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Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под круглосуточным домашним арестом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева об избрании активисту Сергею Стерненко меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение суд принял в пятницу, рассмотрев апелляции защиты Стерненко.

"Определение следственного судьи Шевченковского райсуда о применении круглосуточного домашнего ареста для Стерненко... оставить без изменений, апелляционные жалобы адвокатов подозреваемых оставить без удовлетворения", - говорится в определении суда.

Суд огласил только результативную часть решения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения активисту Стерненко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под круглосуточным домашним арестом 01
Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под круглосуточным домашним арестом 02
Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под круглосуточным домашним арестом 03
Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под круглосуточным домашним арестом 04
Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под круглосуточным домашним арестом 05
Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под круглосуточным домашним арестом 06
Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под круглосуточным домашним арестом 07
Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под круглосуточным домашним арестом 08
Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под круглосуточным домашним арестом 09
Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под круглосуточным домашним арестом 10
Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под круглосуточным домашним арестом 11
Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под круглосуточным домашним арестом 12
Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под круглосуточным домашним арестом 13
Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под круглосуточным домашним арестом 14
Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под круглосуточным домашним арестом 15
Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под круглосуточным домашним арестом 16
Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под круглосуточным домашним арестом 17
Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под круглосуточным домашним арестом 18

Фото и видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.

апелляция (628) суд (25110) Стерненко Сергей (403) домашний арест (188)


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Топ комментарии
+10
В Украине судебной системы нет. Украинцам нужно создавать украинское государство с нуля.
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03.07.2020 13:54
+6
Не стал бы отбиваться - лежал бы спокойно в гробу, решил защитить свою жизнь - на скамью подсудимых!
Такова концепция новой Конституции страны от Зеленского и Ко для всех, кто в 2013-2014 решил защитить Украину!
П.С. Власть, как бы говорит, когда страна в опасности - играйте членом на пианино, а не ходите на митинги.
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03.07.2020 14:20
+4
73/43%зебіли https://censor.net/user/420539 https://censor.net/user/347491, ну, ви ж самі за цю систему нагаласували! Нащо ви оце зараз всираєтесь?
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03.07.2020 14:18
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Правила форума Совет форумчан
В Украине судебной системы нет. Украинцам нужно создавать украинское государство с нуля.
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03.07.2020 13:54 Ответить
Шановні судді, для Вас є цікава інформація! Охоронна агенція Самсон, яка є ментовсько-циганською бандою найманих вбивць, охоронці якої напали на Стерненка та його дівчину вночі, за попередньою змовою і групою осіб, так от ця банда Самсон знову вбила людину! А це вже означає що Самсок це класична організована преступна група і її члени не можуть розглядатись судом як звичайні перехожі. Звичайних перехожих ця банда вбиває просто так!
Насолоджуйтесь панове!

https://www.facebook.com/info.ukka?__tn__=lCH-R&eid=ARDbXfi2VqKDwxgy12VhOxLOnxcOHW-m2Tms2wZAaET-snjIcUg5cANCimEJcFQo7pqFWcb_9YCGQLlG&hc_ref=ARRrS7Cxvk7nQwHFi--4R9M9uKnZHuzriQeiVmkCs4u22bFiT7HsIP27zC4Qywv_HA8&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARDjrpaw1lT7ekNoXGER0exa7SCCAlccqlB3rpDMr6EmA9ii-rYtIbirswaG94E6SR--7tefDi-******************************************************************************************************************-M7sefObS0qi236KA1z39wE3NEdd0O2NW-f50nOXkOppE27wzJfCpzQ-gH8EVhAZHnHi2F5jsnguqg6wl4u3e10z0AbaDcUb7V40A Олеся Голодок перебуває в https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0/106567572712806?__tn__=kCH-R&eid=ARApPhTxmxm0_QdmlX0bS51B7FoDdnKiP7eqHq81VgeccK6hSQy4S5EwoczYuKjeRcP9Lft-ZXBYGeS_&hc_ref=ARRrS7Cxvk7nQwHFi--4R9M9uKnZHuzriQeiVmkCs4u22bFiT7HsIP27zC4Qywv_HA8&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARDjrpaw1lT7ekNoXGER0exa7SCCAlccqlB3rpDMr6EmA9ii-rYtIbirswaG94E6SR--7tefDi-******************************************************************************************************************-M7sefObS0qi236KA1z39wE3NEdd0O2NW-f50nOXkOppE27wzJfCpzQ-gH8EVhAZHnHi2F5jsnguqg6wl4u3e10z0AbaDcUb7V40A Одеса .

