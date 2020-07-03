"Взрослые украинцы любят сказки: верят в сказочные персонажи, нереальные обещания и мечтают о чуде", - экс-секретарь СНБО Турчинов презентовал книгу "Сказка о Добромоле". ВИДЕО

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов презентовал свою книгу "Сказка о Добромоле".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Турчинов рассказал, что его "Сказка" ориентирована на взрослых украинцев и сатирически отображает происходящее в стране.

"К сожаление, взрослое население Украины очень любит сказки.Они не все верят в Бога, но верят в сказочные персонажи, нереальные обещания, махровый популизм. Постоянно бьются лбом о стену, попадают в неприятности, но все равно желают чуда... Они надеются, что именно какой-то сказочный герой может решить все их вопросы и проблемы. В результате они приходят к очередным кризисам, проблемам и трагедиям. Люди воспринимают сказки и желают сказок, поэтому я и предложил им современную сказку", - сказал автор книги.

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Найти "Сказку о Добромоле" можно в сети книжных магазинах сетей "Наш Формат" и "Є".