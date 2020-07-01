Шарикюгенд против Зеленского. Как русские силы мочат ЗЕ-команду, а она молчит. ВИДЕО

Как Виктор Медведчук и Анатолий Шарий атакуют Владимира Зеленского и как молчание президента помогает ОПЗЖ на предстоящих местных выборах?

Об этом сегодня в "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой. Пока россиянам казалось, что Владимир Зеленский идет на уступки в вопросах Донбасса, Шарий и адепты его секты атаковали президента довольно сдержанно, как "для вида". Однако теперь, когда в ТКГ в Минске включили Дениса Казанского и Сергея Гармаша, а о подаче воды в Крым и не вспоминают, медведчуковские медийная машина объявила настоящую войну Офиса президента и самому Зеленскому. Как не сесть на иглу российской пропаганды? Почему Владимир Зеленский все это позволяет? Кто помог пророссийским силам расправить крылья в Украине и как теперь расплачивается за это? Но будет команда Зеленского единственной в борьбе с слое и Медведчуком, тем более - накануне выборов?

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