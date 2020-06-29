Шахтеры из разных регионов Украины начинают акцию протеста в Киеве с 30 июня, - глава профсоюза Волынец. ВИДЕО
Шахтеры из разных регионов Украины начнут завтра в Киеве бессрочную акцию протеста, на которой, среди прочего, будут требовать погашения перед работниками государственных шахт задолженности по выплате зарплаты, выведению отрасли из кризиса и отставки ответственных за кризис чиновников.
Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Горняки предприятий "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь" выехали в столицу. 30 июня шахтеры из разных регионов Украины начинают в Киеве бессрочную акцию протеста, чтобы защитить свои гарантированные Конституцией права и передать президенту, премьер-министру, министру энергетики свои требования, среди которых: погашение перед работниками государственных шахт задолженности по выплате заработной платы, которая, по состоянию на 24 июня 2020 года, составляет 622,5 млн грн", - отметил он.
Также, по словам Волынца, среди требований шахтеров: "обязательства Фонда государственного имущества Украины, ЗАО "Центрэнерго", ГП "Держвуглепостач", ГП "Калушская ТЭЦ-Нова" полностью рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь, в частности, с ГП "Львовуголь" (353 млн грн), шахтами имени М.С. Сургая (94 млн грн), "Южнодонбасская №1" (260 млн грн), "Краснолиманская".
Кроме того, шахтеры будут требовать освободить от исполнения обязанностей председателя профильного комитета Верховной Рады Андрея Геруса и привлечь его к уголовной ответственности. "Также запрет импорта электроэнергии и угля газовых марок из страны агрессора - Российской Федерации, Беларуси. Возобновление работы блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на уголь газовой группы. Вывод шахт из простоя, обеспечение их стабильной работы и прочее", - добавил Волынец.
Напомним, на минувшей неделе шахтеры государственной шахты "Надежда" протестовали под Офисом Президента. После выхода к ним главы государства и обещания "разобраться с Центрэнерго", шахтерам госкомпания, подконтрольная Игорю Коломойскому, заплатила 8,75 млн грн, что составляет около 0,5% долга "Центрэнерго" шахтам.
Ранее Волынец заявлял, что когда работала формула "Роттердам +", отечественный уголь был востребован и шахтеры имели работу и зарплату, а сейчас они собираются ехать в Киев протестовать.
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4 місяці тому: https://hromadske.ua/posts/zbitkovi-derzhavni-shahti-mayut-zakriti-protyagom-5-rokiv-na-ce-pide-do-15-mlrd-grn Збиткові державні шахти мають закрити протягом 5 років: на це піде до 15 млрд грн
«Закриття однієї шахти і переведення її в екологічно безпечний об'єкт коштує від 200 до 500 мільйонів гривень. Додаємо соціальний пакет, який треба буде надати шахтарям. За нашою оцінкою, загалом реформа обійдеться в 14-15 мільярдів гривень», - повідомив Оржель.
І хіба не справедливі вимоги: виплатити зарплату (невиплачену з причин несплати за поставлене вугілля) і припинити експорт вугілля газової групи з країни-агресора,що лобіюється Ґерусом ?
В Украине( как и в мире) шахту "обслуживают" энергетики( громадный потребитель э/э) машиностроители( комбайны,компрессоры,насосы,электровозы,вагонетки),металлурги( рельсы и различная "крепь"),производители электрических машин. Я назвал САМЫЕ большие отрасли,которые и так плохо себя чувствуют ,а без шахт умрут. Поголовное большинство госшахт становится "прибыльными" как только приватизируются. Почему? Наверное вопрос не в шахтах ,а в управлении ними? Другие не хотят приватизировать,хотя запасы угля огромны. Почему? Наверное потому что в них надо сначала ВЛОЖИТЬ,а "ето" пусть сделает государство( а уж затем можно и "приватизировать") И для НЕ умных людей вопрос- В Украине энергетический баланс 50% строится на ТЭС,уголь за БАКСЫ покупать будете?( где их возьмете,ну так для интереса,если сейчас каждая третья гривна ЗАЕМНАЯ)Или лучше 2.5млр$ заплатить американским шахтёрам а своим 30 млн.$ нельзя?) СПРАШИВАТЬ надо ПОЧЕМУ НАГЛО ВОРУЮТ и отрасль УНИЧТОЖАЕТСЯ намеренно! В Украине за ТАКОЕ руководство госсобственностью НИКТО не несёт ответственности. Никто и НИКАКОЙ. Причина в ЭТОМ и уголь "дарагой"и шахты "убыточные" и меседжи "дурковатые". В мировом энергическом балансе уголь занимает 40%,а вы сокращать( в США чуть менее 50% и где мы и где США). В Украине 55% э/э производится на АЭС( и сколько срок службы блоков,а? Ну которым уже по 30-40 лет) Электричество тоже покупать будете? И на что? Не давайте советов космической глупости,если не разбираетесь.
Следующей жертвой олигархам стане атомная энергетика уводимая в минус назначенными Зеленским и К представителями Ахметова. Генерация АЭС снижена до исторического минимума - 49% для поддержания схем Ахметова.
А кто виноват? Ахметов точно такой же как был год назад при Порошенке, но -
ТОГДА ЦЕНТРЕНЕРГО БЬІЛО ПРИБЬІЛЬНЬІМ.
Это многое поясняет в вашем повдении.
И не передёргивайте цифры. 73% ОТ ПРИШЕДШИХ на выборы. А не от всей имеющих право голоса. А явка была ну очень низкая.
Осюда такая ненависть к Пороху и его лекторату!!
Власником квартири Волинець став 19 червня, але інформацію про зміни в декларації на сайті Національного агентства з запобігання корупції опублікували 28 червня
Где были эти стучальщики касками в 2014?
Долой олигархов
Выбьют последние мозги из небожителей.
Так что кто кому чего порвёт / куда засунет и пропихнёт - очень интересный и непростой вопрос.
Ой, а шахтеры - зелебобики сделали сами себя ?
Так вот - к 1998 году бравые шахтёры реально по 2 года вообще не получали зарплат, а так как знали, кто реально ворует всё и жутко боялись поднимать лапу на хоязев (чтобы самим не оказаться "подснежниками"), то колоннами по 3000 человек, пешком, за 600-800 км ходили "на Киев", стучать касочками и требовать выплаты зарплат.
Все ещё только начинается. Все ещё впереди...