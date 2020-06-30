В России полицейский сломал руку журналисту, который освещал на избирательном участке голосование по поправкам в Конституцию РФ. ВИДЕО

В Российской Федерации на корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля напал полицейский на избирательном участке в Санкт-Петербурге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил сам своему изданию. У журналиста сломана рука.

Это произошло на избирательном участке №2219, где проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ.

"Сотрудник полиции с номером 009175 попытался меня удалить с участка и, видимо, сломал мне руку. Я не могу рукой вообще двигать. Мне заломили руку и ударили по ней кулаком", - сообщил Френкель.

Он добавил, что с полицейским были "какие-то очень подозрительные наблюдатели". "Я лежу на полу, потому что я не могу вообще рукой двинуть, у меня ужасно болит рука и еле двигаются пальцы", - добавил Френкель.

Отмечается, что один из наблюдателей наступил корреспонденту на ногу, а потом схватил за поврежденную руку.

Позже Френкель сообщил в Twitter, что рука сломана.

Как пишет "Радио Свобода" журналист приехал на участок из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Журналист отметил, что это незаконно и удалить члена комиссии можно только по решению суда. После этого полицейские попытались выгнать журналиста.

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