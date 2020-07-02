Бывшая украинская адвокат Колотович едет из Луганска в РФ голосовать за "обнуление" Путина: "Для нас - граждан России - это как крещение в православии". ВИДЕО

Бывшая украинская адвокат Надежда Колотович, получила российский паспорт и принимала участие в голосовании на российском референдуме по "обнулению Путина".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Твиттер пишет пользователь Necro Mancer и публикует фрагмент видео из сюжета оккупационных СМИ в Луганске.

"Ровно год назад мы получили паспорта... Сегодня мы едем голосовать. Это, как посвящение первое, как крещение в православии. Для нас - для граждан России, это - крещение, посвящение. Я счастлива", - говорит на записи Колотович, данные которой находятся в базе "Миротворец".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ТВ луганских террористов прерывает выпуск новостей срочным сообщением: "Министр генерал Корнет, здоровья вам!". ВИДЕО