https://www.facebook.com/info.ukka/posts/2180433112103357?__xts__%5B0%5D=68.ARDjrpaw1lT7ekNoXGER0exa7SCCAlccqlB3rpDMr6EmA9ii-rYtIbirswaG94E6SR--7tefDi-******************************************************************************************************************-M7sefObS0qi236KA1z39wE3NEdd0O2NW-f50nOXkOppE27wzJfCpzQ-gH8EVhAZHnHi2F5jsnguqg6wl4u3e10z0AbaDcUb7V40A&__tn__=H-R 27 червня о 15:46

ьный импульс отсутствует напрочь. И гибнут люди. Тупо и банально. От удара.
Ещё одна смерть в Одессе на счету цыган-шоу.
Как вам спится, пан Махотин? Подопечные ваши снова человека убили. Смотрите мундир честью не испачкайте. Вы ж животинок снова отмажете. Снова асфальт поднимется и ударит потерпевшего в живот. Несчастный случай?
Вся наша жизнь один большой несчастный случай...
Дорогие мои Одесситы и гости города! Берегите себя и своих близких. Банда «самсон» под руководством первых лиц ГУНП в Одесской области «случайно» регулярно убивает людей... 🤷‍♀️ ну что ж... бывает...🤦‍♀️
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03.07.2020 14:03 Ответить
https://www.facebook.com/info.ukka?__tn__=lCH-R&eid=ARDbXfi2VqKDwxgy12VhOxLOnxcOHW-m2Tms2wZAaET-snjIcUg5cANCimEJcFQo7pqFWcb_9YCGQLlG&hc_ref=ARRrS7Cxvk7nQwHFi--4R9M9uKnZHuzriQeiVmkCs4u22bFiT7HsIP27zC4Qywv_HA8&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARDjrpaw1lT7ekNoXGER0exa7SCCAlccqlB3rpDMr6EmA9ii-rYtIbirswaG94E6SR--7tefDi-******************************************************************************************************************-M7sefObS0qi236KA1z39wE3NEdd0O2NW-f50nOXkOppE27wzJfCpzQ-gH8EVhAZHnHi2F5jsnguqg6wl4u3e10z0AbaDcUb7V40A Олеся Голодок перебуває в https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0/106567572712806?__tn__=kCH-R&eid=ARApPhTxmxm0_QdmlX0bS51B7FoDdnKiP7eqHq81VgeccK6hSQy4S5EwoczYuKjeRcP9Lft-ZXBYGeS_&hc_ref=ARRrS7Cxvk7nQwHFi--4R9M9uKnZHuzriQeiVmkCs4u22bFiT7HsIP27zC4Qywv_HA8&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARDjrpaw1lT7ekNoXGER0exa7SCCAlccqlB3rpDMr6EmA9ii-rYtIbirswaG94E6SR--7tefDi-******************************************************************************************************************-M7sefObS0qi236KA1z39wE3NEdd0O2NW-f50nOXkOppE27wzJfCpzQ-gH8EVhAZHnHi2F5jsnguqg6wl4u3e10z0AbaDcUb7V40A Одеса .

https://www.facebook.com/info.ukka/posts/2180433112103357?__xts__%5B0%5D=68.ARDjrpaw1lT7ekNoXGER0exa7SCCAlccqlB3rpDMr6EmA9ii-rYtIbirswaG94E6SR--7tefDi-******************************************************************************************************************-M7sefObS0qi236KA1z39wE3NEdd0O2NW-f50nOXkOppE27wzJfCpzQ-gH8EVhAZHnHi2F5jsnguqg6wl4u3e10z0AbaDcUb7V40A&__tn__=H-R 27 червня о 15:46

💥ОБЕЗЬЯНА С ГРАНАТОЙ. 🐵
Вот именно так я воспринимаю «охранников» банды «самсон».
Когда бить научили, а электричество в черепную коробочку не провели. Мыслительный импульс отсутствует напрочь. И гибнут люди. Тупо и банально. От удара.
Ещё одна смерть в Одессе на счету цыган-шоу.
Как вам спится, пан Махотин? Подопечные ваши снова человека убили. Смотрите мундир честью не испачкайте. Вы ж животинок снова отмажете. Снова асфальт поднимется и ударит потерпевшего в живот. Несчастный случай?
Вся наша жизнь один большой несчастный случай...
Дорогие мои Одесситы и гости города! Берегите себя и своих близких. Банда «самсон» под руководством первых лиц ГУНП в Одесской области «случайно» регулярно убивает людей... 🤷‍♀️ ну что ж... бывает...🤦‍♀️
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03.07.2020 14:04 Ответить
Одесская полиция задержала сотрудника частной охранной фирмы, до смерти избившего человека (обновлено)

