Мэр Умани Цебрий против приезда хасидов на празднование Рош а-Шана из-за коронавируса. ВИДЕО

Мэр Умани Александр Цебрий против приезда этой осенью паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош а-Шана, поскольку опасается вспышки коронавируса в городе.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство прогнозирует вторую волну коронавируса на сентябрь. В сложившейся ситуации на сегодняшний день, я против приезда паломников в Умань в этом году", - отметил городской голова в подписи к обращению.

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