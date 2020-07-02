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Карантин по-одесски: переполненные пляжи и транспорт, отсутствие масок и несоблюдение дистанции: "Бояться нужно тем, у кого проблемы со здоровьем и слабый иммунитет". ВИДЕО

Переполненные пляжи и центр города, отсутствие защитных средств и несоблюдение социальной дистанции - таковы особенности карантина в курортной Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете журналистов Радио Свобода.

"В Киеве жестче карантин. Во-первых, в транспорте. Сегодня ехала в Одессе в трамвае - в маске были только мы", - говорит киевлянка Юлия Платоненко.

"Бояться нужно тем, у кого реальные проблемы - сахарный диабет, рак, слабый иммунитет. Им нужно бояться, дистанцироваться, носить маски, а здоровым людям - молодым, крепким, здоровым - это не нужно", - уверена одесситка Татьяна Сахарова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин передал в Раду законопроект об ответственности за несоблюдение масочного режима: штрафы будут составлять 170-255 грн, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) море (376) Одесса (7895) пляж (250) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
А заодно и вавки в головах залечиваете, видимо!
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02.07.2020 11:31
+6
"та ей в ответ рявкнула "нетУ"."

Если нету - то пошла вон. Разговор короткий должен быть.
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02.07.2020 10:30
+6
"здарова олеситка" - образец тупости. Мол вы старики, и люди со слабым здоровьем бойтесь, а мне мол пихуй, я же молодая и здоровая, поэтому буду ходить без маски, не соблюдать дистанцию и трусить своими бацилами на всех остальных. Моральная уродка и таких очень много..
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02.07.2020 12:56
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олень, у меня родственница умерла от COVID-19, знакомый в тяжелом состоянии, а ты тупорез продолжай и дальше верить во всемирный заговор.
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02.07.2020 13:42 Ответить
********** ты, ну да и хер с тобой.
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02.07.2020 14:07 Ответить
медики говорит у него знакомые.. стамотолог или практолог, который тебя пальцем испортил?
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02.07.2020 14:09 Ответить
у него такие же медики умники как и он сам ..... болеют то ли от ковида толи от недостатка серого вещества в мозге.... ну а вообще эти вот НОУ неймы по типу Фреїв - это засланые казачки - которые косят под украинцев ..... ноль подписчиков и ноль по жизни ...сидят тут дэзинформируют с поддельных аккаунтов .... тупые боты.
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02.07.2020 19:24 Ответить
100% так и есть.
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02.07.2020 19:34 Ответить
Ветеринары у тебя знакомые, а не медики ...
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03.07.2020 08:56 Ответить
Оно, все видалено))) "одєссітьі вьі ето шото(((
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02.07.2020 12:09 Ответить
Купаются без масок !!
Низ-з-зя!
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02.07.2020 12:36 Ответить
.....непоказывайте эти КАДРЫ крысчанам !!! ИЗОЙДУТ СЛЮНЯМИ !!!!
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02.07.2020 13:10 Ответить
Загорать и купаться строго в масочках
Карантин по-одеськи: переповнений пляжі і транспорт, відсутність масок і недотримання дистанції: "Боятися потрібно тим, у кого проблеми зі здоров'ям і слабкий імунітет" - Цензор.НЕТ 849
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02.07.2020 13:34 Ответить
Я бы в таком лягушатнике и без карантина не купался
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02.07.2020 13:55 Ответить
Так тебя туда и не пускают
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02.07.2020 14:46 Ответить
можешь без маски прямо в отделение с больными на КОВИД заходить .... вируса НЕТ ...если его не видишь - значит и не существует !!!!!! кстати с твоим мозгом эта теория также работает.
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02.07.2020 19:16 Ответить
Пусть подыхают!!Зато на море отдыхали!!Хотя какое там море!!Болото вперемешку с дерьмом!!!
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02.07.2020 15:00 Ответить
Стадо баранов.
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02.07.2020 18:54 Ответить
говорят что в Криму люди соблюдают карантин на пляжах ... с 2014 года )))))
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02.07.2020 19:15 Ответить
Ну и дураки. В США вон тоже все пооткрывали а теперь закрываются обратно.
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02.07.2020 21:42 Ответить
~~~Непра... я не ве.. Аллигатор вздохнул и,сытый в холодную воду нырнул.
Детский стишок.
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02.07.2020 23:10 Ответить
Сегодня узнала, что в соседнем подъезде заболела женщина. А её 45-летняя дочь уже умерла.
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03.07.2020 01:33 Ответить
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