В России полицейский сломал руку журналисту, который освещал на избирательном участке голосование по поправкам в Конституцию РФ. ВИДЕО
В Российской Федерации на корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля напал полицейский на избирательном участке в Санкт-Петербурге.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил сам своему изданию. У журналиста сломана рука.
Это произошло на избирательном участке №2219, где проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ.
"Сотрудник полиции с номером 009175 попытался меня удалить с участка и, видимо, сломал мне руку. Я не могу рукой вообще двигать. Мне заломили руку и ударили по ней кулаком", - сообщил Френкель.
Он добавил, что с полицейским были "какие-то очень подозрительные наблюдатели". "Я лежу на полу, потому что я не могу вообще рукой двинуть, у меня ужасно болит рука и еле двигаются пальцы", - добавил Френкель.
Отмечается, что один из наблюдателей наступил корреспонденту на ногу, а потом схватил за поврежденную руку.
Позже Френкель сообщил в Twitter, что рука сломана.
Как пишет "Радио Свобода" журналист приехал на участок из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Журналист отметил, что это незаконно и удалить члена комиссии можно только по решению суда. После этого полицейские попытались выгнать журналиста.
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Да с голубикою!
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Глазик выколю!
Глазик выколю -
Другой останется,
Чтоб ты знал, говно,
Кому кланяться!
https://www.youtube.com/watch?v=8WM8-QrDuF8
А у нас - токо номер пидроздилу у всех одинаковый.
Це шо, у них була потужніша реформа чем у нас, чи шо?
Шо я твій в полє колосок
(Брати Гадюкіни)
Проходящее "голосование" по поправкам, которые основная масса голосующих наверняка даже не способна озвучить хотя бы наполовину, выглядит каким-то совершенно омерзительным мероприятием. Человек существует в трех информационных средах - реальной (то, что он видит своими глазами), виртуальной (о чем он знает из рассказов других) и символьном - упакованные в блоки сложные смыслы, каждый из которых в определенной степени формирует этическую картину мира - то есть, базовое его восприятие. С символами шутки плохи, их разрушение расчеловечивает, лишает моральных и нравственных устоев, обнуляет привычную картину мира. Поэтому, кстати, довольно болезненно воспринимается заколачивание Мавзолея крашеной фанерой на парадах - 30 лет в России правят идейные последователи фашистов, но до сих пор ритуал парада на Красной площади без Мавзолея выглядит непривычно, а потому и протест. И вытравить из людей этот ритуал не удается.
https://ic.pics.livejournal.com/el_murid/16552936/1621998/1621998_original.jpg Выборы - один из символов. Это ритуал, к которому можно относиться по-разному в плане сущностного содержания, но на то он и ритуал, что прописан довольно жестко, а любые отступления или тем более отказ от протокола является делом совершенно недопустимым. В свое время банальная смена порядка осенения себя крестом с двух перстов на три вызвала абсолютное неприятие вводимых церковных реформ, а сам знак ритуального действия стал жестко разделяющим признаком вплоть до вооруженного сопротивления. В исламе существует понятие бид'а (новшество) с крайне жесткими нормами любого изменения любых устоявшихся норм и правил. Система так сохраняет устойчивость, и символьное поле - одна из крайне важных составляющих устойчивости социума. С ним, повторюсь, не шутят.
Казалось бы, Путин с его помешательством на теме "нераскачивания лодки" и "стабильности" что-то, а эту вот символьную часть и ритуалы должен держать как рейхстаг - до последнего француза из дивизии СС "Шарлемань". Но прямо сейчас мы видим совершенно противоположную картину - разрушение ритуала, низведение его до совершенно скотского вида, откровенно унижающего обычное достоинство даже совсем нетребовательного человека.
Ель Мюрид...