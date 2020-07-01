"Окопная война": Террористы лупили так, что дышать было нечем. Когда казалось, что нам пришел конец, мы начали петь гимн Украины, - доброволец Олег Янчак о боях за шахту "Бутовка". ВИДЕО

Сегодня в рубрике "Окопная война" - Олег Янчак, позывной Ставр, воин ​​ДУК "Правый сектор" 1-я отдельная штурмовая рота и его рассказ о боях с российскими наемниками на шахте Бутовка, недалеко от Донецка.

Олег на войне с 2015 года, шахту, которая унесла жизнь его друга, он покинул в 2016 году. Однако через четыре года вернулся и рассказал Цензор.НЕТ о событиях, которые навеки врезались в его сердце.

- Когда впервые попал на шахту, здесь было все по другому. Как тогда, так и теперь считаю, что мы не имеем права сдавать эти позиции, наоборот, только вперед. Для меня шахта Бутовка, как для некоторых - Сталинград, место, которое никогда не забудется и будет для нынешнего поколения людей, символом славы, победы украинских воинов.

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- Что происходило на шахте четыре года назад? Чем она запомнилась?

- Зеленка, что сразу за зданиями была под агрессором, они постоянно накрывали нас оттуда огнем, чрезвычайно прицельно стреляли их снайперы. Но, как говорил наш командир: "Мы вгрызлись в эту землю и выдержали".

Особенно они свирепствовали в наши религиозные праздники, был момент, когда мы слушали их рации и тогдашний их командир с позывным Гиви кричал: "Бейте етих бандеровцов..." Все же мы поднимали головы и отвечали.

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- Нормально отвечали, если посмотреть, где теперь гноится Гиви, а ты продолжаешь отвоевывать свою землю...

- Да, наши пути с ним разошлись (смеется). Но мы выстояли дорогой ценой, здесь погибли мои друзья: "Док, Женька с позывным Шльоцик, который был для меня как сын, достойный воин Украины...

- О Шльоцике мы слышали много. Храбрый воин, которому было только 19 лет... Как он погиб?

- Все началось 28 мая 2016-го с самого утра. Российские террористы лупили так, что дышать было нечем, все вокруг горело. Когда казалось, что нам пришел конец, мы обнялись и начали петь Гимн Украины - это придало нам сил и мы выдержали натиск...

На следующий день во время разведвыхода - Женька погиб. Я был в карете скорой помощи, когда мы везли Шльоцика в больницу, однако парня не удалось спасти, впоследствии он умер...

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- Что ты можешь сказать тем, кто считает, что у нас нет в стране войны?

- То, что я хочу сказать, этого на камеру говорить нельзя. Приезжайте на восток Украины и вы все сами увидите.