Дело о продаже волонтерам несуществующих автомобилей сыном депутата Киевсовета Швыдкого уже более 2 лет рассматривается в суде. ВИДЕО

Во вторник, 30 июня, состоялось очередное слушание Шевченковского районного суда города Киева по делу автомобильной аферы Андрея Швыдкого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила одна и пострадавших от аферы Швыдкого волонтер, гимнастка Надежда Васина.

"Вчера прошел суд по делу, где Андрей Швыдкой сын депутата украл у меня и у многих людей деньги. На эти деньги мне Швыдкой обещал авто, которое я планировала передать на фронт.

По окончанию моего с адвокатом 20-минутного выступления в суде ни Швыдкой, ни его адвокат, никак не прокомментировали мое заявление", - написала Васина.

Читайте также: Дело о продаже несуществующих автомобилей Мининфраструктуры застряло в суде

Швыдкого обвиняют в том, что, выдавая себя за приближенного к Министерству инфраструктуры, он брал с людей деньги за продажу автомобилей, якобы списанных министерством. На самом деле, никаких автомобилей не существовало и с министерством Швыдкого ничего не связывало.

Из-за аферы волонтер потеряла несколько тысяч долларов. Швыдкой обещал продать ей автомобиль, который она намеревалась передать украинским воинам.

Рассмотрение дела по обвинению сына депутата Киевсовета Николая Швыдкого Андрея в мошенничестве на миллионы гривен длится уже более 1,5 года. В деле фигурируют сотни пострадавших, которым подсудимый продавал несуществующие автомобили.