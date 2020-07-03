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Мэр Умани Цебрий против приезда хасидов на празднование Рош а-Шана из-за коронавируса. ВИДЕО
Мэр Умани Александр Цебрий против приезда этой осенью паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош а-Шана, поскольку опасается вспышки коронавируса в городе.
Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Правительство прогнозирует вторую волну коронавируса на сентябрь. В сложившейся ситуации на сегодняшний день, я против приезда паломников в Умань в этом году", - отметил городской голова в подписи к обращению.
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+19 Роман Самойленко #447963
показать весь комментарий03.07.2020 15:55
+12 Владимир Сухов #378743
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+8 Solomon #418722
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2) Про-еврейская ВР это конспирологический бред. Есть проукраинские евреи, есть пророссийские евреи, и они не действуют сообща.
Что ни овощ - то еврей.
пусть забирают в Израиль перечисленных персонажей и празднуют !
они готовы потерпеть и грязь и шум и коронавирус - но не потерять бабосики
но они хотят где-то жить что-то кушать и где-то гулять
когда поломники набегают на Умань там все выше перечисленное дорожает в разы и не в гривнах... и местные , недовольные грязью, шумом и хамством , тем не менее приспособились к этому недолгому... стихийному бедствию (имея на этом хорошее материальное утешение)...Вы думаете почему до сих пор и не перезахоронили Цадика?
другие (кто хорошо сдал квартиру) тихо просто недовольны грязью и беспределом...