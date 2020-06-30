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Термин "качество детей" не мой, а нобелевского лауреата, - "слуга народа" Третьякова. ВИДЕО

Нардеп от "Слуги народа" председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявляет, что стала объектом заказной грязной информкампании, и всего лишь использовала "термин нобелевского лауреата".

Об этом Третьякова на заседании парламента 30 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Термин "качество детей" - не мой. Хотя за то, что я использовала его в публичной плоскости, я извиняюсь перед всеми украинцами... теми, кто решил, что я каким-то образом хочу не защищать украинцев. Термин не мой, он упомянут у Гэри Стэнли Беккера - нобелевского лауреата. Будет ли существовать этот термин или нет, решит время. Все дети прекрасны, божий дар. Украинцы знают, как защищать своих детей. Здесь речь идет не о нищете, не о бедности, о которых вы манипулируете. Речь идет о том, что социальная политика должна быть направлена ​​не от бедных к бедным, а от богатых к бедным. И то, что вы делаете, это недостойное поведение. Ни один информационный киллер не переубедит меня в обратном", - заявила Третьякова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: У получателей соцпомощи рождаются дети "низкого качества", которые "тоже садятся на государственные средства", - "слуга народа" Третьякова. ВИДЕО

Третьякова утверждает, что против нее развернули проплаченную кампанию "влиятельные люди, которые стремятся сохранить источники обогащения", чьим интересам, якобы, Третьякова и ее команда "наступила на хвост".

Напомним, поводом для скандала стал вебинар Третьяковой, в котором она сказала, что дети людей, которых рожают ради материальной помощи, являются детьми "низкого качества": "Когда рожают ребенка для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получаем, ну я скажу так жестко, мы получаем детей очень низкого качества".

После чего уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова осудила высказывания Третьяковой.

Автор: 

ВР (29261) дети (6523) скандал (4476) Третьякова Галина (118)


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Топ комментарии
+45
Гнилі відмазки від Сари.
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30.06.2020 13:27
+31
просто тварь, зеленая тварь
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30.06.2020 13:28
+27
Шавка отмазывается. Такой термин был еще при Гитлере. Она поняла, что ей гаплык. Пусть скажет еще, что это монтаж и т.д. и т.п. Но эта тварь "забыла", что в конце она сказала - "Это моя философия". Как достали выродки унижающие и оскорбляющие украинский народ!!!!
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30.06.2020 13:32
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Страница 3 из 3
Оскандалившаяся "слуга" Третьякова обвинила родственников пропавших без вести на Донбассе в обмане из-за "больших денег"

https://www.obozrevatel.com/politics/oskandalivshayasya-sluga-tretyakova-obvinila-rodstvennikov-propavshih-bez-vesti-na-donbasse-v-obmane-iz-za-bolshih-deneg.htm

Новый "шедевр" от зе-мрази.
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30.06.2020 15:18 Ответить
"Термин не мой, он упомянут у Гэри Стэнли Беккера..."
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Может еще термины от Адольфа Фон Гитлера применять начнешь?!
Ой, Баба ду... Баба ду...
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30.06.2020 15:22 Ответить
Який зв'язок між Беккером і Гітлером? І чому він (Гітлер) "фон"?
Тобто так можна прискіпуватися до будь-якого цитування? Навів слова Порошенка, припустимо, а ми йому: "може ти ще Фон Гітлера процитуєш"?
До чого тут Гітлер, якій він "von"?
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30.06.2020 22:37 Ответить
Сборище болтливых папугаев....
Хоть один из вас может дать ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЮ "качество детей"?
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30.06.2020 15:34 Ответить
а что не могла привести пример детей Украины ,которые своим умом прославили Украину и прославляют по сей день?
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30.06.2020 15:43 Ответить
В принципе, геноциды тоже теоретически обосновывали. Третьякова явно тщательно прорабатывала вопросы "качества детей" и "стерилизации" родителей.
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30.06.2020 15:46 Ответить
Третьяковой чудом повезло, в отличие от ее единоверцев... и теперь ей своим ртом городить такую нацисткую дичь...???
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30.06.2020 15:51 Ответить
Алоизович даже книгу популярную когда-то написал. Так сказать , настольную библию для хйла и ему подобным выродкам и подонкам... так что теперь, нацменшу Третьякову в газовую камеру отправлять?
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30.06.2020 15:49 Ответить
З неякісними дітьми зрозуміло - кастрація. А от що з пенсіонерами робити думаєте? Маєте надію на коронавірус? А якщо не вийде, тоді що? Хоча, досвід є - Голодомор, ГУЛАГ або газові камери, то також досить ефективно.
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30.06.2020 15:55 Ответить
как Емец говорил: все пенсионеры 65+ умрут, а самому 64 года.
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30.06.2020 19:40 Ответить
Самые большие сомнения вызывает "Качество депутатского корпуса"..явно или просрочка,или неликвид....хотя есть и БУ...
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30.06.2020 16:00 Ответить
Що ми дамо цій пані? Нобелівську премію чи оселедця?
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30.06.2020 16:07 Ответить
та як завжди...- "оближемось".....
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30.06.2020 16:43 Ответить
що - ота " свиноматка " почуяла що може бути якимось чином відлучена від КОРИТА....-от гидота...., завтра буде готова на камеру циганських дітей помити та годувати ...
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30.06.2020 16:43 Ответить
Красная жаба уходи не позорься ,ты уже много наговорила . А всего лишь жирная , красная жаба.да еще и мокшанка .
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30.06.2020 16:44 Ответить
Ця потвора точно вже наговорила на вигнання з Ради.
Але хто ж її вижене? Цінний зелений кадр.


