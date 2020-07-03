Наемники РФ 12 раз обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска с начала суток 12 раз обстреливали позиции ООС на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сегодня, 3 июля, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Кроме 12 прицельных обстрелов наших позиций с начала текущих суток, в основном, тяжелого вооружения - минометов и артиллерии, российско-оккупационные войска утром применили минометы по н.п. Зайцево.

С 5 до 8 утра враг выпустил по позициям украинских военнослужащих на разных участках нашей обороны 166 мин 120-го и 22 мины 82-го калибров, осуществил 40 выстрелов из артиллерии 122-го калибра.

Оккупанты вели обстрелы из минометов различных калибров в районах н.п. Хутор Вольный, Южное, Железное, Новотошковское, Шумы, Зайцево, Авдеевка и Орехово.

По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских воинов нет.

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