Ни масок, ни соблюдения дистанции: Степанов не исключает вспышку коронавируса после выходных в Одессе. ВИДЕО
В минувшие выходные сотни украинцев поехали отдыхать в Одессу, однако не придерживались карантинных ограничений, что, в свою очередь, приводит к вспышке коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.
По его словам, особенная ситуация сложилась в Одессе. На обнародованных видеокадрах видно, что люди не соблюдали карантин в ночных клубах и на пляжах.
Видео Serj Nazarov
"То есть неиспользование масок, полное несоблюдение социальных дистанций, неиспользование антисептиков - все это приводит к повышению уровня заболеваемости COVID-19. Это все ваше здоровье! Сейчас непопулярно вводить дополнительные ограничения, контролировать исполнение рекомендаций, поскольку все начали жить в условиях предвыборных кампаний, но обращаюсь к местной власти: подумайте о ваших избирателях", - заявил он.
Также он добавил, что ежедневно Минздрав фиксирует большое количество заболевших по всей Украине, количество койко-мест, отведенных для больных коронавирусом, растет.
Напомним, по состоянию на 30 июня в Украине лабораторно подтверждены 44 334 случая COVID-19. За сутки - 706 новых случаев. 12 человек умерли от болезни.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я лично на Цензоре ни одного фото не видел. И вообще не видел.
Потому и наплевать всем ибо кроме слов статистики нет вражаючих видео из больниц!