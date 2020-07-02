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ГБР сообщило о подозрении патрульному и его сообщнику, которые устроили драку в кафе. ВИДЕО

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве, сообщили о подозрении сотруднику Управления патрульной полиции в Харьковской области и гражданскому лицу. Они подозреваются в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, в июле 2019 г. компании, среди которых был и патрульный полицейский, во время отдыха в одном из заведений Харькова не понравился сервис общественного питания. Сначала свои претензии гости выражали словесно, когда же владелец кафе предложил урегулировать все вопросы на следующий день, полицейский со своим товарищем начал драку.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - Харьковское управление ДВБ Национальной полиции Украины.

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В случае доказательства вины, полицейскому и его сообщнику грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

ГБР сообщило о подозрении патрульному и его сообщнику, которые устроили драку в кафе 01
ГБР сообщило о подозрении патрульному и его сообщнику, которые устроили драку в кафе 02
ГБР сообщило о подозрении патрульному и его сообщнику, которые устроили драку в кафе 03
Фото: сайт ГБР

драка (2021) Нацполиция (16485) Тахтаулове (767) ГБР (2999)


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нова отреформированая полиция - очьень важьно.
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02.07.2020 10:29 Ответить
ГБР сообщило о подозрении - теперь звучит как анекдот
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02.07.2020 10:36 Ответить
Аттестацию всем, это точно поможет!
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02.07.2020 10:51 Ответить
Животное
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02.07.2020 10:53 Ответить
Аваков отмажет,не найдет состава преступления как и в случае с дебилом,который в Киеве на Хрещатике бросался на машину, и направлял заряженный пистолет на водителя и его жену..
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02.07.2020 11:42 Ответить
А где Эка Чурчхела и Катька Хачапури? Где они набрал это стадо? В наркопритонах?
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02.07.2020 12:22 Ответить
 
 