Наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив 120-мм минометы и АГС, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО
С начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили два прицельных обстрела на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, с 7:05 от Золотого-5 оккупанты применили автоматические станковые гранатометы и стрелковое вооружение по защитникам Орехово.
После 8:40 защитники н.п. Пески зафиксировали разрывы 4-х вражеских мин 120-мм калибра. Также противник вел здесь огонь из АГС.
Подразделения Объединенных сил, применяя в ответ дежурные огневые средства и жестко подавляли вражескую вооруженную активность.
По имеющейся информации, боевых потерь среди украинских военнослужащих нет. Потери оккупантов уточняются.
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