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МВД будет инициировать увеличение суммы штрафа до 3,4 тыс. грн за систематическое превышение скорости на 50 км/ч, - Геращенко. ВИДЕО

Заместитель министра внутренних дел заявил Антон Геращенко заявил о планах повышения суммы штрафа для систематических нарушителей скоростного режима на дорогах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Если в течение 10 дней нарушитель оплачивает штраф, то сумма составляет 127 гривен, если водитель не оплатит в течение этого времени, то штраф составит 250 гривен. В случае, если превышение скорости составляет больше на 50 километров в час, по сравнению с установленным, то сумма штрафа - 510 гривен ", - рассказал Геращенко о действующей системе штрафов.

Заместитель министра отметил, что МВД инициирует увеличение суммы штрафа для систематических нарушителей.

"Мы планируем в сентябре предложить депутатам Верховной рады поднять сумму штрафа для тех, кто систематически превышает скорость более чем на 50 километров в час. Предлагаем, чтобы этот штраф составлял 3 400 гривен ", - добавил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водители заплатили почти 32 млн грн штрафов и стали в 4 раза реже гонять на дорогах, - Геращенко. ИНФОГРАФИКА

Геращенко отметил, что уклоняться от системы фиксации с помощью сокрытия номерного знака - нарушители все равно будут отвечать перед законом.

"Отдельно я предупреждаю нарушителей, если вы будете закрывать номерные знаки или отдельные цифры, чтобы система не могла их распознать, знайте - вы будете отвечать уже по другой статье Кодекса об административных правонарушениях за умышленное сокрытие знаков", - отметил замминистра.

Читайте также: Столичных водителей будут штрафовать за езду по полосе общественного транспорта, - Геращенко

Автор: 

ПДД (532) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) скорость (98) Геращенко Антон (1438) штраф (1285)


