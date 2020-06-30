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Ни фракция "Слуги народа", ни Третьякова заявления о снятии полномочий главы комитета соцполитики не подавали, - Разумков. ВИДЕО

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что ни фракция партии "Слуга народа", ни сама председатель парламентского по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова не подавали заявления о снятии с неё полномочий главы комитета по вопросам социальной политики.

Об этом Разумков заявил на брифинге, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня... такие инициативы ни от Галины Николаевны, ни от фракции "Слуга народа не поступали", - сказал Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Термин "качество детей" не мой, а нобелевского лауреата, - "слуга народа" Третьякова

Руководитель украинского парламента напомнил, что, в соответствии с регламентом Верховной Рады, отозвать с должности главу комитета может либо фракция, от которой она выдвинута, либо сам народный депутат, занимающий эту должность.

Напомним, поводом для скандала стал вебинар Третьяковой, в котором она сказала, что дети людей, которых рожают ради материальной помощи, являются детьми "низкого качества": "Когда рожают ребенка для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получаем, ну я скажу так жестко, мы получаем детей очень низкого качества".

После чего уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова осудила высказывания Третьяковой.

Автор: 

Разумков Дмитрий (1521) Слуга народа (2632) Третьякова Галина (118)


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Топ комментарии
+19
Ни фракция "Слуги народа", ни Третьякова заявления о снятии полномочий главы комитета соцполитики не подавали, - Разумков - Цензор.НЕТ 1971
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30.06.2020 13:43
+18
Милота!
Ни фракция "Слуги народа", ни Третьякова заявления о снятии полномочий главы комитета соцполитики не подавали, - Разумков - Цензор.НЕТ 1352
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30.06.2020 13:36
+16
Как думаете Зеленский младший качественный или нет?
Ни фракция "Слуги народа", ни Третьякова заявления о снятии полномочий главы комитета соцполитики не подавали, - Разумков - Цензор.НЕТ 9576
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30.06.2020 13:37
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Ни фракция "Слуги народа", ни Третьякова заявления о снятии полномочий главы комитета соцполитики не подавали, - Разумков - Цензор.НЕТ 9630
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30.06.2020 13:34 Ответить
просто ці "слуги народу" є низької якості.
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30.06.2020 13:35 Ответить
А помните как Бубочка привселюдно грозился лишить мандата своего судимого депутата насильника Иванисова? Как красиво в видосике грозил. Ну и что? Вышел тихий пшик. Он до сих пор депутат и не парится. Так и здесь будет с этой "торпедой".
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30.06.2020 13:53 Ответить
На каких помойках их насобирали

Ні фракція "Слуги народу", ні Третьякова заяви про зняття повноважень глави комітету соцполітики не подавали, - Разумков - Цензор.НЕТ 5798
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30.06.2020 13:54 Ответить
Щось заглючило йому з"петаннями"
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30.06.2020 14:12 Ответить
Милота!
Ни фракция "Слуги народа", ни Третьякова заявления о снятии полномочий главы комитета соцполитики не подавали, - Разумков - Цензор.НЕТ 1352
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30.06.2020 13:36 Ответить
ну да, ну да - сєрвант сєрванту роги не чихлить...
мацква-ква же ж одобряєт

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARSjOZ8gXhiQkns8XJ3RJDEyGR2GB39pIsdSLzNvZnS29W2B8zrkrPaoGh2jThZqfXY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBDe8yfUuGeNw19_bnJSF0PQSFAYuu_8z_iJWK5r7OtXgYA1E4nN-6DaWSdil2cHRPYU00aq3vqVIqTpDyvtz90kVZ00wk9jnxpXjHEN4Xemgnnv-ACSWIm7-***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************-N_gizBsZ5eCGvj52aoD-7664zVuuWhrHhDD8T3fI9mbT3XZTH88H7_GV5KBNFHEvTtbxiLq_oCqEFpztg88QnNf-MvuLX4v9TKJFhEECFAKsYr&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158537723043953?__xts__%5B0%5D=68.ARBDe8yfUuGeNw19_bnJSF0PQSFAYuu_8z_iJWK5r7OtXgYA1E4nN-6DaWSdil2cHRPYU00aq3vqVIqTpDyvtz90kVZ00wk9jnxpXjHEN4Xemgnnv-ACSWIm7-***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************-N_gizBsZ5eCGvj52aoD-7664zVuuWhrHhDD8T3fI9mbT3XZTH88H7_GV5KBNFHEvTtbxiLq_oCqEFpztg88QnNf-MvuLX4v9TKJFhEECFAKsYr&__tn__=-R 26 июня в 00:21 ·https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

