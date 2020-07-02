Протесты против передела районов в Черновицкой области: жители Хотина перекрыли трассу, в столкновениях пострадал полицейский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Жители Хотина требуют сделать их город центром нового Днестровского района и перекрыли трассу в селе Атаки Черновицкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспiльне.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жители сел Новотроицкого района на Херсонщине перекрыли дорогу Херсон-Геническ и протестуют против принудительного объединения в единую ОТГ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Согласно предложенному Кабмином новому административно-территориальному делению в Черновицкой области будет три района. Один из них - Днестровский - будет с центром в поселке городского типа Кельменцы, а не Хотине.
Под вечер на трассе образовалась очередь из грузовиков более чем в три километра, информирует издание.
Дальнобойщики пытались проехать через митингующих и полицию. Правоохранители, в свою очередь, пытались взять протестующих в кольцо, чтобы оттеснить их от трассы.
Позже в отделе коммуникации полиции Черновицкой области сообщили, что во время протестов между дальнобойщиками и участниками произошли столкновения, в результате которых пострадал один из стражей порядка. Инцидент расследуется по статьям 279 и 345 Уголовного кодекса.
Участники говорят, что акция бессрочная. Перекрывать дорогу, пока не утвердят план, где центром Днестровского района будет Хотин.
Однако протестующие решили каждые полчаса пропускать грузовики, очередь рассосалась. Пятеро участников акции поедут на встречу с главой профильного комитета Андреем Клочко.
Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.
Кабинет Министров Украины 12 июня утвердил разделение территории государства на районы в рамках административной реформы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Обязательно будет недовольные...
Хотінський район майже 60% голосив за порошенку
Черновицкая обл. (100.00%)
75.87% - Клоун
21.64% - Порошенко
А при любом реформировании количество дармоедов увеличивается.
Офис ослобородько тому пример.
для умішленного ухудшения жизни людей?
с другой стороны вот как прокомментировал мне один председатель сельсовета:
это укрупнение - это принудительная коллективитизация, например в киевской обл около 500 председателей советов всех уровней. а хотят оставить 50 или около того. это надо для выборов, намного легче купить/запугать/поставить свого на 50 должностей чем на 500.
как бы логично
но логично и то, чт о этот председатель теперь нах никому будет не нужен и он будет качать ситуацию и подбивать на протесты
логично и то, что после укрупнения станет намного меньше чиновников, которые привыкли тока дерибанить м естный бюджет
нету т очных данных и четких расчетов и пронозов по целесообразности укрупнений, с обеих сторон вижу вполне логичное обоснование, но пока тока на словах
75.87% - Зеленський
21.64% - Порошенко
Не вистьобуйтесь. Зеленський вже продав вашу землю і вас якомусь з олігархів
......................