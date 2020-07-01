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Порошенко под ГБР: "Кварталовские штучки" уже не проходят, мы защитим Украину. ВИДЕО

Политика "новых лиц" потерпела в Украине сокрушительное поражение, а тотальную некомпетентность власти пытаются скрыть за политическими преследованиями оппозиции, волонтеров и активистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом под стенами ГБР на митинге против политических репрессий заявил пятый президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко.

Он поблагодарил всех неравнодушных патриотов, которые выражают свою позицию против политических преследований. Именно активная гражданская позиция является предохранителем от путинского сценария уничтожения независимости Украины - убежден Порошенко.

"Я чрезвычайно благодарен каждому из вас, кто проявил неравнодушие и сегодня именно здесь. Так на что рассчитывают эти преступники при власти, эти ставленники Путина? Они рассчитывают, что нам безразлично. Что мы останемся по домам. Они рассчитывают, что при нашем молчаливом бездействии они будут делать свое черное дело. Они сдали в аренду союзу адвокатов Януковича все правоохранительные органы, включая с Государственным бюро расследований", – подчеркнул Порошенко.

"Могли ли вы себе представить лишь 13 месяцев назад, что ГБР будет де-факто возглавлять адвокат Януковича, который совершил государственное преступление, который пригласил российские войска в Украину, который вместе с Путиным виноват в оккупации? На сегодняшний день речь идет не только и не столько о Порошенко, речь идет о патриотах, волонтерах. Десятки и сотни волонтеров и добровольцев, которые виновны лишь в том, что они очень любят Украину и готовы жизнь отдать за Украину. Этого они боятся", – убежден Петр Порошенко.

Смотрите также: Под ГБР проходит акция в поддержку Порошенко и против политических репрессий. ФОТО

"Политика "новых лиц" потерпела сокрушительный крах. Тотальная некомпетентность властей привела к тому, что страна на сегодняшний день не способна сопротивляться агрессору, потому что они разрушают армию. Сегодня первое, что они хотят – сокращать нашу армию: сокращать десантно-штурмовые войска, нашу славную пехоту, истребительные эскадрильи Воздушных сил. Армия им тоже мешает", – предостерег пятый президент Украины.

"Они оказались неспособны защитить страну от пандемии коронавируса. Тысячи врачей заболели, потому что они маски и защитные костюмы продали на Россию, когда начался коронавирус, оставив украинцев один на один с этой смертельно опасной болезнью. Деньги украли. Сегодня, когда мы поставили вопрос о страховании медиков – они обманули наших врачей. От коронавируса не становятся инвалидами. От коронавируса умирают, и умирают каждый день. Они при помощи бессмысленно организованного карантина нажали стоп-кран в экономике. Остановив экономику и страну, сами в то же время сидели по "велюрам", ресторанам и кафе, сидели по ресторанам в Хмельницком и Днепре, потому что закон не для них", – констатирует лидер "Европейской Солидарности".

Читайте также: Реванш Кремля в Украине стал системным, политически мотивированное преследование Порошенко - это московский заказ, - Ярош

"Эти "кварталовские штучки" в Украине не проходят. И мы твердо заявляем – мы не равнодушны, мы защитим Украину", – подчеркнул Петр Порошенко.

"Время быть вместе, время, когда оппозиция должна объединиться, время, когда мы с вами должны защитить Украину. И сейчас я иду к этим нечестивцам для того, чтобы сказать все, что я думаю о них и я благодарю вас за поддержку. Сегодня я пойду и на неправедный суд, и я твердо убежден, что когда мы вместе – мы победим, потому что когда мы вместе – и Украина победит, потому что правда с нами, Господь с нами. И я твердо убежден, победа будет за нами", – убежден Порошенко.

