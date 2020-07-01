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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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"Окопная война": Террористы лупили так, что дышать было нечем. Когда казалось, что нам пришел конец, мы начали петь гимн Украины, - доброволец Олег Янчак о боях за шахту "Бутовка". ВИДЕО

Сегодня в рубрике "Окопная война" - Олег Янчак, позывной Ставр, воин ​​ДУК "Правый сектор" 1-я отдельная штурмовая рота и его рассказ о боях с российскими наемниками на шахте Бутовка, недалеко от Донецка.

Олег на войне с 2015 года, шахту, которая унесла жизнь его друга, он покинул в 2016 году. Однако через четыре года вернулся и рассказал Цензор.НЕТ о событиях, которые навеки врезались в его сердце.

- Когда впервые попал на шахту, здесь было все по другому. Как тогда, так и теперь считаю, что мы не имеем права сдавать эти позиции, наоборот, только вперед. Для меня шахта Бутовка, как для некоторых - Сталинград, место, которое никогда не забудется и будет для нынешнего поколения людей, символом славы, победы украинских воинов.

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- Что происходило на шахте четыре года назад? Чем она запомнилась?

- Зеленка, что сразу за зданиями была под агрессором, они постоянно накрывали нас оттуда огнем, чрезвычайно прицельно стреляли их снайперы. Но, как говорил наш командир: "Мы вгрызлись в эту землю и выдержали".

Особенно они свирепствовали в наши религиозные праздники, был момент, когда мы слушали их рации и тогдашний их командир с позывным Гиви кричал: "Бейте етих бандеровцов..." Все же мы поднимали головы и отвечали.

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- Нормально отвечали, если посмотреть, где теперь гноится Гиви, а ты продолжаешь отвоевывать свою землю...

- Да, наши пути с ним разошлись (смеется). Но мы выстояли дорогой ценой, здесь погибли мои друзья: "Док, Женька с позывным Шльоцик, который был для меня как сын, достойный воин Украины...

- О Шльоцике мы слышали много. Храбрый воин, которому было только 19 лет... Как он погиб?

- Все началось 28 мая 2016-го с самого утра. Российские террористы лупили так, что дышать было нечем, все вокруг горело. Когда казалось, что нам пришел конец, мы обнялись и начали петь Гимн Украины - это придало нам сил и мы выдержали натиск...

На следующий день во время разведвыхода - Женька погиб. Я был в карете скорой помощи, когда мы везли Шльоцика в больницу, однако парня не удалось спасти, впоследствии он умер...

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- Что ты можешь сказать тем, кто считает, что у нас нет в стране войны?

- То, что я хочу сказать, этого на камеру говорить нельзя. Приезжайте на восток Украины и вы все сами увидите.

Автор: 

Донбасс (26956) Антитеррористическая операция (18284) добровольцы (1171) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+14
Слава Україні!
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01.07.2020 12:17
+13
Героям слава !!
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01.07.2020 12:22
+9
Отака вона була "пєтіна дружба" з ******, про яку зелешмаркліни адепти волають!.
Хлопці, ми пишаємось вами! Ви Герої ! І дякую Вам усім, і кожному окремо за мою вільну Україну !!
Переможемо!
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01.07.2020 12:12
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Отака вона була "пєтіна дружба" з ******, про яку зелешмаркліни адепти волають!.
Хлопці, ми пишаємось вами! Ви Герої ! І дякую Вам усім, і кожному окремо за мою вільну Україну !!
Переможемо!
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01.07.2020 12:12 Ответить
а війни немає лише в того, хто свідомо не хоче її помічати. Але в таких і Батьківщини НЕМАЄ !!
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01.07.2020 12:15 Ответить
Слава Україні!
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01.07.2020 12:17 Ответить
Героям слава !!
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01.07.2020 12:22 Ответить
А де почитати, що правосєки думають про твого ***** і зелену шмарклю?
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01.07.2020 12:44 Ответить
Де про твоє ***** та твою зелену шмарклю пишуть мені плювати з високої гори. Я лише ткнув вас соєвих ідіотів в факт того, що Правий сектор з 2014-го року починаючи не підтримував та не підтримує вашу святу свиню Рошенка.
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01.07.2020 12:48 Ответить
Тобто, *********** на Лахті таких методичок не давали? Ну, власне, все зрозуміло.
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01.07.2020 12:51 Ответить
а ще деякі члени ПС займались рекетом на мирній території, а ще деякі вмирали за країну на сході, а ще деякі, наприклад Скоропадський є росіянином за народженням, і навіть українською не володіє. Так що, позиція тих "деяких" дуже відрізняється від позиції справжніх захисників. І не треба тут впарювати всім що ПС проти Пороха був. Скоропадський може і був, бо в нього таке завдання було. А от ті, хто дійсно воював чи віддав жття, чи здоров"я у цій війні - то не тобі патякати про їх особисту позицію щодо Порошенка.
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01.07.2020 13:18 Ответить
Слава Україні!
Сгори Масквабад!!
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01.07.2020 12:28 Ответить
Тереристи з Градів не луплять, це в голові барижних еліт типу, Турчинова, Порошенка, Тимошенко, Зеленського "терористи", "найманці". Треба речі називати своїми іменами, тоді буде лад в голові а не какофонія від бариг і хабаду. В Російсько-українській війні є російські війска: загарбників, ворогів, окупантів і збройні сили України.
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01.07.2020 12:43 Ответить
А в головах зєбілів вони - папалчєнци?
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01.07.2020 12:45 Ответить
а хто ж терористам ******* зброю давав? Чи ти думаєш що терористи досі з рогаток стріляють? ******* терористи, ******* зброя, ******** терор профінансований козломордією.
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01.07.2020 13:05 Ответить
Дай террористам ядрену бомбу, они и ей будут пуляться. Одержимые, что с них возьмешь.
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01.07.2020 20:30 Ответить
Зетермос говорил не стрелять, значит не стрелять. Да зебилы ?
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01.07.2020 12:55 Ответить
На дотичну тему, тему російсько-української війни:
ЯК ЗНИЩУЄТЬСЯ РАКЕТНА ОБОРОНА УКРАЇНИ
"Вільха пастора", або Ракетна програма України в загоні - в програмі 5-го каналу "На власні очі"

Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф
"Ми повинні нарощувати свій потенціал. Ми повинні працювати над більш потужною зброєю, яка зможе не тільки захистити нашу Україну, але й примусити рахуватися з нашими національними інтересами", - казав Олександр Турчинов.
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф! В Україні вміють виготовляти високоточне озброєння. На Павлоградському хімзаводі, зокрема, збирають 90% ракети Вільха, яка вже на озброєнні ЗСУ. Торік за державним замовленням виготовили понад 100 ракет. Цьогоріч держава замовила - нуль. На папері програму відновили, але замовлення й досі виробники не отримали. Для нової влади війна скінчилася? Чи загроза зникла само по собі? На заводі впевнені, що наявність такої зброї в країні - це аргумент на міжнародних перемовинах! І це доведено в програмі "На власні очі"; дивіться за ссиллю https://www.5.ua/suspilstvo/vilkha-pastora-abo-raketna-prohrama-ukrainy-na-vlasni-ochi-218202.html
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01.07.2020 13:05 Ответить
Скажіть чим може допомогти ракетній галузі радник космічного агенства України пані Клітіна. І чому пастор Турчинов мовчить про олігофренізацію влади і призначення дурнів на важливі галузі озброєнь. Я не чув щоб він Турчинов підняв скандал щодо таких радників . Тому не вірю його брехні. Здав Крим профукає і Україну.
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01.07.2020 13:29 Ответить
от шкода що ти не став в.о. президента в той час. Ти б то точно кацапів капцями та кєпочкамі закидав, і обов"язково б переміг.
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01.07.2020 13:34 Ответить
Принаймні я б виконав закон Про оборону і Конституцію, а не дзвіночки Обами і баби Меркель. Як назвати посадову особу яка сходила по великому на Консчтитуцію і Закони України? Чому вона не в трибуналі. Коли телефонують в Генштаб а їм рекомендують читати устав караульної служби, коли Гради луплять з території РФ, а ці козли навіть не розірвали дипвідносин. Вважаю, що я б був би кращий за тих зрадників і цих дебілів.
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01.07.2020 18:02 Ответить
А хто у 2016 році був потужним прєзіком, при якому на парашні обстріли не можна було давати відповіді і Бутовку обстілювали безкарно?
Хто розвів бардак і бездіяльніть до такої міри, що злетіли в повітря усі склади *********** до важкої арти?
Чи не найнятий фсб нинішній "опазіціанєр" святий пєдро свинорилий?
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01.07.2020 17:55 Ответить
А откуда у вас информация, что обстреливали безкарно? Именно в эти года территорию между Авдеевкой и ЯБП отвоевывали и по батареям кацапов в Яковлевке, Ясиноватой, Путиловском лесу прилетало изрядно. Достаточно открыть донецкие паблики за тот период и полистать.
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01.07.2020 20:33 Ответить
Шана воїнам - захісникам України.
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01.07.2020 17:57 Ответить
Россия стала нацистской Германией, а Путин стал Гитлером!
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02.07.2020 04:36 Ответить
 
 