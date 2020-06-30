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Каждый люстрированный чиновник, которого суд восстановил в должности, обходится бюджету в полмиллиона гривен, - Малюська. ВИДЕО

Министр юстиции Денис Малюська призывает менять закон о люстрации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении на странице в сети Facebook.

"Европейский суд по правам человека признал, что украинская люстрация нарушает европейскую конвенцию. Каждый люстрированный украинский чиновник, которого восстанавливает в должности суд, стоит нам - государственному бюджету и налогоплательщикам - более полумиллиона гривен", - отметил министр.

Малюська подчеркивает, что закон о люстрации нужно срочно менять, "потому что если этого не произойдет, то мы останемся и без люстрации, и без миллионов, а то и миллиардов бюджетных средств".

"Такая новая люстрация должна охватывать только топ-чиновников автоматически, а остальные чиновники должны быть люстрированы, или нет, на основании индивидуальной оценки того, что они делали. И это нужно делать как можно скорее", - подытожил министр юстиции.

Напомним, что Верховная Рада в сентябре 2014 года приняла закон "Об очищении власти" (люстрации). Лицам, которые попали под эту процедуру, запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе лицам.

Также смотрите: Чиновников Компартии нужно выводить из-под люстрации, - Малюська. ВИДЕО

Автор: 

люстрация (979) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+10
Петя вообще-то не при власти.
И при Пете никто из этих пройдох не был "восстановлен".
Поэтому хватит врать, недомерка ты московская
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30.06.2020 13:27
+7
Ну и дальнейший логичный вывод - Люстрация зло - Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. ...
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30.06.2020 13:29
+7
Потрібно ці 500 тис. грн виймати з зарплати чиновників Мінюсту які не забезпечили представництво держави в судах для унеможливлення поновлення на посаді люстрованих чиновників!
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30.06.2020 13:31
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нифига се какое говно дорогое-то....
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30.06.2020 13:20 Ответить
Ну и дальнейший логичный вывод - Люстрация зло - Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. ...
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30.06.2020 13:29 Ответить
Потрібно ці 500 тис. грн виймати з зарплати чиновників Мінюсту які не забезпечили представництво держави в судах для унеможливлення поновлення на посаді люстрованих чиновників!
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30.06.2020 13:31 Ответить
дурню,ти вже й тут фахівцем став?
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30.06.2020 16:55 Ответить
А давайте украинцев их ПАНАМ вернем в крепостничество! А то как бы чего не вышло... Таким "малюсеньким Малюськам" нечего делать в сфере управления Государством! "Обновленцы" хреновы... Так широко замахнулись "на старый мир" и заняв руководящие посты - "!сдулись" ! Старый коррупционер лучше вас- "импотентов от политики" и пустозвонов! А "действительно новое европейское будущее вы только дискредитируете!
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30.06.2020 14:43 Ответить
а те, що не змогли люстрацію провести як слід, всеодно суд винен, де ви такі беретесь?
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30.06.2020 16:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=V8nov2WSgw4 https://www.youtube.com/watch?v=V8nov2WSgw4 Ляпота
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30.06.2020 13:20 Ответить
Судью на мыло !!!

Будем экономить 😀😀😀
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30.06.2020 13:22 Ответить
Каждый люстрированный чиновник, которого суд восстановил в должности, обходится бюджету в полмиллиона гривен, - Малюська - Цензор.НЕТ 3006
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30.06.2020 13:25 Ответить
а чому суддю? а чому не люстраторів, що не змогли нормально без порушень люструвати? суд не повинен їм дупи прикривати, для того він і є, щоб відновити справедливість. Я погоджусь, що тих людей слід би було люструвати, але треба було це зробити так, щоб це відповідало всім вимогам, ми ж в Європу йдемо.
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30.06.2020 16:59 Ответить
надо было реформы начинать с судов
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30.06.2020 13:22 Ответить
Увольнять нужно было по основаниям.
Не по тем основаниям, что "был на должности в период...", а по более реальным. Например способствовал... Предвзятость...
Есчп так считает.
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30.06.2020 13:25 Ответить
Есть резон. Но это требует такой работы...
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30.06.2020 14:04 Ответить
А без усилий даже видосы не записывают))
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30.06.2020 14:06 Ответить
а давай будемо звільняти суддів, бо вони приймають рішення стягнути кошти з боржників? бо стягують аліменти, бо ще щось, що комусь не подобається.
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30.06.2020 17:01 Ответить
Малюська забыл сказать, что "Честный, неподкупный и реформированный суд", восстанавливает этих бедных чиновников времен Януковоща!

