МВД будет инициировать увеличение суммы штрафа до 3,4 тыс. грн за систематическое превышение скорости на 50 км/ч, - Геращенко. ВИДЕО

Заместитель министра внутренних дел заявил Антон Геращенко заявил о планах повышения суммы штрафа для систематических нарушителей скоростного режима на дорогах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Если в течение 10 дней нарушитель оплачивает штраф, то сумма составляет 127 гривен, если водитель не оплатит в течение этого времени, то штраф составит 250 гривен. В случае, если превышение скорости составляет больше на 50 километров в час, по сравнению с установленным, то сумма штрафа - 510 гривен ", - рассказал Геращенко о действующей системе штрафов.

Заместитель министра отметил, что МВД инициирует увеличение суммы штрафа для систематических нарушителей.

"Мы планируем в сентябре предложить депутатам Верховной рады поднять сумму штрафа для тех, кто систематически превышает скорость более чем на 50 километров в час. Предлагаем, чтобы этот штраф составлял 3 400 гривен ", - добавил чиновник.

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Геращенко отметил, что уклоняться от системы фиксации с помощью сокрытия номерного знака - нарушители все равно будут отвечать перед законом.

"Отдельно я предупреждаю нарушителей, если вы будете закрывать номерные знаки или отдельные цифры, чтобы система не могла их распознать, знайте - вы будете отвечать уже по другой статье Кодекса об административных правонарушениях за умышленное сокрытие знаков", - отметил замминистра.

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