Просто хочу нагадати, звідки та самиця серванта скачувала свій фашистський спіч про "детей низкого качества", стерилізацію, Лі, прости Господи, Куан Ю і отетовсьо.
Звідки вони ВСІ списують, от уже рік, нон-стопом.
Якщо хто досі не зрозумів, поруч із нами - класична фашистська держава, а "зелений квартал" - тільки її зозулине яєчко, знесене в голови українського народу.
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30.06.2020 13:38 Ответить
Зато скоро конец эпохи бедности!
Ни фракция "Слуги народа", ни Третьякова заявления о снятии полномочий главы комитета соцполитики не подавали, - Разумков - Цензор.НЕТ 7385
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30.06.2020 13:41 Ответить
Додому зєзуля летіла,
Не знаючи, де її дім.
Гніздо на тополі узріла
Та сині яєчка у нім.
Доклавши своє на ту купку,
Розправила гордо крило:
У небо майнула без смутку,
Неначе її й не було.
Та ходять чутки у народі:
Зєзуля найбільше кує,
Де поспіхом чи при нагоді
Яйце полишила своє.

Геннадій Горовий
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30.06.2020 14:39 Ответить
Ну і гидюча ж жаба.
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30.06.2020 17:32 Ответить
Как думаете Зеленский младший качественный или нет?
Ни фракция "Слуги народа", ни Третьякова заявления о снятии полномочий главы комитета соцполитики не подавали, - Разумков - Цензор.НЕТ 9576
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30.06.2020 13:37 Ответить
Ни фракция "Слуги народа", ни Третьякова заявления о снятии полномочий главы комитета соцполитики не подавали, - Разумков - Цензор.НЕТ 1971
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30.06.2020 13:43 Ответить
Як казала в таких випадках моя бабуся : "Поганому виду немає стиду!" Тільки ********** версія звучить "зеленому" виду!
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30.06.2020 13:53 Ответить
Ни фракция "Слуги народа", ни Третьякова заявления о снятии полномочий главы комитета соцполитики не подавали, - Разумков

Интересно, каккая была бы реакция, если бы она предложила маланцев в Украине стерилизовать?..
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30.06.2020 13:38 Ответить
https://www.facebook.com/kovshua?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODUzNzcyMzA0Mzk1M18xMDE1ODUzNzkxODQyMzk1Mw%3D%3D Олександр Сосницький
Маємо розуміти, що гебістські й інші «заплєчних дєл мастєра гуманітарного фронту» не сплять. В світі ситуація також «просідає». Яка власне різниця, чи діти безробітних - низької якості, чи - бідних, чи - чорних. За потреби, низькоякісними оголосимо куркульських, «балуваних шляхотських» або пролетарських.
Криза моралі - страшна. Дійсно - втрачений отой людський нерв і підміна понять проходить як по маслу. І маємо не лише на гебню кивати. Підміна понять пролазить в усі шпарини.
Щойно сімейно обговорювали конфлікт мами з Соломією. Намагався пояснити Сольці різницю між правом, відповідальністю й обов'язком. А сам згадую, як наш працівник скаржиться, що з малим сином не може дійти згоди щодо навчання і як той тикає щоденником йому під ніс, де є надруковане про права дітей. І жодної літери - про відповідальність чи обов'язок.
Час складний: ми не встигаємо виборсуватись з-під куп інформаційного спаму, люди втомлюються вибирати зернини вартісного. Людство стало менше працювати фізично, а працювати інтелектуально не вчили й особливо не вітали цього, насамперед - в колоніях чи на скотних дворах комуно-фашизму.
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30.06.2020 14:23 Ответить
Сегодня должно состояться очень важное событие- это рада реформ, на которой должны обсуждаться реформы, которых ждёт вся страна. Но мы обсуждаем слухи , кого сняли, а кого только хотели снять Слуги народа.
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30.06.2020 13:41 Ответить
Татьяна - а как вы к гитлеру относитесь - а так же к пол поте и сталину?
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30.06.2020 13:45 Ответить
Я плохо отношусь к обоим. Но , тем не менее, делать из мухи слона , цепляться за слова, даже очень неудачные и обидные- у нас на это просто нет времени. Если, конечно, не преследуются совсем другие цели.

У Порошенко было очень много неудачных выражений, тот же 'циничный бандеровец', но никто всерьёз не воспринимал эти его ошибки.

