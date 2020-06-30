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В России полицейский сломал руку журналисту, который освещал на избирательном участке голосование по поправкам в Конституцию РФ. ВИДЕО

В Российской Федерации на корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля напал полицейский на избирательном участке в Санкт-Петербурге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил сам своему изданию. У журналиста сломана рука.

Это произошло на избирательном участке №2219, где проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ.

"Сотрудник полиции с номером 009175 попытался меня удалить с участка и, видимо, сломал мне руку. Я не могу рукой вообще двигать. Мне заломили руку и ударили по ней кулаком", - сообщил Френкель.

Он добавил, что с полицейским были "какие-то очень подозрительные наблюдатели". "Я лежу на полу, потому что я не могу вообще рукой двинуть, у меня ужасно болит рука и еле двигаются пальцы", - добавил Френкель.

Отмечается, что один из наблюдателей наступил корреспонденту на ногу, а потом схватил за поврежденную руку.

Позже Френкель сообщил в Twitter, что рука сломана.

В России полицейский сломал руку журналисту, который освещал на избирательном участке голосование по поправкам в Конституцию РФ 01

Как пишет "Радио Свобода" журналист приехал на участок из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Журналист отметил, что это незаконно и удалить члена комиссии можно только по решению суда. После этого полицейские попытались выгнать журналиста.

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Автор: 

Конституция (2236) россия (95687)


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Топ комментарии
+27
І що? У чому проблема? У нього що одна рука була? Другу залишили, тепер може спокійно нею галочку "за *****" покласти.
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30.06.2020 17:14
+18
Голосование за вечного фюрера в багажнике автомобиля. Город Хайшэньвэй ( временно Владивисток).

В России полицейский сломал руку журналисту, который освещал на избирательном участке голосование по поправкам в Конституцию РФ - Цензор.НЕТ 2448
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30.06.2020 17:21
+12
В российской Уфе, возле мэрии, случился бунт, классический русский бунт по Салтыкову-Щедрину - «А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли.»

У Росії поліцейський зламав руку журналістові, який висвітлював на виборчій дільниці голосування щодо поправок до Конституції РФ - Цензор.НЕТ 1489
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30.06.2020 17:48
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І що? У чому проблема? У нього що одна рука була? Другу залишили, тепер може спокійно нею галочку "за *****" покласти.
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30.06.2020 17:14 Ответить
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30.06.2020 17:16 Ответить
Если бы полицай знал фамилию журналиста-он бы ему все конечности переломал бы.
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30.06.2020 17:44 Ответить
Эх яблочко
Да с голубикою!
Подходи кацап -
Глазик выколю!
Глазик выколю -
Другой останется,
Чтоб ты знал, говно,
Кому кланяться!
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30.06.2020 17:57 Ответить
Земразі у вас всього два варіанти: або бути корабельними соснами, або стерелізуватися, щоб не народжувати на цей світ неякісних дітей! Ці варіанти надійшли вам від вибраних вами же провладних депутатів!!
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30.06.2020 17:15 Ответить
В России полицейский сломал руку журналисту, который освещал на избирательном участке голосование по поправкам в Конституцию РФ - Цензор.НЕТ 6454
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30.06.2020 17:16 Ответить
Кому интересно что происходит во вражеской рАззии? Хотя Малороссам да, они переживают за своих братьев.
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30.06.2020 17:16 Ответить
А жовчно реготнути нездоровим сміхом?
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30.06.2020 17:24 Ответить
Нельзя чтоб кто то увидел как змей меняет кожу,тоесть как в.хуйло обнуляется
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30.06.2020 17:16 Ответить
Капец. В этом плане нам повезло.
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30.06.2020 17:17 Ответить
Да не ужели. У нас мусара в Киеве ноги людям ломают изза того что не хотят обяснять почему остановили
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30.06.2020 17:41 Ответить
так тебе одну, или обе сломали???
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30.06.2020 22:45 Ответить
Вот похожая ситуация в Мариуполе
https://www.youtube.com/watch?v=8WM8-QrDuF8
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30.06.2020 17:43 Ответить
Та я ж пошутил.
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30.06.2020 17:44 Ответить
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30.06.2020 17:46 Ответить
О, у кацапов, получается, мусора с уникальными номерами.
А у нас - токо номер пидроздилу у всех одинаковый.
Це шо, у них була потужніша реформа чем у нас, чи шо?
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30.06.2020 17:19 Ответить
А не, это у обычных мусоров токо, у ихних космонавтов на разгонах вообще никаких номеров нема, даже номера підрозділа.
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30.06.2020 17:25 Ответить
Какая скорая на расие? В ГУЛАГ мерзавца!
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30.06.2020 17:20 Ответить
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз... Для ума!" (с)
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30.06.2020 17:20 Ответить
Голосование за вечного фюрера в багажнике автомобиля. Город Хайшэньвэй ( временно Владивисток).

В России полицейский сломал руку журналисту, который освещал на избирательном участке голосование по поправкам в Конституцию РФ - Цензор.НЕТ 2448
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30.06.2020 17:21 Ответить
А шо там?
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30.06.2020 18:01 Ответить
Избирательный участок
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30.06.2020 18:08 Ответить
По радіо співав Ян Френкель
Шо я твій в полє колосок
(Брати Гадюкіни)
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30.06.2020 17:23 Ответить
Оно нам надо?
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30.06.2020 17:23 Ответить
Kazap lives matter.
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30.06.2020 17:30 Ответить
В рашке оппозиция бывает только за деньги.

