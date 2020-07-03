"Взрослые украинцы любят сказки: верят в сказочные персонажи, нереальные обещания и мечтают о чуде", - экс-секретарь СНБО Турчинов презентовал книгу "Сказка о Добромоле". ВИДЕО
Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов презентовал свою книгу "Сказка о Добромоле".
Как сообщает Цензор.НЕТ, Турчинов рассказал, что его "Сказка" ориентирована на взрослых украинцев и сатирически отображает происходящее в стране.
"К сожаление, взрослое население Украины очень любит сказки.Они не все верят в Бога, но верят в сказочные персонажи, нереальные обещания, махровый популизм. Постоянно бьются лбом о стену, попадают в неприятности, но все равно желают чуда... Они надеются, что именно какой-то сказочный герой может решить все их вопросы и проблемы. В результате они приходят к очередным кризисам, проблемам и трагедиям. Люди воспринимают сказки и желают сказок, поэтому я и предложил им современную сказку", - сказал автор книги.
Найти "Сказку о Добромоле" можно в сети книжных магазинах сетей "Наш Формат" и "Є".
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Их противостоянием, под разными сказками и лозунгами, за доступ к дерибану, воспользовался путин. Они все помогли путину забрать Крым.
Они все должны исчезнуть с политики, но это не значит, что вместо них выбирать из новых кого-то тупо по приколу или потому что молодой.
Надо стараться глубоко анализировать представителей власти, "оппозиции", кандидатов и их действия за длительный период. Но к сожалению есть вещи, которые обсуждать не допустимо. При попытках, комментарии удаляются, а комментаторы часто банятся. Это на всех сайтах. В результате все как-то примитизуется и избиратели голосуют за молодых или по приколу.
Инчфантильное население, верящее в карго-культ.
Народу наконец надо понять, что существуют технологии управления массами. И что они не только теория, но и горячая у нас практика. Существуют применения таких технологий не только грязные. Но у нас до предела грязные. Нас дурят как хотят.
Для этого нам необходимы незамедлительные внеочередные выборы. И проголосовать за людей которые пообещают конкретику, что в первую же неделю после прихода во власть соберут олигархов и объявят, что кто будет лезть в политику, тот будет жестко наказан. И еще этот кандидат должен рассказать народу как он пошагово все это будет осуществлять. Чтобы люди ему поверили.
От тільки хто з них за 29-ть років зробив те саме для України?Не думаю,що і майбутній зробить,бо до влади рвуться за багатством,а народові-казки.Народ повірить знову і знову.На жаль.