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Шмыгаль о возможном возвращении к жесткому карантину: Если будет 60 активных больных на 100 тыс. населения. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что при условии достижения показателя активных больных в 60 человек на 100 тысяч населения карантин в Украине будет усилен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр сообщил в интервью BBC News Україна.

"Мы перешли к модели адаптивного карантина. В областях, где ситуация сложная, применяем жесткие карантинные ограничения, это работает", - сообщил он.

По словам Шмыгаля, Украина вышла из общего жесткого карантина, но отдельные области, например Львовщина, сегодня античемпион по заболеваемости, там карантин усилен. Эта модель позволяет балансировать на грани незакрытия целой страны и экономики и сохранения жизни и здоровья людей.

"У нас сейчас есть преимущество по сравнению со временем введения карантина в марте. У нас готова медицинская система: мы закупили средства индивидуальной защиты, обеспечили как минимум первый уровень для первой волны медицинских учреждений, мы подготовили медицинскую систему морально.

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Общество также успело морально подготовиться, мы не получили в стране панику, которая способствовала бы дестабилизации медицинской системы и увеличению жертв. Первую волну мы прошли спокойно в умеренном сценарии", - отметил он. 

Шмыгаль подчеркнул, что власть хочет сделать все возможное для того, чтобы не закрывать страну: "Мы не можем сейчас предвидеть, как будут дальше развиваться события. Мы видим, что начался умеренный рост, сейчас мы понимаем и анализируем, какие показатели являются ключевыми - это загруженность койко-мест в больницах. Мы не хотим, чтобы она пересекала отметку в более 50%. Хотя уже есть две области, где загруженность 52% и 60%. Это сигнал к тому, что нам необходимо начинать формировать так называемую вторую линейку больниц. В целом у нас 30 тыс. койко-мест для первой и второй волны. Мы обеспечены аппаратами ИВЛ и загруженность аппаратов искусственной вентиляции легких составляет 7%, это тоже хороший показатель".

Отвечая на вопрос, не является ли ошибкой, ослабление ограничений при росте количества больных премьер сказал: "Это не ошибка. Мы ответственно относимся к ослаблениям. Мы не отпустили все до конца, не позволили массовые мероприятия, не открыли межобластное сообщение с регионами, где есть стремительный рост. Чтобы не потерять экономику, от чего последствия и жертвы могут быть больше, чем при таком уровне заболеваемости".

"Наша задача сегодня - при сохранении жизней не потерять экономику Украины. Мы тщательно контролируем параметр количества активных больных на 100 тыс. населения. Сегодня он составляет 50 человек на 100 тыс.. Мы сделали для себя лимит в 60 больных. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантин уже на уровне страны и отдельных областей", - резюмировал Шмыгаль.

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2708) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Попомнишь мои слова. Второй карантин народ начнет саботировать однозначно. Может дойти и до довольно серьезных волнений. У меня (и думаю, что не только у меня) создалось впечатление, что эпидемия ковида только в официальных СМИ протекает.
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30.06.2020 12:42
+7
Шмигаль, як казав Блазень, йди у сраку.
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30.06.2020 12:25
+6
Неужели под режимом качается скамейка ?
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30.06.2020 12:23
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Неужели под режимом качается скамейка ?
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30.06.2020 12:23 Ответить
Режим то какой? Строгий или общий, или о чём ты?
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30.06.2020 12:24 Ответить
Зелёный.
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30.06.2020 12:47 Ответить
і "скамейка" і сосна також
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30.06.2020 13:03 Ответить
Короче - готовьтесь к новому карантину - 100%
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30.06.2020 12:23 Ответить
Попомнишь мои слова. Второй карантин народ начнет саботировать однозначно. Может дойти и до довольно серьезных волнений. У меня (и думаю, что не только у меня) создалось впечатление, что эпидемия ковида только в официальных СМИ протекает.
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30.06.2020 12:42 Ответить
Для начала - это не эпидемия, а пандемия. Немножко другое
Во-вторых такая муть происходит во всём мире, и у пиндосов и в раше.

