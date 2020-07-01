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Шарикюгенд против Зеленского. Как русские силы мочат ЗЕ-команду, а она молчит. ВИДЕО

Как Виктор Медведчук и Анатолий Шарий атакуют Владимира Зеленского и как молчание президента помогает ОПЗЖ на предстоящих местных выборах?

Об этом сегодня в "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой. Пока россиянам казалось, что Владимир Зеленский идет на уступки в вопросах Донбасса, Шарий и адепты его секты атаковали президента довольно сдержанно, как "для вида". Однако теперь, когда в ТКГ в Минске включили Дениса Казанского и Сергея Гармаша, а о подаче воды в Крым и не вспоминают, медведчуковские медийная машина объявила настоящую войну Офиса президента и самому Зеленскому. Как не сесть на иглу российской пропаганды? Почему Владимир Зеленский все это позволяет? Кто помог пророссийским силам расправить крылья в Украине и как теперь расплачивается за это? Но будет команда Зеленского единственной в борьбе с слое и Медведчуком, тем более - накануне выборов?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты. Ставьте лайк этом видео, оставляйте комментарий и подписывайтесь на обновления! Отвоюем украинский Youtube вместе.

Автор: 

Зеленский Владимир (20444) Медведчук Виктор (1789) Шарий Анатолий (227) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+20
Драка между Порохом и Медведчуком будет серьезной. Нас ждут сложные времена.
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01.07.2020 14:17
+18
ЗеВата побежит к ********* и **********. И это плохо...
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01.07.2020 14:20
+14
Кремлеботы в паре с шаро*бами по команде из кремля дестабилизируют украинское общество. При Зе-команде это элементарно.
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01.07.2020 14:27
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Драка между Порохом и Медведчуком будет серьезной. Нас ждут сложные времена.
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01.07.2020 14:17 Ответить
Кремлеботы в паре с шаро*бами по команде из кремля дестабилизируют украинское общество. При Зе-команде это элементарно.
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01.07.2020 14:27 Ответить
зеленского постепенно будут "уходить" в прошлое. Путину уже недостаточно пассивного бездействия этого зеленого уродца. Ситуацию будут обострять.
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01.07.2020 14:31 Ответить
по факту: шарийцы и мертведчуки ругают зелоха не за то что тот борется с рашкой, а за то что он зассал (под давлением людей, вышедших на митинги "нет капитуляции!") пустить воду в Крым..

но стоит зелоху открыть воду в крым - и он снова станет любимой женой х*уйла))
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01.07.2020 14:36 Ответить
У такому разі він стане передчасно залишевшою ***** колишньою дружиною.
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01.07.2020 14:41 Ответить
да нет никаких шарийцев, есть говноеды петушария, которые схавают любое говно из сортира педофила-фашиста петушария.
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02.07.2020 09:37 Ответить
Тут вопрос в другом. Кем Вы являетесь, если Вам нравится зеленский?
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01.07.2020 15:47 Ответить
Я вас умоляю кому ЭТО может нравится . Власть зеленского это ходячая цитата из пошлого анекдота . Они не дать ни взять , ангина при месячных .
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01.07.2020 18:27 Ответить
А что мешало Порошку драться с Мертведчуком, когда Порошок был президентом?
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01.07.2020 17:55 Ответить
Терпение. Всему свое время.
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01.07.2020 18:29 Ответить
Ну блажен верующий.
Порошок и Мертведчук вообще-то - кореша уже больше 25 лет. И 19 лет, как Порошенко и Медведчук являются кумовьями - Медведчук крестил сына Порошенко.
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01.07.2020 18:42 Ответить
Вот ты сам и ответил на свой же вопрос, что мешало Порошенко. А что мешает Зеленскому?
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02.07.2020 03:33 Ответить
По всей видимости - что-то подобное же. Ибо в самом начале своей каденции Зеля слегка наехал на Мертведчука, забрав одну из лицензий у 112го канала, но после этого - все - больше мертведчука не трогают.
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02.07.2020 10:07 Ответить
ЗеВата побежит к ********* и **********. И это плохо...
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01.07.2020 14:20 Ответить
деграданты уже давно...
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01.07.2020 14:24 Ответить
Есть же еще такие, кто считает слуг народа украинской силой...
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01.07.2020 14:20 Ответить
слуга народа уже не в тренде, сейчас модно их самоназвание - сосна задрота
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01.07.2020 15:11 Ответить


Шарікюгенд проти Зеленського. Як російські сили мочать ЗЕ-команду, а вона мовчить - Цензор.НЕТ 5752
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01.07.2020 16:51 Ответить
«Ой вей, как мочат !
Ві только посмотрітє, чьто дєлают нєгодяі !!!
Бєня прідєржітє іх, а то оні такі поубіваюцца !»
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01.07.2020 14:22 Ответить
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https://twitter.com/kaktota83571856 kak-to-tak @kaktota83571856

https://twitter.com/kaktota83571856 https://twitter.com/kaktota83571856



У критому ринку багато павільонів закрито, багато надписів "Аренда. Продаж".
Дві продавчині 50+ на м'ясі:
- ...с Госрезерва все маски продали...
- Да что там маски! Главное, зерно все распродали!
Не знаю, за кого будуть голосувати, але те, що інформація пішла в маси - це добре.

