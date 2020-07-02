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Если бы Смолий заявил об отставке в другое время, мы бы уже говорили про успешное размещение евробондов, - Марченко. ВИДЕО

Новость об отставке главы Нацбанка Якова Смолия "шокировала" Министерство финансов.

Об этом заявил на брифинге глава Минфина Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.

Марченко в частности заявил, что в связи с таким заявлением Смолия было принято решение о приостановке выпуска евробондов.

Кроме того, он подчеркнул, что если бы Смолий подал в отставку в любое другое время, еврооблигации были бы выпущены без каких-либо проблем.

Читайте также: Марченко об отставке Смолия: "Нет никаких оснований волноваться за курс валюты в связи с отставкой высокопоставленного чиновника"

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Позже президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.

Смолий Яков (138) евробонды (22) Марченко Сергей (299)


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Топ комментарии
+19
Так определитесь ,зебильо :отставка одного чиновника на что то влияет или нет))))
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02.07.2020 15:53
+19
у марченко в том, что шмаркля давил на Смолия и требовал включить печатный станок - виноват сам Смолий.. бо не дал наи*пать инвесторов на размещении, пожертвовав своим именем))
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02.07.2020 15:54
+17
Вот козел, не мог сутки подождать чтобы бусечька 1,7 лярдов баксов получил, а отдавать потом населению.
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02.07.2020 15:51
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понеслась душа в рай )))
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02.07.2020 15:50 Ответить
Пішла вода в хату!!!
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02.07.2020 15:51 Ответить
Скоріше понеслось ЗЕлайно по трубах у турбоЗЕнанутому режимі...
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02.07.2020 16:01 Ответить
Смолій це ворог, представник міжнародної мафії, російської мафії, такий самий як порошенко, яценюк та олігархи. Тому нічого дивного немає в тім що Смолій робить якнайгірше! Це добре що Смолія знімають! Потім Смолія потрібно буде ще посадити за змову з міжнародними спекулянтами і високі відсотки по виплатам ОДВП!
Під час війни з ядерною державою-терористом, під час пандемії коронавірусу, під час економічної кризи, якої не було з часів Великої дипресії 1930-х років, нам потрібні не просто гарні хлопці на ключових посадах, нам потрібні суперфахівці які не просто щось знають а мають шалений досвід і є патріотами своєї країни і будуть працювати не за гроші, а за ідею! Саме такий кандидат для мене Олександр Савченко - суперфахівець, патріот, чесна та порядна людина. На кону стоїть виживання України як держави і подальше існування української нації. Зараз кадрова помилка буде гірша за злочин! Маю надію Зеленський перестане призначати ідіотів і призначить Савченка на посаду Голови НБУ.
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02.07.2020 16:10 Ответить
у марченко в том, что шмаркля давил на Смолия и требовал включить печатный станок - виноват сам Смолий.. бо не дал наи*пать инвесторов на размещении, пожертвовав своим именем))
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02.07.2020 15:54 Ответить
ЗЕльоным жуликам с "новыми лицами" никто не верит !

Финансы оказывается любят "старые профессиональные задницы"

Вот это новость !
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02.07.2020 15:58 Ответить
https://twitter.com/6_kogorta_6

https://twitter.com/6_kogorta_6 Шоста когорта цезаря https://twitter.com/6_kogorta_6 @6_kogorta_6 https://twitter.com/6_kogorta_6/status/1278650128459616256 1 ч

По 50 то "за щастя стане".
З такими "фортєлЯми" до листопаду "бакс" може й сягнути тризначної відмітки курсу по гривні.
Економіка-мертва, у владі - самі "професіонали", країною керують ІВК з кацапами (поки що дістанційно, але то - тимчасово)
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02.07.2020 15:51 Ответить
Вот козел, не мог сутки подождать чтобы бусечька 1,7 лярдов баксов получил, а отдавать потом населению.
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02.07.2020 15:51 Ответить
та какому населению.. нарИд идёт соснами работать, пока вислюк оманський миллиарды долларов крадет в свой карман с друзьями)
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02.07.2020 15:56 Ответить
Питання не в патріотизмі, ого підставляли.
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02.07.2020 15:58 Ответить
Смолий поступил как патриот, чтоб жулики не набрали денег в долг под евробонды


