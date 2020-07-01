С погибшим на Донбассе воином "Айдара" Иваном Дедюхом простились в Тернополе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 1 июля, на Театральном майдане Тернополя состоялось прощание с Иваном Мирославовичем Дедюхом, 1983 года рождения, уроженцем Тернополя, младшим сержантом, командиром боевой машины-командиром отделения штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады, который погиб 27 июня около полудня в районе села Старогнатовка Донецкой области в результате множественных осколочных ранений, полученных от взрыва неизвестного происхождения при инженерном обустройстве позиций.

Об этом говорится в материале местного издания "Сорока", сообщает Цензор.НЕТ.

"На главной площади в Тернополе почтить героя сегодня пришли неравнодушные горожане, родные погибшего, священники, представители власти.

- Шесть лет назад на украинские земли ворвался агрессор, который пришел для того, чтобы уничтожить наше государство. В те времена казалось, что ничто не может противостоять такой большой военной машине как российская армия, а особенно украинская армия, которую старательно уничтожали в предыдущие десятилетия. Но Господь, который бережет и защищает украинский народ, дал нашим людям дух, который смог противостоять имперской машине, их оружию, силе. Неравнодушные и искренние украинцы отправились на восток для того, чтобы противостоять агрессору. В течение этих 6 лет мы неоднократно встречаем в Тернополе погибших воинов, отдавших жизнь за Украину. Каждый раз - это большая и страшная трагедия, поскольку оборвалась жизнь не просто человека, а того, кто всем сердцем любил Украину и боролся за нее до последнего, - отметил архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор.

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Похоронили айдаровца Ивана Дедюха на Микулинецком кладбище в Тернополе", - отмечается в сообщении издания.

Иван Дедюх родился 21.01.1983 года. С 2014 находился в рядах Вооруженных Сил Украины, участвовал в боях под Дебальцево.

У него остались родители, жена, сын и дочь.















