"Окопная война": Террористы лупили так, что дышать было нечем. Когда казалось, что нам пришел конец, мы начали петь гимн Украины, - доброволец Олег Янчак о боях за шахту "Бутовка". ВИДЕО
Сегодня в рубрике "Окопная война" - Олег Янчак, позывной Ставр, воин ДУК "Правый сектор" 1-я отдельная штурмовая рота и его рассказ о боях с российскими наемниками на шахте Бутовка, недалеко от Донецка.
Олег на войне с 2015 года, шахту, которая унесла жизнь его друга, он покинул в 2016 году. Однако через четыре года вернулся и рассказал Цензор.НЕТ о событиях, которые навеки врезались в его сердце.
- Когда впервые попал на шахту, здесь было все по другому. Как тогда, так и теперь считаю, что мы не имеем права сдавать эти позиции, наоборот, только вперед. Для меня шахта Бутовка, как для некоторых - Сталинград, место, которое никогда не забудется и будет для нынешнего поколения людей, символом славы, победы украинских воинов.
- Что происходило на шахте четыре года назад? Чем она запомнилась?
- Зеленка, что сразу за зданиями была под агрессором, они постоянно накрывали нас оттуда огнем, чрезвычайно прицельно стреляли их снайперы. Но, как говорил наш командир: "Мы вгрызлись в эту землю и выдержали".
Особенно они свирепствовали в наши религиозные праздники, был момент, когда мы слушали их рации и тогдашний их командир с позывным Гиви кричал: "Бейте етих бандеровцов..." Все же мы поднимали головы и отвечали.
- Нормально отвечали, если посмотреть, где теперь гноится Гиви, а ты продолжаешь отвоевывать свою землю...
- Да, наши пути с ним разошлись (смеется). Но мы выстояли дорогой ценой, здесь погибли мои друзья: "Док, Женька с позывным Шльоцик, который был для меня как сын, достойный воин Украины...
- О Шльоцике мы слышали много. Храбрый воин, которому было только 19 лет... Как он погиб?
- Все началось 28 мая 2016-го с самого утра. Российские террористы лупили так, что дышать было нечем, все вокруг горело. Когда казалось, что нам пришел конец, мы обнялись и начали петь Гимн Украины - это придало нам сил и мы выдержали натиск...
На следующий день во время разведвыхода - Женька погиб. Я был в карете скорой помощи, когда мы везли Шльоцика в больницу, однако парня не удалось спасти, впоследствии он умер...
- Что ты можешь сказать тем, кто считает, что у нас нет в стране войны?
- То, что я хочу сказать, этого на камеру говорить нельзя. Приезжайте на восток Украины и вы все сами увидите.
Пожалуйста, подождите...
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Хлопці, ми пишаємось вами! Ви Герої ! І дякую Вам усім, і кожному окремо за мою вільну Україну !!
Переможемо!
Сгори Масквабад!!
ЯК ЗНИЩУЄТЬСЯ РАКЕТНА ОБОРОНА УКРАЇНИ
"Вільха пастора", або Ракетна програма України в загоні - в програмі 5-го каналу "На власні очі"
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф
"Ми повинні нарощувати свій потенціал. Ми повинні працювати над більш потужною зброєю, яка зможе не тільки захистити нашу Україну, але й примусити рахуватися з нашими національними інтересами", - казав Олександр Турчинов.
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф! В Україні вміють виготовляти високоточне озброєння. На Павлоградському хімзаводі, зокрема, збирають 90% ракети Вільха, яка вже на озброєнні ЗСУ. Торік за державним замовленням виготовили понад 100 ракет. Цьогоріч держава замовила - нуль. На папері програму відновили, але замовлення й досі виробники не отримали. Для нової влади війна скінчилася? Чи загроза зникла само по собі? На заводі впевнені, що наявність такої зброї в країні - це аргумент на міжнародних перемовинах! І це доведено в програмі "На власні очі"; дивіться за ссиллю https://www.5.ua/suspilstvo/vilkha-pastora-abo-raketna-prohrama-ukrainy-na-vlasni-ochi-218202.html
Хто розвів бардак і бездіяльніть до такої міри, що злетіли в повітря усі склади *********** до важкої арти?
Чи не найнятий фсб нинішній "опазіціанєр" святий пєдро свинорилий?