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Топ комментарии
+6
А хорошо Антоха пристроился, хрен вытуриш.
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01.07.2020 18:16
+5
и работа любимая - балантрась сколько хочешь (только не завирайся)
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01.07.2020 18:18
+4
умный еврейский мальчик - он и при путине в мусарне служить будет в случае оккупации Украины..
будет по лесам схроны и краивки нового УПА искать вместе с ФСБ..
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01.07.2020 18:21
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А хорошо Антоха пристроился, хрен вытуриш.
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01.07.2020 18:16 Ответить
и работа любимая - балантрась сколько хочешь (только не завирайся)
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01.07.2020 18:18 Ответить
Відповідальність має бути обоюдна, МВС має сплачувати всім водіям в пробках за втрачений час! Якщо їзда по правилах призвела до заторів, то МВС кожному водію в пробці має нараховувати "бонусні" 3,4 тис. грн на штрафи за кожну годину в пробках! Фотофіксація на дорогах допоможе МВС визначити кому потрібно переводити гроші за неякісні послуги МВС!
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01.07.2020 18:34 Ответить
От оно як виявляється: затори не від того, що якийсь дебіл десь в когось в'їхав та заблокував дай боже лише одну полосу, вони від того, що всі по правилах їздять.
Це ж виходить кожному, хто перевищує потрібно дякую голосно казати - він нас нерозумних від заторів береже. Живота нє жалєя намагається добро бліжнєму принести.
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02.07.2020 01:50 Ответить
умный еврейский мальчик - он и при путине в мусарне служить будет в случае оккупации Украины..
будет по лесам схроны и краивки нового УПА искать вместе с ФСБ..
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01.07.2020 18:21 Ответить
Та **** при любой власти у корыта будет!
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01.07.2020 21:42 Ответить
Да у Антонины не жизнь, малина. Где б он так еще с своим босом лохов разводили.
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01.07.2020 18:20 Ответить
В чем развод?
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01.07.2020 18:21 Ответить
Он Бухен Вальдец! С недоеденных тарелок кормился!
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01.07.2020 19:09 Ответить
Геращ как ты достал уже мудак! Ты наводил порядки в висших эшелонах власти! Да реальными сроками и штрафами! Все плохо кончили, кто начинал закручивать гайки! Приди покатайся по Киеву без нарушений! А то вылезит тебе это боком, и полоса для общ.транпорта и парковки, и все остальное!
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01.07.2020 18:25 Ответить
За нарушение карантина 17000,а за превышение на 50 км-3400?.Маловато будет,особенно в городе.
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01.07.2020 18:32 Ответить
Напугали..... Ежика голой жопой ...
А если серьезно - этот "крутяк" будет СИСТЕМАТИЧЕСКИ ганять по городу больше сотни, а штраф за это - 3400? Та это дня него не намного дороже пачки сигарет. Пока не будет 3400, только бакинскими или европейскими - ганяли, ганяют и будут ганять.
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01.07.2020 18:37 Ответить
бред сивой кобылы!
Другой вопрос что будет повод обжаловать решения в судах, потому как сбор будет дешевле штрафа
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01.07.2020 20:11 Ответить
Бред сивой кобылы - это твой ответ.
Если за беспредел на дорогах штрафовать символически (3 400 грн. для владельцев крутых тачек, а как правило они ганяют по городу за 100 км) - беспредел никогда не закончится. Они еще будут авансом 3400 платить, и ганять спокойно. Штрафовать нужно так, чтобы было ощутимо.
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01.07.2020 20:50 Ответить
Вы совершенно неправы. Если на каждой камере по 3.4к, то к вечеру это уже будет весьма существенно.
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01.07.2020 22:01 Ответить
Вы упустили одно слово в статье. Это слово "Систематически". Перечитайте статью, и обратите особое внимание на это слово.
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01.07.2020 22:05 Ответить
Может Вы в конце концов сделаете НОРМАЛЬНЫЕ правила и АДЕКВАТНЫЕ штрафы для ДАУНОВ, ДЕБИЛОВ, ДЕБИЛОВ-стритрейсеров на ГОРОДСКИХ улицах???
ДАУНА который ЛЕТИТ на скорости 90-100+ км/час ЧЕРЕЗ спальный район нужно штрафовать ОТ 10000 грн ПЕРВЫЙ раз.
Во ВТОРОЙ раз ДАУН должен пройти психологические курсы, заплатить штраф в 20000 грн и повторно сдать экзамены. В третий раз у ДАУНА забрать ПРАВО водить автомобиль ПОЖИЗНЕННО.
Из за вот этих ублюдков умирают люди, становяться инвалидами, потому-что "оно" спешило. Встань раньше, планируй и т.д.
А смешными штрафами даунов не успокоить.
Фамилии даунов выложить в публичный доступ. С указанием рожи, номера машины (машин)
Отдельно просьба увеличить штрафы для "парковщиков" на тротуарах. Хера они стесняются запарковаться на дороге? Штраф ОТ 2000 грн. второй раз 4000 и т.д.
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01.07.2020 18:59 Ответить
у них и так прав нету!
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01.07.2020 20:12 Ответить
Пидаграс нашел себе вектор приминения!
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01.07.2020 19:07 Ответить
Штраф это хорошо, а вот как оборотней в погонах и бандитов защищаться когда мордатый Тоха расскажет?
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01.07.2020 19:10 Ответить
за езду в пьяном виде необходимо конфисковывать авто и лишать прав пожизненно, ну и естественно штраф должен быть на порядок выше.
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01.07.2020 19:10 Ответить
Только для начала минимальный порог надо поднять до 0,5 как в той же Германии и в путь!А так это просто очередная,дорогая кормушка!
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01.07.2020 20:16 Ответить
Лишать прав надо на 7 лет и петушить на месте ДТП!
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01.07.2020 19:17 Ответить
В Онтарио за привышение скорости на 50 км/ч штраф $10000 и машину на неделю забирают на штрафплощадку, и страховка после этого вырастает колосально, плюс к тому еще и найти эту страховку будет не легко.
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01.07.2020 19:20 Ответить
Зачем тогда делать авто которое может ехать 150+???
Сделали бы 100кмч и все.
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01.07.2020 20:13 Ответить
В Онтарио так же минимальная пенсия 70 доларов?
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01.07.2020 21:45 Ответить
- ой! я быстро ехала?
- нет мадам. вы слишком низко летели...
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01.07.2020 19:51 Ответить
А слабо лишать прав за систематическое нарушение?
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01.07.2020 20:06 Ответить
Да реально идиоты о ху е ли ! Неспособны открыть производства,новые рабочие места,поднять экономику,так пытаются драконовскими штрафами несопоставимыми с зарплатами дыры залатать в бюджете!
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01.07.2020 21:41 Ответить
видать уже мало нарушают? нужно больше денег?
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01.07.2020 21:43 Ответить
А че не 34 тысячи? У нас только за отсутствие масочки можно получить 17к, а тут целое превышение скорости! Да еще и на машине!
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01.07.2020 21:57 Ответить
Просто необходима диференциация скоростных режимов на разных дорогах. В спальных районах и плотной городской застройке - одна скорость, на широких магистралях соединяющих части города - другая. В Киеве с этим хоть немного лучше, в других городах везде 50. Бред полнейший.
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01.07.2020 22:04 Ответить
Этот орёл хотяббы себя слушает или смотрит. Сколько народу ляжет до сорока девяти .
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01.07.2020 22:24 Ответить
3400 - мажорам на двоих по порции кофе.
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01.07.2020 22:40 Ответить
 
 