Смолий не стал покрывать воров !
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02.07.2020 16:00 Ответить
Ваши нарративы пугают абсолютно выдуманным сюжетом про 'патриота-Смолия' . Откуда такие выводы? Его увольнение было неминуемым, просто он решил сделать ход конем на опережение- чувствуется рука мастера и просто очевидно, кто автор этого плана .
Агония псевдопатриота - вот что это.
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02.07.2020 16:52 Ответить
Та да,при Порошенко такого не было.
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02.07.2020 20:41 Ответить
а зачем его щимили тогда?
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02.07.2020 16:02 Ответить
Смолій більше року терпів вибрики коломойського, його песика і зеленського, за те, що не давав знищити НБУ і відкликати позови проти коломойського. Він куди більший патріот ніж ви. БубАчка 30.06.20 вимагав від нього звільнення, він звільнився.
Тепер бубАчка особисто несе відповідальність за це рішення і наслідки
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02.07.2020 16:04 Ответить
А если бы "мудрый нарид" не выбрал зеублюдков?
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02.07.2020 15:52 Ответить
Так евробонды не имеют никакого экономического веса. К чему ажиотаж?
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02.07.2020 15:52 Ответить
видать ЗЕльоные все же рассчитывалит "срубить бабла по-легкому"
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02.07.2020 16:01 Ответить
Если бы Смолий заявил об отставке в другое время, мы бы уже говорили про успешное размещение евробондов, - Марченко - Цензор.НЕТ 2488
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02.07.2020 15:52 Ответить
Так определитесь ,зебильо :отставка одного чиновника на что то влияет или нет))))
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02.07.2020 15:53 Ответить
это конечно с одной стороны... форма вопроса ... но если разобраться... команда многое значить... конечно условия меняются... в данном том случае этот контекст не так понят...
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02.07.2020 15:58 Ответить
Если бы ваш преЗедент общался с людьми как цивилизованный человек, то люди с чувством собственного достоинства не уходили бы внезапно.
Ибо не сосны, как вы.

Смолий подал в отставку после конфликтного разговора с Зеленским.



https://biz.censor.net/news/3205585/smoliyi_podal_v_otstavku_posle_konfliktnogo_razgovora_s_zelenskim_smi
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02.07.2020 15:53 Ответить
Просто Смолий увидел Реально шо ЗЕ - долбо &б и решил быстрее свалить Из этой компашки идиотов
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02.07.2020 16:08 Ответить
Привычка орать на всех и вся не работает в кругу нормальных людей.
Пусть вытирает свои сопли об Юзиков и Лысых.
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02.07.2020 16:10 Ответить
Тоже правильно
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02.07.2020 16:15 Ответить
Зе командос,будете вы сасать и плакать,досрочные выборы приблизаются,а мечтателям ОПЗЖ с их кандидатом на пост президента,включить программу віддихай
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02.07.2020 15:54 Ответить
Жека лисий вже в курсі, що він буде головою НБУ?
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02.07.2020 15:54 Ответить
не, кажуть, що Лєнка піде.
В неї мама працює у банку, тому вона повинна обіймати цю посаду))
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02.07.2020 16:20 Ответить
«Марченко в частности заявил, что в связи с таким заявлением Смолия было принято решение о https://censor.net/news/3205628/minfin_reshil_ne_vypuskat_evrobondy_na_fone_otstavki_smoliya_panevropeyiskaya_fondovaya_birja. Источник: https://censor.net/v3205654»