Спасибо Пеце за реформу!
Каждый люстрированный чиновник, которого суд восстановил в должности, обходится бюджету в полмиллиона гривен, - Малюська - Цензор.НЕТ 8830
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30.06.2020 13:24 Ответить
Петя вообще-то не при власти.
И при Пете никто из этих пройдох не был "восстановлен".
Поэтому хватит врать, недомерка ты московская
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30.06.2020 13:27 Ответить
Брехло, как можно так нагло врать?

Чт, 14 Май 2015 Восстановленный после люстрации чиновник Минюста попался на взятке
https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/1887748-vosstanovlennyiy-posle-lyustratsii-chinovnik-minyusta-popalsya-na-vzyatke.html На взятке 70 тыс. грн попался восстановленный по решению суда, уволенный ранее чиновник Минюста Липовой.
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30.06.2020 15:19 Ответить
Не роби з народу ідіота.
14.05.2015 - це дата коли чиновника Пєтя запрєсував.
А дати прийняття рішення про поновлення його на посаді немає.
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30.06.2020 15:31 Ответить
Читать не умеешь? Специально же выделил жирным шрифтом. Новость от 14 мая 2015 года о том, как попался на взятке РАНЕЕ ЛЮСТРИРОВАННЫЙ и вскоре восстановленный УЖЕ на должности чиновник! Т.е. объясняю для... вначале его люстрируют, потом он восстанавливается, и уже ПОТОМ, после всего этого снова попадается, и последнее происходит в 2015 году. Как звали украинского президента в 2015 году, тоже напоминать?
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30.06.2020 15:38 Ответить
Кал_Інін, а причому тут президент, якщо не змогли звільнити по нормальному, то й поновився. перднути ти що хотіло?
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30.06.2020 17:12 Ответить
Ти ж само лайкнуло брехливий пост про те, що нібито при Петі ніхто не був восстановлений, чи не так? А зараз ************, що Петя тут "причому тут"? Тобто "петя причому тут",а Зеля - завжди при чому?
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01.07.2020 00:18 Ответить
брешуть тупі шмаркляві зебіли, типа тебе. так, а Петя при чому зебільне? він звільняв, він поновлював? і суд взагалі то не має бути підконтрольний ні зебілу ні Петі, так тобі дебільному зрозуміло?
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01.07.2020 07:22 Ответить
Брешуть подібні тобі тупі істоти, яким правда не цікава, а цікаво відлизати Петі зада. І на брехні тебе щойно спіймали.
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01.07.2020 10:45 Ответить
тупа тьєрино і що ж я збрехав? придумай щось шмарклявий лайноїде.
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01.07.2020 11:17 Ответить
Читай вище - я тобі вже все розписав, жополізе запетькіне.
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01.07.2020 11:28 Ответить
тупа шмарклява істота, ти можеш сказати, що я збрехав, чи ні? як не можеш, то жуй зелені лайняшки і не тринди.
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01.07.2020 11:46 Ответить
На відміну від тебе я читати вмію.
З твого поста видно що ти свідомо ігноруєш той факт що Петро не відразу після Майдану прийшов. І не відразу після Майдану прокуратура, СБУ та суди реформовані були.
Спочатку чиновника люстрували, потім він за старої системи Януковича відновився, потім Петро став президентом і запрацювали Прокуратура з СБУ, потім ці перезавантажені органи корупціонера накрили.
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01.07.2020 09:21 Ответить
"при Пете никто из этих пройдох не был "восстановлен".

