Доллар по 100? Получится ли у Коломойского увольнением главы Нацбанка сделать дефолт. ВИДЕО
Как "говорящие головы" Коломойского ведут страну к новым 90-м? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.
После месяцев атак глава НБУ Яков Смолий таки подал в отставку из-за политического давления. Игорь Коломойский и приближенные к олигарху не могут простить руководству Нацбанка национализации Приватбанка и всех исков, которые посыпались от государства на бывших владельцев за причиненные убытки. Действительно, чего бы им просто не забыть о вымытых из банка миллиардах?
Но и это еще не все. Ряды "слуг народа", которые активно продвигают тему пользы дефолта и отказ от сотрудничества с МВФ, пополнила Людмила Буймистер, которая вообще предлагает просто напечатать несколько сотен миллиардов гривен - просто так, чтобы раздать всем денег.
Что будет, если НБУ завтра вдруг действительно включит печатный станок и всем раздадут "три Вовины тысячи"? Кто станет преемником Смолия в НБУ? Где гарантии, что с новым руководителем НБУ не найдет общий язык все тот же Игорь Коломойский? А если таки найдет (что очень вероятно), то какие это будет иметь последствия?
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Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
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БЕНЯ с ЗЕлей будут висеть на Хрещатике, на "туях" за несколько часов до объявления дефолта
Позор.
Сделка, которую вчера провел Минфин по размещению Еврооблигаций, сегодня отменена. Причина - подрыв независимости Национального Банка.
Украина не привлекла 1 млрд долларов новых денег.
Инвесторы не любят, когда их кидают.
И для Украины денег больше нет.
меня , как голосовавшего во втором туре за зе, зебила,
это очень интересует
НБУ:
1. Наиболее прозрачный банк в мире в 2019 году - Central Banking Awards.
2. Глава НБУ - лучший Центральный банкир в Центральной и Восточной Европе в 2019 году (GlobalMarkets)
3. Инфляция 1.7% - НБУ реализует свою цель по стабильности цен в стране
4. Учетная ставка НБУ 6% - самая низкая в истории независимой Украины. И учетная ставка - реально действующий инструмент монетарной политики. В 2020 году НБУ снизил ставку больше всех других центральных банков в мире
5. Международные резервы НБУ = 28.5 млрд долл и растут несмотря на кризис
6. Курс гривни, хотя и плавающий, но стабильный, несмотря на мировой кризис
7. В банковской системе адекватная ликвидность - несмотря на кризис никаких набегов на банки не было в 2020 году - НБУ с помощью своей коммуникации смог снять страхи населения. Депозиты населения в гривне в действующих банках в 2 раза больше, чем в 2015 году
8. Ноль неплатежеспособных банков в системе. Банки адекватно капитализированы и постоянно проходят стресс тесты
9. Общество знает реальных собственников всех 100% украинских банков
10. Банковская система прибыльная 3 года подряд. Прибыльные не только частные банки, но и государственные. Государственный Приватбанк несколько дней назад перечислил 24.5 млрд дивидендов за 2019 год (в 2018 году было 11.5 млрд грн дивидендов)
11. НБУ реализовал множество инициатив для развития безналичных платежей в стране - как результат на сегодня более 50% карточных операций - безналичные расчеты между контрагентами. Это также делает бизнес цивилизованным и снижает теневую экономику.
12. С 1 июля НБУ стал регулятором небанковских учреждений, полностью подготовив новую нормативную базу для регулирования нескольких сложных отраслей
13. Глава НБУ - один из подписантов под меморандумом программы сотрудничества с МВФ на 5 млрд долларов, по которому Минфин недавно получил 2.1 млрд долл для финансирования бюджетного дефицита. Программы, под которую также подвязаны новый кредит Мирового банка и программа макрофинансовой помощи ЕС.
https://patrioty.org.ua/blogs/khotyte-chtob-mezhdunarodne-partner-ushly-yz-ukrayn-y-ves-myr-smotrel-na-ukraynu-kak-na-yzghoia-rashkovan-vidreahuvav-na-zvilnennia-hlavy-nbu-334480.html
Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.