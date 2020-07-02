Каждый четвертый бизнес в Украине нарушает карантинные меры, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Каждый четвертый субъект хозяйствования в Украине нарушает карантинные ограничения, установленные Кабмином в связи с коронавирусом.

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу обратить внимание на проверки, которые проведены Госпродпотребслужбой за прошлую неделю. Были проведены 37 000 проверок, из них на каждом четвертом объекте выявлены нарушения проивоэпидемических норм, в частности соблюдение карантинных мер. Это свидетельствует о том, что боле чем 9 122 объекта стали потенциальным источником возможного распространения коронавирусной болезни", - рассказал он.

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Ляшко подчеркнул, что борьба с COVID-19 - это комплексная работа, которую должны выполнять правительство, органы местного самоуправления, бизнес и люди.

"Исключительно в таком объединении есть шанс преодолеть проблему коронавируса", - подытожил главный санврач.

На сайте Госпродпотребслужбы говорится, что нарушения обнаружили нарушения на 9 112 объектах из 37 293, в частности: в 2730 заведениях общественного питания, 3889 объектах торговли продовольственными товарами, 1669 местах торговли непродовольственными товарами, 284 парикмахерских и салонах красоты и 540 объектах водоснабжения и водоотвода, транспорта и аптек.

Напомним, что главный санврач Виктор Ляшко был оштрафован за нарушение карантинных мер из-за визита в кафе с президентом Владимиром Зеленским в Хмельницком. В частности, за нарушение карантина в кафе в Хмельницком на 17 тыс. грн оштрафованы Ермак, Ляшко, Трофимов и другие спутники Зеленского.