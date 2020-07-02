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Бывшая украинская адвокат Колотович едет из Луганска в РФ голосовать за "обнуление" Путина: "Для нас - граждан России - это как крещение в православии". ВИДЕО

Бывшая украинская адвокат Надежда Колотович, получила российский паспорт и принимала участие в голосовании на российском референдуме по "обнулению Путина".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Твиттер пишет пользователь Necro Mancer и публикует фрагмент видео из сюжета оккупационных СМИ в Луганске.

"Ровно год назад мы получили паспорта... Сегодня мы едем голосовать. Это, как посвящение первое, как крещение в православии. Для нас - для граждан России, это - крещение, посвящение. Я счастлива", - говорит на записи Колотович, данные которой находятся в базе "Миротворец".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ТВ луганских террористов прерывает выпуск новостей срочным сообщением: "Министр генерал Корнет, здоровья вам!". ВИДЕО

Автор: 

Луганск (3164) оккупация (10164) УПЦ МП (1561) православие (257) коллаборационизм (872)


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Топ комментарии
+90
Якє ж воно іпануте.... той регіон не вилікувати
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02.07.2020 13:02
+63
Колишня українська адвокатка Колотович їде з Луганська в РФ голосувати за "обнулення" Путіна: "Для нас - громадян Росії - це як хрещення в православ'ї" - Цензор.НЕТ 3667
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02.07.2020 13:39
+48
А кловун збудував для них міст. Тамжінашілюді!
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02.07.2020 13:06
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Правила форума Совет форумчан
Якє ж воно іпануте.... той регіон не вилікувати
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02.07.2020 13:02 Ответить
А кловун збудував для них міст. Тамжінашілюді!
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02.07.2020 13:06 Ответить
ну какая это украинка так помесь татарки монглоидного разлива как все у кацапии за 300 лет правления моголов и татар .. ей бы где то в Республика Соха РФ проживать россиянка мать ее крещение у нее возьми бубен и танцуй танец оленеводов..ушлебочная...
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02.07.2020 13:35 Ответить
Колишня українська адвокатка Колотович їде з Луганська в РФ голосувати за "обнулення" Путіна: "Для нас - громадян Росії - це як хрещення в православ'ї" - Цензор.НЕТ 3667
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02.07.2020 13:39 Ответить
В точку!Или какой нибудь геолог трахнул какую то якутку или какой то военный женился на татарке и привёз её на донбасс!!!Но дело не в этом-если она так мастурбирует(ехать по жаре и при ковиде) на путина и россиян -то пускай поменяет свою фамилию,с "укропской" КОЛОтович...перейдёт на мацковскую КРУГОтович!!!
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03.07.2020 10:32 Ответить
100 пудово
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02.07.2020 13:08 Ответить
Есть разные лекарства , например эта тварь после нашей победы сможет выносить судно в госпитале где лечатся украинские воины или захоранивать останки найденные на месте боев , а можно лет десять стоять на красной площади с плакатом ГЕРОЯМ СЛАВА .
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02.07.2020 13:13 Ответить
Та запінити її нахій та розіп'яти в трусіках.
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02.07.2020 17:10 Ответить
Колотович Надія Олександрівна


№ Свідоцтва
4144
Дата видачі свідоцтва:
21.09.2012
Адреса:

83086, Донецька обл., Донецьк, р-н Ворошиловський, вул. Горького, буд. 50
Мобільний:


E-mail:



Форми адвокатської діяльності.

Найменування, адреса, номери засобів зв'язку

Індивідуальна адвокатська діяльність

Адреса:
91053, Луганська обл., Луганськ, вул. Херсонська, буд. 24, літ. А, кв. 24

