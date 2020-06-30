Ни масок, ни соблюдения дистанции: Степанов не исключает вспышку коронавируса после выходных в Одессе. ВИДЕО

В минувшие выходные сотни украинцев поехали отдыхать в Одессу, однако не придерживались карантинных ограничений, что, в свою очередь, приводит к вспышке коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, особенная ситуация сложилась в Одессе. На обнародованных видеокадрах видно, что люди не соблюдали карантин в ночных клубах и на пляжах.

Видео Serj Nazarov

"То есть неиспользование масок, полное несоблюдение социальных дистанций, неиспользование антисептиков - все это приводит к повышению уровня заболеваемости COVID-19. Это все ваше здоровье! Сейчас непопулярно вводить дополнительные ограничения, контролировать исполнение рекомендаций, поскольку все начали жить в условиях предвыборных кампаний, но обращаюсь к местной власти: подумайте о ваших избирателях", - заявил он.

Также он добавил, что ежедневно Минздрав фиксирует большое количество заболевших по всей Украине, количество койко-мест, отведенных для больных коронавирусом, растет.

Напомним, по состоянию на 30 июня в Украине лабораторно подтверждены 44 334 случая COVID-19. За сутки - 706 новых случаев. 12 человек умерли от болезни.