На полном серьезе неделями обсуждать какую-то чушь - это просто наработки цеха скабеевой. Зачем нам это нужно ?
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30.06.2020 13:53 Ответить
когда мы с вами ошибаемся или имеем другое мнение это не чего - мы с вами не ПУбличные люди - это вам понятно - а когда такие вещи, говорит председатель комитета, на камеру - это мнение фракции ,которая делегировала ее ,на эту должность - это Татьяна просто - называется ответственность политика за слова и действия - жаль, шо я вам взрослому человеку, объясняю аксиомные вещи ,мне очень странно ,ну да ладно
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30.06.2020 14:00 Ответить
не преследуй-и не будешь преследуема...
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30.06.2020 14:01 Ответить
Если вы замахнулись за собственную интерпретацию Евангелия, то именно продолжение про 'не судите..' лучше подходит к этой ситуации: а, именно, про ***** 'в глазе брата твоего', когда не чувствуешь бревна в своём.
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30.06.2020 14:10 Ответить
у вас нет лицензии на толкование Евангелия.
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30.06.2020 14:21 Ответить
а и да просто и чисто человеческий вопрос - не ужели ,вы не видите, на сколько жить стало в Украине - хуже и тяжелей - это ведь правда
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30.06.2020 14:01 Ответить
Неужели вы не понимаете очевидных вещей, что тому есть объективные причины, связанные с пандемией , которая не заканчивается и вряд ли закончится при всеобщем пофигизме и нежелании соблюдать элементарные правила общежития. Экономики и более сильных стран, чем наша, находятся в стагнации
Про 'жить стало тяжелее'- не мое. Стенания не для меня. Я смотрю в будущее с большим оптимизмом.
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30.06.2020 14:16 Ответить
"Напомню, должности руководителей государственной налоговой и таможни занимают без конкурса, якобы на время карантина, поэтому мародёры будут размазывать карантин как говно по календарю."

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3054040667966375&id=100000814147659

15 млрд грн за два месяца. Еще два месяца - еще 15 млрд.
Потому, наверное, и Клитина с сиськами выскочила - перебивает инфоповод, как умеет
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30.06.2020 16:14 Ответить
идеология фашизма муха? не, это 3 слона, потому что это обыкновенный фашизм.
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30.06.2020 15:44 Ответить
вопрос для вас не сложен или?
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30.06.2020 13:45 Ответить
Что значит 'или '? Вы ещё фошиздку из меня сделайте, которая любит сталина и его немецкого партнера. Это ведь тоже не ваше, все было уже сказано именно скабеевой -сливным бачком в отношении украинцев.
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30.06.2020 14:18 Ответить
обсуждаться реформы, которых ждёт вся страна тобто ти визнаєш що рік зеленого турборежиму вилетів у дупу?
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30.06.2020 13:47 Ответить
А что ждет фракция? Команды Зеленского?
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30.06.2020 13:42 Ответить
Проблема Украины в том, что не работает обратная связь ,только когда ситуация доходит до абсурда 😎
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30.06.2020 13:44 Ответить
Вы, ребята, засранцы! (с).
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30.06.2020 13:46 Ответить
тю, да им пофиг. неужели кому-то непонятно еще?
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30.06.2020 13:50 Ответить
Ни фракция "Слуги народа", ни Третьякова заявления о снятии полномочий главы комитета соцполитики не подавали, - Разумков - Цензор.НЕТ 6373
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30.06.2020 13:52 Ответить
https://www.facebook.com/kovshua?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODUzNzcyMzA0Mzk1M18xMDE1ODUzNzc2NDgyMzk1Mw%3D%3D Олександр Сосницький

Та чого ж... У нас її мало вже не призначили вождицею республіканського неоконсервативного руху. Борчинею проти соціальних паразитів.
Довелось зауважити, що проти соціальних паразитів (свого ядерного електорату) діячка не прохопилась жодним, хоч трішки, прямим словом. А просто ушкварила зразу по «низькій якості дітей».
І зовсім ніхто не помітив, що у нас в країні, одним спічем, замість вирішення проблеми перерозподілу національного продукту, враз розставили все по місцях: тепер будуть якісніші діти і - не настільки якісні...
І, власне, цим можна тепер прикрити власні дії, бездіяльність і вотето всьо.
Ієзуїтськи-небезпечна риторика й підміна понять. Гламурний такий фашизм. Реформаторський.
Але завжди є можливість сказати, що це - просто обмовка, жарт і що там ще буває на сцені під час шоу
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30.06.2020 14:07 Ответить
Тю, шо ж тут такого, це ж вам не дорогенька
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30.06.2020 13:53 Ответить
да ты ******** латентный, уже сам мог бы ее снять..
сцко, шо же вы как говно на палке
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30.06.2020 13:53 Ответить
Сначала били самых родовитых,
Потом стреляли самых работящих,
Потом ряды бессмысленно убитых
Росли из тысяч самых немолчащих.
Среди последних - всё интеллигенты,
Радетели достоинства и чести,
Негодные в работе инструменты
Для механизма поголовной лести.
В подручных поощряя бесталанность,
Выискивала власть себе подобных.
В средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,
Послушных, незаметных, молчаливых,
Готовых почитать вождём бездарность,
Изображать воистину счастливых,
По праву заслуживших легендарность...
Держава, обессиленная в пытках,
Ещё не знала о потерях сущих,
Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.
----------