Вот ссылка, которая быстро опровергает твою брехню. Первая попавшаяся. А таких случаев масса.
"При старой системе". Так ты определись, "при Пете" или "при старой системе"? Переобуваешься на лету?
Перестань выкручиваться, ты только себя выставляешь не только брехуном и провокатором, но ещё и демагогом.
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01.07.2020 09:26 Ответить
Злив зараховано, мракобіс
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01.07.2020 09:29 Ответить
Блин, ты использовал самый убойный аргумент! Доказал ВСЁ. И возразить нечего... Преклоняюсь перед твоим красноречием и убойными фактами
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01.07.2020 09:37 Ответить
Переставай брехати, запроданцю Кремлівський!
Я взагалі не брався перед тобою нічого доводити.
Натомість ти взявся доводити ніби при Пороху був поновлений на посаді високопосадовець, і спіймав облизня. З твоїх постів видно лише те що при Пороху переслідувалися та звільнялися ті чиновники які встигли поновитися до перезавантаження силових органів. І тому ти зараз намагаєшся змінити предмет розмови.
Не вийде бо злив вже зараховано, мракобіс.
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01.07.2020 10:41 Ответить
Специально для особо упоротых:

Чт, 14 Май 2015 Восстановленный после люстрации чиновник Минюста попался на взятке
https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/1887748-vosstanovlennyiy-posle-lyustratsii-chinovnik-minyusta-popalsya-na-vzyatke.html На взятке 70 тыс. грн попался восстановленный по решению суда, уволенный ранее чиновник Минюста Липовой.
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01.07.2020 16:33 Ответить
Мракобісе, в повторно репостнутій тобою нісенітніці немає жодної відомості про те хто і коли поновив цього чиновника на посаді. Є лише відомість про те що в травні 2015 року він був спійманий на хабарі.
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01.07.2020 17:58 Ответить
Ты реально тупой или таки читать не умеешь? Написано же: по решению суда. СУД его восстановил, суд, понимаешь? Когда - при Порошенко. Потому что на взятке он попался в 2015 году, будучи уже восстановленным после люстрации, которая определённо состоялась не в 2010 или 2013 году. И если некоторые верят, что "при Пете никто из этих пройдох не был "восстановлен".", они либо идиоты, до которых не доходят простые факты, либо у этого пети на зарплате.
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01.07.2020 18:17 Ответить
У мене є здоровий глузд і тому я не сприймаю хворих домислів.
Між втечею Януковича та обранням на посаду Порошенка був великий проміжок часу під час якого залишалися при владі судді Януковича які могли поновити на посаді людину Януковича.
Тому облиш фантазувати і доводь доказами коли саме була поновлена ця людина.
Або визнавай себе йолопом, мракобісе!
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01.07.2020 22:19 Ответить
Не выкрутишься, пропагандон. Не могли никого люстрировать в принципе "між втечею Януковича та обранням на посаду Порошенка" и тем более восстановить в этот же небольшой (три месяца) промежуток времени.

Закон о люстрации принят 16 сентября 2014 года Радой. Порошенко избран в президенты за три с половиной месяца до того, и к тому времени давно вступил в должность. Так что люстрирован тот взяточник как раз во время президентства Порошенко, и тогда же и восстановлен судом, при нём же.
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02.07.2020 04:28 Ответить
Питання часу вичерпано. Продовжуй у цьому дусі.
Однак ба!
Тоді виходить що це саме Порох пролоббіював Закон "Про люстрацію".
А чиновник був поновлений десь наприкінці 2014 або на початку 2015 року, коли цей закон ще не запрацював в повну силу.
Отже, тепер ти маєш довести що поновлення цього чиновника відбулося суддею призначеним саме Порохом а не Януковичем.
Бо інакше виходить що Порох не лише пролоббіював закон про люстрацією а ще й щемив люстрованих належним чином за допомогою правоохоронних органів доти доки закон не запрацював нормально.
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02.07.2020 12:13 Ответить
В который раз твои слова:
"при Пете никто из этих пройдох не был "восстановлен"."

Теперь уже выясняется, что судьи должны были быть назначены порошком... Постепенно выводим тебя на чистую воду, брехло
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02.07.2020 16:40 Ответить
Мені так подобається коли мракобіси намагаючись доводити дрібниці виходять на себе
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02.07.2020 12:14 Ответить
"И при Пете никто из этих пройдох не был "восстановлен"."

