Карантин по-одесски: переполненные пляжи и транспорт, отсутствие масок и несоблюдение дистанции: "Бояться нужно тем, у кого проблемы со здоровьем и слабый иммунитет". ВИДЕО

Переполненные пляжи и центр города, отсутствие защитных средств и несоблюдение социальной дистанции - таковы особенности карантина в курортной Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете журналистов Радио Свобода.

"В Киеве жестче карантин. Во-первых, в транспорте. Сегодня ехала в Одессе в трамвае - в маске были только мы", - говорит киевлянка Юлия Платоненко.

"Бояться нужно тем, у кого реальные проблемы - сахарный диабет, рак, слабый иммунитет. Им нужно бояться, дистанцироваться, носить маски, а здоровым людям - молодым, крепким, здоровым - это не нужно", - уверена одесситка Татьяна Сахарова.

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