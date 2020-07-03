Украине в 2021 году надо будет выплатить 600 млрд грн по госдолгу, - Марченко. ВИДЕО

По предварительному прогнозу Министерства финансов, платежи по государственному долгу в следующем году ориентировочно составят 600 млрд грн.

Об этом во время Часа вопросов к правительству сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могу сказать, что прогнозные платежи по государственному долгу будут составлять ориентировочно 600 млрд гривен. Соответствующим образом будут сформированы государственные внутренние и внешние заимствования", - сказал Марченко.

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Он также добавил, что дефицит Госбюджета-2020 составляет 7,5% ВВП, однако в следующем году Минфин планирует этот дефицит сократить.