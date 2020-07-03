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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированных Ровеньках "ветеран ополчения" взорвал двух "полицейских ЛНР", пытавшихся его разоружить: "#бануться, бл#дь! У#бываем отсюда!". ВИДЕО регистратора

В оккупированных Ровеньках "ветеран ополчения" бросил гранату в "полицейских ЛНР", которые пытались разоружить его. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет Денис Казанский и публикует видеозапись момента взрыва.

"В Ровеньках "полиция ЛНР" нагрянула домой к "ветерану ополчения" и попыталась изъять у него арсенал оружия. Антифашист разоружаться не захотел и взорвал "полицейских" гранатой. Итог - два трупа", - пишет Казанский в комментарии.

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взрыв (6766) Луганск (3164) оккупация (10166) уничтожение (6995)


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Топ комментарии
+138
Любо дорого дивитись!
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03.07.2020 09:47
+130
в этом видео , прекрасно все
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03.07.2020 09:49
+118
и наши ватные Бойко - Медведчуки хотят устроить такое по всей Украине выиграв следующие выборы президента
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03.07.2020 09:48
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Боже , як файно . Дійсно хороша новина .
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04.07.2020 14:41 Ответить
деградировавшие полуобезьяны.
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04.07.2020 15:42 Ответить
с гранатой.
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04.07.2020 15:42 Ответить
мало убил...
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04.07.2020 16:02 Ответить
Маладая свабодная риспублика, ****...
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04.07.2020 20:21 Ответить
двум трупам просто сказочно повезло. если бы их не взорвал классовый друг, то их могли бы взорвать солдаты нато.
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05.07.2020 00:40 Ответить
Да ещё и изнасиловали бы!!!!
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05.07.2020 09:39 Ответить
))))))))) а потом запенили.
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05.07.2020 10:15 Ответить
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