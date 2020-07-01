Порошенко под ГБР: "Кварталовские штучки" уже не проходят, мы защитим Украину. ВИДЕО

Политика "новых лиц" потерпела в Украине сокрушительное поражение, а тотальную некомпетентность власти пытаются скрыть за политическими преследованиями оппозиции, волонтеров и активистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом под стенами ГБР на митинге против политических репрессий заявил пятый президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко.

Он поблагодарил всех неравнодушных патриотов, которые выражают свою позицию против политических преследований. Именно активная гражданская позиция является предохранителем от путинского сценария уничтожения независимости Украины - убежден Порошенко.

"Я чрезвычайно благодарен каждому из вас, кто проявил неравнодушие и сегодня именно здесь. Так на что рассчитывают эти преступники при власти, эти ставленники Путина? Они рассчитывают, что нам безразлично. Что мы останемся по домам. Они рассчитывают, что при нашем молчаливом бездействии они будут делать свое черное дело. Они сдали в аренду союзу адвокатов Януковича все правоохранительные органы, включая с Государственным бюро расследований", – подчеркнул Порошенко.

"Могли ли вы себе представить лишь 13 месяцев назад, что ГБР будет де-факто возглавлять адвокат Януковича, который совершил государственное преступление, который пригласил российские войска в Украину, который вместе с Путиным виноват в оккупации? На сегодняшний день речь идет не только и не столько о Порошенко, речь идет о патриотах, волонтерах. Десятки и сотни волонтеров и добровольцев, которые виновны лишь в том, что они очень любят Украину и готовы жизнь отдать за Украину. Этого они боятся", – убежден Петр Порошенко.

Смотрите также: Под ГБР проходит акция в поддержку Порошенко и против политических репрессий. ФОТО

"Политика "новых лиц" потерпела сокрушительный крах. Тотальная некомпетентность властей привела к тому, что страна на сегодняшний день не способна сопротивляться агрессору, потому что они разрушают армию. Сегодня первое, что они хотят – сокращать нашу армию: сокращать десантно-штурмовые войска, нашу славную пехоту, истребительные эскадрильи Воздушных сил. Армия им тоже мешает", – предостерег пятый президент Украины.

"Они оказались неспособны защитить страну от пандемии коронавируса. Тысячи врачей заболели, потому что они маски и защитные костюмы продали на Россию, когда начался коронавирус, оставив украинцев один на один с этой смертельно опасной болезнью. Деньги украли. Сегодня, когда мы поставили вопрос о страховании медиков – они обманули наших врачей. От коронавируса не становятся инвалидами. От коронавируса умирают, и умирают каждый день. Они при помощи бессмысленно организованного карантина нажали стоп-кран в экономике. Остановив экономику и страну, сами в то же время сидели по "велюрам", ресторанам и кафе, сидели по ресторанам в Хмельницком и Днепре, потому что закон не для них", – констатирует лидер "Европейской Солидарности".

Читайте также: Реванш Кремля в Украине стал системным, политически мотивированное преследование Порошенко - это московский заказ, - Ярош

"Эти "кварталовские штучки" в Украине не проходят. И мы твердо заявляем – мы не равнодушны, мы защитим Украину", – подчеркнул Петр Порошенко.

"Время быть вместе, время, когда оппозиция должна объединиться, время, когда мы с вами должны защитить Украину. И сейчас я иду к этим нечестивцам для того, чтобы сказать все, что я думаю о них и я благодарю вас за поддержку. Сегодня я пойду и на неправедный суд, и я твердо убежден, что когда мы вместе – мы победим, потому что когда мы вместе – и Украина победит, потому что правда с нами, Господь с нами. И я твердо убежден, победа будет за нами", – убежден Порошенко.