Порошенко Петр (19605) ГБР (2994)


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Топ комментарии
+39
Порошенко под ГБР: "Кварталовские штучки" уже не проходят, мы защитим Украину - Цензор.НЕТ 8583
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01.07.2020 13:55
+39
Порошенко под ГБР: "Кварталовские штучки" уже не проходят, мы защитим Украину - Цензор.НЕТ 6282
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01.07.2020 13:59
+38
Порошенко под ГБР: "Кварталовские штучки" уже не проходят, мы защитим Украину - Цензор.НЕТ 6725
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01.07.2020 13:56
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Страница 2 из 2
100%, тим даунам не до цензору, "поголовье рабов мокшанських" строчит з підвалів під нашим рідним прапором. Цікаво з українським проксі вони трохи почувають себе людьми чи сидять хрестяться з переляку кожні півгодини і кличють фсб рпц представника з кадилом)))
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01.07.2020 14:53 Ответить
Це й кращий набір замість нього, для зебобіків
Порошенко під ДБР: "Кварталівські штучки" вже не проходять, ми захистимо Україну - Цензор.НЕТ 5480
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01.07.2020 14:01 Ответить
Не віддавай! Бо тоді геть не буде чим дихати від твоєго палання!
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01.07.2020 14:04 Ответить
Защитник блин.... Он только лярды свои защищает. С такими бабками можно и "митинги собирать"
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01.07.2020 13:53 Ответить
А там не за бабки а по велению сердца так что опять перднул в лужу!
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01.07.2020 13:57 Ответить
На поддержку "слуг путена", скомороха и всей их кодлы не выйдет никто. Вата, которая за них голосовала и пальцем не пошевелит, чтобы поддержать свой выбор....
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01.07.2020 13:55 Ответить
Та вот эти же и выйдут, которые сейчас флагами машут
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01.07.2020 13:57 Ответить
Вже виходило три каліки, на сміх людям, єслі шо! Бачили, знаєм...
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01.07.2020 14:18 Ответить
Порошенко под ГБР: "Кварталовские штучки" уже не проходят, мы защитим Украину - Цензор.НЕТ 9665
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01.07.2020 13:56 Ответить
Порошенко під ДБР: "Кварталівські штучки" вже не проходять, ми захистимо Україну - Цензор.НЕТ 185
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01.07.2020 14:00 Ответить
После того, как в лифте прокатится.
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01.07.2020 14:02 Ответить
Дивно мені, що за такої кількості бойових хомʼяків, Крим та Донбас ще окуповані!
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01.07.2020 14:02 Ответить
Ты своих троих корешей посчитал, или вместе с четвёртым (который пол-шестого)?
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01.07.2020 14:03 Ответить
Його кореші під Тамбовом в канаві дохлу коняку доїдають ...
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01.07.2020 14:07 Ответить
Блін, а як в органічно в компашку вписався! А, зебіли, оцініть!
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01.07.2020 14:10 Ответить
Ох и кацапни лаптекопытной набежало - колбасит их от патриотов, от Пороха....
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01.07.2020 13:57 Ответить
То навіщо ти прискакав?
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01.07.2020 14:00 Ответить
"Прискакал" почитать, что ты членораздельного и внятного напишешь в защиту своей пропутинской, предательской зелёной власти....
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01.07.2020 14:16 Ответить
Можеш скакати додому- "запарєбрік"!
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01.07.2020 14:21 Ответить
Петро Олексійович проходить кастинг до Кварталу? Слабенько, треба більше пафосу!)))
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01.07.2020 14:01 Ответить
Сосни ДБР это шедевр!
Порошенко під ДБР: "Кварталівські штучки" вже не проходять, ми захистимо Україну - Цензор.НЕТ 3909
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01.07.2020 14:03 Ответить
Почему Федина без бандитки Зверобой?
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01.07.2020 14:09 Ответить
А як тебе то гребе. І певно дуже і в задницю...
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01.07.2020 14:11 Ответить
ви як професіаналка її вміння оцінюєте ?
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01.07.2020 15:47 Ответить
Чтоб та опять сдуру не ляпнула какой-то подпадающий под уголовную статью зашквар.
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01.07.2020 14:13 Ответить
Відійди від дзеркала та проспись. Бо народ подумає що в тебе манія.
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01.07.2020 14:18 Ответить
В нього не манія , це передоз бояри : аж трісьот бідолаху від бєндєровцев :