Не бреши, петежополиз лживый. При Пете восстанавливали также, как и после Пети.
Я тут давече одному из ваших за 15 минут список из восстановленных по суду при Пете чинуш вываливал - чисто из статей на Цензоре.
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01.07.2020 00:16 Ответить
Ти як кажуть, прутень з пальцем не порівнюй. При Петрі суди лише помилково люстрованих в законному порядку відновлювали.
Тому давай не звизди, а знайди хоч одного посадовця вищого рівня часів Януковича, накшталт Богдана який був поновлений судом при Пороху.
Жодного не знайдеш бо жодного не було.
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01.07.2020 09:27 Ответить
А не ошибочно люстрированных боялись, ведь нельзя ж при детях Пете таким непотребством заниматься Канэшна-канэшна, охотно верим! И лишь когда мужественного борца с коррупцией в результате государственного переворота подло заменили Зеленским, судьи вздохнули с облегчением - и ну восстанавливать всех!
Ну как тут не поверить? Пусть факты говорят об обратном, но ты так красиво поёшь, что аж слёзы наворачиваются.
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01.07.2020 09:40 Ответить
Отже, як і очікувалося, ти знову злився.
Злився тому що жодного посадовця вищого рівня часів Януковича при Петрові поновлено не було! Навіть проросійським артистам можливість виступати в Україні не поновлювали.
Просто тому що Петро - це проукраїнський політик.
Тому натомість була взаємодія влади з патріотичними рухами та Томос.
І так, лише коли шляхом омани населення проросійськими ЗМІ владу захопили сатрапи Кремля поставивши для цього на посаду президента свою ляльку-Зеленського, вони почали поновлюватися на посадах, відкривати доступ до України російському капіталу та шоу-бізнесу, а також арештовувати очільників патріотичних рухів.
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01.07.2020 10:35 Ответить
Блин, Геббельс нервно курит в сторонке! Тебя ткнули носом в первую попавшуюся новость, которая опровергает твою ложь, а тебе - как с гуся вода, васька слушает, да ест. Да, попадаются у мальдивчанина такие кадры, что видно: хорошие деньги им платят!

"И при Пете никто из этих пройдох не был "восстановлен""

Повторюсь, выше ссылка на новость от 14 мая 2015 года о том, как попался на взятке РАНЕЕ ЛЮСТРИРОВАННЫЙ и вскоре восстановленный УЖЕ на должности чиновник.

Для идиотов: в 2015 году Порошенко был у власти.
Для полных идиотов: этого чиновника восстановили в должности в 2015 году.
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01.07.2020 16:30 Ответить
Ти просто топиш за Кремль проти України і це видно.
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01.07.2020 10:36 Ответить
та кому ти доводиш, то упороте кацапське лайно, на хамілію його тільки глянь Кал Інін
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01.07.2020 11:20 Ответить
Не знаю, что там видно в очко твоего уличного туалета в тамбовской области, но как аргумент это малоубедительно. Мало ли кому что видно.
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01.07.2020 16:31 Ответить
Ти ще більше пиши, то й ще більше буде видно. Бо сама культура твого спілкування - це культура спілкування моксєля. Оці всі "очки", "туалєти" та усілякі інші "парєбрікі". Проукраїнськи налаштовані громадяни так не спілкуються.
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01.07.2020 18:01 Ответить
"При Петрі суди лише помилково люстрованих в законному порядку відновлювали."

Та при Петрі у тебе, мабуть і прутень стояв краще - тому ти так і відлизуєш йому і брешеш заради нього.

