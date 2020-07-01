Шарикюгенд против Зеленского. Как русские силы мочат ЗЕ-команду, а она молчит. ВИДЕО
Как Виктор Медведчук и Анатолий Шарий атакуют Владимира Зеленского и как молчание президента помогает ОПЗЖ на предстоящих местных выборах?
Об этом сегодня в "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой. Пока россиянам казалось, что Владимир Зеленский идет на уступки в вопросах Донбасса, Шарий и адепты его секты атаковали президента довольно сдержанно, как "для вида". Однако теперь, когда в ТКГ в Минске включили Дениса Казанского и Сергея Гармаша, а о подаче воды в Крым и не вспоминают, медведчуковские медийная машина объявила настоящую войну Офиса президента и самому Зеленскому. Как не сесть на иглу российской пропаганды? Почему Владимир Зеленский все это позволяет? Кто помог пророссийским силам расправить крылья в Украине и как теперь расплачивается за это? Но будет команда Зеленского единственной в борьбе с слое и Медведчуком, тем более - накануне выборов?
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты. Ставьте лайк этом видео, оставляйте комментарий и подписывайтесь на обновления! Отвоюем украинский Youtube вместе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
но стоит зелоху открыть воду в крым - и он снова станет любимой женой х*уйла))
Порошок и Мертведчук вообще-то - кореша уже больше 25 лет. И 19 лет, как Порошенко и Медведчук являются кумовьями - Медведчук крестил сына Порошенко.
Ві только посмотрітє, чьто дєлают нєгодяі !!!
Бєня прідєржітє іх, а то оні такі поубіваюцца !»
https://twitter.com/kaktota83571856 kak-to-tak @kaktota83571856
https://twitter.com/kaktota83571856 https://twitter.com/kaktota83571856
У критому ринку багато павільонів закрито, багато надписів "Аренда. Продаж".
Дві продавчині 50+ на м'ясі:
- ...с Госрезерва все маски продали...
- Да что там маски! Главное, зерно все распродали!
Не знаю, за кого будуть голосувати, але те, що інформація пішла в маси - це добре.
Додам: пані були дуже злі.
До речі - в ряду, де зазвичай стоять кореянки з корейськими салатами, стоїть одна!!!
Такого ніколи не було.
Це капець, пані та панове (((
Нам тут замість шоу «Квартал 95», впарюють «Шоу Шарія».
но стоит зелоху открыть воду в крым - и он снова станет любимой женой х*уйла))
Як завше, що не кацапський висер то натуральна, без домішок, 100% брехня.
Включите мертветчуковские каналы, ютуб канал шаропедофила и прозреете.
Включите мертветчуковские каналы, ютуб канал шаропедофила и прозреете
Зе- прийшов зруйнувати державність і передати владу мертвечуку- фуйлу.
Ви впевнені, що він хоче й надалі залишатися презЕдентом, а не знімати відосіки на власному острові?
Тому і супротиву немає. Бо все розвивається за сценарієм
И по принципу "кто ругает Пороха - мой друг" - он этими друзьями сам себе яму выкопает....
Я вважаю це дійство спланованим кроком.
Перше завдання було прибрати Петю, замістивши його медійною персоною, слабкою та недієздатною, критика якої має відчинити двері у владу справжнім проросіским силам.
Зачем они это делают? Потому что Шоколадные Оффшорщики действуют по принципу "Так не доставайся же ты никому". Они видят, что не могут снова завладеть Украиной. Народ во второй раз за такое не проголосует. Поэтому они просто доводят страну до полного хаоса безвластия и распада.
Сейчас Шоколадные Посипаки топят за досрочные парламентские выборы. Зачем? Потому что понимают, что в случае досрочных парламентских выборов собрать коалицию в новой Верховной Раде будет невозможно. Хаос возрастет и развал Украины станет еще более вероятным.
Дострокові і повне перезавантаження