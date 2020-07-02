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Террористы "ДНР" угрозами и пытками пытались завербовать жителя Виннитчины, - контрразведка СБУ. ВИДЕО

Террористы

Контрразведчики Службы безопасности Украины зафиксировали факт вербовки жителя Винницкой области представителями подконтрольной российским спецслужбам так называемого "МГБ ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что мужчина посещал своих родственников, проживающих на временно оккупированной территории Донбасса. При пересечении линии разграничения он был незаконно задержан представителями так называемого "МГБ ДНР".

После этого пострадавшего доставили в спецтюрму на территории временно оккупированного Донецка. Используя психологическое давление и физические пытки, злоумышленники склонили его к конфиденциальному сотрудничеству. "Кураторы" требовали от мужчины собирать и передавать информацию, в том числе фотоматериалы, об украинских стратегических объектах.

После возвращения на подконтрольную украинской власти территорию Винницы мужчина обратился в СБУ и предоставил подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки и поставленных задач.

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Автор: 

Винницкая область (1036) контрразведка (496) СБУ (19920) вербовка (264) наемники рф (2085)


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Топ комментарии
+7
Скільки можна людям розтлумачувати, що не треба туди їздити?
Ну, 37-й рік там, НКВС та Єжов.
Бажають бути побитими?
Так стрибанить с третього поверху на бетон - ті ж самі почуття...
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02.07.2020 15:33
+5
Рюзьгє курва, ти за скільки береш?
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02.07.2020 15:16
+4
А шо в твоём **********? *****?
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02.07.2020 15:23
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а на хрена он им нужен? шо в той виннице?
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02.07.2020 15:13 Ответить
Рюзьгє курва, ти за скільки береш?
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02.07.2020 15:16 Ответить
от туда родом главный враг всех москалей . новоросов . зебобиков и мальчиков в трусиках
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02.07.2020 15:16 Ответить
насиров шоли?
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02.07.2020 15:54 Ответить
А шо в твоём **********? *****?
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02.07.2020 15:23 Ответить
Рюзге дибіліус, у Вінниці- штаб ПС ЗСУ...
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02.07.2020 22:25 Ответить
Директора базара,не?
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02.07.2020 15:17 Ответить
Скільки можна людям розтлумачувати, що не треба туди їздити?
Ну, 37-й рік там, НКВС та Єжов.
Бажають бути побитими?
Так стрибанить с третього поверху на бетон - ті ж самі почуття...
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02.07.2020 15:33 Ответить
Чого він туди поперся? Всі свої на нашій території. А ДБР не виїхали в ОРДЛО і не заарештували катувальників? Що сцикотно? А в Павлограді заарештували і не знають, що робити. Продовжують фальшувати. І Вінницького нацдружинника заарештували цілим "Кордом". То що слабо заарештувати злочинців в ОРДЛО?
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02.07.2020 15:37 Ответить
Некуй шастать! Дупа стремилась к приключениям и нашла их в лугандоне.
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02.07.2020 15:39 Ответить
Родичи уже невыездные? Какой годик этому экстремалу?
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02.07.2020 16:23 Ответить
В России тоже таких сказок до хрена.
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02.07.2020 16:58 Ответить
 
 