Бутусов о ситуации в зоне ООС: Безостановочно идут боевые действия малой интенсивности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Никаких признаков мирного урегулирования в зоне проведения ООС на Донбассе нет - идут безостановочно боевые действия малой интенсивности.

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, побывавший на Донбассе.

Журналист поделился видео, которое снял под Торецком в 5 утра 3 июля - это фрагмент перестрелки, которая длилась из различных видов оружия, в общей сложности более часа.

"По результатам перестрелки выяснилось, что кроме различных видов пехотного вооружения, россияне применили артиллерию и нанесли удары 122 мм гаубицами. В районе Торецка по нашим позициям выпущено около 40 снарядов, также несколько десятков снарядов выпущено по району Жованки и Зайцево", - пишет главред Цензор.НЕТ. В результате российского обстрела погибла местная жительница Елена Быхова.

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Бутусов также показал фотографии воронок от росссийских снарядов на одной из позиций ВСУ под Торецком.

"Сегодня сразу после утреннего российского обстрела на одной из позиций украинской армии под Торецком обнаружены три попадания российских снарядов 122 мм. По счастью, наши воины были надежно укрыты, никто не пострадал", - отметил он.

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По словам журналиста, украинские войска открыли ответный огонь по позициям россиян, "отвечали всем, что необходимо, достойно".

"Но слово "перемирие" на фронте является ругательным. Никаких признаков мирного урегулирования нет - идут безостановочно боевые действия малой интенсивности. Оккупанты продолжают топтать нашу землю, продолжают убивать", - подчеркивает Бутусов.

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