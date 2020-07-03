Киевский форум по безопасности: Есть ли шанс не допустить российский реванш и продолжить курс к достойной жизни. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Трансляция новой онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

"Основой безопасности каждого человеческого и общественного организма является надежда. Надежда - это толчок к действиям. Она отрицает обреченность и дает шанс на перемены. Разговор о надежде - такова тема нашей сегодняшней дискуссии", - говорится в сообщении.

В ходе дискуссии планируется обсуждения таких вопросов:



- Есть ли шанс без потерь пройти нынешний этап популистов, не допустить российского реванша и, наконец, продолжить курс к достойной жизни, настоящему верховенству права и справедливым экономическим отношениям?

- Не потеряли ли мы эту навигацию?

- Что переживает мир вокруг и какова новая эпоха перед нами?

Участники дискуссии:



- Борис Гудзяк, Президент Украинского Католического университета, Архиепископ и Митрополит Филадельфийский Украинской Греко-католической церкви;

- Лилия Гриневич, Министр образования Украины в 2016-19 годах, народный депутат Украины VII и VIII созывов, бывший председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования;

- Николай Княжицкий, народный депутат Украины VII, VIII и IX созывов, бывший председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности;

- Орыся Луцевич, руководитель Украинского форума Королевского Института международных отношений "Chatham House";

- Арсений Яценюк, председатель Киевского форума, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах;

- Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник Премьер-министра в 2015-16 годах и член Правления Фонда "Открой Украину".

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