Порошенко під ДБР: "Кварталівські штучки" вже не проходять, ми захистимо Україну - Цензор.НЕТ 5688
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01.07.2020 14:29 Ответить
"Они оказались неспособны защитить страну от пандемии коронавируса. Тысячи врачей заболели, потому что они маски и защитные костюмы продали на Россию, когда начался коронавирус, оставив украинцев один на один с этой смертельно опасной болезнью. Деньги украли. Сегодня, когда мы поставили вопрос о страховании медиков - они обманули наших врачей. От коронавируса не становятся инвалидами. От коронавируса умирают, и умирают каждый день. Они при помощи бессмысленно организованного карантина нажали стоп-кран в экономике. Остановив экономику и страну, сами в то же время сидели по "велюрам", ресторанам и кафе, сидели по ресторанам в Хмельницком и Днепре, потому что закон не для них", - констатирует лидер "Европейской Солидарности".
------------
И что не так сказано?
Или просто так, безвозмездно, подгорает у писавших год назад - "беги Петя, беги!"? Прогнозы не сбылись? Обидно?
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01.07.2020 14:12 Ответить
Порошенко під ДБР: "Кварталівські штучки" вже не проходять, ми захистимо Україну - Цензор.НЕТ 6496
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01.07.2020 14:30 Ответить
"Кварталовские штучки" уже не проходят, мы защитим Украину, это наша корова и нам её и доить до самой её смерти.
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01.07.2020 14:14 Ответить
лахта тут не наливають, бояри нєт, іди звідси алкашня тупорила. пошарся за просрочкой в мусоркай какой то пятерочки)))
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01.07.2020 14:58 Ответить
Смени фамилию - тебе подойдёт больше Безголовченко. пошарся за просрочкой в мусоркай какой то пятерочки))) ------ мне это не нужно, да и тебя встретить там не хочу.
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02.07.2020 17:29 Ответить
Порох крал много, миллиардами, разбагател в 80 рас - это знали все зе!избиратели, но тем не менее в бюджетном корыте были бапки на самоуправление и повышение соц стандартов и экономика понемногу росла.
Зе!ля был простой парень из народа, свой в доску, бедный и честный. В первый же год коррупцию победили на корню, но в бюджете образовался провал в 500 льярдов и денег не стало ни на что...
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02.07.2020 08:53 Ответить
Та не хвилюйся ти так, зебуїн, заспокойся, а то ж пригорить. Та й не тобі про баранів тут щось мекати.
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01.07.2020 14:19 Ответить
Отара, як вона є!
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01.07.2020 14:22 Ответить
Революция не провалилась. Это просто зе!лохторат, по скудоумию, сделал себя дважды и теперь его, делают... делают... и конца и края этой опорке не видно.
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02.07.2020 08:55 Ответить
белый шум и потужно-пафосные промовы от т.н. "пороха"
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01.07.2020 14:16 Ответить
Когда все олигархи будут бояться подойти и близко к майданам, вот тогда можно говорить о зрелости народа. А так как єто происходит сейчас, можно считать что это собрались проплаченные сторонники барыги.
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01.07.2020 14:17 Ответить
Сторонники вавия 1й не лоха Оманского полезли в коменты как сторонники петушария на звездюлины
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01.07.2020 14:20 Ответить
сторонники петушария вместе с мертвейчуком, а последний кум Петра вот и вся комбинация
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01.07.2020 15:05 Ответить
Боже як ковбасить латентних кацапів. Прям аж солодко на душі.
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01.07.2020 14:20 Ответить
Порошенко під ДБР: "Кварталівські штучки" вже не проходять, ми захистимо Україну - Цензор.НЕТ 5384
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01.07.2020 14:20 Ответить
Турчинов напомню сдал Крым. А Петро при Иловайске провел парад
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01.07.2020 15:11 Ответить
«Саме я віддав наказ про контрнаступ в червні 2014-го, внаслідок чого було звільнено 2/3 окупованого Донбасу», - Порох

