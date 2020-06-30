Суд оправдал экс-судью Царевич: движения "Автомайдан" официально не существовало, карьеристские намерения не доказаны. ВИДЕО

Бывшая судья Печерского суда Оксана Царевич признана невиновной по обвинению в вынесении неправосудного решения относительно четырех человек, которые участвовали в поездке "Автомайдана" в 2014 году.

Во вторник, 30 июня, приговор объявил председатель Шевченковского суда Евгений Мартынов, который рассматривал дело в течение пяти лет, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Оксану Царевич обвиняли в том, что зимой 2014 года она вынесла неправосудные решения: лишила прав четырех участников автопробега в "Межигорье" - резиденцию экс-президента Виктора Януковича.

"Суд постановил признать невиновной Оксану Царевич и оправдать за недоказанностью состава преступления", - отметил он во время судебного заседания.

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Судья Мартынов отметил, что в материалах нет доказательств, которые бы свидетельствовали о вине Царевич по ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса - умышленное вынесения заведомо неправосудного решения в своих интересах. Он отметил, что во время заседаний не доказали карьеристские намерения. Судья также признал доказательством материалы, поданные Царевич, о том, что движения "Автомайдан" не существовало, поскольку оно не было зарегистрировано.

Напомним, 29 сентября 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко уволил Оксану Царевич за нарушение присяги при вынесении решений против активистов Евромайдана. 5 октября Царевич обжаловала свое увольнение в Высшем админсуде.

Высший административный суд отказал в восстановлении в должности бывшей судье Печерского районного суда Киева Оксане Царевич.

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