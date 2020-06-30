Шмыгаль о возможном возвращении к жесткому карантину: Если будет 60 активных больных на 100 тыс. населения. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что при условии достижения показателя активных больных в 60 человек на 100 тысяч населения карантин в Украине будет усилен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр сообщил в интервью BBC News Україна.

"Мы перешли к модели адаптивного карантина. В областях, где ситуация сложная, применяем жесткие карантинные ограничения, это работает", - сообщил он.

По словам Шмыгаля, Украина вышла из общего жесткого карантина, но отдельные области, например Львовщина, сегодня античемпион по заболеваемости, там карантин усилен. Эта модель позволяет балансировать на грани незакрытия целой страны и экономики и сохранения жизни и здоровья людей.

"У нас сейчас есть преимущество по сравнению со временем введения карантина в марте. У нас готова медицинская система: мы закупили средства индивидуальной защиты, обеспечили как минимум первый уровень для первой волны медицинских учреждений, мы подготовили медицинскую систему морально.

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Общество также успело морально подготовиться, мы не получили в стране панику, которая способствовала бы дестабилизации медицинской системы и увеличению жертв. Первую волну мы прошли спокойно в умеренном сценарии", - отметил он.

Шмыгаль подчеркнул, что власть хочет сделать все возможное для того, чтобы не закрывать страну: "Мы не можем сейчас предвидеть, как будут дальше развиваться события. Мы видим, что начался умеренный рост, сейчас мы понимаем и анализируем, какие показатели являются ключевыми - это загруженность койко-мест в больницах. Мы не хотим, чтобы она пересекала отметку в более 50%. Хотя уже есть две области, где загруженность 52% и 60%. Это сигнал к тому, что нам необходимо начинать формировать так называемую вторую линейку больниц. В целом у нас 30 тыс. койко-мест для первой и второй волны. Мы обеспечены аппаратами ИВЛ и загруженность аппаратов искусственной вентиляции легких составляет 7%, это тоже хороший показатель".

Отвечая на вопрос, не является ли ошибкой, ослабление ограничений при росте количества больных премьер сказал: "Это не ошибка. Мы ответственно относимся к ослаблениям. Мы не отпустили все до конца, не позволили массовые мероприятия, не открыли межобластное сообщение с регионами, где есть стремительный рост. Чтобы не потерять экономику, от чего последствия и жертвы могут быть больше, чем при таком уровне заболеваемости".

"Наша задача сегодня - при сохранении жизней не потерять экономику Украины. Мы тщательно контролируем параметр количества активных больных на 100 тыс. населения. Сегодня он составляет 50 человек на 100 тыс.. Мы сделали для себя лимит в 60 больных. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантин уже на уровне страны и отдельных областей", - резюмировал Шмыгаль.