А рішення про НЕПРИЙНЯТТЯ відставки Смолія вам в міжушний ганглій не прийшло?
Хоча про кого що мова...
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02.07.2020 15:56 Ответить
Не можна не прийняти відставку людини, якщо вона не хоче працювати. Людина працювати все одно не буде.
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02.07.2020 16:54 Ответить
Зрозуміло.
Бо тоді треба бул пообіцяти перестати на нього тиснути.
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02.07.2020 17:17 Ответить
Обіцянки в Україні сьогодні нічого не варті. Якщо на нього тиснули з ОП, то і скаржитися нікому - тільки піти. Всі ці крики з Європи - тільки струс повітря.
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02.07.2020 17:47 Ответить
Знов зебілам в купу гімна у штани наклали.
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02.07.2020 15:56 Ответить
Если бы Смолий заявил об отставке в другое время, мы бы уже говорили про успешное размещение евробондов, - Марченко. ВИДЕО - Марченко об отставке Смолия: "Нет никаких оснований волноваться за курс валюты в связи с отставкой высокопоставленного чиновника" Шо оно курит?
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02.07.2020 15:56 Ответить
и стал бы виновником кидка, который вы планировали реализовать.
а когда на него наезжали, вы не подумали что он так может сделать?
собственно теперь сушите весла лохи
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02.07.2020 15:57 Ответить
Скажите спасибо что Смолий не подал в отставку перед траншем МВФ. Он итак терпел вас клоунов до последнего.
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02.07.2020 15:58 Ответить
РЕДКИЕ ЦУКИ !!! Как будто он был не в курсе интриги
«Новость об отставке главы Нацбанка Якова Смолия "шокировала" Министерство финансов.
Об этом https://www.youtube.com/watch?v=AfGCDNI2yAo&fbclid=IwAR3WGW0kLT9Z8mSz3i9pYan7xsNZYWfTbvYG7awJh64Yl4BU5Dnfm0U1F4Y заявил на брифинге глава Минфина Сергей Марченко, передает https://censor.net/.Источник: https://censor.net/v3205654
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02.07.2020 15:59 Ответить
Кстати, Смолий в НБУ прилично накуралесил.
К нему много вопросов.
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02.07.2020 16:00 Ответить
Зеля, он же весь для нарида!
Этот Смолий не хотел выдавать нариду кредит под 5% годовых, так что долой его!
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02.07.2020 16:00 Ответить
"Ми продовжимо роботу з міжнародними фондами..." Тільки міжнародні фонди з вами продовжувати роботу не будуть. І будете ви співати як Азіров, що нічого вам не треба від МВФ і ви самі молодці.
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02.07.2020 16:01 Ответить
він такий був розгублений на цьому брифінгу... я дивився наживо... Якщо хто хоче глянути - на Еспресо ще повинно бути: https://espreso.tv/stream десь в 14:45, в часі зорієнтуєтесь по трансляції сесії
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02.07.2020 16:01 Ответить
Дайте им ещё 100 дней,и вы будете свидетелями Чуда!!!
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02.07.2020 16:03 Ответить
Тобто міністра фінансів не хвилює,що з ОПи вказують,наскільки піднімати мінімалку,скільки на дороги виділяти,а скільки-мєнтам,а от те,що Смолій не дав обдурити інвесторів-розгнівило ?
З усієї України елітних чмошників в слуги набирали....
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02.07.2020 16:03 Ответить
Запуск друкарського верстата - шлях до загибелі

