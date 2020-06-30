Термин "качество детей" не мой, а нобелевского лауреата, - "слуга народа" Третьякова. ВИДЕО
Нардеп от "Слуги народа" председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявляет, что стала объектом заказной грязной информкампании, и всего лишь использовала "термин нобелевского лауреата".
Об этом Третьякова на заседании парламента 30 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Термин "качество детей" - не мой. Хотя за то, что я использовала его в публичной плоскости, я извиняюсь перед всеми украинцами... теми, кто решил, что я каким-то образом хочу не защищать украинцев. Термин не мой, он упомянут у Гэри Стэнли Беккера - нобелевского лауреата. Будет ли существовать этот термин или нет, решит время. Все дети прекрасны, божий дар. Украинцы знают, как защищать своих детей. Здесь речь идет не о нищете, не о бедности, о которых вы манипулируете. Речь идет о том, что социальная политика должна быть направлена не от бедных к бедным, а от богатых к бедным. И то, что вы делаете, это недостойное поведение. Ни один информационный киллер не переубедит меня в обратном", - заявила Третьякова.
Третьякова утверждает, что против нее развернули проплаченную кампанию "влиятельные люди, которые стремятся сохранить источники обогащения", чьим интересам, якобы, Третьякова и ее команда "наступила на хвост".
Напомним, поводом для скандала стал вебинар Третьяковой, в котором она сказала, что дети людей, которых рожают ради материальной помощи, являются детьми "низкого качества": "Когда рожают ребенка для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получаем, ну я скажу так жестко, мы получаем детей очень низкого качества".
После чего уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова осудила высказывания Третьяковой.
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https://www.obozrevatel.com/politics/oskandalivshayasya-sluga-tretyakova-obvinila-rodstvennikov-propavshih-bez-vesti-na-donbasse-v-obmane-iz-za-bolshih-deneg.htm
Новый "шедевр" от зе-мрази.
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Может еще термины от Адольфа Фон Гитлера применять начнешь?!
Ой, Баба ду... Баба ду...
Тобто так можна прискіпуватися до будь-якого цитування? Навів слова Порошенка, припустимо, а ми йому: "може ти ще Фон Гітлера процитуєш"?
До чого тут Гітлер, якій він "von"?
Хоть один из вас может дать ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЮ "качество детей"?
Але хто ж її вижене? Цінний зелений кадр.
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт
https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1
"Ми знаємо,що людину яка вважається зниклою безвісті розстріляли,але рідні не хочуть визнавати цього щоб отримувати кошти," - Третякова.
Виходить,якщо у загиблого залишилися діти, які отримують допомогу, то це зло,а Стефанчук, який уклав договір з тещею заради компенсації то це ок.
Не зупиняйтеся.
Відео:
https://twitter.com/i/status/1277705787159334912
не все пойдут в ВУЗы, да. и при совдепии были ПТУ, училища, техникумы, курсы.
большинство ответственно относятся к детям, так как любят детей. нельзя отдельные экземпляры переносить на всех. вы тоже не любите детей, и тоже нацист-геноцидник.
Україна може прокормити 700 мільйонів людей!
Матріархат треба вводити і то негайно!
І дітей побільше,бо мусульмани не сплять,а народжують
набагато більше українок!
Малоимущие зебилы есть? Подставляй йайки на Зе-кастрацию!
Вони роблять усе щоби збудити ... ні не нижній відросток, а сіру речовину, і настільки щоби "дах поїхав".
Якщо руда гетера вже не може збуджувати тілом , вона збуджує діареєю з рота.
А у цей час приймається найнебезпечніший закон, який буде негативно впливати на дітей і не тільки низької якості, у першу чергу дітей заможних членів суспільства.
Цю гетеру стерилізувати смислу вже немає, однак є можливість виправити ситуацію щоби запобігти розповсюдженню чуми.
Це треба вчинити і з тими хто прийме закон про "гральну роботу (бізнес)".
Психіатрія проти йододефіциту безсила!