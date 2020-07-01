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Вора в законе по прозвищу "Тенго Гальский" выдворили из Украины и запретили въезд на 23 года, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Тенго Гальского", известного также как "Тенго Питерский" в среду, 1 июля, выдворили за пределы Украины. Въезд в страну ему запрещен на 23 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 1 июля, вор в законе по кличке "Тенго Галльский" выдворен за пределы Украины с запретом въезда в Украину на 23 года", - говорится в сообщении.

"Тенго Гальский" был задержан 22 ноября 2019 года на Ривненщине. Вор в законе направлялся в столицу и охарактеризовал свою поездку как "дружеский визит к старым друзьям". По данным оперативников, он ехал в столицу, чтобы встретиться с лицами из криминальной среды и решить вопрос перераспределения денежных потоков, полученных от совершения имущественных преступлений.

Также на Цензор.НЕТ: Уголовная ответственность за статус "вор в законе" коснется только преступного мира, а не всего общества, - глава Нацполиции Клименко

По решению суда вор в законе был помещен в госучреждение "Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине ГМС Украины" с последующим принудительным выдворением.

Вора в законе по прозвищу Тенго Гальский выдворили из Украины и запретили въезд на 23 года, - Нацполиция 01
Вора в законе по прозвищу Тенго Гальский выдворили из Украины и запретили въезд на 23 года, - Нацполиция 02

Автор: 

вор в законе (314) Нацполиция (16484)


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Топ комментарии
+7
ой.. он так испугался, что аж вернется послезавтра обратно.. рассмешили однако))
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01.07.2020 15:58
+4
Пока не начнут сажать, эта песня будет вечной. Поездки, встречи с друзьями, "приехал полечиться, просто зашёл чая попить"
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01.07.2020 16:21
+3
А можно Медведчука (со всей его ОПЗЖшной сворой) так же?
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01.07.2020 16:37
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ой.. он так испугался, что аж вернется послезавтра обратно.. рассмешили однако))
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01.07.2020 15:58 Ответить
шашлыков пожрет напихает в свою бабскую сумку от кардена и вернется
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01.07.2020 17:52 Ответить
Неправильная формулировка. Не вор в законе, а инвестиционная няня
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01.07.2020 16:05 Ответить
У него есть ФИО.
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01.07.2020 16:06 Ответить
Да прикопате уже хоть одну гниду.У других лошков с громкими кликухами сразу желание переться в Украину уменьшится.
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01.07.2020 16:18 Ответить
Пока не начнут сажать, эта песня будет вечной. Поездки, встречи с друзьями, "приехал полечиться, просто зашёл чая попить"
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01.07.2020 16:21 Ответить
Ну это жёстко - 22 года было бы достаточно.
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01.07.2020 16:31 Ответить
А можно Медведчука (со всей его ОПЗЖшной сворой) так же?
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01.07.2020 16:37 Ответить
обычный хачик с базара чи не вор ..высерок
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01.07.2020 17:51 Ответить
скормить ракам!!
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01.07.2020 18:54 Ответить
Такой гавно даже рак кушать на будет.
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01.07.2020 23:07 Ответить
своих тенго хватает
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02.07.2020 01:05 Ответить
 
 