Заява голови Національного банку України Якова Смолія про свою відставку і політичний тиск на нього - потужний сигнал не тільки закордонним партнерам України, а й громадянам країни. Це сигнал про те, що час, коли ми могли говорити хоча б про відносну стабільність національної валюти приходить до свого завершення. Що вже незабаром гривня може перетворитися просто на різаний папір, на веселі картинки, а не на гроші. Що одне з останніх досягнень влади 2014-2019 років, ще не знищене після катастрофічних для України президентських і парламентських виборів 2019 року, буде знищено.
У чинної влади просто немає іншого виходу, крім як запустити друкарський верстат. Гроші закінчуються. Якщо не почати їх друкувати, скоро навіть найвідданіші прихильники Володимира Зеленського помітять, що король - голий. Помітять по "голому" холодильнику, по відсутності пенсій і зарплат - по всьому тому, що неминуче повинно було трапитися після голосування за Зеленського і тільки посилилося через епідемію і карантин. Крім того, у запуску друкарського верстата зацікавлені олігархи та їхні лобісти у оточенні Зеленського. Тому що вони точно розуміють - з'явиться можливість вкотре пограбувати українців. Скупити все задешево. А хіба не заради цього вони об'єднувалися на підтримку Зеленського у 2019 році? Хіба вони не "зробили нас разом"?
Але якщо друкувати гроші - це не буде виходом ні для кого. Хоч скільки не видавай папір замість зарплат і пенсій - грошима він не стане. Запущений верстат - це інфляція, підвищення цін, зникнення товарів. І все це в умовах, коли українці і так бідніють із кожним днем, коли накопичені гривні - єдина надія дожити до нової зарплати або нової роботи. І раптом все це перетворюється на потерть! Якій владі вдасться втриматися після такого? Яка нестабільність після цього настане? Який агресор втримається від спокуси захопити ще шматок української території? Якщо влада почне друкувати гроші, вона може знищити не тільки себе саму, а й державу.
Західні партнери України це прекрасно усвідомлюють. "Незалежність НБУ знаходиться у центрі програми, яку підтримує МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови Нацбанку" - https://espreso.tv/news/2020/07/02/mvf_nagolosyla_na_vazhlyvosti_zabezpechennya_nezalezhnosti_nbu_nastupnykom_smoliya заявив представник МВФ Джеррі Райс. Посли групи семи https://espreso.tv/news/2020/07/02/************************************************************* відзначили , що втрата незалежності НБУ поставить під загрозу надійність реформ в Україні та їхню підтримку. У перекладі з дипломатичної мови це означає, що справжніх грошей не буде. Взагалі. І грошей МВФ зокрема.
А буде ще й дефолт. Який тільки додасться до інфляції, підвищення цін, зникнення товарів. Тільки в ще більшому ступені зменшить купівельну спроможність українців. Тільки в ще більшому ступені доб'є українську економіку.
Ще кілька днів тому я був упевнений, що весь цей кошмар трапиться восени.
Але, здається, він може відбутися вже влітку.
https://espreso.tv/tag/vitaliy_portnykov Віталій Портников , блог,