Игорь Кохановский (Игор Коханівський) «Закон диалектики» 1989г.
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30.06.2020 13:55 Ответить
на ВСЕХ россми ОБСАСЫВАЮТ эту тему и готовят своих к ОСВОБОЖДЕНИЮ Украины от фашизма !!! может слуги народа это делают СПЕЦИАЛЬНО ???!!!тогда это ПРЕСТУПЛЕНИЕ !!!
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30.06.2020 13:55 Ответить
Может референдум проведем и сразу же вынесем вердикт ИМЕНИ УКРАИНЫ..
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30.06.2020 13:56 Ответить
Руководитель украинского парламента напомнил, что, в соответствии с регламентом Верховной Рады, отозвать с должности главу комитета может либо фракция, от которой она выдвинута, либо сам народный депутат, занимающий эту должность. Источник: https://censor.net.ua/v3205088
------------------------__
А Разумков не хоче говорити про те, що ВР взагалі не контролює посади в Уряді та не хоче виконувати регламент...
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30.06.2020 13:57 Ответить
Пора жестко простерилизовать неслуг народа, чтоб не плодили таких некачественных тварей.
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30.06.2020 13:58 Ответить
Вцепились...за хлебные места...народные слуги...
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30.06.2020 14:01 Ответить
Низкосортная, как вообще можно быть такой тупой?
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30.06.2020 14:09 Ответить
Ні фракція "Слуги народу", ні Третьякова заяви про зняття повноважень глави комітету соцполітики не подавали, - Разумков - Цензор.НЕТ 7926
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30.06.2020 14:27 Ответить
Тоесть управлять населением , через зависимость от нищеты уже мало , которую организовывает постоянно компродорская власть , через очередные "кризисы" то банковский, когда оставили население без вкладов, то газовый, когда надо было платить за газ по 400 $ , в то время когда свой есть в результате напечатали эмиссию и отдали олигархам, а долг повесили на бюджет, который будет выплачивать население, то когда на экономике зарабатывают ростовщики драконовские % организовывая властью пирамиду из долгов по ОВЗ, а экономика населения-страны не может взять кредит и не купить ни произвести товар ни заплатить налог, правда и те налоги власть 50% или на себя тратит или отмывает как на %, дорогах, котрые должны строиться инвесторами , а дороги автобамы быть частыми как в Европе ведь ими пользуются все и бизнес и частные лица на дорогих авто,а дороги развалюхами потому, что воруют, а заработанные деньги с бюджета отдавать детям и старикам на медицину и образование, все равно на дорогах крадут 30% , а срок службы в 2 раза меньше или потому в 2 раза меньше, кризис в энергетике, когда есть не дорогая атомная э/э, но надо было заставить население страны выплачивать даньги олигархам установив статистческие не меняющиеся , а не рыночные цены на "Зеленую" э/э, тоесть когда в Европе каждый может подключиться к сети и продать и купить э/э в результате спроса, и предложения который выше в Европе цена сформировалась 6 центов, а власть установила 15 центов и страна должна обанкротиться но деньги отдать олигархам, а сами без тестов на короновирус остаться, но им всего этого мало власть придумывает и дальше свои тупые схемы по вытягиванию из страны средства,умершвляя население нищетой, так построив экономику, какда все себе, а население оставлять без заработка,денег на образование ,медицыну,уходу за детьми так неонацисткая, олигархическая про большевисткая Троцкистко-Сталинская, как ни странно но все повторяется как во времена голодомора, когда за территорию и Землю умертвляли целый народ.
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30.06.2020 14:33 Ответить
Кто-то до сих пор думает, что цена ГАРАНТИЙ ОТ ГАРАНТА выше нуля? Цена его угроз, обещаний, торжественных клятв и т.д...
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30.06.2020 14:47 Ответить
эти служки все некачественные короче как говорили при советах 100% БРАК
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30.06.2020 15:00 Ответить
Красиво сказала героиня фильма "Любовь и голуби" прям один в один "***** крашенная"
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30.06.2020 18:17 Ответить
шкала Апгара, не, не слышали, сразу оценивают, как родился, и что, все так взбеленились....
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30.06.2020 15:56 Ответить
Спорщики-недоучки...
Хоть один из вас может дать ОПРЕДЕЛЕНИЕ понятию "качество ребёнка"?
Про ЧТО вы рассусоливаете?
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30.06.2020 16:17 Ответить
Да там потрібно 60% цих "сосен народа" забрати мандати. Це моральні уроди,а не депутати.
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30.06.2020 17:11 Ответить
А у Разумкова дети есть?
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30.06.2020 19:30 Ответить
 
 