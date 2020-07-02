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Польша заплатит за тестирование украинских заробитчан на коронавирус, - посол Цихоцкий. ВИДЕО

Все граждане Украины, которые поедут работать в Польшу, пройдут тестирование на COVID-19 за счет государственных средств этой страны там, где они будут работать.

Об этом рассказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в программе "На самом деле: мир" в эфире телеканала "Дом", отвечая на вопрос, чего ожидать и как готовиться к поездкам украинцам, которые работают в Польше, передает Цензор.НЕТ.

"Им (украинцам. - Ред.) обязательно надо заполнить анкету, в которой объясняется, где они будут жить в Польше, чтобы можно было проверить, выполняют ли они условия карантина, ну и измеряют их температуру, основные вот такие элементы проверки на болезни. Но что важно, что интересно, все граждане Украины, которые едут в Польшу за работой, они проходят тестирование за счет госсредств Польши там, где они будут работать", - отметил Цихоцкий.

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Автор: 

карантин (16729) Польша (8426) заробитчане (587) Цихоцкий Бартош (41) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Польше нужны рабочие руки. А Украине не нужны. Потому что у нас прЗЕдент-табуретка, и может только отрабатывать российскую повестку.
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02.07.2020 13:45 Ответить
звучит как угроза Польше.
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02.07.2020 15:01 Ответить
у чому ?
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02.07.2020 15:10 Ответить
прочитайте с ударением в предложении на "заплатит".
"Польша заплатит за тестирование украинских заробитчан на коронавирус"
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02.07.2020 15:18 Ответить
казнить нельзя помиловать....
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02.07.2020 21:13 Ответить
Беларусь головного мозга, [02.07.20 17:43]
[Переслано від Экономика Беларуси]
Авиакомпания "МоторСич" отменила рейсы из Запорожья в столицу Беларуси, где по утверждению её президента, коронавирус был побеждён.
Причина: сложная эпидемиологическая обстановка в связи с массовым распространением коронавируса.
https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/motor-sich-otmenila-reysy-mejdu-zaporojem-i-minskom
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02.07.2020 21:22 Ответить
 
 