Додам: пані були дуже злі.
До речі - в ряду, де зазвичай стоять кореянки з корейськими салатами, стоїть одна!!!
Такого ніколи не було.
Це капець, пані та панове (((
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01.07.2020 14:23 Ответить
Та брось. Радуцький попкорн завезе.
Нам тут замість шоу «Квартал 95», впарюють «Шоу Шарія».
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01.07.2020 14:26 Ответить
да-да-да) все именно так и было
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01.07.2020 16:34 Ответить
Молчит так как это комплекс малороса
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01.07.2020 14:23 Ответить
Лахта, харе бухать .
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01.07.2020 14:27 Ответить
зебил, по факту: шарийцы и мертведчуки ругают зелоха не за то что тот борется с рашкой, а за то что он зассал (под давлением людей, вышедших на митинги "нет капитуляции!") пустить воду в Крым..
но стоит зелоху открыть воду в крым - и он снова станет любимой женой х*уйла))
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01.07.2020 14:37 Ответить
Докази вашего твердження спроможні навести?
Як завше, що не кацапський висер то натуральна, без домішок, 100% брехня.
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01.07.2020 14:39 Ответить
И три руснявых лайка под постом **************
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01.07.2020 16:48 Ответить
Зе-команда и молчит, потому что парашенцы и зе-команда, это единая команда.
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01.07.2020 14:36 Ответить
Зе наркоти підігнав? НЕ відволікайся - гати по повній бо шара не вічна .
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01.07.2020 14:41 Ответить
Ты чего, обкурился? Прочти внимательней, что я написал. Или ты один из ботов?
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01.07.2020 14:44 Ответить
Как зовут фюрера русни?
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01.07.2020 16:49 Ответить
ху...ло, нет?
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02.07.2020 08:19 Ответить
Почему шариковых и зеленских я считаю одной командой? Да потому, что шариковы это открытые пропарашенци, а слуги массово проталкивают пропарашенских взглядов госслужащих и т.д. Вот поэтому я и считаю их единой командой.
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02.07.2020 08:23 Ответить
Ніхто зелених не ругає. Всі вони продовжують разом, всі-всі і Юлі і Садові і Гриценки, і Тягнисраки,Білецькі, Юлі, Бені, Ахметки і Грузинсьеі євреї, ругати Порошенко і його силу і показують тупим малоросам і споживачам, що Зеленський ще молодий і не справляється, потрібно вибирати бойків і медведчуків і ще і ще раз за разом підсказують тупій, самій тупій, як виявилося масі, що Порошенко "мародер". Щоб вони не забували і не встрачали тієї дози, що була дана перед виборами. Ось, що вони всі разом роблять. По цеглині розбирають державу і більшість цьому раді. Вони чекають міфічних пенсій і заробітньої плати.А частина проукраїнсько налаштованих нарідців вірять у побрехеньки.
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01.07.2020 14:53 Ответить
Найбільша побрехенька за останні шість років - це "армія-мова-віра",сказана мародером,російськомовним православним дяком,аферистом,який примудрився стати олігархом все життя працюючи на державних і виборних посадах Порошенком...Це він взростив цього зеленого шмоньку і провів його в другий тур,бо зі всіма іншими він однозначно програвав...Однією рукою він його підштовхував наверх,крутячи "Слугу" і "Квартал" де лиш можна,а другою присаджував,бомбуючи повістками і висвітлюючи проколи на кшталт "Україна порноактриса"...Але настільки вже Пороха ненавиділи,що він і цьому з тріском програв,цьому клоуну-єврею,від тембру голосу якого нормальну людину нудить...Так що вспокойтеся з тим Порохом,він - політичний труп,хоча вісім відсотків ще бігають за ним з тою побрехенькою...
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01.07.2020 17:33 Ответить
Спэрдоляй, руска курва!
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02.07.2020 03:00 Ответить
Милые бранятся - только тешатся.
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01.07.2020 14:57 Ответить
А Петра не мочат странно
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01.07.2020 15:01 Ответить
Кто его не мочит, шаропедофил или рабинович с шуфричем?
Включите мертветчуковские каналы, ютуб канал шаропедофила и прозреете.
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01.07.2020 15:09 Ответить
А ещё в начале зепрезиденства,cразу после выборов, шарик на своём youtube канале просто писался от счастья и поздравлял всех,кто голосовал и выбрал зе и помогал ему валить шоколадника ,в том числе и радикалов нацкорпуса
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01.07.2020 17:53 Ответить
Глеб цифровой - звездобол Наверное зепил
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01.07.2020 15:13 Ответить
Кто его не мочит, шаропедофил или рабинович с шуфричем?
Включите мертветчуковские каналы, ютуб канал шаропедофила и прозреете
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01.07.2020 22:49 Ответить
Навіщо відбиватися? Ви впевнені, що це не "многоходов очка"?
Зе- прийшов зруйнувати державність і передати владу мертвечуку- фуйлу.
Ви впевнені, що він хоче й надалі залишатися презЕдентом, а не знімати відосіки на власному острові?
Тому і супротиву немає. Бо все розвивається за сценарієм
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01.07.2020 15:22 Ответить
К сожалению, болезнь Зелеского - "порошенконенавистничество" только прогрессирует....
И по принципу "кто ругает Пороха - мой друг" - он этими друзьями сам себе яму выкопает....
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01.07.2020 15:35 Ответить
одні жертви де ж пітараси - кукловоди...?
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01.07.2020 15:37 Ответить
Во первых что чожет гомосятина Зеленский, как только отсосать во ты вы все и сосете
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01.07.2020 16:00 Ответить
Бо то свої.
Я вважаю це дійство спланованим кроком.
Перше завдання було прибрати Петю, замістивши його медійною персоною, слабкою та недієздатною, критика якої має відчинити двері у владу справжнім проросіским силам.
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01.07.2020 17:02 Ответить
На кого рассчитана эта очередная порция шоколадного вранья? Самим не смешно от таких детских отмазок? На Зеленского тонны помоев льет не Шарий и Медведчук, а Шоколадные Оффшорщики. Посмотрите каналы Прямый или Espresso. Просто тонны непрекращающегося говна на Зеленского. 24 часа в сутки идут непрекращающиеся потоки дерьма.