https://espreso.tv/article/2020/07/02/vitaliy_portnykov_zapusk_drukarskogo_verstata_shlyakh_do_zagybeli
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02.07.2020 16:05 Ответить
Я думаю мы еще не раз услышим от Марченко, что он шокирован, когда он будет рассказывать о опе в финансах страны и о том, что он не знал.
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02.07.2020 16:05 Ответить
на Ростове он будет рассказывать, шо не знал, не думал...
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02.07.2020 16:07 Ответить
Я просто вижу эту ситуацию насквозь. Неудачная попытка, Петр Алексеевич Смолия готовили к снятию с должности осенью, но вы решили сыграть ва-банк и пойти на опережение. А почему? Потому как есть одно очень весомое обстоятельство- и это , естественно, не суд, скорее похожий на фарс. Там вам вообще ничего не угрожает. Это именно торпеда-Саакашвили, это непоколебимое желание президента покончить с коррупцией на таможне, прекратить существование абсолютно коррупционного ндс,благодаря которому оплачиваются английские и американские школы детей высокосадовцив и хотелки их жен и любовниц/ любовников. Это ожидаемые нами реформы в судебной системе. У мимикрировавших под националистов верных сторонников схем шапкокрада - истерика от союза Саакашвили-Зеленский. Знаю, что говорю.
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02.07.2020 16:11 Ответить
ПДВ в Україні Порошенко ввів ще в 1992року, мало того, він нав'язав корупційне ПДВ більшості ЄС. Суперечливе питання, навіть економісти не мають єдиної думки.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Austria.svg Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко - Цензор.НЕТ 2582 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F Австрія 20% 12% або 10% USt. Umsatzsteuer https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Belgium_(civil).svg Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко - Цензор.НЕТ 2582 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F Бельгія 21% 12% або 6% BTW
TVA
MWSt Belasting over de toegevoegde waarde
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Mehrwertsteuer https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Bulgaria.svg Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко - Цензор.НЕТ 2582 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Болгарія 20% 9% DDS = ДДС Данък Добавена Стойност https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_Kingdom.svg Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко - Цензор.НЕТ 2582 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія 20% 5% або 0% VAT Value Added Tax https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Denmark.svg Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко - Цензор.НЕТ 2582 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Данія 25%
moms Merværdiafgift https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Germany.svg Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко - Цензор.НЕТ 2582 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина 19% 7% MwSt./USt. Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Greece.svg Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко - Цензор.НЕТ 2582 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Греція https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-fita-10 [10] 23% 13% або 6,5%
(знижений на 30% до 13%, 6% і 3% на островах) ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ireland.svg Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко - Цензор.НЕТ 2582 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Ірландія 21% 13.5%, 4,8% або 0% CBL
VAT Cáin Bhreisluacha
Value Added Tax https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Spain.svg Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко - Цензор.НЕТ 2582 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Іспанія 18% 8% або 4% IVA Impuesto sobre el valor añadido https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Italy.svg Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко - Цензор.НЕТ 2582 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Італія 22% 10%, 6%, або 4% IVA Imposta sul Valore Aggiunto https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Cyprus.svg Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко - Цензор.НЕТ 2582 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D1%80 Кіпр 15% 5% ΦΠΑ Φόρος Προστιθεμένης Αξίας https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Latvia.svg Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко - Цензор.НЕТ 2582 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-fita-10 [10] 22% 12% PVN Pievienotās vērtības nodoklis https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Lithuania.svg Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко - Цензор.НЕТ 2582 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литва 21%https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-fita-10 [10] 9% або 5% PVM Pridėtinės vertės mokestis https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Luxembourg.svg Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко - Цензор.НЕТ 2582 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Люксембург 15% 12%, 9%, 6%, або 3% TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Malta.svg Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко - Цензор.НЕТ 2582 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0 Мальта 18% 5% TVM Taxxa tal-Valur Miżjud https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Netherlands.svg Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко - Цензор.НЕТ 2582 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Нідерланди 21% 6% або 0% BTW Belasting over de toegevoegde waarde https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Poland.svg Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко - Цензор.НЕТ 2582 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща 23% 8%, 5% або 0% PTU/VAT Podatek od towarów i usług https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Portugal.svg Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко - Цензор.НЕТ 2582 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Португалія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-fita-10 [10] 23% 13% або 6% IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Romania.svg Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко - Цензор.НЕТ 2582 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Румунія 19% 9% TVA Taxa pe valoarea adăugată https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Slovakia.svg Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко - Цензор.НЕТ 2582 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Словаччина 20%
