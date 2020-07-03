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"В Раде орудуют теневые контрабандисты. Группа Павлюка, например", - назначенный Зеленским главой исполкома реформ Саакашвили обвинил "финансиста Зеленского" в контрабанде. ВИДЕО

Назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским главой Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявил о масштабных контрабандных схемах под руководством Ильи Павлюка, которого СМИ ранее называли "финансистом Зеленского".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Саакашвили заявил в прямом эфире программы "Право на владу".

"В украинском парламенте орудует группа теневых контрабандистов... Это междуфракционная группа... Я их знаю, к сожалению, очень хорошо, потому что они начинают все блокировать... Они распрастраняют сплетни, они заказывают статьи, они бегают уже по всем органам... Группа Павлюка, например. Группа Павлюка очень интенсивно этими вещами занимается... Есть много других групп регионального масштаба... Давайте скажем как есть: куда не ткнешься, есть какая-то группа заинтересованных в status quo - на недрах сидит такая же группа, на налоговых схемах...", - рассказал Саакашвили.

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Илью Павлюка журналисты Bihus.info во время предвыборной кампании называли "финансистом Зеленского". Депутат СН Александр Дубинский утверждал, что СМИ связывают Павлюка "с кураторством таможенных потоков и контрабанды".

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) контрабанда (2409) Саакашвили Михеил (3307) Слуга народа (2631) Павлюк Илья (6)


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Топ комментарии
+34
Шо и там барИги? Карлсом, лети на родину, там тебе на ужин макароны давать будут.
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03.07.2020 12:12
+34
Зелехторат не поймёт. Они привыкли, что во всём виноват Порошенко, а тут Саак наехал на Слуг Народа.
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03.07.2020 12:15
+34
Саакашвили неправильно понял, для чего его наняли....Он должен обвинять Пороха и иммитировать реформы.....Мародёров и воров от слуг путена трогать категорически нельзя...
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03.07.2020 21:26
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Страница 3 из 3
Саакашвилли, бедного сейчас привалит обломками "зеленого домика".
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05.07.2020 15:23 Ответить
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