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Киевский форум по безопасности: Есть ли шанс не допустить российский реванш и продолжить курс к достойной жизни. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Трансляция новой онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

"Основой безопасности каждого человеческого и общественного организма является надежда. Надежда - это толчок к действиям. Она отрицает обреченность и дает шанс на перемены. Разговор о надежде - такова тема нашей сегодняшней дискуссии", - говорится в сообщении.

В ходе дискуссии планируется обсуждения таких вопросов:

- Есть ли шанс без потерь пройти нынешний этап популистов, не допустить российского реванша и, наконец, продолжить курс к достойной жизни, настоящему верховенству права и справедливым экономическим отношениям?
- Не потеряли ли мы эту навигацию?
- Что переживает мир вокруг и какова новая эпоха перед нами?

Участники дискуссии:

- Борис Гудзяк, Президент Украинского Католического университета, Архиепископ и Митрополит Филадельфийский Украинской Греко-католической церкви;
- Лилия Гриневич, Министр образования Украины в 2016-19 годах, народный депутат Украины VII и VIII созывов, бывший председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования;
- Николай Княжицкий, народный депутат Украины VII, VIII и IX созывов, бывший председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности;
- Орыся Луцевич, руководитель Украинского форума Королевского Института международных отношений "Chatham House";
- Арсений Яценюк, председатель Киевского форума, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах;
- Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник Премьер-министра в 2015-16 годах и член Правления Фонда "Открой Украину".

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Автор: 

Форум (179) Яценюк Арсений (8007) Гудзяк (4) Гриневич Лилия (400) Лубкивский Даниил (50)


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Топ комментарии
+10
Конечно, есть!
Киевский форум по безопасности: Есть ли шанс не допустить российский реванш и продолжить курс к достойной жизни - Цензор.НЕТ 2936
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03.07.2020 15:04
+6
https://mobile.twitter.com/chemodanov_di

https://mobile.twitter.com/chemodanov_di Дитячий письменник https://mobile.twitter.com/chemodanov_di @chemodanov_di https://mobile.twitter.com/chemodanov_di/status/1278724306521018368 19 ч

Президент Порошенко власним коштом відновив систему ППО.
Перзидент Зеленський коштом платників податків зруйнував систему ППО.
Одна Україна. Дві події. Два світи.
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03.07.2020 15:05
+6
А от Зеленского, как главнокомандующего, никакой реакции на вывод из строя ПВО страны!
Вот такой реванш!
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03.07.2020 15:21
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https://mobile.twitter.com/ihor108

https://mobile.twitter.com/ihor108 Бот Савчука 25% https://mobile.twitter.com/ihor108 @ihor108 https://mobile.twitter.com/ihor108/status/1279004143055712256 1 ч

Як відомо, Дубинський і Портнов досить близькі.
Обидва просувають «повєстку» Коломойського.
Але інформація про те, що вони настільки інтимно близькі, стала сенсацією.
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03.07.2020 15:01 Ответить
У ініціатив доларового мільярдера Яценюка немає перспектив, він політичний труп.
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03.07.2020 15:03 Ответить
"доларовий мільярдер Яценюк" пішов із московської методички. інше джерело є? Гриценко?
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03.07.2020 15:06 Ответить
яценюк називав себе учнем Миколи Азарова і не дарма, він в курсі всіх корупційних оборудок в Україні і швиденько підмяв під себе всі корупційні грошові потоки в 2014 році, через що у банди яценюка стався конфлікт з бандой порошенка! Те що яценюк доларовий мільярдер я навіть не сумніваюсь! В руках яценюка було ключове міністерство інфраструктури з Укрзалізницею, портами та аеропортами, був Ошадбанк, на керівництво яким призначили однокурсника яценюка - Андрія Пишного! Ощадбанк кожен рік показував збитки по 15 млрд. грн! Це той банк який в принципі не може бути збитковим! Тому дивно що разом з порошенком не саджають яценюка за грати - це абсолютно рівнозначні корупціонери та крадії!
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03.07.2020 15:25 Ответить
Мочанов теж у свій час повівся на методичку, потім просив пробачення. А взагалі, почитати ваші коменти, де ви систематично обпльвуєте всіх проукраїнских політиків і мовчите про найодіозніших слуг народу, опзжівців, і проросійських олігархів - і враження складається таке ж як післе просмотру ньюз-ван, інтеру і решти вата-тв, у яких принцип пропаганди - постійно підкидувати тухлого оселедця на проукраїнських/проєвропейських політиків. ви дієте так само. висновок напрошується сам собою.
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03.07.2020 15:48 Ответить
Мочанову заплатили і він почав все спростовувати! Ну який сенс Мочанову без грошей спростовувати навіть чутки? А банкет на честь першого мільярда доларів таки був!
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03.07.2020 15:59 Ответить
звичайно заплатили, і вам заплатили, і ви - мільярдер, і бенкет у вас мабуть був. не був? а чим докажете?
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03.07.2020 16:11 Ответить
Я не мільярдер і тому мені байдуже якщо про мене будуть розповсюджувати такі чутки! А от яценюку не байдуже, тому він дуже переймаєтсья.
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03.07.2020 16:24 Ответить
https://censor.net/user/347491. Putin - ***** !
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03.07.2020 15:33 Ответить
Підтримую, путін- куйло і порошенко куйло і яценюк куйло, вони всі одна міжнародна мафія!
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03.07.2020 16:00 Ответить
только юлька не куйло , она другая
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03.07.2020 16:14 Ответить
тимошенка теж куйло, ще та су*а.
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03.07.2020 16:23 Ответить
Киевский форум по безопасности: Есть ли шанс не допустить российского реванша и продолжить курс к достойной жизни.