https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт
https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1

"Ми знаємо,що людину яка вважається зниклою безвісті розстріляли,але рідні не хочуть визнавати цього щоб отримувати кошти," - Третякова.

Виходить,якщо у загиблого залишилися діти, які отримують допомогу, то це зло,а Стефанчук, який уклав договір з тещею заради компенсації то це ок.
Не зупиняйтеся.

Відео:
https://twitter.com/i/status/1277705787159334912
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30.06.2020 16:54 Ответить
Очень хилая отмазка, на уровне зеленой власти.
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30.06.2020 17:36 Ответить
Мої знайомі поїхали в Штати по туристичній візі...Вона була вагітна,і в подружжя там родилась дитинка...Так от,ця дитинка більше року їх кормила,вдівала і дозволяла так сяк жити,поки не виграли "грінкарт" і не стали на ноги...Я до того,які значні соціальні виплати на дітей в Америці,і цим звичайно користують...Негритянки,більшості яким вступити в статевий зв"язок як склянку води випити народжують одну за одною,отримують виплати,не працюють - а діти на вулицю і...в тюрму...Вісімдесят відсотків в"язнів - чорношкірі,хоча в країні їх нема і двадцяти...Зараз вони баламутять Америку...А тепер спроектуєм це на Україну...І в нас є виплати на новонароджених,і в нас є категорія населення яка народжує суто заради прибутку...Цигани...У нас у Львові їх цілий табір за Збоїськами,але це ще расові - пузаті,мордаті,наглі...А приїзджають ще з Закарпаття - малі,чорні,лазять по маршрутках,співають,а попутно крадуть,жебрають,шахраюють...Діти...Просто діти...Повноцінні громадяни...
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30.06.2020 17:39 Ответить
Можно было сказать, что еще и известной исторической личности. Гитлера, например.
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30.06.2020 17:50 Ответить
По иронии судьбы родители этих детей привели к власти зелёных недоумков из 95-го анала
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30.06.2020 17:54 Ответить
партия моральных уродов выродков конченых тварей и отбросов
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30.06.2020 18:00 Ответить
На єтого гермафродита третьякова с нацистскими замашками невозможно смотреть.
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30.06.2020 19:03 Ответить
а разжирела-то как
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30.06.2020 19:37 Ответить
.***********. Ось таке бидло ви зеутирки й обрали до Влади - неповага до всього, а особливо до українського!
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30.06.2020 19:33 Ответить
Все она правильно сказала. Каких детей могут родить мамаши которые сосут пивко и курят под подъездами? Потом брюхатятся и каждый год плодятся как кролики. Получают пособие и на эти деньги продолжают существовать и размножаться.
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30.06.2020 19:37 Ответить
кому-то нужно работать на стройках, заводах, полях. пусть некоторые будут не совсем развитые, но работать будут. и потом не все дети таких мамаш будут неполноценыыми, есть много нормальных.и большой процент, а дебилов 5-10% по статистике.
не все пойдут в ВУЗы, да. и при совдепии были ПТУ, училища, техникумы, курсы.
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30.06.2020 19:49 Ответить
Вы не правильно поняли мои слова. Я не говорил о статуса рабочий, крестьянин или интеллигенция. Я говорил о категории людей которые рожают детей ради пособий и льгот. Потом эти дети воспитыаются в таких семьях и сами будут повторять за родителями празитировать на горбу у государства. Именно об этой категории говорила Третьякова, с которой я полностью согласен.
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30.06.2020 20:46 Ответить
это вы неправильно все поняли. таких, которые рожают детей ради пособий очень мало. спроси у женщин, врачей-гинекологов- каково это вынашивать и рожать детей, теряя здоровье и с риском для жизни.
большинство ответственно относятся к детям, так как любят детей. нельзя отдельные экземпляры переносить на всех. вы тоже не любите детей, и тоже нацист-геноцидник.
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30.06.2020 23:39 Ответить
Так она и не говорила о всех. Вот именно об этой категории и шла речь. А на этом некоторые политики пытаются пропиариться, напомнить о себе и сказать как они "заботятся" о материнстве, выдергивая слова из контекста.
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01.07.2020 09:35 Ответить
"Комплекс превосходства - защитный механизм психики, при котором появляется ощущение превосходства, вызванное скрытым чувством неполноценностиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-:0-1 [1] . Первым этот термин употребил австрийский психоаналитик Альфред Адлерhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-:0-1 [1] .Согласно Адлеру комплекс превосходства тесно связан с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 комплексом неполноценности и фактически является его обратной сторонойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-:1-2 [2] . Формируется этот комплекс обычно в детстве вследствие того, что ребёнок ощущает себя неполноценным в сравнении со взрослыми и, переживая неуверенность в себе, стремится достичь превосходстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-:0-1 [1] .При наличии комплекса превосходства люди зачастую стремятся к обретению власти над окружающими, принижают опасных для себя людей и верят в свою особую силуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-:1-2 [2] . При этом такие люди проявляют следующие черты характера: враждебность по отношению к окружающим, нетерпимость, самоуверенность, хвастливость, зависть, злорадство, жадность, подозрительность. Однако, даже добившись реального превосходства над кем-то, они не ощущают удовлетворения.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-:0-1 [1] "↑ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_ref-:0_1-0 Перейти обратно:1 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_ref-:0_1-1 2 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_ref-:0_1-2 3 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_ref-:0_1-3 4 http://www.psychologies.ru/glossary/10/kompleks-prevoshodstva/ Комплекс превосходства. Что такое "Комплекс превосходства"? Понятие и определение термина "Комплекс превосходства" - Глоссарий | Онлайн журнал Psychologies . www.psychologies.ru. Дата обращения 3 февраля 2018.↑ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_ref-:1_2-0 Перейти обратно:1 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_ref-:1_2-1 2 http://flogiston.ru/library/adler_prevoshodstvo Комплекс неполноценности и комплекс превосходства | А. Адлер [
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30.06.2020 20:49 Ответить
мерзотні оправдання... хоч би мала трохи совісті... вибачитись
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30.06.2020 21:02 Ответить
когда третьякова последний раз в зеркало смотрелась...с её фейсом фулюганов пугать,а не умничать и делать подобные заявления,кто тебя то выпустил такую перепуганную на свет белый.
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30.06.2020 21:45 Ответить
а ведь могла бы и цитату самого кровавого мерзавца врезать !!!
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30.06.2020 22:45 Ответить
чем больше третьяковых, яременков и проч. мерзоты в служках, тем лучше !!!
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30.06.2020 22:46 Ответить
Шануймося українці!
Україна може прокормити 700 мільйонів людей!
Матріархат треба вводити і то негайно!
І дітей побільше,бо мусульмани не сплять,а народжують
набагато більше українок!
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30.06.2020 23:20 Ответить
На мой взгляд немного не правильно выразилась: "детиhttps://censor.net/video_news/3204174/u_poluchateleyi_sotspomoschi_rojdayutsya_deti_nizkogo_kachestva_kotorye_toje_sadyatsya_na_gosudarstvennye, а биомусорм, как и их родители, который подлежит утилизации прямо в роддоме..... А то мы какие-то стали добрые, толерантные.... С наркошами считаемся, "петухов" и прочую дрянь называем "меньшинствами"...
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30.06.2020 23:25 Ответить
Ну о чем с ней можно манипулировать!
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30.06.2020 23:57 Ответить
Я так понимаю главная идея - стерилизация малоимущих. То есть сначала Коломойский доведет всех своими поборами до нищего полуживотного уровня, а потом всех на стерилизацию. Гениально!

