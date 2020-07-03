Киевский форум по безопасности: Есть ли шанс не допустить российский реванш и продолжить курс к достойной жизни. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Трансляция новой онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.
"Основой безопасности каждого человеческого и общественного организма является надежда. Надежда - это толчок к действиям. Она отрицает обреченность и дает шанс на перемены. Разговор о надежде - такова тема нашей сегодняшней дискуссии", - говорится в сообщении.
В ходе дискуссии планируется обсуждения таких вопросов:
- Есть ли шанс без потерь пройти нынешний этап популистов, не допустить российского реванша и, наконец, продолжить курс к достойной жизни, настоящему верховенству права и справедливым экономическим отношениям?
- Не потеряли ли мы эту навигацию?
- Что переживает мир вокруг и какова новая эпоха перед нами?
Участники дискуссии:
- Борис Гудзяк, Президент Украинского Католического университета, Архиепископ и Митрополит Филадельфийский Украинской Греко-католической церкви;
- Лилия Гриневич, Министр образования Украины в 2016-19 годах, народный депутат Украины VII и VIII созывов, бывший председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования;
- Николай Княжицкий, народный депутат Украины VII, VIII и IX созывов, бывший председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности;
- Орыся Луцевич, руководитель Украинского форума Королевского Института международных отношений "Chatham House";
- Арсений Яценюк, председатель Киевского форума, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах;
- Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник Премьер-министра в 2015-16 годах и член Правления Фонда "Открой Украину".
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https://mobile.twitter.com/ihor108 Бот Савчука 25% https://mobile.twitter.com/ihor108 @ihor108 https://mobile.twitter.com/ihor108/status/1279004143055712256 1 ч
Як відомо, Дубинський і Портнов досить близькі.
Обидва просувають «повєстку» Коломойського.
Але інформація про те, що вони настільки інтимно близькі, стала сенсацією.
Так мы, оказывается уже 6 лет к достойной жизни маршируем?
https://mobile.twitter.com/chemodanov_di Дитячий письменник https://mobile.twitter.com/chemodanov_di @chemodanov_di https://mobile.twitter.com/chemodanov_di/status/1278724306521018368 19 ч
Президент Порошенко власним коштом відновив систему ППО.
Перзидент Зеленський коштом платників податків зруйнував систему ППО.
Одна Україна. Дві події. Два світи.
https://mobile.twitter.************ Юрий Шулипа (Yuriy *******) @*******Y
https://mobile.twitter.************ https://mobile.twitter.************
В Кремле попросили своего агента Ермака (Козырь) не препятствовать и даже содействовать проведению активных подрывных мероприятий группы В. Медведчука против Украины.
На начало сентября планируется АМ "просадка в договорняке" по линии Ермак-Сурков-Козак президента В. Зеленского.
Шанс есть, но только в случае не продолжения курса "к лучшей жизни".
Как показали события, портновская шваль может ворваться на территорию воинской части и с*издить клистроны с техники, которая стояла в полной готовности для выхода на боевое дежурство.
Тот факт что портновцы не были на месте пристрелены часовым, означает что армия де-факто небоеспособна.
Вот такой реванш!
Ну, обсуждайте, кто вам не даёт.