Польша заплатит за тестирование украинских заробитчан на коронавирус, - посол Цихоцкий. ВИДЕО
Все граждане Украины, которые поедут работать в Польшу, пройдут тестирование на COVID-19 за счет государственных средств этой страны там, где они будут работать.
Об этом рассказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в программе "На самом деле: мир" в эфире телеканала "Дом", отвечая на вопрос, чего ожидать и как готовиться к поездкам украинцам, которые работают в Польше, передает Цензор.НЕТ.
"Им (украинцам. - Ред.) обязательно надо заполнить анкету, в которой объясняется, где они будут жить в Польше, чтобы можно было проверить, выполняют ли они условия карантина, ну и измеряют их температуру, основные вот такие элементы проверки на болезни. Но что важно, что интересно, все граждане Украины, которые едут в Польшу за работой, они проходят тестирование за счет госсредств Польши там, где они будут работать", - отметил Цихоцкий.
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"Польша заплатит за тестирование украинских заробитчан на коронавирус"
[Переслано від Экономика Беларуси]
Авиакомпания "МоторСич" отменила рейсы из Запорожья в столицу Беларуси, где по утверждению её президента, коронавирус был побеждён.
Причина: сложная эпидемиологическая обстановка в связи с массовым распространением коронавируса.
https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/motor-sich-otmenila-reysy-mejdu-zaporojem-i-minskom