До сих пор в реестре адвокатов УКРАИНЫ!!!)))))))))))))
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02.07.2020 13:14 Ответить
не здивувався ....
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02.07.2020 13:17 Ответить
Не надо "за весь регион"... Любой предавший Родину старается быть "большим католиком чем Папа Римский", а в нашем случае выходит "большим Дерьмом чем вся городская канализация Луганска"!
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02.07.2020 14:05 Ответить
Але чомусь самє той регіон запросив війну в мою краіну , самє там кидалися під нашу війскову технику не пропускаючи іі , самє там виходили на вулиці з аквафрешами та мукали Расея Путен ! І то не дивно - скрепи ж иьопта (!) всі ми знаємо звідки то взялися там Иванови Петрови Сидорови
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02.07.2020 14:15 Ответить
То же мукають и в вашем регионе, смотри на свой флаг.
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03.07.2020 10:20 Ответить
Ленин говорил точнее :"...очень любят нацмены во всех национальных вопросах "пересаливать" и стараются быть БОЛЬШЕ русскими-чем сами русские!!!"
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03.07.2020 10:40 Ответить
и таких долбое-в зеленое оманское чмо тянет в Украину ????
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02.07.2020 14:09 Ответить
О тож бо !(
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02.07.2020 14:17 Ответить
Колотович к Колотовичу..
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02.07.2020 15:15 Ответить
Та подожди - ее опарышы еще будут учиться в Украине на бюджете, за наши деньги. Дайте членограю еще время
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02.07.2020 14:52 Ответить
Тормоза розвитку...
...
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03.07.2020 03:34 Ответить
название болезни - ПГМ (путин головного мозжечка), тяжелая форма гражданского предательства, гуманными способами - практически не лечится
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03.07.2020 10:08 Ответить
Какая разница...
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03.07.2020 12:05 Ответить
Унтерменши, что с них взять.....
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02.07.2020 13:02 Ответить
Мочалка тупая
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02.07.2020 13:03 Ответить
Няш-Мяш теж з Лоханська. Совпадєніє?
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02.07.2020 13:04 Ответить
закономерность
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02.07.2020 13:08 Ответить
Андрей Луганский - тоже.
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02.07.2020 13:35 Ответить
да и товарищ портнов оттуда же
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02.07.2020 15:43 Ответить
ну монголы и мордва не могут быть украинскими, они остаются генетическими кацапами. Их много по Всей Украине
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02.07.2020 13:04 Ответить
Они все там обдолбанные и не излечимые.
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02.07.2020 13:04 Ответить
как минимум 95 %....
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02.07.2020 13:07 Ответить
Едет на обнуление, на своё.
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02.07.2020 13:04 Ответить
Дякую боже що я не кацап, не зевиборець та не маю жодного відношення до динири чи линири.
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02.07.2020 13:05 Ответить
в черговий раз риторичне...- хто що хоче із тими зомбо-ватними куфайками щось мати .....- а тому тільки ІзраЄльська стіна і тільки ОДНЕ КТП - і ніяких КПП....
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02.07.2020 13:07 Ответить
Так росіянам і треба. Підтримували війну путіна в Україні, получіть таких співгромадян
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02.07.2020 13:08 Ответить
Замироточила, ******* лишнехромосомная
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02.07.2020 13:12 Ответить
Они перекрасятся при смене власти.Просто таким пожизненно можно голосовать только за уличком в Украине.
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02.07.2020 13:22 Ответить
Такі ... з нашої землі - українцям легше і здоровіше жити! Як понавозилив в 30-ті роки всіляку шоблу, так і назад "на родіну" забирають.
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02.07.2020 13:22 Ответить
северная корея
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02.07.2020 13:23 Ответить
И вочему это важная новость для Украины? Зачем это тут в ленте?
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02.07.2020 13:27 Ответить
Чтобы знать - кто там.
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02.07.2020 13:36 Ответить
Готовий кандидат у зами генрокурора, чи ДБР. Тільки проголусує і забирайте її зебобіки, вона ваша!
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02.07.2020 13:39 Ответить
ага, хай Зелебобики ее себе и забирают. Только когда в Ростов драпать будут, а сейчас этот довесок к Хублу нах... 1000 лет не нада
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02.07.2020 13:54 Ответить
ТУПА ОВЦА!!!
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02.07.2020 13:40 Ответить
Лизнула, соснула и одно метсо дала. Как еще угодить? Погань маскальская
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02.07.2020 13:53 Ответить
ну зачем эту шизофреничку из лугандона тут рекламировать?)))
неужто чего то интересного нет, кроме как речи больных на голову озвучивать?)))
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02.07.2020 13:57 Ответить
Громадяни України, незважаючи на національність, саме Громадяни, залишили ту клоаку ще в 2014-му, почали нове життя в Україні, часто - з нуля.
Які "наші люди" можуть бути на 7-му році війни? Зате "сепарятята" можуть вступати до українських вишів без ЗНО. Громадяни рашки з Криму спокійно отримують українську біометрику. Слів немає...
