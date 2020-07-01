РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10154 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
939 2

Наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив 120-мм минометы и АГС, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

С начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили два прицельных обстрела на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, с 7:05 от Золотого-5 оккупанты применили автоматические станковые гранатометы и стрелковое вооружение по защитникам Орехово.

После 8:40 защитники н.п. Пески зафиксировали разрывы 4-х вражеских мин 120-мм калибра. Также противник вел здесь огонь из АГС.

Подразделения Объединенных сил, применяя в ответ дежурные огневые средства и жестко подавляли вражескую вооруженную активность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю в районе проведения ООС ликвидированы 10 наемников РФ, еще 9 - ранены, - штаб

По имеющейся информации, боевых потерь среди украинских военнослужащих нет. Потери оккупантов уточняются.

Минобороны (9351) обстрел (27275) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо ворога називаєте так скромно "найманці", тобто "дикі гуси" , особи, які воюють лище за гроші і не мають будь-якої ідеології, а це відверта брехня. Вони воюють за імперію за "цінності" руского міра, за мракобісся і тоталітаризм! Тоді де поділись ЗСУ, яке чомусь не може перемогти диких гусей без ідеології? Може тоді пишіть не ЗСУ, а партизани епохи Зеленського чи міліція Зеленського. Тобто стирчать вуха непрофесіоналізму.

Журналісти речники пишуть і озвучують відверту брехню, а ті, що її читають критично не думають щодо термінів - найманці, терористи, сепаратисти, які не відповідають стану війни.
показать весь комментарий
01.07.2020 14:26 Ответить
Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети та АГС, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2399
показать весь комментарий
01.07.2020 17:47 Ответить
 
 