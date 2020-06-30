Ни фракция "Слуги народа", ни Третьякова заявления о снятии полномочий главы комитета соцполитики не подавали, - Разумков. ВИДЕО
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что ни фракция партии "Слуга народа", ни сама председатель парламентского по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова не подавали заявления о снятии с неё полномочий главы комитета по вопросам социальной политики.
Об этом Разумков заявил на брифинге, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сегодня... такие инициативы ни от Галины Николаевны, ни от фракции "Слуга народа не поступали", - сказал Разумков.
Руководитель украинского парламента напомнил, что, в соответствии с регламентом Верховной Рады, отозвать с должности главу комитета может либо фракция, от которой она выдвинута, либо сам народный депутат, занимающий эту должность.
Напомним, поводом для скандала стал вебинар Третьяковой, в котором она сказала, что дети людей, которых рожают ради материальной помощи, являются детьми "низкого качества": "Когда рожают ребенка для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получаем, ну я скажу так жестко, мы получаем детей очень низкого качества".
После чего уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова осудила высказывания Третьяковой.
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мацква-ква же ж одобряєт
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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158537723043953?__xts__%5B0%5D=68.ARBDe8yfUuGeNw19_bnJSF0PQSFAYuu_8z_iJWK5r7OtXgYA1E4nN-6DaWSdil2cHRPYU00aq3vqVIqTpDyvtz90kVZ00wk9jnxpXjHEN4Xemgnnv-ACSWIm7-***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************-N_gizBsZ5eCGvj52aoD-7664zVuuWhrHhDD8T3fI9mbT3XZTH88H7_GV5KBNFHEvTtbxiLq_oCqEFpztg88QnNf-MvuLX4v9TKJFhEECFAKsYr&__tn__=-R 26 июня в 00:21 ·https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
Просто хочу нагадати, звідки та самиця серванта скачувала свій фашистський спіч про "детей низкого качества", стерилізацію, Лі, прости Господи, Куан Ю і отетовсьо.
Звідки вони ВСІ списують, от уже рік, нон-стопом.
Якщо хто досі не зрозумів, поруч із нами - класична фашистська держава, а "зелений квартал" - тільки її зозулине яєчко, знесене в голови українського народу.
Не знаючи, де її дім.
Гніздо на тополі узріла
Та сині яєчка у нім.
Доклавши своє на ту купку,
Розправила гордо крило:
У небо майнула без смутку,
Неначе її й не було.
Та ходять чутки у народі:
Зєзуля найбільше кує,
Де поспіхом чи при нагоді
Яйце полишила своє.
Геннадій Горовий
Интересно, каккая была бы реакция, если бы она предложила маланцев в Украине стерилизовать?..
Маємо розуміти, що гебістські й інші «заплєчних дєл мастєра гуманітарного фронту» не сплять. В світі ситуація також «просідає». Яка власне різниця, чи діти безробітних - низької якості, чи - бідних, чи - чорних. За потреби, низькоякісними оголосимо куркульських, «балуваних шляхотських» або пролетарських.
Криза моралі - страшна. Дійсно - втрачений отой людський нерв і підміна понять проходить як по маслу. І маємо не лише на гебню кивати. Підміна понять пролазить в усі шпарини.
Щойно сімейно обговорювали конфлікт мами з Соломією. Намагався пояснити Сольці різницю між правом, відповідальністю й обов'язком. А сам згадую, як наш працівник скаржиться, що з малим сином не може дійти згоди щодо навчання і як той тикає щоденником йому під ніс, де є надруковане про права дітей. І жодної літери - про відповідальність чи обов'язок.
Час складний: ми не встигаємо виборсуватись з-під куп інформаційного спаму, люди втомлюються вибирати зернини вартісного. Людство стало менше працювати фізично, а працювати інтелектуально не вчили й особливо не вітали цього, насамперед - в колоніях чи на скотних дворах комуно-фашизму.
У Порошенко было очень много неудачных выражений, тот же 'циничный бандеровец', но никто всерьёз не воспринимал эти его ошибки.
На полном серьезе неделями обсуждать какую-то чушь - это просто наработки цеха скабеевой. Зачем нам это нужно ?
Про 'жить стало тяжелее'- не мое. Стенания не для меня. Я смотрю в будущее с большим оптимизмом.
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3054040667966375&id=100000814147659
15 млрд грн за два месяца. Еще два месяца - еще 15 млрд.
Потому, наверное, и Клитина с сиськами выскочила - перебивает инфоповод, как умеет
Та чого ж... У нас її мало вже не призначили вождицею республіканського неоконсервативного руху. Борчинею проти соціальних паразитів.
Довелось зауважити, що проти соціальних паразитів (свого ядерного електорату) діячка не прохопилась жодним, хоч трішки, прямим словом. А просто ушкварила зразу по «низькій якості дітей».
І зовсім ніхто не помітив, що у нас в країні, одним спічем, замість вирішення проблеми перерозподілу національного продукту, враз розставили все по місцях: тепер будуть якісніші діти і - не настільки якісні...
І, власне, цим можна тепер прикрити власні дії, бездіяльність і вотето всьо.
Ієзуїтськи-небезпечна риторика й підміна понять. Гламурний такий фашизм. Реформаторський.
Але завжди є можливість сказати, що це - просто обмовка, жарт і що там ще буває на сцені під час шоу
сцко, шо же вы как говно на палке
Потом стреляли самых работящих,
Потом ряды бессмысленно убитых
Росли из тысяч самых немолчащих.
Среди последних - всё интеллигенты,
Радетели достоинства и чести,
Негодные в работе инструменты
Для механизма поголовной лести.
В подручных поощряя бесталанность,
Выискивала власть себе подобных.
В средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,
Послушных, незаметных, молчаливых,
Готовых почитать вождём бездарность,
Изображать воистину счастливых,
По праву заслуживших легендарность...
Держава, обессиленная в пытках,
Ещё не знала о потерях сущих,
Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.
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Игорь Кохановский (Игор Коханівський) «Закон диалектики» 1989г.
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А Разумков не хоче говорити про те, що ВР взагалі не контролює посади в Уряді та не хоче виконувати регламент...
Хоть один из вас может дать ОПРЕДЕЛЕНИЕ понятию "качество ребёнка"?
Про ЧТО вы рассусоливаете?