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02.07.2020 14:03 Ответить
Проте їх дітям в Україїні відкрили двері на бюджет без ЗНО. Як мило.
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02.07.2020 14:04 Ответить
Untermensch. Це лише подоба людини. Тільки напалм,по іншому ніяк...
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02.07.2020 14:12 Ответить
а почему она куда-то едет чтобы "голосовать"?
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02.07.2020 14:14 Ответить
...ей бы хер на километр и пусть наслаждается...
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02.07.2020 14:28 Ответить
После освобождения дустом и дихлофосом всю територию от гнид очистить , хотя и в Киеве уже полным полно таких вшей .
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02.07.2020 14:32 Ответить
Та вы шо,как можно, там же ж "наши люди". когда Украина туда вернётся нужно будет такой режим создать на ближайшие 2-3года,шоб любой из местных,проходя по улице,глянуть боялся на какого-либо украинского военнослужащего,полицейского и т.п.их нужно будет жёстко запугать,всех.знаю что говорю-жил там когда-то,на шахте работал в Зимогорье и Димитрове тогдашнем
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02.07.2020 21:25 Ответить
Чем больше донбасят получат руснянские паспорта тем проще булет от них потом избавиться
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02.07.2020 14:43 Ответить
тоже рад .... чемодан вокзал - помойка! на калыму!
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02.07.2020 14:46 Ответить
і це людина із вищою освітою? мабуть вчилася в мауп?
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02.07.2020 14:47 Ответить
Она агент СБУ, работает под легендой: "предала Украину, РФ - мой второй дом" ..
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02.07.2020 14:49 Ответить
Чем больше я вижу такие рыла. тем больше я начинаю понимать тов.Сталина и большевиков ленина... Дерьмократией такую мразь не убедить...Расстрелливать..расстрелливать и еще раз расстрелливать...детей в специнтернат с особой промывкой мозгов, все российско-советское вычищать добела, в случае неисправимости детские урановые рудники...
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02.07.2020 14:56 Ответить
Тут даже не знаешь, что и сказать то, это какой то гипер "Православный" вы*ер получается
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02.07.2020 14:56 Ответить
Путин - удмурт, она - татарка, оба к Украине не имеют никакого отношения.
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02.07.2020 15:05 Ответить
Обнуление ботоксного рептилоида помешанное на православии головного мозга. Днище. Эта **** едет голосовать потому, что везут бесплатно, накормят с лопаты и дадут с собой паек на шару. Народец скотский. Я не понимаю, почему таких не лишат украинского гражданства.
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02.07.2020 15:24 Ответить
кому цікава думка ватної скрєпоносіци
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02.07.2020 15:52 Ответить
Та голосовала б у себя дома уже. Там, говорят, достаточно было сказать в форточку "Да"!
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02.07.2020 16:27 Ответить
Колишня українська адвокатка Колотович їде з Луганська в РФ голосувати за "обнулення" Путіна: "Для нас - громадян Росії - це як хрещення в православ'ї" - Цензор.НЕТ 7454
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02.07.2020 17:27 Ответить
а что у нее с иплом???
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02.07.2020 17:41 Ответить
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03.07.2020 08:45 Ответить
наши люди.Их дети ДОЛЖНЫ поступать в ВУЗы без екзаменом. Да, президент?
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02.07.2020 18:28 Ответить
Вот таких влюбленных в старика Кабаева псевдоукраинцев Зе хочет "обязательно вернуть в Украину"!
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02.07.2020 19:05 Ответить
Їдь, *****, оближи там що захотіла, але повертатися не треба.
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02.07.2020 19:17 Ответить
Так там в ОРДЛО, граждане Украины или России?
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02.07.2020 19:22 Ответить
А платьячко в маках .
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02.07.2020 21:09 Ответить
Генетически - больное существо.
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02.07.2020 21:56 Ответить
Таких Сар Клитович полукраины. Русофилы ёпт!
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02.07.2020 22:10 Ответить
Для гавноросских, продажных утырков, все "православное крещение"...даже присест на бутылку!...

)))))
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02.07.2020 23:52 Ответить
особый статус этой мадам, а тех кто отбивался от колорадов - в тюрьму...
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02.07.2020 23:56 Ответить
Інфекційні і що цікаво ... довільні ...
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03.07.2020 03:32 Ответить
Бойка виборець...
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03.07.2020 03:36 Ответить
тупа кацапська повія, єщьо пєнсію єй пріслать надо, українскую
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03.07.2020 09:15 Ответить
Колишня українська адвокатка Колотович їде з Луганська в РФ голосувати за "обнулення" Путіна: "Для нас - громадян Росії - це як хрещення в православ'ї" - Цензор.НЕТ 2924
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03.07.2020 09:33 Ответить
Мразота ,,,, фу млять,,,удобрение ,,,
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03.07.2020 17:26 Ответить
ГОСТ 5566-50
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04.07.2020 16:05 Ответить
 
 