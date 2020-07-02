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Каждый четвертый бизнес в Украине нарушает карантинные меры, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Каждый четвертый субъект хозяйствования в Украине нарушает карантинные ограничения, установленные Кабмином в связи с коронавирусом.

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу обратить внимание на проверки, которые проведены Госпродпотребслужбой за прошлую неделю. Были проведены 37 000 проверок, из них на каждом четвертом объекте выявлены нарушения проивоэпидемических норм, в частности соблюдение карантинных мер. Это свидетельствует о том, что боле чем 9 122 объекта стали потенциальным источником возможного распространения коронавирусной болезни", - рассказал он.

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Ляшко подчеркнул, что борьба с COVID-19 - это комплексная работа, которую должны выполнять правительство, органы местного самоуправления, бизнес и люди.

"Исключительно в таком объединении есть шанс преодолеть проблему коронавируса", - подытожил главный санврач.

На сайте Госпродпотребслужбы говорится, что нарушения обнаружили нарушения на 9 112 объектах из 37 293, в частности: в 2730 заведениях общественного питания, 3889 объектах торговли продовольственными товарами, 1669 местах торговли непродовольственными товарами, 284 парикмахерских и салонах красоты и 540 объектах водоснабжения и водоотвода, транспорта и аптек.

Напомним, что главный санврач Виктор Ляшко был оштрафован за нарушение карантинных мер из-за визита в кафе с президентом Владимиром Зеленским в Хмельницком. В частности, за нарушение карантина в кафе в Хмельницком на 17 тыс. грн оштрафованы Ермак, Ляшко, Трофимов и другие спутники Зеленского.

Автор: 

бизнес (1621) карантин (16729) нарушения (948) Госпродпотребслужба (258) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
А шо то за чувак на задньому плані?
Кожен четвертий бізнес в Україні порушує карантинні заходи, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9330
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02.07.2020 10:51
+4
а каждый второй.. политик, министр и преЗЕдент идут во главе этих нарушителей
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02.07.2020 10:40
+4
Велюр сюда попол? Или друзьям все - остальным закон?!
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02.07.2020 10:46
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А КТО ДАЛ ЭТОМУ ПРИМЕР!!???
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02.07.2020 10:37 Ответить
Зелёные ублюдки хватит мешать людям
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02.07.2020 10:37 Ответить
а каждый второй.. политик, министр и преЗЕдент идут во главе этих нарушителей
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02.07.2020 10:40 Ответить
Да что там бизнес. У нас сам зе!ля с радой на карантин плюют.
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02.07.2020 10:41 Ответить
Велюр сюда попол? Или друзьям все - остальным закон?!
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02.07.2020 10:46 Ответить
А шо то за чувак на задньому плані?
Кожен четвертий бізнес в Україні порушує карантинні заходи, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9330
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02.07.2020 10:51 Ответить
Где такой закон что в пандемию человек должен носить намордник. Сначала обоснуй свою дурь в диспуте с опанентами, прийми закон,а потом требуйте. разбойники охчие до штрафов
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02.07.2020 10:51 Ответить
Они это не смогут обосновать, так как все имеющиеся исследования на эту тему говорят только о бесполезности ношения масок здоровыми людьми для защиты от вирусов. Даже ВОЗ это подтверждает.
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02.07.2020 14:13 Ответить
А ти вводь спершу надзвичайний стан по закону, а потім *****, шо тобі народ не той попався. Як же вони заїбали, серйозно, ні дня спокою не дають. Шо не влада, за винятком в обличчі Ющенка - то понаєхавшиє суки і їх малорусняві пособники.
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02.07.2020 10:56 Ответить
бизнес в Украине нарушает карантинные меры

Как по мне, это правительство ставит палки в колеса бизнесу.Как говорят-ни ума ни фантазии...
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02.07.2020 11:01 Ответить
сначала вы нарушили все законы..
почему крадуцкий еще не ответил за продажу контрабандой сотен тонн масок в период эпидемии?? отвечать за все должен зеленский..
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02.07.2020 11:04 Ответить
Каждый 100-й украинец не нарушал карантинные меры.
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02.07.2020 12:26 Ответить
миколко тищенко наверняка пятый???)))
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02.07.2020 17:31 Ответить
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02.07.2020 23:45 Ответить
 
 