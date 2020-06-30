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Новости Видео Коронавирус и карантин
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Ни масок, ни соблюдения дистанции: Степанов не исключает вспышку коронавируса после выходных в Одессе. ВИДЕО

В минувшие выходные сотни украинцев поехали отдыхать в Одессу, однако не придерживались карантинных ограничений, что, в свою очередь, приводит к вспышке коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, особенная ситуация сложилась в Одессе. На обнародованных видеокадрах видно, что люди не соблюдали карантин в ночных клубах и на пляжах.

Видео Serj Nazarov

"То есть неиспользование масок, полное несоблюдение социальных дистанций, неиспользование антисептиков - все это приводит к повышению уровня заболеваемости COVID-19. Это все ваше здоровье! Сейчас непопулярно вводить дополнительные ограничения, контролировать исполнение рекомендаций, поскольку все начали жить в условиях предвыборных кампаний, но обращаюсь к местной власти: подумайте о ваших избирателях", - заявил он.

Также он добавил, что ежедневно Минздрав фиксирует большое количество заболевших по всей Украине, количество койко-мест, отведенных для больных коронавирусом, растет.

Напомним, по состоянию на 30 июня в Украине лабораторно подтверждены 44 334 случая COVID-19. За сутки - 706 новых случаев. 12 человек умерли от болезни.

карантин (16729) Минздрав (4901) Одесса (7901) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Министр по делам ковида разбушевался.
Других болезней в стране нет.
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30.06.2020 10:08
+11
Лично я считаю такой отдых - "сомнительным". Пойти посмотреть на целлюлитных тюленей разве шо но это так на любителя...
Ни масок, ни соблюдения дистанции: Степанов не исключает вспышку коронавируса после выходных в Одессе - Цензор.НЕТ 8089
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30.06.2020 10:04
+8
Тобто цей чорт каже - що винуваті місцеві керівники, а не зебільна зграя, яка сидить на потоках у верхах начолі з чуваком, який "нічого не краде", нічого не робить, пихкає, ширяється і обзиває всіх засранцями.
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30.06.2020 10:07
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Верніть Супрун !!!Вона вам розповість як лікувати ковід ВИКЛЮЧНО якісними американськими ліками...
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30.06.2020 15:08 Ответить
Если хреновая ситуация, то почему нет массовых фото и сюжетов о навале больных в больницах?
Я лично на Цензоре ни одного фото не видел. И вообще не видел.
Потому и наплевать всем ибо кроме слов статистики нет вражаючих видео из больниц!
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30.06.2020 14:22 Ответить
Кстати, вчера Комаровский в программе у Влащенко предложил журналистам, которые выслеживают в кабаках депутатов, олигархов и т.п. переключиться свое внимание и подежурить возле приемных отделений инфекционных больниц и посмотреть сколько ночью приезжает скорых и взять интервью у замордованных дежурных врачей. И тогда мы бы увидели и фото и видео. А так это просто не снимает, интереснее снимать Велюр.
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30.06.2020 15:40 Ответить
ваще пофиг на одесу и на багатеньких мажоров ишь ты какие заразяться они кабаками ресторанами пицами и бургерами--нихай подохнуть..********* и в топку
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30.06.2020 15:11 Ответить
Слухайте, введіть страхову медицину і мені буде похрену. А так... за кой х.р їх потім лікувати?
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30.06.2020 17:29 Ответить
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