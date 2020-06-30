В Одесском порту обнаружены 700 тыс. пачек контрабандных сигарет стоимостью 15 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Сегодня, благодаря оперативной информации, пограничники Одесского отряда совместно с СБУ и Одесской таможней, выявили около 1500 ящиков сигарет иностранного производства без акцизных марок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

При проведении углубленного осмотра контейнера, прибывшего из Китая в пункт пропуска "Одесский морской торговый порт", правоохранители нашли незадекларированный товар на сумму почти 15 млн грн

"Более 700 тыс. пачек сигарет марки Napoli пытались незаконно переправить на территорию Украины под видом текстиля", - говорится в сообщении.

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Сейчас сигареты изъяты представителями таможни. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины.