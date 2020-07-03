Украине в 2021 году надо будет выплатить 600 млрд грн по госдолгу, - Марченко. ВИДЕО
По предварительному прогнозу Министерства финансов, платежи по государственному долгу в следующем году ориентировочно составят 600 млрд грн.
Об этом во время Часа вопросов к правительству сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Могу сказать, что прогнозные платежи по государственному долгу будут составлять ориентировочно 600 млрд гривен. Соответствующим образом будут сформированы государственные внутренние и внешние заимствования", - сказал Марченко.
Он также добавил, что дефицит Госбюджета-2020 составляет 7,5% ВВП, однако в следующем году Минфин планирует этот дефицит сократить.
Топ комментарии
+10 Zelya Vsyo
показать весь комментарий03.07.2020 13:23
+9 Solomon #418722
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+8 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий03.07.2020 13:24
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ЖУЛИКАМ ДЕНЕГ НЕ ДАЮТ !!!!!!!
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что это ?
опять "3 миллиарда Януковича " из рашки ?
КАШТАН ТАК КАШТАН
даже если долг в гривнах - то давали их иностранные инвесторы.. И они конвертируюх их в доллары, что обрушит курс гривны. Так - понятно, или йулька набирает совсем уж тцупых к себе?))
а сами в Монако и к яхтам
глядишь и дежки появятся !
последний ответит за всех !
і ми знаємо
луб'янка смокче
А що Україна гривнями розплачується з МВФ?
Переведіт у рупплі, так будетще круче
2 ТРІЛЛІОНА !
"Кредит" МВФ це умовно папірець на якому написано 3 млрд SDR. Це ні разу не гроші. Це гарантійна росписка. З цією роспискою можна йти до кредитора і під її гарантію взяти кредит.
По закінченні терміну цей папірець повертається МВФ. Плюс комісія 125 млн долларів за послуги посередника. На цьому все - "кредит" МВФ погашено.
Правда залишаються борги власне перед кредиторами і звичайно з процентами.
Нормальні люди доповляються з кредиторами напряму. Без посередника МВФ.
Сумнівним під великі відсотки.
Якщо зовсім погано, то дають через гаранта-посередника (МВФ) який ставить купу умов. Відсотки в такому варіанті платяться двічі, але відносно невеликі. Приблизно як нормальним людям плюс 2,5% за послуги МВФ.
У нас і ОДВП брали під 18%. Мабуть самі в себе із офшорів.
такие бакланы живут только в кремле и дают деньги януковичам