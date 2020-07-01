Дело о продаже волонтерам несуществующих автомобилей сыном депутата Киевсовета Швыдкого уже более 2 лет рассматривается в суде. ВИДЕО
Во вторник, 30 июня, состоялось очередное слушание Шевченковского районного суда города Киева по делу автомобильной аферы Андрея Швыдкого.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила одна и пострадавших от аферы Швыдкого волонтер, гимнастка Надежда Васина.
"Вчера прошел суд по делу, где Андрей Швыдкой сын депутата украл у меня и у многих людей деньги. На эти деньги мне Швыдкой обещал авто, которое я планировала передать на фронт.
По окончанию моего с адвокатом 20-минутного выступления в суде ни Швыдкой, ни его адвокат, никак не прокомментировали мое заявление", - написала Васина.
Швыдкого обвиняют в том, что, выдавая себя за приближенного к Министерству инфраструктуры, он брал с людей деньги за продажу автомобилей, якобы списанных министерством. На самом деле, никаких автомобилей не существовало и с министерством Швыдкого ничего не связывало.
Из-за аферы волонтер потеряла несколько тысяч долларов. Швыдкой обещал продать ей автомобиль, который она намеревалась передать украинским воинам.
Рассмотрение дела по обвинению сына депутата Киевсовета Николая Швыдкого Андрея в мошенничестве на миллионы гривен длится уже более 1,5 года. В деле фигурируют сотни пострадавших, которым подсудимый продавал несуществующие автомобили.
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