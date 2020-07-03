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Бутусов о ситуации в зоне ООС: Безостановочно идут боевые действия малой интенсивности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Никаких признаков мирного урегулирования в зоне проведения ООС на Донбассе нет - идут безостановочно боевые действия малой интенсивности.

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, побывавший на Донбассе.

Журналист поделился видео, которое снял под Торецком в 5 утра 3 июля - это фрагмент перестрелки, которая длилась из различных видов оружия, в общей сложности более часа.

"По результатам перестрелки выяснилось, что кроме различных видов пехотного вооружения, россияне применили артиллерию и нанесли удары 122 мм гаубицами. В районе Торецка по нашим позициям выпущено около 40 снарядов, также несколько десятков снарядов выпущено по району Жованки и Зайцево", - пишет главред Цензор.НЕТ. В результате российского обстрела погибла местная жительница Елена Быхова.

Читайте: Оккупанты обстреляли Зайцево из 82-мм минометов: погибла женщина

Бутусов также показал фотографии воронок от росссийских снарядов на одной из позиций ВСУ под Торецком.

Бутусов о ситуации в зоне ООС: Безостановочно идут боевые действия малой интенсивности 01

"Сегодня сразу после утреннего российского обстрела на одной из позиций украинской армии под Торецком обнаружены три попадания российских снарядов 122 мм. По счастью, наши воины были надежно укрыты, никто не пострадал", - отметил он.

Бутусов о ситуации в зоне ООС: Безостановочно идут боевые действия малой интенсивности 02

Также читайте: С начала суток наемники РФ 12 раз обстреляли позиции ВСУ, в т.ч. из артиллерии и минометов, потерь нет, - пресс-центр ОС

Бутусов о ситуации в зоне ООС: Безостановочно идут боевые действия малой интенсивности 03

По словам журналиста, украинские войска открыли ответный огонь по позициям россиян, "отвечали всем, что необходимо, достойно".

"Но слово "перемирие" на фронте является ругательным. Никаких признаков мирного урегулирования нет - идут безостановочно боевые действия малой интенсивности. Оккупанты продолжают топтать нашу землю, продолжают убивать", - подчеркивает Бутусов.

Смотрите: Оккупанты РФ обстреляли Авдеевку из 120-мм миномета: разрушены два дома. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27327) Донбасс (26956) Бутусов Юрий (4367) Торецк (464) операция Объединенных сил (6766) Зайцево (39)


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Топ комментарии
+47
Петя отвоевал 2/3 донбаса. нЕлОХ только сдает территории.
Порох смело с презрением смотрел в глаза ***** (факт). Зебил до сих пор не уверен, верить ***** или нет (тоже факт). При Пете даже не пахло ни портновым ни шарием с его партией (еще один факт). При членограе они прорезались. Это их бубочка "посадил"? Мало ???
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03.07.2020 22:38
+30
Зе обіцяв припинити війну,але нічого не зробив. Чому він не виконує обіцянок?
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03.07.2020 22:23
+23
Мухи у него в голове, а не мир.

Бутусов о ситуации в зоне ООС: Безостановочно идут боевые действия малой интенсивности - Цензор.НЕТ 3977
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03.07.2020 22:27
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Бутусов про ситуацію в зоні ООС: Безупинно тривають бойові дії малої інтенсивності - Цензор.НЕТ 1573
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03.07.2020 22:42 Ответить
Видосики наше все. И Зеля обязательно сбежит из Киева на День независимости. Оно слишком трусливое.
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03.07.2020 23:34 Ответить
а где знЛеный чмырь?!он знает хоть?!
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03.07.2020 22:44 Ответить
через месяц будет август, возможно обострение
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03.07.2020 22:49 Ответить
Сьогодні розглядали законопроєкт, що дозволяє абітурієнтам з окупованих територій вступати до вузів без ЗНО.
Голосування прокоментувала нардеп від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар. Вона пояснила, що "ЄС" готова була підтримати документ, але наполягала на запровадженні таких же пільг для дітей загиблих на Донбасі українських воїнів.

Сюмар уточнила, що прийнятим законопроєктом також не передбачено контроль за вступом до військових вузів.

