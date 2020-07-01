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Для второй волны больных COVID-19 в Киеве подготовили 800 коек, - Кличко. ВИДЕО

В Киеве для второй волны приема больных коронавирусом подготовлены почти 800 коек в медицинских учреждениях.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу сообщить, что больницы первой волны, рассчитанной почти на 900 коек, заполнены на 31 процент. Это 8 городских больниц и 2 родильных дома. Дополнительно созданы места в Александровской больнице. Там выделили еще один корпус для приема и лечения больных коронавирусом - еще 70 койкомест. А также места в специализированных медицинских учреждениях", - сказал Кличко.

"Если понадобится, для второй волны приема больных город подготовил около 800 коек в еще 7 больницах столицы", - добавил мэр.

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карантин (16729) Киев (25563) Кличко Виталий (4642) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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800 коек и для первой волны мало... ох боксерун-боксерун..
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01.07.2020 12:33 Ответить
Виталя, больных уже назначил или всем подряд будете диазноз рисовать?
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01.07.2020 12:54 Ответить
для лікування коронавірусу потрібні не ліжки з матрасами а ліжки(місця) інтенсивної терапії. скільки їх підготовлено додатково? нуль?
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01.07.2020 13:14 Ответить
Та хоч 100500

Є ті, хто буде обслуговувать?
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01.07.2020 13:24 Ответить
Влада ідіотів. Для боротьби з пандемією потрібно прийняти, і політичні рішення, і інструкції для дії чиновника з управління різними сферами життя в час карантину, провести технічні заходи. Чому Китай зумів обладнати автоматичними дезінфекційними установками транспортні засоби, а влада України готує тільки ліжка. Ви шановні, хоч жебраків, торгівців, музикантів приберіть з метрополітену, підсильте вентиляцію, зробіть графік поїздів максимально малим, розведіть у часі роботу підприємств. Тобто, включіть мозки і працюйте. Ліжка нічого не змінять. А як бути, коли в час карантину попре Путінська орда війною, де документи прийняті у вигляді законів? Ви там у владі сиділи три місяці і гав ловили.
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01.07.2020 14:38 Ответить
 
 