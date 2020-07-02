Протесты против передела районов в Черновицкой области: жители Хотина перекрыли трассу, в столкновениях пострадал полицейский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Жители Хотина требуют сделать их город центром нового Днестровского района и перекрыли трассу в селе Атаки Черновицкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспiльне.

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Согласно предложенному Кабмином новому административно-территориальному делению в Черновицкой области будет три района. Один из них - Днестровский - будет с центром в поселке городского типа Кельменцы, а не Хотине.

Под вечер на трассе образовалась очередь из грузовиков более чем в три километра, информирует издание.

Дальнобойщики пытались проехать через митингующих и полицию. Правоохранители, в свою очередь, пытались взять протестующих в кольцо, чтобы оттеснить их от трассы.

Позже в отделе коммуникации полиции Черновицкой области сообщили, что во время протестов между дальнобойщиками и участниками произошли столкновения, в результате которых пострадал один из стражей порядка. Инцидент расследуется по статьям 279 и 345 Уголовного кодекса.

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Участники говорят, что акция бессрочная. Перекрывать дорогу, пока не утвердят план, где центром Днестровского района будет Хотин.

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Однако протестующие решили каждые полчаса пропускать грузовики, очередь рассосалась. Пятеро участников акции поедут на встречу с главой профильного комитета Андреем Клочко.

Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.

Кабинет Министров Украины 12 июня утвердил разделение территории государства на районы в рамках административной реформы.