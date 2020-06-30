Каждый люстрированный чиновник, которого суд восстановил в должности, обходится бюджету в полмиллиона гривен, - Малюська. ВИДЕО

Министр юстиции Денис Малюська призывает менять закон о люстрации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении на странице в сети Facebook.

"Европейский суд по правам человека признал, что украинская люстрация нарушает европейскую конвенцию. Каждый люстрированный украинский чиновник, которого восстанавливает в должности суд, стоит нам - государственному бюджету и налогоплательщикам - более полумиллиона гривен", - отметил министр.

Малюська подчеркивает, что закон о люстрации нужно срочно менять, "потому что если этого не произойдет, то мы останемся и без люстрации, и без миллионов, а то и миллиардов бюджетных средств".

"Такая новая люстрация должна охватывать только топ-чиновников автоматически, а остальные чиновники должны быть люстрированы, или нет, на основании индивидуальной оценки того, что они делали. И это нужно делать как можно скорее", - подытожил министр юстиции.

Напомним, что Верховная Рада в сентябре 2014 года приняла закон "Об очищении власти" (люстрации). Лицам, которые попали под эту процедуру, запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе лицам.

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