Сотрудник одесской частной охранной фирмы «Самсон» Олег Л. избил до смерти мужчину и скрылся.
Как сообщили «Думской» в полиции, инцидент произошел еще в ночь на 21 июня на улице Грушевского.
В ходе конфликта охранник нанес мощный удар в живот безработному жителю области 1976 года рождения. Пострадавший уехал домой в Николаевский район, а на следующий день обратился к врачам. Его госпитализировали в Березовскую ЦРБ с диагнозом «перитонит», но спасти мужчину не удалось: утром 23 июня он скончался.
Полиция открыла уголовное производство по части 2 ст. 121 (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть пострадавшего). Была установлена личность человека, нанесшего удар. Олегу Л. заочно объявили о подозрении. Сейчас его разыскивают.
ОБНОВЛЕНО В 16:35. По данным пресс-службы ГУНП, в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий правоохранители задержали злоумышленника - 35-летнего жителя Малиновского района Одессы.
По словам подозреваемого, в тот вечер он был изрядно навеселе, что и стало причиной агрессивного поведения к незнакомцу.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.
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03.07.2020 14:06 Ответить
Два охоронця Самсона, вночі побили людину, а вона за кілька діб померла. Ось такий розклад. Так само намагались вбити і Стерненка, але не вийшло! Тепер Стерненка намагаються засудити руками суддівської мафії! Фактично мафія одна - "правоохоронна" і бандити Самсона та судді це члени одного організованного злочинного угруповання і мають сідіти разом на лаві підсудних та в тюрмі!
Ось відео по розслідуванню нічного нападу на людину охоронцями Самсона.
https://youtu.be/cjL3y-Ph47Q Поліцейські затримали одесита за підозрою у спричиненні смертельних тілесних ушкоджень
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03.07.2020 14:12 Ответить
Ты бы лучше работу нашел в реале, чем здесь под каждой новостью десяток опорожнений за гроши делаешь.
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03.07.2020 14:16 Ответить
73/43%зебіли https://censor.net/user/420539 https://censor.net/user/347491, ну, ви ж самі за цю систему нагаласували! Нащо ви оце зараз всираєтесь?
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03.07.2020 14:18 Ответить
Эту "судебную" систему не зе содал - она создалась при кравчуке и кучме когда шло тотальное разграбление ими народного достояния.
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03.07.2020 15:53 Ответить
за него не борется Саак . , Стерненко.был против Порошенко ,при клоуне Зелешмойском лучше?
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03.07.2020 14:36 Ответить
- Значитца, так и запишем: Вы - не жулик, Вы человека убили.(с)
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03.07.2020 15:19 Ответить
Зря он под НБУ "митинги" бенины снимал, теперь вот, а следствие будет тянуться три года...
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03.07.2020 13:59 Ответить
Несмотря на нимб святости.
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03.07.2020 14:02 Ответить
Не стал бы отбиваться - лежал бы спокойно в гробу, решил защитить свою жизнь - на скамью подсудимых!
Такова концепция новой Конституции страны от Зеленского и Ко для всех, кто в 2013-2014 решил защитить Украину!
П.С. Власть, как бы говорит, когда страна в опасности - играйте членом на пианино, а не ходите на митинги.
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03.07.2020 14:20 Ответить
высшая степень сарказма
Апеляційний суд залишив активіста Стерненка під цілодобовим домашнім арештом - Цензор.НЕТ 1456
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03.07.2020 14:26 Ответить
Я бубню себе под нос, они бубнят, мы бубним, Бубочка бубнит, Бубинский бубнит. Уже год бубнят. Совсем забубнели! И Украина это терпит. Хватит! Українці, хто є громадянами, а не бидлом, піднімайтеся на рішучий спротив банді бубнючих!
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03.07.2020 14:33 Ответить
Коли в 2014 - 2019 майданівці і добровольці волали скрізь, що київська апелячка - це збіговисько тупої сєпарні, то влада і гарант ніяк не реагували.
І зелені теж погано закінчать, якщо так само жуватимуть соплі.
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03.07.2020 15:23 Ответить
У нас нет правоохранительных органов.
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03.07.2020 20:20 Ответить
 
 