В России полицейский сломал руку журналисту, который освещал на избирательном участке голосование по поправкам в Конституцию РФ - Цензор.НЕТ 6109
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30.06.2020 17:28 Ответить
У Росії поліцейський зламав руку журналістові, який висвітлював на виборчій дільниці голосування щодо поправок до Конституції РФ - Цензор.НЕТ 5902
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30.06.2020 17:34 Ответить
я ждал этого!! и он слился, малодушие!!
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30.06.2020 20:59 Ответить
голосовавние как голосование...правда последнее на ближайшие лет 30.вот и резвятся напоследок
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30.06.2020 17:29 Ответить
Мусор він і в Африці мусор,але щось не чув щоб в Росіі просто в райвідділках цілим складом гвалтували бабів...
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30.06.2020 17:44 Ответить
если ты не чув,ето еще не означает что в ********* мусора белые и пушистые
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30.06.2020 18:33 Ответить
В российской Уфе, возле мэрии, случился бунт, классический русский бунт по Салтыкову-Щедрину - «А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли.»

У Росії поліцейський зламав руку журналістові, який висвітлював на виборчій дільниці голосування щодо поправок до Конституції РФ - Цензор.НЕТ 1489
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30.06.2020 17:48 Ответить
Кацапский гулаг. Мечта опожопцев.
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30.06.2020 17:56 Ответить
У Росії поліцейський зламав руку журналістові, який висвітлював на виборчій дільниці голосування щодо поправок до Конституції РФ - Цензор.НЕТ 1477
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30.06.2020 18:08 Ответить
У Росії поліцейський зламав руку журналістові, який висвітлював на виборчій дільниці голосування щодо поправок до Конституції РФ - Цензор.НЕТ 224
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30.06.2020 18:09 Ответить
У Росії поліцейський зламав руку журналістові, який висвітлював на виборчій дільниці голосування щодо поправок до Конституції РФ - Цензор.НЕТ 1462
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30.06.2020 18:11 Ответить
А чё? Скрепно ведь! Ещё 300 лет простоит избушка...
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30.06.2020 20:28 Ответить
классика Мухосранска
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30.06.2020 21:00 Ответить
На россии нет журналистов.
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30.06.2020 18:18 Ответить
Висновок один: аваковські орли #адіннарот
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30.06.2020 19:08 Ответить
Стопами Аллоизовича.
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30.06.2020 19:38 Ответить
Ще одному козломордому зламали кості.
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30.06.2020 19:59 Ответить
https://el-murid.livejournal.com/4498184.html Ритуал
Проходящее "голосование" по поправкам, которые основная масса голосующих наверняка даже не способна озвучить хотя бы наполовину, выглядит каким-то совершенно омерзительным мероприятием. Человек существует в трех информационных средах - реальной (то, что он видит своими глазами), виртуальной (о чем он знает из рассказов других) и символьном - упакованные в блоки сложные смыслы, каждый из которых в определенной степени формирует этическую картину мира - то есть, базовое его восприятие. С символами шутки плохи, их разрушение расчеловечивает, лишает моральных и нравственных устоев, обнуляет привычную картину мира. Поэтому, кстати, довольно болезненно воспринимается заколачивание Мавзолея крашеной фанерой на парадах - 30 лет в России правят идейные последователи фашистов, но до сих пор ритуал парада на Красной площади без Мавзолея выглядит непривычно, а потому и протест. И вытравить из людей этот ритуал не удается.

https://ic.pics.livejournal.com/el_murid/16552936/1621998/1621998_original.jpg У Росії поліцейський зламав руку журналістові, який висвітлював на виборчій дільниці голосування щодо поправок до Конституції РФ - Цензор.НЕТ 1703 Выборы - один из символов. Это ритуал, к которому можно относиться по-разному в плане сущностного содержания, но на то он и ритуал, что прописан довольно жестко, а любые отступления или тем более отказ от протокола является делом совершенно недопустимым. В свое время банальная смена порядка осенения себя крестом с двух перстов на три вызвала абсолютное неприятие вводимых церковных реформ, а сам знак ритуального действия стал жестко разделяющим признаком вплоть до вооруженного сопротивления. В исламе существует понятие бид'а (новшество) с крайне жесткими нормами любого изменения любых устоявшихся норм и правил. Система так сохраняет устойчивость, и символьное поле - одна из крайне важных составляющих устойчивости социума. С ним, повторюсь, не шутят.

Казалось бы, Путин с его помешательством на теме "нераскачивания лодки" и "стабильности" что-то, а эту вот символьную часть и ритуалы должен держать как рейхстаг - до последнего француза из дивизии СС "Шарлемань". Но прямо сейчас мы видим совершенно противоположную картину - разрушение ритуала, низведение его до совершенно скотского вида, откровенно унижающего обычное достоинство даже совсем нетребовательного человека.
Ель Мюрид...
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30.06.2020 20:09 Ответить
Полковника небось получит!
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30.06.2020 20:28 Ответить
Страна орков !
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30.06.2020 21:13 Ответить
Суки-живодеры...
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01.07.2020 00:43 Ответить
 
 