Террористы "ДНР" угрозами и пытками пытались завербовать жителя Виннитчины, - контрразведка СБУ. ВИДЕО

Контрразведчики Службы безопасности Украины зафиксировали факт вербовки жителя Винницкой области представителями подконтрольной российским спецслужбам так называемого "МГБ ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что мужчина посещал своих родственников, проживающих на временно оккупированной территории Донбасса. При пересечении линии разграничения он был незаконно задержан представителями так называемого "МГБ ДНР".

После этого пострадавшего доставили в спецтюрму на территории временно оккупированного Донецка. Используя психологическое давление и физические пытки, злоумышленники склонили его к конфиденциальному сотрудничеству. "Кураторы" требовали от мужчины собирать и передавать информацию, в том числе фотоматериалы, об украинских стратегических объектах.

После возвращения на подконтрольную украинской власти территорию Винницы мужчина обратился в СБУ и предоставил подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки и поставленных задач.

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