Наемники РФ 12 раз обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО
Российско-оккупационные войска с начала суток 12 раз обстреливали позиции ООС на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Сегодня, 3 июля, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Кроме 12 прицельных обстрелов наших позиций с начала текущих суток, в основном, тяжелого вооружения - минометов и артиллерии, российско-оккупационные войска утром применили минометы по н.п. Зайцево.
С 5 до 8 утра враг выпустил по позициям украинских военнослужащих на разных участках нашей обороны 166 мин 120-го и 22 мины 82-го калибров, осуществил 40 выстрелов из артиллерии 122-го калибра.
Оккупанты вели обстрелы из минометов различных калибров в районах н.п. Хутор Вольный, Южное, Железное, Новотошковское, Шумы, Зайцево, Авдеевка и Орехово.
По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских воинов нет.
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В Украине нет профессиональных политиков, поэтому у нее нет армии, нет правоохранителей, нет пограничников и таможни, нет налоговой службы и т.п. Под этими вывесками есть клановые "доильные аппараты", которым, по большому счету, на страну как суверенную державу - глубоко фиолетово. главное в рамках своих "бизнесов" заколачивать бабло на хатынки, яхты, майбахи и т.п.
Пока в Украину не "заплывет" какой-нибудь "колумб" из цивилизованного мира и за ним не потянуться на эту землю либерально-демократические "колонизаторы", которые заставят местных "индейцев" жить по демократическим правилам, не будет ни армии, ни флота, ни экономики, ни жизни ....