DPH Daň z pridanej hodnoty https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Slovenia.svg Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко - Цензор.НЕТ 2582 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Словенія 22% 9.5% DDV Davek na dodano vrednost https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Hungary.svg Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко - Цензор.НЕТ 2582 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Угорщина 27% 18%, 5% ÁFA általános forgalmi adó https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Finland.svg Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко - Цензор.НЕТ 2582 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Фінляндія 22% 17% або 8% ALV
Moms Arvonlisävero
Mervärdesskatt https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_France.svg Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко - Цензор.НЕТ 2582 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція 20% 5.5% або 2,1% TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Sweden.svg Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко - Цензор.НЕТ 2582 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Швеція 25% 12% або 6% Moms Mervärdesskatt https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Czech_Republic.svg Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко - Цензор.НЕТ 2582 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F Чехія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-fita-10 [10] 21% 10% DPH Daň z přidané hodnoty https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Estonia.svg Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко - Цензор.НЕТ 2582 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Естонія 18% 5% km käibemaks
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02.07.2020 16:24 Ответить
У нас этот налог является таким, который коррупционный. Чем с ним разбираться, его реально лучше ликвидировать. Знаю одних хозяев пароходов- просто документы ганяли за границу. Настолько было все схвачено, что даже не заморачивались с прикрытием
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02.07.2020 16:36 Ответить
Тітонька, який такий "союз"? Двох неадекватів?!! І при чому тут ПДВ?!! Які "очикувані реформи у судовій системі" - вже нічого там не відбудеться, українофобська гніда портнов дає розпорядження ділетанту бєнєдіктовой, і та все виконує.
Айкоси були добрі, сподіваюся))
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02.07.2020 16:24 Ответить
Союз двух президентов.
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02.07.2020 16:36 Ответить
в них є спільна риса, про яку знають навіть дітлахи..
І живуть вони в уявному світі, тому й роблять усілякі дурниці
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03.07.2020 09:24 Ответить
Зелень хотела рубануть бабла а потом кидануть Смолия, А он, падла такая, подставу сделал)
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02.07.2020 17:04 Ответить
ани и рубанули. Кредит МВФ взять успели.
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02.07.2020 17:19 Ответить
Во-во. Чуть-чуть раньше и видали бы вы кредит МВФ только в мечтах.
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02.07.2020 17:17 Ответить
ай-я-яй
не удалось ******* европу с америкой
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02.07.2020 17:18 Ответить
Другими словами "слуги народа" в очередной (который уже?) раз обосрались, но кто в этом виноват? Правильно, Порошенко.
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02.07.2020 18:02 Ответить
Оце колишній електорат Зеленського (кіномани) і 60% нинішніх дурнів, які проти МВФ а значить і будь яких позик, зрадіють що Смолій пішов.
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02.07.2020 18:37 Ответить
Выдавливали изо всех сил, еще и претензии предъявляют, видите ли должен был спросить "а какого числа и в котором часу выдавиться, чтоб вас удовлетворить?"
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02.07.2020 18:37 Ответить
Якби Смолій заявив про відставку в інший час, ми б уже говорили про успішне розміщення євробондів, - Марченко - Цензор.НЕТ 6793
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02.07.2020 19:40 Ответить
Цей прихвостень хотів ,під ім'я Смолія,підгребти грошей і йому не вдалося?! Ну звісно-під його ім'я можна просити лише помиїв з кухні! І не факт що дадуть!
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02.07.2020 20:23 Ответить
Смолйі забув спитатись Марченка, коли йому йти у відставку?
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02.07.2020 21:00 Ответить
Долучайтеся до перегляду чергового випуску ток-шоу "ПолітКлуб" Віталія Портникова на телеканалі Еспресо
Прямий ефір розпочнеться сьогодні о 21:15.
Ведучий та гості програми обговорять головні події тижня, зокрема відставку голови Нацбанку України Якова Смолія, суд над п'ятим президентом Петром Порошенком, політичні переслідування опозиції, посилення карантину в деяких містах України та падіння рейтингів довіри до президента Володимира Зеленського.
До розмови долучаться: Мар'яна Безугла, народний депутат, фракція "Слуга Народу";Володимир Ар'єв, народний депутат, фракція "Європейська солідарність";Анна Скороход, народний депутат, позафракційна;Кіра Рудик, народний депутат, фракція "Голос";Вадим Івченко, народний депутат, фракція "Батьківщина";Вікторія Гриб, народний депутат, позафракційна.
Глядачі телеканалу Еспресо також зможуть стати повноправними учасниками програми та поставити своє запитання Віталію Портникову.
Долучайтеся до ефіру о 22:30 за допомогою відеодзвінка у скайпі "PolitClub" та телефонуйте до студії - 044-333-49-53.
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02.07.2020 21:14 Ответить
ясно. смолий под конец решил нагадить.
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02.07.2020 21:33 Ответить
Эта мразь, как и порошенко, всегда думала о собственных карманах и плевать хотела на Украину. Мрази и подонки, как и те, кто их поддерживает. Гадить народу - их единственная цель.
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02.07.2020 23:05 Ответить
 
 