Малоимущие зебилы есть? Подставляй йайки на Зе-кастрацию!
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30.06.2020 23:59 Ответить
Я наверное догадываюсь, что хотела сказать эта дама. Но все же, сначала нужно было подумать и только потом рот открывать... Если особь рожает только для того, чтобы получить кеш, то в будущем, государство, 99% получит не гражданина, который будет приносить пользу обществу, а ушлепка. При чем здесь дети ???
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01.07.2020 09:09 Ответить
"я вибачаюся ". Прекрасно, сама себе за свої слова і вибачила. А взагалі до чого був її гівновкид? У зелених нема бабла щоб платити допомогу на дітей?
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01.07.2020 09:33 Ответить
Ця руда гетера просто "сексі" така сама як і няша клітор........
Вони роблять усе щоби збудити ... ні не нижній відросток, а сіру речовину, і настільки щоби "дах поїхав".
Якщо руда гетера вже не може збуджувати тілом , вона збуджує діареєю з рота.
А у цей час приймається найнебезпечніший закон, який буде негативно впливати на дітей і не тільки низької якості, у першу чергу дітей заможних членів суспільства.
Цю гетеру стерилізувати смислу вже немає, однак є можливість виправити ситуацію щоби запобігти розповсюдженню чуми.
Це треба вчинити і з тими хто прийме закон про "гральну роботу (бізнес)".
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01.07.2020 10:16 Ответить
"Термін "якість дітей" не мій, а нобелівського лауреата, - "слуга народу" Третьякова."-зараз вона ще розкаже що це нобелівський лауреат напоумив її каструвати виборців!
Психіатрія проти йододефіциту безсила!
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01.07.2020 15:30 Ответить
а в каком контексте использован вьігораживаемьій термин?
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01.07.2020 23:42 Ответить
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