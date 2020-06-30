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В Одесском порту обнаружены 700 тыс. пачек контрабандных сигарет стоимостью 15 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Сегодня, благодаря оперативной информации, пограничники Одесского отряда совместно с СБУ и Одесской таможней, выявили около 1500 ящиков сигарет иностранного производства без акцизных марок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

При проведении углубленного осмотра контейнера, прибывшего из Китая в пункт пропуска "Одесский морской торговый порт", правоохранители нашли незадекларированный товар на сумму почти 15 млн грн

"Более 700 тыс. пачек сигарет марки Napoli пытались незаконно переправить на территорию Украины под видом текстиля", - говорится в сообщении.

В Одесском порту обнаружены 700 тыс. пачек контрабандных сигарет стоимостью 15 млн грн, - Госпогранслужба 01

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Сейчас сигареты изъяты представителями таможни. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Автор: 

Госпогранслужба (6479) контрабанда (2409) Одесская область (3595) правоохранительные органы (2970) сигареты (867) силовики (2799)


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Ці цигарки знайшли вороги Карлсона!
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30.06.2020 21:54 Ответить
После того, как зе-бобик ввел бешеные акцизы на украинские сигареты, их производители просто свалили из Украины.
И если раньше из Украины везли контрабанду, то теперь в Украину... безумная экономическая политика - это однозначно!
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30.06.2020 21:55 Ответить
Поясню для части читателей.
Безумная в том, что вместо легальных прибылей получили дыру в бюджете (производители закрыли заводы) + неизвестно сколько минус из-за контрабанды (а раньше было плюс).
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30.06.2020 21:58 Ответить
Та быть такого не может! Их наверное со всех базаров страны везли! Прошвырнитесь по базарам ,еще больше насшибаете. Наколка правоахаронцам....не благодарите.
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30.06.2020 22:07 Ответить
не поделились
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30.06.2020 22:24 Ответить
Ватра и Сальвэ изменили дизайн упаковки ?
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30.06.2020 23:11 Ответить
Там если хорошо порыться,то не на миллионы а нанесколько миллиардов можно незадекларированного найти.
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30.06.2020 23:21 Ответить
 
 