" знайди хоч одного посадовця вищого рівня часів Януковича, накшталт Богдана"
Богдан не був при Януковичу посадовцем вищого рівня, дурню. Тобі вище скинули ссилку на відновлення чинуші приблизно такого ж рівня, на якому при янику був богдан.
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01.07.2020 10:49 Ответить
Недолугий перехід на особистість - це свідчення твоєї нездатності заперечити по суті.
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01.07.2020 11:41 Ответить
Давай, наводь посилання на відновлення іншого урядового уповноваженого уряду Азарова до приходу Зєлі до влади.
Думаю що не знайдеш бо нема.
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01.07.2020 11:44 Ответить
Порошенко только начал реформу с верхов, не успел закончить, в начинка осталась старая .
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30.06.2020 13:33 Ответить
Подскажи, а какую из реформ Пеця закончил? Из всех 141 шт., что он хвастался?
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30.06.2020 19:48 Ответить
стрелочник, кто люстрацию отменить собрался?
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30.06.2020 13:45 Ответить
Стесняюсь спросить, что Пеце не хватало за 4 года, чтобы сделать судебную реформу такую, чтоб очистить суд об взяточников, сепаров и любителей *****???
Сейчас бы был честный суд, который никого не восстанавливал!
Но ИМИТАТОР реформ тогда НЕ был бы самим собой!
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30.06.2020 14:03 Ответить
Строить долго, уничтожать - быстро. Требуемые параметры процесса нужно постоянно, настойчиво и целенаправленно поддерживать иначе оно все очень быстро деградирует и разваливается. Нынешнее же руководство страной ускоренно разлагает государственные органы.
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30.06.2020 14:08 Ответить
Что Вы там строить обирались? Старых судей, которые "горбатого могила исправит" - нахрен, новых подготовили и жестко контролируем.
Но когда нужно оставить старых, отобрав из них "политически преданных", назвав это реформой - тода ква! У Пеци таких - по моему 141 штука!
Пеця - знатный реформатор, вместе с Гройсманом ))
Кожен люстрований чиновник, якого суд поновив на посаді, коштує бюджету пів мільйона гривень, - Малюська - Цензор.НЕТ 8439
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30.06.2020 19:44 Ответить
Ты, перечитай, что я написал, расчехлись в чем смысл, потом и отвечай. По теме.
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30.06.2020 20:36 Ответить
Весь смысл ваших текстов в том, что пеця - хороший, а зеля - плохой. Другого смысла в них никогда не было.
А суть в том, что никто из них хорошим не является. Зеля - тотально некомпетентен, а Пеця - и вовсе шулер.
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01.07.2020 00:52 Ответить
Весь смысл твоих текстов, бот, в том, что ты брешешь против фактов. Ну вопщем просто брешешь. Кто такой Порох, Пастор и тд. понятно по тому, что он сделал, по тому, в какой момент и в каком состоянии он принял страну и какой отдал её предателю и малоросу зе!ле которого как баран выбрал нарид. И кто такой зе!ля тоже понятно по тому, какой он принял страну, и куда она в результате кривляний и обмана этого предательского ничтожества катится. Вот и всё: я говорю про голые факты, ботва. А до твоей болтовни про шулера-марадьйора-баригу-и-тд. и прочей ерунды, ничего из которой в суде не доказано, хоть зе!ля и пытался чтото такое слепить на скорую руку, мне нету дела, втирай комуто другому. И хороших людей, ботва, как я щитаю вообще в природе нету, и я этого никогда не говорил ни про кого и про Пороха в том числе. Так что читать научись. И понимать. Но кому это я... Ты же просто местный бот.
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01.07.2020 09:14 Ответить
Бот среди нас двоих именно ты и мы оба это прекрасно знаем. Ибо я критикую ПО ДЕЛУ что Порошка, что Зелю, ты же безоговорочно работаешь на Петю и топишь за петю, не признавая никаких петиных недостатков.
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01.07.2020 10:51 Ответить
Что ты там знаешь мне на то все равно)) А что я про тебя думаю, я тебе уже говорил, бот. Про недостатки Пороха я прекрасно знаю и всё написал твоему коллеге немного снизу. А бот ты потому, что не признаешь никаких достижений Пороха принявшего страну в состоянии войны со сбежавшими предательскими властями и разрушенной армией, хотя они всем вменяемым, не тебе, видны невооруженным взглядом. Эти достижения больше его недостатков, потому, что зе!ля например про... фукал всё в гораздо лучшей ситуации. И вот мы опять в ситуации когда нужен Порох. А критику свою... Да не интересна она никому, ботва. Страну надо спасать от последствий тупых действий таких как ты.
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01.07.2020 11:04 Ответить
Типичный брехун. Я очень даже признаю настоящие достижения Порошка - тот же томос. Но, в отличие от тебя, жополиза, я не ставлю Порошку в заслуги то, что является заслугами других людей!
Ибо, например в таком состоянии: " со сбежавшими предательскими властями и разрушенной армией" страну принял Турчинов, а не Порошок. И за 2 месяца Турчинов очень многое сделал. Порошок же буквально через 3 недели после вступления в должность объявил ОДНОСТОРОННЕЕ перемирие, которое привело к катастрофе ВСУ на границе. Вот это была чистая ответственность твоего кумира.
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01.07.2020 11:20 Ответить
"Типичны брехун.", это твоя подпись, ботва. Кто по Конституции главнокомандующий в Украине, прочитай. А свою брехню ты зе!билам рассказывай. про "катастрофы", "ответственность" и тд. Где суды и приговоры? А если нету, то ты и есть типичное брехло. Мало ли что ты, бот, болтаешь.
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01.07.2020 11:27 Ответить
"Кто по Конституции главнокомандующий в Украине, прочитай"
Вот и почитай, если не в курсе, ботяра соевая.

