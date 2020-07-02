Польша заплатит за тестирование украинских заробитчан на коронавирус, - посол Цихоцкий. ВИДЕО

Все граждане Украины, которые поедут работать в Польшу, пройдут тестирование на COVID-19 за счет государственных средств этой страны там, где они будут работать.

Об этом рассказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в программе "На самом деле: мир" в эфире телеканала "Дом", отвечая на вопрос, чего ожидать и как готовиться к поездкам украинцам, которые работают в Польше, передает Цензор.НЕТ.

"Им (украинцам. - Ред.) обязательно надо заполнить анкету, в которой объясняется, где они будут жить в Польше, чтобы можно было проверить, выполняют ли они условия карантина, ну и измеряют их температуру, основные вот такие элементы проверки на болезни. Но что важно, что интересно, все граждане Украины, которые едут в Польшу за работой, они проходят тестирование за счет госсредств Польши там, где они будут работать", - отметил Цихоцкий.

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