РФ,кому нет получайте и не портите атмосферу,что вы хотели,то и получили.Адьёс.
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29.06.2020 18:06 Ответить
ага, всего один раз за всю историю шахтёры попытались "вякать" - это случилось в 1997-1998 годах, на 2-3 годах действия "комплексной программы модернизации и реструктуризации угольной отрасли". Тогда казначейство работало не так круто, как сейчас, бабло на зарплаты и на "модернизацию" шло на одни и те же счета. И доблесный проффесор, будучи главой Донецкой ОГА, реально 2 года тупо перекладывал ВСЁ бабло со счетов угольных трестов (сосредоточненных тогда в г.Донецке) в карманы местной мафии (в 1998 году, кстати, в Украине появился первый долларовый миллиардер - Р.Ахметов, а весной 1999 года в посадках под Донецком, появилось несколько десятков "подснежников", лично посаженных Р.Ахметовым, которые думали, что они тоже учавствуют в дележе пирога).

Так вот - к 1998 году бравые шахтёры реально по 2 года вообще не получали зарплат, а так как знали, кто реально ворует всё и жутко боялись поднимать лапу на хоязев (чтобы самим не оказаться "подснежниками"), то колоннами по 3000 человек, пешком, за 600-800 км ходили "на Киев", стучать касочками и требовать выплаты зарплат.
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29.06.2020 18:29 Ответить
Ліл, а хто то зробив? Вони думали що будуть робить їх разом, але навіть і встрашномснєнєвідєлі що той загадковий "їх" це і є величайший та наймудріший нарід, який змучився в очікуванні вселенської халяви та мудрого і справедливого царя.
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29.06.2020 18:07 Ответить
Гудок прогнал рабов отвоевывать себе преференции . все как всегда .
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29.06.2020 18:10 Ответить
При проффесоре Викторе Федоровиче вякать бравые шахтёры не пытались. Хотя именно при дважды не судимом впервые сняли "вредность" с кучи профессий шахтных и порезали коэфициенты тарифных сеток заводским работникам.
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29.06.2020 18:22 Ответить
если возьмут ненароком Донецк - респект..))
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29.06.2020 18:30 Ответить
шахтеры просрали Донецк, а идут на Киев.. На Донецк гаспада-с, на Донецк..
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29.06.2020 18:49 Ответить
Мутит ахмет,а идут к бендеровцам и президенту.Совок неизлечим.
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29.06.2020 19:03 Ответить
Да не совсем: мутит беня, опустошая бюджет Украины. Следовательно, ахметке меньше положенного стало перепадать. Вот и ставят зэ-клоуна раком на шпагат. Ща ещё пинчук со своими убыточными трубными заводами с нераспроданный продукцией подтянется ...))) а там и аграрии в лице бахматюков/косюков, которым на яхты перестало хватать из-за Бениной монопольной жадности...
Все ещё только начинается. Все ещё впереди...
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29.06.2020 22:17 Ответить
Шахтарі з різних регіонів України починають акцію протесту в Києві з 30 червня, - глава профспілки Волинець - Цензор.НЕТ 5544
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29.06.2020 19:51 Ответить
А КАКОГО В КИЕВЕ !!! НАХЙ ПОШЛИ ДОМОЙ И ДИРЕКТОРА СВОЕГО НА РАКУХУ !!!
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29.06.2020 20:19 Ответить
Оооо, быдло денег захотело
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29.06.2020 22:09 Ответить
Заборона на закупівлю та збагачення російського (з"ордло") вугілля виришить чимало шахтарських проблем. І не тільки шахтарських. Цікаво, до ахметова, королевської та іншої проросійської колаборації в протестувальників знайдуться такі вимоги?
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30.06.2020 09:41 Ответить
 
 