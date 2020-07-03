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Украине в 2021 году надо будет выплатить 600 млрд грн по госдолгу, - Марченко. ВИДЕО

По предварительному прогнозу Министерства финансов, платежи по государственному долгу в следующем году ориентировочно составят 600 млрд грн.

Об этом во время Часа вопросов к правительству сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могу сказать, что прогнозные платежи по государственному долгу будут составлять ориентировочно 600 млрд гривен. Соответствующим образом будут сформированы государственные внутренние и внешние заимствования", - сказал Марченко.

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Он также добавил, что дефицит Госбюджета-2020 составляет 7,5% ВВП, однако в следующем году Минфин планирует этот дефицит сократить.

Автор: 

госбюджет (1186) госдолг (453) Минфин (1556) Марченко Сергей (299)


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Топ комментарии
+10
600 млрд. грн- это по курсу 27. А по курсу 45 это 1 трлн. грн. Но в Трускавце зебилам это забыли объяснить.
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03.07.2020 13:23
+9
Посмотрим как тьху кусок хлеба за 1000 купишь, при зарплате 6000.
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03.07.2020 13:24
+8
Собирают шулеров , шоб кинуть мировую общественность и свалить Украину в мордор
а сами в Монако и к яхтам
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03.07.2020 13:24
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Зелебеня "никому ничего не должен"!
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03.07.2020 13:22 Ответить
Они его в основном и набрали ударными темпами через ОГВЗ с лета 2019 года.
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03.07.2020 13:27 Ответить
Уверен, что и еще наберут, как ***** блох!
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03.07.2020 13:28 Ответить
Украине в 2021 году надо будет выплатить 600 млрд грн по госдолгу, - Марченко - Цензор.НЕТ 5724
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03.07.2020 13:29 Ответить
мальчик,

ЖУЛИКАМ ДЕНЕГ НЕ ДАЮТ !!!!!!!

.
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03.07.2020 13:31 Ответить
Так отож!
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03.07.2020 13:31 Ответить
Соответствующим образом будут сформированы государственные внутренние и внешние заимствования


что это ?
опять "3 миллиарда Януковича " из рашки ?
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03.07.2020 13:28 Ответить
а дубинский с коломойшей мечтают о дефолте..чтобы не отдавать долги
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03.07.2020 13:22 Ответить
Украине в 2021 году надо будет выплатить 600 млрд грн по госдолгу, - Марченко - Цензор.НЕТ 6569
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03.07.2020 13:27 Ответить
ну что можно ответить ?

КАШТАН ТАК КАШТАН
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03.07.2020 13:29 Ответить
Ох и мерзкие морды лиц
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03.07.2020 14:06 Ответить
Одни мечтают другие исполняют, занавес
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03.07.2020 14:13 Ответить
Если в гривнях то тьху. Включил станок и напечатал. Не впервой
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03.07.2020 13:22 Ответить
Посмотрим как тьху кусок хлеба за 1000 купишь, при зарплате 6000.
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03.07.2020 13:24 Ответить
зебил, вот потому к тебе и относятся как к идиоту)
даже если долг в гривнах - то давали их иностранные инвесторы.. И они конвертируюх их в доллары, что обрушит курс гривны. Так - понятно, или йулька набирает совсем уж тцупых к себе?))
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03.07.2020 13:56 Ответить
Так отлично же фсё складывается! С понедельника начинаем печатать свежие гривночки и быстро отдаём долг! Фсё ш так просто!
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03.07.2020 13:23 Ответить
Пропоную заплатити наперед свіжачком.))
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03.07.2020 13:35 Ответить
600 млрд. грн- это по курсу 27. А по курсу 45 это 1 трлн. грн. Но в Трускавце зебилам это забыли объяснить.
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03.07.2020 13:23 Ответить
Собирают шулеров , шоб кинуть мировую общественность и свалить Украину в мордор
а сами в Монако и к яхтам
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03.07.2020 13:24 Ответить
Развалили такую страну, скоты.
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03.07.2020 13:24 Ответить
вам, гебнявим, з того зиску не буде однаково
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03.07.2020 13:32 Ответить
Это где была колбаса по 2,20?
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03.07.2020 13:32 Ответить
Зеленский будет платить видосами и айкосами.
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03.07.2020 13:25 Ответить
вы еще раз Стельмаха увольте,

глядишь и дежки появятся !
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03.07.2020 13:25 Ответить
Украине в 2021 году надо будет выплатить 600 млрд грн по госдолгу, - Марченко - Цензор.НЕТ 7866
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03.07.2020 13:28 Ответить
І хто ж набрав ці борги? Часом не потужні і рішучі реформатори 2014-2019?
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03.07.2020 13:29 Ответить
НЕ ВАЖНО КТО НАБРАЛ, ВАЖНО КОГО ПОВЕСЯТ

последний ответит за всех !
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03.07.2020 13:33 Ответить
кацапе, ти прекрасно знаєш хто
і ми знаємо
луб'янка смокче
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03.07.2020 13:34 Ответить
Конечно до 2014 вообще никаких долгов у Украины не было, а вот как только Порох пришел сразу и долги появились.
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03.07.2020 13:35 Ответить
ну да, это Порох камазы денег вывозил
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03.07.2020 14:21 Ответить
Мені вже облом постити картинки - хто скільки взяв і хто скільки віддавав - для зебілів це що говою об стіну, тобто повна клініка.
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03.07.2020 13:37 Ответить
за 6 лет страну подняли из ничего и оставили зешмаркли, которая все провалила и разокрала за пол года.
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03.07.2020 13:37 Ответить
На этот вопрос уже неоднократно отвечали.
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03.07.2020 14:04 Ответить
600 млрд. грн.
А що Україна гривнями розплачується з МВФ?
Переведіт у рупплі, так будетще круче
2 ТРІЛЛІОНА !
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03.07.2020 13:33 Ответить
З МВФ розрахуватися досить просто.
"Кредит" МВФ це умовно папірець на якому написано 3 млрд SDR. Це ні разу не гроші. Це гарантійна росписка. З цією роспискою можна йти до кредитора і під її гарантію взяти кредит.

По закінченні терміну цей папірець повертається МВФ. Плюс комісія 125 млн долларів за послуги посередника. На цьому все - "кредит" МВФ погашено.
Правда залишаються борги власне перед кредиторами і звичайно з процентами.
Нормальні люди доповляються з кредиторами напряму. Без посередника МВФ.
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03.07.2020 13:51 Ответить
Нормальні люди беруть кредити напряму під вдвічі-втричі більші відсотки ? А де ті нормальні знаходяться ?
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03.07.2020 14:20 Ответить
Нормальним людям дають під нормальні відсотки.
Сумнівним під великі відсотки.
Якщо зовсім погано, то дають через гаранта-посередника (МВФ) який ставить купу умов. Відсотки в такому варіанті платяться двічі, але відносно невеликі. Приблизно як нормальним людям плюс 2,5% за послуги МВФ.
У нас і ОДВП брали під 18%. Мабуть самі в себе із офшорів.
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03.07.2020 14:50 Ответить
а ты хотел чтоб МВФ тебе деньги положил сотенными купюрами и прямо в карман ?

такие бакланы живут только в кремле и дают деньги януковичам
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03.07.2020 14:24 Ответить
Хто вам.мудакам,після такого позичати буде ???
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03.07.2020 14:17 Ответить
Классно дефицит бюджета считать от ВВП.-7.5 ПРОЦЕНТА. А от доходов-300 ярдов дефицита на 900 ярдов доходов. Итого-дефицит- 30 процентов.
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03.07.2020 15:03 Ответить
Залізли в борги і тепер їх МВФ тримає за причинне місце владу дуремарів України, а вона влада виконує всі забаганки кредиторів. Продати їм землю, знищити лишні роти, воювати за їх в країнах інтерсів кредиторів. Таке життя у дурнів-боржників.
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03.07.2020 15:26 Ответить
Призначайте нового голову НБУ - він надрукує хоч трильйон грн, не проблема (((
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03.07.2020 16:39 Ответить
друк грошей без росту економіки це дорога в часи карбованців. Хоча шось у цьому є, чинушам наставили високі зп. тепер перетворять їх на фантіки. але зеленим має сподобатись такий сценарій так же ж дядя беня завещал
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03.07.2020 17:33 Ответить
 
 