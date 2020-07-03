В оккупированных Ровеньках "ветеран ополчения" взорвал двух "полицейских ЛНР", пытавшихся его разоружить: "#бануться, бл#дь! У#бываем отсюда!". ВИДЕО регистратора
В оккупированных Ровеньках "ветеран ополчения" бросил гранату в "полицейских ЛНР", которые пытались разоружить его. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет Денис Казанский и публикует видеозапись момента взрыва.
"В Ровеньках "полиция ЛНР" нагрянула домой к "ветерану ополчения" и попыталась изъять у него арсенал оружия. Антифашист разоружаться не захотел и взорвал "полицейских" гранатой. Итог - два трупа", - пишет Казанский в комментарии.
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