«Зеленими в Україні будуть лише каштани», - Гончаренко

Турчинов розриває мізки зелені і попереджає злочинців про наслідки.
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01.07.2020 14:21 Ответить
Порошенко під ДБР: "Кварталівські штучки" вже не проходять, ми захистимо Україну - Цензор.НЕТ 3133
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01.07.2020 14:23 Ответить
https://censor.net/user/143313 , самому не смешно?)) Чувак, который начинал карьеру шестеркой Паши Лазаренко, потом поднялся до адъютанта Тимохи, на волне Майдана втиснулся во владу, придумал сам себе погремуху "кровавый пастор" чего-то стоит? Только не начинай бухтеть о клоуне/наркомане, он продукт "вашего" правления
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01.07.2020 15:48 Ответить
мое правления- так ты тот раб что был выгнан за то что постоянно себе совал в зад бутылку ?
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01.07.2020 15:50 Ответить
https://censor.net/user/143313 ...раб что был выгнан за то что постоянно себе совал в зад бутылку ?

А это еще о чем? Ты хоть не озвучивай свои влажные мечты прилюдно
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01.07.2020 16:54 Ответить
Спецально для гавномарячка Папая:

Для дыбилов и провокаторвов, орущих "Турчинов просрал Крым побоявшись дать команду в наступ!" сообщаю:
Из 100% "украинских военнослужащих" в Крыму в материковую Украину перебрались 0,1 %
КОГО, придурки сраные, он должен был посылать в наступ на расийские войска?
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01.07.2020 16:16 Ответить
Послушай, "жертва аборта" ©)), где я хоть слово сказал о "Турчинов просрал Крым побоявшись дать команду в наступ!" Хоть импровизируй иногда, понимаю конечно, что куратор заругает... кстати, что такое "импровизируй" загугли, может поймешь... раза с пятого
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01.07.2020 16:52 Ответить
Як ****** використав Майдан в своїх інтересах було гидко дивитись. Пісні, кричалки тощо. Теж мені організатор і надихач Революції Гідності. Там ще лунало "провідник". Цього провідника люди з грейдера стягували підсрачниками.І за свою каденцію воно в повній мірі показало своє нутро. Не народ України по копійці, добровольці, яких порозформовували і волонтери без яких би обійшлись, а воно створило армію. Тьфу.
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01.07.2020 14:43 Ответить
Порошенко під ДБР: "Кварталівські штучки" вже не проходять, ми захистимо Україну - Цензор.НЕТ 5083 https://censor.net/user/119382

