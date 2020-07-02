Бывшая украинская адвокат Колотович едет из Луганска в РФ голосовать за "обнуление" Путина: "Для нас - граждан России - это как крещение в православии". ВИДЕО
Бывшая украинская адвокат Надежда Колотович, получила российский паспорт и принимала участие в голосовании на российском референдуме по "обнулению Путина".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Твиттер пишет пользователь Necro Mancer и публикует фрагмент видео из сюжета оккупационных СМИ в Луганске.
"Ровно год назад мы получили паспорта... Сегодня мы едем голосовать. Это, как посвящение первое, как крещение в православии. Для нас - для граждан России, это - крещение, посвящение. Я счастлива", - говорит на записи Колотович, данные которой находятся в базе "Миротворец".
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№ Свідоцтва
4144
Дата видачі свідоцтва:
21.09.2012
Адреса:
83086, Донецька обл., Донецьк, р-н Ворошиловський, вул. Горького, буд. 50
Мобільний:
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Форми адвокатської діяльності.
Найменування, адреса, номери засобів зв'язку
Індивідуальна адвокатська діяльність
Адреса:
91053, Луганська обл., Луганськ, вул. Херсонська, буд. 24, літ. А, кв. 24
До сих пор в реестре адвокатов УКРАИНЫ!!!)))))))))))))
...
неужто чего то интересного нет, кроме как речи больных на голову озвучивать?)))
Які "наші люди" можуть бути на 7-му році війни? Зате "сепарятята" можуть вступати до українських вишів без ЗНО. Громадяни рашки з Криму спокійно отримують українську біометрику. Слів немає...
)))))