Так мы, оказывается уже 6 лет к достойной жизни маршируем?
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03.07.2020 15:01 Ответить
уже год, как повернули обратно
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03.07.2020 15:03 Ответить
https://mobile.twitter.com/chemodanov_di

https://mobile.twitter.com/chemodanov_di Дитячий письменник https://mobile.twitter.com/chemodanov_di @chemodanov_di https://mobile.twitter.com/chemodanov_di/status/1278724306521018368 19 ч

Президент Порошенко власним коштом відновив систему ППО.
Перзидент Зеленський коштом платників податків зруйнував систему ППО.
Одна Україна. Дві події. Два світи.
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03.07.2020 15:05 Ответить
прокинулися,він вже відбувається.
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03.07.2020 15:03 Ответить
https://mobile.twitter.************

https://mobile.twitter.************ Юрий Шулипа (Yuriy *******) @*******Y

https://mobile.twitter.************ https://mobile.twitter.************



В Кремле попросили своего агента Ермака (Козырь) не препятствовать и даже содействовать проведению активных подрывных мероприятий группы В. Медведчука против Украины.
На начало сентября планируется АМ "просадка в договорняке" по линии Ермак-Сурков-Козак президента В. Зеленского.
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03.07.2020 15:03 Ответить
https://24tv.ua/ru/poroshenko_i_medvedchuk__chomu_vorog_prihodit_dodomu_n1317915 Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому? - 24 Канал Президент України Петро Порошенко має регулярні таємні зустрічі із кумом Путіна - Віктором Медведчуком. Журналісти-розслідувачі програми "Схеми" оприлюднили результати свого чотиримісячного спостереження за оточенням нашого гаранта.
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03.07.2020 15:18 Ответить
Не допустить? Они чё там, обкуренные? Реванш уже давно прошел...
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03.07.2020 15:03 Ответить
Конечно, есть!
Киевский форум по безопасности: Есть ли шанс не допустить российский реванш и продолжить курс к достойной жизни - Цензор.НЕТ 2936
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03.07.2020 15:04 Ответить
Есть ли шанс на победу под белым флагом
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03.07.2020 15:05 Ответить
нет, таких шансов уже нет. Штормит будет конкретно.
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03.07.2020 15:05 Ответить
Киевский форум по безопасности: Есть ли шанс не допустить российский реванш и продолжить курс к достойной жизни.
 Шанс есть, но только в случае не продолжения курса "к лучшей жизни".
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03.07.2020 15:06 Ответить
При этой власти вероятность шанса минимальна. Чего стоит только вывод из строя ПВО страны, я уже не говорю о жопоблоках и иже с ними.
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03.07.2020 15:14 Ответить
Пустопорожний трёп.
Как показали события, портновская шваль может ворваться на территорию воинской части и с*издить клистроны с техники, которая стояла в полной готовности для выхода на боевое дежурство.
Тот факт что портновцы не были на месте пристрелены часовым, означает что армия де-факто небоеспособна.
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03.07.2020 15:15 Ответить
А от Зеленского, как главнокомандующего, никакой реакции на вывод из строя ПВО страны!
Вот такой реванш!
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03.07.2020 15:21 Ответить
Из клоуна может только "лайнокомандувач" получиться.
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03.07.2020 15:25 Ответить
Всё ясно - междусобойчик.
Ну, обсуждайте, кто вам не даёт.
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03.07.2020 15:22 Ответить
Интересно, всё ли участники этой говорил ни уже заработали себе на пресловутую достойную жизнь, о которой говорят?Некоторые, думаю, несомненно.
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03.07.2020 15:34 Ответить
Петрофаны, раздуйте нормальную зраду хоть в одной теме. Скучные какие-то сегодня. Пятница, наклюкались уже все?))
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03.07.2020 15:42 Ответить
Какой еще зрады вам надо, уроды? Куда еще больше?
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03.07.2020 16:03 Ответить
Щоб не було кацпского реваншу,треба знищувати кацапську бидлоту в Україні.
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03.07.2020 17:23 Ответить
 
 