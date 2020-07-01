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ПЦР-тест для прибывших из стран "красной" зоны проводится по желанию и за их счет, - Степанов. ВИДЕО

Прибывшие из стран "красной" зоны (где количество активных больных превышает 40 на 100 тыс. населения) проходят ПЦР-тестирование, если не хотят самоизолироваться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Для приезжих не отменяли самоизоляцию. Последним решением правительства были внесены соответствующие изменения относительно въезжающих в страну иностранцев из стран "красной" зоны. Как они действуют: когда человек приезжает из стран "красной" зоны, он должен установить приложение "Дій Вдома" и уйти на самоизоляцию на 14 дней, но если у этого человека есть желание быстрее выйти из самоизоляции и не находиться в ней в течение 14 дней, он может пройти ПЦР-тестирование в референс-лабораториях в Украине, как в государственных, так и в частных. Ели он проходит ПЦР-тестирование и тест негативный, то эта лаборатория уведомляет Центр общественного здоровья, и он исключается из приложения. В таком случае тест делается за счет этого человека", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина освободила приезжих от обсервации при условии отрицательного ПЦР-теста

карантин (16729) Минздрав (4899) тестирование (496) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Давайте выпьем за ваше здоровье и за ваш счёт ткскзть)))
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01.07.2020 10:25
+3
А где же 10 000 000 тестов, о которых говорил Зеленский? Их нигде нет, кроме стационаров!!
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01.07.2020 11:17
+1
Короновирус-найуспішніший за всю історію людства бізнес . Пийте первак та закусуйте салом з часником то ніякий дідько вас не вхопить аж до самої смерті.
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01.07.2020 10:26
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Давайте выпьем за ваше здоровье и за ваш счёт ткскзть)))
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01.07.2020 10:25 Ответить
Короновирус-найуспішніший за всю історію людства бізнес . Пийте первак та закусуйте салом з часником то ніякий дідько вас не вхопить аж до самої смерті.
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01.07.2020 10:26 Ответить
100%
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01.07.2020 10:57 Ответить
Логично
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01.07.2020 10:27 Ответить
Как можно, находясь на самоизоляции, пройти ПЦР тест? Они что, за анализами по вызову в любое село приедут?
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01.07.2020 12:02 Ответить
Якщо тобі записано в чорній книжці втопитись то ти ніколи не повісишся . Живіть собі в радість та на зло ворогам.
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01.07.2020 10:28 Ответить
При заезде с красной зоны на чёрную...
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01.07.2020 10:28 Ответить
Самі то маланці на чолі з Бубою Зеленим чогось не дуже бояться цієї "корони" та брешуть бісові слуги як пси в ночі на місяць.
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01.07.2020 10:35 Ответить
А где же 10 000 000 тестов, о которых говорил Зеленский? Их нигде нет, кроме стационаров!!
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01.07.2020 11:17 Ответить
 
 