Термин "качество детей" не мой, а нобелевского лауреата, - "слуга народа" Третьякова. ВИДЕО

Нардеп от "Слуги народа" председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявляет, что стала объектом заказной грязной информкампании, и всего лишь использовала "термин нобелевского лауреата".

Об этом Третьякова на заседании парламента 30 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Термин "качество детей" - не мой. Хотя за то, что я использовала его в публичной плоскости, я извиняюсь перед всеми украинцами... теми, кто решил, что я каким-то образом хочу не защищать украинцев. Термин не мой, он упомянут у Гэри Стэнли Беккера - нобелевского лауреата. Будет ли существовать этот термин или нет, решит время. Все дети прекрасны, божий дар. Украинцы знают, как защищать своих детей. Здесь речь идет не о нищете, не о бедности, о которых вы манипулируете. Речь идет о том, что социальная политика должна быть направлена ​​не от бедных к бедным, а от богатых к бедным. И то, что вы делаете, это недостойное поведение. Ни один информационный киллер не переубедит меня в обратном", - заявила Третьякова.

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Третьякова утверждает, что против нее развернули проплаченную кампанию "влиятельные люди, которые стремятся сохранить источники обогащения", чьим интересам, якобы, Третьякова и ее команда "наступила на хвост".

Напомним, поводом для скандала стал вебинар Третьяковой, в котором она сказала, что дети людей, которых рожают ради материальной помощи, являются детьми "низкого качества": "Когда рожают ребенка для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получаем, ну я скажу так жестко, мы получаем детей очень низкого качества".

После чего уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова осудила высказывания Третьяковой.