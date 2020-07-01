Для второй волны больных COVID-19 в Киеве подготовили 800 коек, - Кличко. ВИДЕО

В Киеве для второй волны приема больных коронавирусом подготовлены почти 800 коек в медицинских учреждениях.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу сообщить, что больницы первой волны, рассчитанной почти на 900 коек, заполнены на 31 процент. Это 8 городских больниц и 2 родильных дома. Дополнительно созданы места в Александровской больнице. Там выделили еще один корпус для приема и лечения больных коронавирусом - еще 70 койкомест. А также места в специализированных медицинских учреждениях", - сказал Кличко.

"Если понадобится, для второй волны приема больных город подготовил около 800 коек в еще 7 больницах столицы", - добавил мэр.

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