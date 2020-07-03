Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под круглосуточным домашним арестом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева об избрании активисту Сергею Стерненко меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение суд принял в пятницу, рассмотрев апелляции защиты Стерненко.
"Определение следственного судьи Шевченковского райсуда о применении круглосуточного домашнего ареста для Стерненко... оставить без изменений, апелляционные жалобы адвокатов подозреваемых оставить без удовлетворения", - говорится в определении суда.
Суд огласил только результативную часть решения.
Фото и видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.
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ьный импульс отсутствует напрочь. И гибнут люди. Тупо и банально. От удара.
Ещё одна смерть в Одессе на счету цыган-шоу.
Как вам спится, пан Махотин? Подопечные ваши снова человека убили. Смотрите мундир честью не испачкайте. Вы ж животинок снова отмажете. Снова асфальт поднимется и ударит потерпевшего в живот. Несчастный случай?
Вся наша жизнь один большой несчастный случай...
Дорогие мои Одесситы и гости города! Берегите себя и своих близких. Банда «самсон» под руководством первых лиц ГУНП в Одесской области «случайно» регулярно убивает людей... 🤷♀️ ну что ж... бывает...🤦♀️
https://www.facebook.com/info.ukka/posts/2180433112103357?__xts__%5B0%5D=68.ARDjrpaw1lT7ekNoXGER0exa7SCCAlccqlB3rpDMr6EmA9ii-rYtIbirswaG94E6SR--7tefDi-******************************************************************************************************************-M7sefObS0qi236KA1z39wE3NEdd0O2NW-f50nOXkOppE27wzJfCpzQ-gH8EVhAZHnHi2F5jsnguqg6wl4u3e10z0AbaDcUb7V40A&__tn__=H-R 27 червня о 15:46
💥ОБЕЗЬЯНА С ГРАНАТОЙ. 🐵
Вот именно так я воспринимаю «охранников» банды «самсон».
Когда бить научили, а электричество в черепную коробочку не провели. Мыслительный импульс отсутствует напрочь. И гибнут люди. Тупо и банально. От удара.
Ещё одна смерть в Одессе на счету цыган-шоу.
Как вам спится, пан Махотин? Подопечные ваши снова человека убили. Смотрите мундир честью не испачкайте. Вы ж животинок снова отмажете. Снова асфальт поднимется и ударит потерпевшего в живот. Несчастный случай?
Вся наша жизнь один большой несчастный случай...
Дорогие мои Одесситы и гости города! Берегите себя и своих близких. Банда «самсон» под руководством первых лиц ГУНП в Одесской области «случайно» регулярно убивает людей... 🤷♀️ ну что ж... бывает...🤦♀️
Сотрудник одесской частной охранной фирмы «Самсон» Олег Л. избил до смерти мужчину и скрылся.
Как сообщили «Думской» в полиции, инцидент произошел еще в ночь на 21 июня на улице Грушевского.
В ходе конфликта охранник нанес мощный удар в живот безработному жителю области 1976 года рождения. Пострадавший уехал домой в Николаевский район, а на следующий день обратился к врачам. Его госпитализировали в Березовскую ЦРБ с диагнозом «перитонит», но спасти мужчину не удалось: утром 23 июня он скончался.
Полиция открыла уголовное производство по части 2 ст. 121 (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть пострадавшего). Была установлена личность человека, нанесшего удар. Олегу Л. заочно объявили о подозрении. Сейчас его разыскивают.
ОБНОВЛЕНО В 16:35. По данным пресс-службы ГУНП, в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий правоохранители задержали злоумышленника - 35-летнего жителя Малиновского района Одессы.
По словам подозреваемого, в тот вечер он был изрядно навеселе, что и стало причиной агрессивного поведения к незнакомцу.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.
Ось відео по розслідуванню нічного нападу на людину охоронцями Самсона.
https://youtu.be/cjL3y-Ph47Q Поліцейські затримали одесита за підозрою у спричиненні смертельних тілесних ушкоджень
Такова концепция новой Конституции страны от Зеленского и Ко для всех, кто в 2013-2014 решил защитить Украину!
П.С. Власть, как бы говорит, когда страна в опасности - играйте членом на пианино, а не ходите на митинги.
І зелені теж погано закінчать, якщо так само жуватимуть соплі.