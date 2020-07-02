Доллар по 100? Получится ли у Коломойского увольнением главы Нацбанка сделать дефолт. ВИДЕО

Как "говорящие головы" Коломойского ведут страну к новым 90-м? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

После месяцев атак глава НБУ Яков Смолий таки подал в отставку из-за политического давления. Игорь Коломойский и приближенные к олигарху не могут простить руководству Нацбанка национализации Приватбанка и всех исков, которые посыпались от государства на бывших владельцев за причиненные убытки. Действительно, чего бы им просто не забыть о вымытых из банка миллиардах?

Но и это еще не все. Ряды "слуг народа", которые активно продвигают тему пользы дефолта и отказ от сотрудничества с МВФ, пополнила Людмила Буймистер, которая вообще предлагает просто напечатать несколько сотен миллиардов гривен - просто так, чтобы раздать всем денег.

Что будет, если НБУ завтра вдруг действительно включит печатный станок и всем раздадут "три Вовины тысячи"? Кто станет преемником Смолия в НБУ? Где гарантии, что с новым руководителем НБУ не найдет общий язык все тот же Игорь Коломойский? А если таки найдет (что очень вероятно), то какие это будет иметь последствия?

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Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.