Зачем они это делают? Потому что Шоколадные Оффшорщики действуют по принципу "Так не доставайся же ты никому". Они видят, что не могут снова завладеть Украиной. Народ во второй раз за такое не проголосует. Поэтому они просто доводят страну до полного хаоса безвластия и распада.

Сейчас Шоколадные Посипаки топят за досрочные парламентские выборы. Зачем? Потому что понимают, что в случае досрочных парламентских выборов собрать коалицию в новой Верховной Раде будет невозможно. Хаос возрастет и развал Украины станет еще более вероятным.
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01.07.2020 17:09 Ответить
Вы не правы - Порошенковские каналы на Зеленского лили дерьмо с самого начала и беспрерырвно. Новость о том, что теперь Мертведчуковские каналы тоже льют на Зелю дерьмо точно также, как Порошенковские.
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01.07.2020 17:57 Ответить
Я б хотів, щоб Порох прибив цього гівнюка назавжди. А краще, щоб вони порішили один-одного!
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01.07.2020 17:57 Ответить
Якби Порошок мав бажання це зробити - у нього було 5 років влади на це...
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01.07.2020 17:58 Ответить
клоун уже как бы намекнул что одного срока (5 лет) мало для выполнения всех реформ....
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01.07.2020 23:51 Ответить
Зеленскому глубоко насрать на Украину, более того, в глубине души он против Украины и всего украинского. Так что, как бы его не мочили пророссийские силы, они для него всё равно свои и гораздо ближе, чем патриоты Украины.
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01.07.2020 17:59 Ответить
Все так, тільки ненавидить Зєля Україну не глибоко в душі, а на поверхні. Як, власне, і його кращій друг і партнер Пєця.
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01.07.2020 18:05 Ответить
Будь яка новина про нашу владу сприймається, як серія з альманаху: "Російські шпигуни в Україні".
Дострокові і повне перезавантаження
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01.07.2020 18:02 Ответить
испанский стыд ((((((
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01.07.2020 21:26 Ответить
Марина в партии Шуры Клитиной "против проститутов"?
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01.07.2020 21:30 Ответить
Так в зеленського ворог один - Порошенко, всі решта близькі і не дуже турбують.
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01.07.2020 21:32 Ответить
А почему не должны молчать? Медведчук, Шарий, Путин - это его друзья, враги - Порошенко, патриоты, военные, государство Украина в целом ...
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01.07.2020 21:48 Ответить
А де були ці добриє люді, коли русскіє мочили Порошенка?
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01.07.2020 22:13 Ответить
тому що медведчук шарій і порохоботи то одна команда
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02.07.2020 07:52 Ответить
тому що медведчук шарій і порохоботи то одна команда
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02.07.2020 07:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OUMtivKqv08 С 1.07.2020 ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДНЯЛ ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ!
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02.07.2020 08:10 Ответить
говноеды петушария, обьсните, как же это ваш честный блогер-педофил-фашист лег под медведчука, который причастен к разворовыванию Украины на многие миллиарды?
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02.07.2020 09:31 Ответить
ШАРІЙ - ЦЕ ЗРАДНИК І ПОМІЧНИК МЕДВЕДЧУКА У ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. ГНИДА!!! ТАКИХ ЯК ВІН ТРЕБА ГНАТИ З КРАЇНИ ВЗАШИЙ!!!!
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02.07.2020 18:44 Ответить
 
 