Як ****** використав Майдан в своїх інтересах було гидко дивитись. Пісні, кричалки тощо. Теж мені організатор і надихач Революції Гідності. Там ще лунало "провідник". Цього провідника люди з грейдера стягували підсрачниками.І за свою каденцію воно в повній мірі показало своє нутро. Не народ України по копійці, добровольці, яких порозформовували і волонтери без яких би обійшлись, а воно створило армію. Тьфу.
https://censor.net/comments/locate/3205343/019214db-e0c6-7061-879d-07c30caf72d2Ответить
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01.07.2020 17:33 Ответить
Надеесмся .что кварталовские и твои штучки не пройдут .Девочки коммунистки сорятся с девочками большевичками .
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01.07.2020 14:56 Ответить
Президент відповідно до ст. 106 Конституції України, забезпечує правонаступництво держави /влади/, але замість передачі влади, яку він не збирався передавати, він на мою думку спрямував свої дії на захоплення державної влади створивши групу з так званих самовисуванців це приблизно 15 осіб . ДБР може розслідувати перевіривши рахунки цих самовисуванців хто їм повертав 2.5 млн. гривень. ЦІ дії були спрямовані на нейтралізацію Тимошенко.От так Порошенко забезпечив правонаступництво державної впади в Україні. ДБР відкрити кримінальну справу за спробу захопити державну владу.
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01.07.2020 14:57 Ответить
Пока стадо бегает по митингам - нормальные украинцы работают, платят налоги, строят дороги, школы, мосты. Во всех уголках страны разные, но делают общее дело. Но почему-то патриотами назвали себя те кто стоит на митингах защищая воров и предателей
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01.07.2020 15:04 Ответить
На мітингах захищають Україну, яку решта йолопів поставили під загрозу, ВКОТРЕ !!!
А тепер ті нікчеми по норках поховались.
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01.07.2020 15:46 Ответить
Ишь как активизировалась зЭ-ботоферма, пытаются засрать своими говнокомментами все...
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01.07.2020 15:20 Ответить
Петро об'єктивно найкращий президент, бо найпотужніший.
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01.07.2020 15:45 Ответить
Та ясен пень "найпотужніший", при всех царях в челяди состоял, гешефты делал, пока и сам в цари не пролез... временно))
p.s. Блин, сказал бы кто-то лет 10-15 назад, что из этого барыги будут лепить "спасителя Украины", точно в дурку отправили бы
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01.07.2020 15:54 Ответить
то цілуй в зад свого кловуна.
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01.07.2020 16:03 Ответить
Обожаю комменты порохоботов. Скопище хамла, быдла.... ладно, не буду уподобляться *****
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01.07.2020 16:48 Ответить
Я лише намагалась говорити зрозумілою для опонента мовою.
З такими краще без зайвих реверансів, для засвоєння інформації.
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01.07.2020 16:51 Ответить
нормальный бы не собирал митинги во время карантина, защитник, АТО за две недели, только за это и выбрали, будто не знает)
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01.07.2020 16:18 Ответить
********* порохоботская, вы хоть за шоколадные конфетки там плакатами махаете? А то за сосательные как то дешево, да и привычный рацион уже давно...
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01.07.2020 16:22 Ответить
Свою сраку Петя защищает,а не Украину.Если бы за время свого президентства он Украину бы защищал,то уже давно у нас не было бы таких деятелей как Медведчук и Ко,которые "перья" распушили как раз за время Петиного президентства.
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01.07.2020 16:30 Ответить
Народ України потерпів від вашого правління, від вашого володіння Україною. Різні ви маски одягаєте, але дії ваші однакові.
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01.07.2020 16:42 Ответить
Хряка - в клітку! І його свинарчуків разом зі свиноматкою Лєрою туди ж.
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01.07.2020 17:23 Ответить
путлєрська лолітка перед у більшості проплаченими мітингарбайтерами.
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01.07.2020 17:30 Ответить
Послушал Хряка. "Було весело"
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01.07.2020 17:42 Ответить
Порошенко під ДБР: "Кварталівські штучки" вже не проходять, ми захистимо Україну - Цензор.НЕТ 457
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01.07.2020 17:51 Ответить
Порошенко - уважаю, Зеленского - презираю.
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01.07.2020 17:52 Ответить
Порох і зараз мій Президент! крапка
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01.07.2020 22:41 Ответить
З одного боку ця справа політична помилка для команди президента, з іншого ПП заслуговує на ув'язнення на всі 100%. Справжній клоун як раз це він, хай порже, яле добре сміється останній. Подивимося дев він буде шукати пристанку. Хоча така ку...ва скоріше спробує вчинити новий майдан із своїми недовідсотками і потім зноваув всіх продасть та обдуре як це було всюди де він брав участь.
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01.07.2020 23:59 Ответить
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