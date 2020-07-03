ГБР разоружит армию? Как Украину чуть не оставили без ПВО перед российской угрозой. ВИДЕО

Как ГБР решило уничтожить противовоздушную оборону Украины и кто работает на Москву? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Чтобы уничтожить украинскую систему ПВО, как оказалось, совсем не надо наступление России - достаточно ноунеймов из местного суда и нескольких должностных лиц ГБР. Так, 1 июля в зенитную ракетную бригаду Воздушных Сил ВСУ прибыли следователи теруправления ГБР и изъяли четыре прибора (клистрона) и сопроводительную документацию.

Что это значит? Клистроны - это один из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. То есть, неизвестные лица в гражданском, просто разрушили систему противовоздушной защиты Украины! И это в то время, когда на украинской границе - куча российских войск, а Москва готовит масштабные военные учения.

С какой стати ГБР заявляется на режимные военные объекты и выводит военное оборудование с боевого дежурства? Кто в Украине хочет получить карьеру и воинские звания российской армии? Почему военные в бригадах послушались гражданских и таким образом разоружили страну? Действительно ли украинские Государственное бюро расследований работает на врага?

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Напоминаем, ранее командование Воздушных сил ВСУ заявило об изъятии представителями ГБР из зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.