"Где суды и приговоры? А если нету"
Точно - если нет приговора, то Петя не объявлял ОДНОСТОРОННЕЕ перемирие с 20.06.2014 по 30.06.2014? Серьезно? Вы, ботяры запетькины, правда думаете, что все вдруг память отшибло и никто ничего не помнит??

А суды и приговоры против Бойко за "вышки Бойко" где? Нету? Так что - Бойко не покупал вышки в 2 раза дороже их реальной стоимости, раз нет приговора?
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01.07.2020 11:34 Ответить
1.) Для тупоумных, как ты.
Стаття 106. Президент України:

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;
18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;

2.) Твоя болтовня. Если это преступление то где приговор? Но это риторический вопрос, тупой бот.

3.) Я с тобой за все в мире не нанимался говорить, ботва.
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01.07.2020 11:43 Ответить
Можно много болтать, разбрасывая красивые слова.
Но суть твоих слов, как правильно подметили, Зе плохой, а По - хороший.
Что явно не так - они оба плохие, но каждый плох по своему.
Если Зе - абсолютно нулевой во всем, то По - наглый, лживый винницкий барыга, болтун и имитатор реформ. Любитель повышать на все цены, прикрываясь "МВФ требует повысить цены". Тошнит от обоих
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01.07.2020 02:42 Ответить
Да мне както все равно на то, что ты не понимаешь как мир и люди устроены. Все люди плохие по своему и ты в том числе, хоть наверно думаешь что это не так. Что ты хорошего для окружающих делаешь? Пробовал чтото в лучшую сторону изменить? Я не имею в виду пойти за зе!лю проголосовать)) Но одни плохие внутри люди (потому, что все плохие), так получается, вывозять страну, а другие - сталкивают в пропасть. Но тебе, который ноль для окружающих этого не понять. И ты потошни-потошни. У себя только гдето там, не в ленте.
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01.07.2020 09:20 Ответить
Демагог доморощенный. Работать иди, хватит болтать ))
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01.07.2020 10:49 Ответить
Ахххаххха)) Что ты еще кроме штампов вытошнить можешь...
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01.07.2020 11:08 Ответить
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01.07.2020 13:45 Ответить
Чому кацапи з підкацапниками такі брехливі:
Подякуй Зелі за реформу! Ну і портнову.
"Судова реформа Зеленського загрожує стабільності й незалежності системи - "Венеціанська комісія"
6 ГРУДНЯ 2019
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30.06.2020 21:31 Ответить
Судебная реформа Пеци вообще никому "не загрожувала", даже ворам, взяточникам и коррупционерам! Зе и По - два сапога, один черный, другой коричневый!
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01.07.2020 02:46 Ответить
То-то я думаю вы их так активно восстанавливаете!
И своих возвращаете, и по пол миллиона каждому своему, и план по снижению обороноспособности государства выполняется...
ИМХО: все эти чиновники "повосстанавливались" не за предыдущие 5 лет, а за последний год, когда власть дала команду судебным волкам - восстанавливать.
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30.06.2020 13:25 Ответить
А посадили бы они еще за вип камеру приплачивали.
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30.06.2020 13:26 Ответить
Как суд отреформировали в 2014-2019, так получаете. Результат на лице
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30.06.2020 13:27 Ответить
І що? Народу подобалось, а якщо нашому народу подобається, то яка різниця скільки це коштує? Тим паче, якщо за це усе і заплатить саме цей народ!
Коли це починалось, приймався Закон, багато із цього "народу" переймалось його "законністю", нормами, нюансами, процедурою? Та ні, усім було пох.рену! Головне, що людям подобалась ідея. Ну то у чому проблема? Не бажаєте заглиблюватись, витрачати на це час, у вас своє життя і вам не має коли? Ну то платіть.
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30.06.2020 13:27 Ответить
Вот недорогая люстрация
Каждый люстрированный чиновник, которого суд восстановил в должности, обходится бюджету в полмиллиона гривен, - Малюська - Цензор.НЕТ 1876
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30.06.2020 13:32 Ответить
а если бы сразу кас..ровали, то стоили еще дороже.
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30.06.2020 13:32 Ответить