Ну, а саботировать тебе никто не даст, не для того это всё задумывалось чтобы кто то мог саботировать.
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30.06.2020 13:25 Ответить
сам дурак - почитай для начала что я выше написал
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30.06.2020 17:22 Ответить
Тебе напомнить с чего начался второй Майдан? С евроинтеграционных стремлений молодежи и неадекватного ответа власти мирному протесту. Тут еще серьезнее. Многие семьи поставлены руководством нашей страны безосновательным карантином на грань выживания. Я к примеру работаю в достаточно большом коллективе. Несколько тысяч человек. Так вот - НИ ОДНОГО заболевшего. Когда грипп сезонный перекачивает предостаточно людей в коллективе. Сейчас НИ ОДНОГО!!! Я уже не говорю чтобы с осложнениями, или не приведи Господь, с смертельным исходом. Ни у них, ни в их семьях. Все что знаем о ковиде только из инета и телевизора. ВСЕ!!! Особенность коллектива - крупная торговая сеть маркетов в различных областях. Ни официально, ни по "сарафанному радо" информация не доходила что кто-то заболел серьезно кофидом или у кого-то обнаружили. А это торговая сеть. Через маркеты проходит туева хуча людей. Риск заболеть большой. И теперь Вы думаете, что их кто-то сможет убедить людей о жуткой опасности? Первый карантин ввести смогли благодаря фактору внезапности и полном незнании сути вопроса. Второй раз дурить людей не выйдет.
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30.06.2020 14:47 Ответить
а пока 57
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30.06.2020 12:23 Ответить
Шмигаль, як казав Блазень, йди у сраку.
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30.06.2020 12:25 Ответить
шмьіль- нікчема
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30.06.2020 12:25 Ответить
слышь, Шмыга, прикинь как тебя "отблагодарят" херсончане, у которых на данный момент 12 больных на всю область?
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30.06.2020 12:26 Ответить
Ну раз Шмыгаль сказал, так и будет. Он свои обещания выполняет (если что, это сарказм, а то вдруг он не поймет).
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30.06.2020 12:28 Ответить
А если на 100 тыс.человек будет 10 тыс. голодных и очень злых?
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30.06.2020 12:28 Ответить
Сказочный долботрон!
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30.06.2020 12:32 Ответить
давайте, быстрее перевыборы наступят
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30.06.2020 12:34 Ответить
"У нас сейчас есть преимущество по сравнению со временем введения карантина в марте. У нас готова медицинская система: мы закупили средства индивидуальной защиты, обеспечили как минимум первый уровень для первой волны медицинских учреждений, мы подготовили медицинскую систему морально,все есть в сравнении с мартом и увеличение статистических показателей заболеваемости,которые указывают на то,что нет н,,хрена,кроме роста цифир статистических ,в сравнении с мартом, которые морально подготовило руководство ЕС о непредоставлении гражданам Украины возможности свободно посещать страны ЕС...
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30.06.2020 12:39 Ответить
Не 50, а 57. То есть 60 будет завтра-послезавтра
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30.06.2020 13:33 Ответить
А че раньше не нужно было 60 больных для карантина? Шо изменилось?
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30.06.2020 14:08 Ответить
Увеличилось желание и дальше кошмарить народ.
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30.06.2020 14:51 Ответить
А если будет 60 пассивных больных? Тогда карантин не нужен?
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30.06.2020 14:09 Ответить
Ну так 60 активных больных на 10000 населения и сейчас по всей Украине есть. Одно интересно: нонешний премьер, президент отдают отчет хотя бы себе в том, что произносят или эпидемия Януковича "Гнать порожняк" серьезно поразила наших "руководителей"?
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30.06.2020 14:29 Ответить
Официально болеющих на сегодня 24060 (или официальных цифр Шмыгаль не знает?) НЕТ, я не прав - может быть, молодые таланты арифметики не знают и 24060 на 40млн разделить не могут.
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30.06.2020 20:50 Ответить
Шмыгаль о возможном возвращении к жесткому карантину: Если будет 60 активных больных на 100 тыс. населения. ВИДЕО



в Киеве 5000 больных на 5 000 000 населения -
енто 100 чел на 100 тыс.

закрывайте нах все киевское
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30.06.2020 14:48 Ответить
Ага, давай, мерзкая рожа. Этот карантин будет реально жесткий, не будешь знать где спрятаться
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30.06.2020 15:27 Ответить
Хай цей аферист Шмигаль скаже згідно якого закону України він хоче повернути жорсткий карантин
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30.06.2020 16:21 Ответить
Боюсь,що вдруге загнати народ в стійло карантину вже не вдасться...Попробуйте вигнати свиню з хліву на подвір"я...Назад вона вже не піде,вона занюхала свободу (не путати з партією) і затягнути її можна лишень за хвіст чи ногу...Але ж виску і лементу...у Шмигаля вуха позакладає...
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30.06.2020 17:50 Ответить
Шмыгаль маньяк-узурпатор на первый взгляд. Но причина в том что он кроме карантина ничего не может предложить. Во всем ковид виноват.Тильки непокора спасет всех.Тут вопрос выживания.
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01.07.2020 03:49 Ответить
Львівщина антирекорд. Що страшно їхати на батьківщину, рідних і знайомих після своїх реформ?
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01.07.2020 09:43 Ответить
 
 