ПЦР-тест для прибывших из стран "красной" зоны проводится по желанию и за их счет, - Степанов. ВИДЕО

Прибывшие из стран "красной" зоны (где количество активных больных превышает 40 на 100 тыс. населения) проходят ПЦР-тестирование, если не хотят самоизолироваться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Для приезжих не отменяли самоизоляцию. Последним решением правительства были внесены соответствующие изменения относительно въезжающих в страну иностранцев из стран "красной" зоны. Как они действуют: когда человек приезжает из стран "красной" зоны, он должен установить приложение "Дій Вдома" и уйти на самоизоляцию на 14 дней, но если у этого человека есть желание быстрее выйти из самоизоляции и не находиться в ней в течение 14 дней, он может пройти ПЦР-тестирование в референс-лабораториях в Украине, как в государственных, так и в частных. Ели он проходит ПЦР-тестирование и тест негативный, то эта лаборатория уведомляет Центр общественного здоровья, и он исключается из приложения. В таком случае тест делается за счет этого человека", - сказал он.

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