Если бы Смолий заявил об отставке в другое время, мы бы уже говорили про успешное размещение евробондов, - Марченко. ВИДЕО

Новость об отставке главы Нацбанка Якова Смолия "шокировала" Министерство финансов.

Об этом заявил на брифинге глава Минфина Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.

Марченко в частности заявил, что в связи с таким заявлением Смолия было принято решение о приостановке выпуска евробондов.

Кроме того, он подчеркнул, что если бы Смолий подал в отставку в любое другое время, еврооблигации были бы выпущены без каких-либо проблем.

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Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Позже президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.