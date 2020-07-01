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Дело о продаже волонтерам несуществующих автомобилей сыном депутата Киевсовета Швыдкого уже более 2 лет рассматривается в суде. ВИДЕО

Во вторник, 30 июня, состоялось очередное слушание Шевченковского районного суда города Киева по делу автомобильной аферы Андрея Швыдкого.

Как информирует  Цензор.НЕТ, об этом сообщила одна и пострадавших от аферы Швыдкого волонтер, гимнастка Надежда Васина.

"Вчера прошел суд по делу, где Андрей Швыдкой сын депутата украл у меня и у многих людей деньги. На эти деньги мне Швыдкой обещал авто, которое я планировала передать на фронт.

По окончанию моего с адвокатом 20-минутного выступления в суде ни Швыдкой, ни его адвокат, никак не прокомментировали мое заявление", - написала Васина.

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Швыдкого обвиняют в том, что, выдавая себя за приближенного к Министерству инфраструктуры, он брал с людей деньги за продажу автомобилей, якобы списанных министерством. На самом деле, никаких автомобилей не существовало и с министерством Швыдкого ничего не связывало.

Из-за аферы волонтер потеряла несколько тысяч долларов. Швыдкой обещал продать ей автомобиль, который она намеревалась передать украинским воинам.

Рассмотрение дела по обвинению сына депутата Киевсовета Николая Швыдкого Андрея в мошенничестве на миллионы гривен длится уже более 1,5 года. В деле фигурируют сотни пострадавших, которым подсудимый продавал несуществующие автомобили.

Дело о продаже волонтерам несуществующих автомобилей сыном депутата Киевсовета Швыдкого уже более 2 лет рассматривается в суде 01

воровство (662) Страсбургский суд (10) суд (25104) Швидкой Андрей (2) Васина Надежда (2)


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"Имеющий деньги не может быть наказан." - Цицерон.
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01.07.2020 15:16 Ответить
Ну что там рассматривать, к стенке и грохнуть падлу такую, и в придачу судей которые два года кота за яйца тянут, тоже к стенке и пулю у лоба! И я вам гарантирую, что у нас не будет таких длинных судовых процессов больше никогда!! Совсем обнаглели властьимущие и судьи, тунеядцы, ворующие!
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01.07.2020 15:27 Ответить
палітічєскає пріслєдаваніє маланця першого маланцем другим...хєнацид
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01.07.2020 15:28 Ответить
Ну раз на мільйони, значить, Рафік нєвіноват...потерпілі насильно заставили взяти їхні кошти, крапка.
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01.07.2020 17:01 Ответить
 
 