те, шо ви зелебобики натягнули на себе вишиванкиЮ як камуфляж , щоб не видно було що крадій, та обставили себе українськими прапорами - не заважає вам красти в геометричній прогрессії (300 млн. євро на систему "Рада"- це ж пипец! вагон грошей)
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30.06.2020 13:36 Ответить
Малюська! нахер такие манипуляции. что кому то не известно что суд третья ветка власти. и надо такое лепить в день конституции. развалите к черту государственный строй к е_матери полностью. лошари!
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30.06.2020 13:36 Ответить
может дешевле судей перевешать ?
Не всех ,а только Печерского суда
как рукой снимет по всей стране
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30.06.2020 13:39 Ответить
взагалі, якщо суд визнає люстрацію неправомірною, то Генеральний прокурор, САП, НАБУ повинні відкрити карну справу і розібратись, якщо люстрація бкла законною, то покарати суддів, які відновили чиновника на посаді, якщо люстрація була несправедливою, то підняти всі матеріали Закону про люстрацію, хто автор, хто ініціатор, підняти список поголовного голосування, хто підписав цей Закон після голосування, та приймати рішення відповідно до СУМИ ЗАВДАНИХ ЗБИТКІВ! Кожен законопроект проходить юридичну експертизу, експерти також повинні нести відповідальність. А то цікава країна у нас - мільярдні збитки є, а винних немає! А навіщо тоді МВС, ДБР, САП, НАБУ, СБУ, Генпрокуратура? Щоб одне з одним воювали на "потєху" усього світу та ловили дрібних хабарників за 100 грн? от з винних і стягувати збитки. Не найдуть винних - збитки покривати за рахунок бюджетів цих структур, тоді зразу найдуть
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30.06.2020 13:40 Ответить
А у нас судді вже вирішили, що вони непідсудні за винесення неправомірних рішеннь.
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01.07.2020 00:23 Ответить
однозначно...только линчевание...
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30.06.2020 13:57 Ответить
Отож. Потому лювстрацию нужно отменить совсем. Да зе!билята?
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30.06.2020 14:03 Ответить
Каждый люстрировангный или оправданый рыг, сидящий у власти, обходится государству в миллиарды и ещё он продаётся русским по цене независимости Украины и боеспособности армии.
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30.06.2020 14:27 Ответить
Люстраторы - вражеские агенты?
Если суд восстановил, значит было нарушение Закона Украины. Где наказания?
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30.06.2020 14:28 Ответить
Малюська оказался на редкость последовательным идиотом в ЗЕ-команде. Странно, а ведь не клоун 🤪
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30.06.2020 14:44 Ответить
Надо удержать со всех судей деньги которые были уплачены при восстановлени и взяточников по их вине.
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30.06.2020 14:53 Ответить
Так у нас Закон о люстрации писали именно для того,чтоб и народ порадовать,и друзей не обидеть.Там только ленивый не восстановился и не получил деньги за время "вынужденного прогула" и компенсацию.Ото таки Пэрэмогы и Отрубани Рукы.Да и писали те,половину которых самих надо было люстрировать.Вместо президента Яныка ,президентом стал министр Яныка.Вместо обычного рыга-создатель рыгодвижения и бывший соратник Медведчука.Гениальная люстрация!Как и в 91-ом:КПСС запретили,а главного комуняку-не в тюрягу,а в президенты.Мы на грабли не наступаем-мы с них и не слазим,а потом от отчаянья выбираем шутника-тамаду
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30.06.2020 15:07 Ответить
Какие пол миллиона?! Ну вкинули тварь в мусорный бак - достали, портки постирал и может снова в бой воровать.
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30.06.2020 15:08 Ответить
так если не увольнять по беспределу, то может и суды не будут проиграны...
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30.06.2020 15:39 Ответить
Так это ж сам чорт моллюск с портновым сделали все возможное для этого
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30.06.2020 15:45 Ответить
Каждый день пребывания зеленского на посту президетна обходится минимум в сотню миллионов. И шо? Бросить все и выбросить клоуна на#уй? Не, нарид должен заплатить по полной. Будет дорого, но шо делать?
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30.06.2020 16:03 Ответить
 
 