"Під масове улюлюкання і з "турботою про дітей" Рада прийняла в цілому закон, за яким випускники з окупованих територій будуть вступати в українські вузи без ЗНО. Ми готові були це підтримати. В певних вузах. Але. В цьому законі не буде таких самих пільг для дітей загиблих українських воїнів. І там не буде жодних обмежень. Вступати можна у військові вузи, без ЗНО, без контролю, у межах визначеної квоти. Провести зміни нам банально не дали. Бо за "азартними іграми" було не до розгляду освітніх законів і їх доопрацювання… І це реальне ставлення до української армії, українських героїв та їх дітей цієї більшості", - наголосила Сюмар.
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03.07.2020 22:53 Ответить
в моей ментальности, в моей личной культуре и в моем мозгЕ я окончил войну



Бутусов про ситуацію в зоні ООС: Безупинно тривають бойові дії малої інтенсивності - Цензор.НЕТ 7913




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03.07.2020 22:54 Ответить
Бутусов про ситуацію в зоні ООС: Безупинно тривають бойові дії малої інтенсивності - Цензор.НЕТ 4676
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03.07.2020 23:03 Ответить
Бутусов про ситуацію в зоні ООС: Безупинно тривають бойові дії малої інтенсивності - Цензор.НЕТ 6007
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03.07.2020 23:14 Ответить
Россия выдвинула жесткие требования Украине по особому статусу ОРДЛО
Российская сторона во время «нормандского саммита» потребовала от украинской делегации представить проект изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса. Об этом сообщают немецкие издания.

Переговоры сторон будут длиться два дня, все это время, подчеркивают немецкие СМИ, Кремль будет давить на Украину, чтобы как можно скорее предоставить правовое определение территорий, не подконтрольных украинскому правительству.

Таким образом, РФ будет требовать воплощения «формулы Штайнмайера». Это документ, который предусматривает временный особый статус в день проведения на неподконтрольных территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими, Верховная Рада должна закрепить этот особый статус на постоянной основе. О выводе войск и контроле со стороны Украины за границой до выборов в формуле не речи идет.

Москва настаивает на принятии соответствующего решения до 6 июля. Рабочий документ российской делегации, в котором и содержатся эти требования, был передан в лондонский Dossier Center из российских правительственных кругов.

Россия считает, что Украина должна:

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Предоставить проект изменений украинской Конституции до 6 июля в минской контактной группе.
Определить путь для будущего особого статуса ОРДЛО в государственном устройстве Украины.
Активизировать усилия по реализации «формулы Штайнмайера».
Сделать дальнейшие шаги по разведению войск и обмену пленными.
«Без дополнительных условий» до 6 июля составить список пленных в определенном формате - в него должны войти люди, освобождения которых Украина требует от НВФ. Члены НВФ также представят соответствующий список заключенных.
Сегодня, 3 июля, в Берлине состоится встреча политсоветников нормандского формата. В Германию отправилась украинская делегация, в которую вошли, в частности, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

https://antikor.com.ua/articles/392051-rossija_vydvinula_hestkie_trebovanija_ukraine_po_osobomu_statusu_ordlo
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03.07.2020 23:32 Ответить
кацапо-орда вимагає... їх хатєлкі та істеричні вимоги нам повинні бути до сраки, потрібно стояти на своєму, але чи розуміють це консерви дєрмак та шмаркля...?
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04.07.2020 10:28 Ответить
Они понимают. Они - враги.
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04.07.2020 10:40 Ответить
звичайно,що вороги, раз підписали формулу штайнмайєра(причому таємно та з великим скандалом) і готуються "заканчівать гражданскую вайну" на умовах кремляді.
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04.07.2020 10:50 Ответить
Это похоже на новый ультиматум от Вяликой России, да еще такой жесткий. Значит что-то планируют в военном плане. После "обнуления" Путину надо показать кому-нибудь "кузькину мать".
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04.07.2020 13:11 Ответить
После "обнуления" х**ло никто, нарасие должны пройти выборы президента, я уже молчу, что ни расия, ни ее "президент" нелегитимны были еще до "обнуления", например, потому, что в "выборах" в госдуру и презика нарасии заставили участвовать жителей того же Крыма...
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04.07.2020 13:36 Ответить
Необходимо безостановочно бить русских каждый день и каждый час.
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03.07.2020 23:54 Ответить
за сегодня доложи свои успехи
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04.07.2020 00:03 Ответить
Увы но не с этой ослиным стадом у власти.
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04.07.2020 10:30 Ответить
Ниправда!
Зе-бил Оманский прикратил стрилять и мирно возвращает Даунбасс!
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04.07.2020 07:27 Ответить
Американцы и турки уже классически покрошили ихтамнетов. Теперь очередь Украины спихнуть их за поребрик (дальше не надо) и в море. Но с этой Зе властью внутренние гниды из 5-й колонны пополняют ряды ихтамнетов, усложняя задачу.
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04.07.2020 07:53 Ответить
Хто тепер наживається на війні, зебіли?
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04.07.2020 07:58 Ответить
Бутусов про ситуацію в зоні ООС: Безупинно тривають бойові дії малої інтенсивності - Цензор.НЕТ 6362Бутусов про ситуацію в зоні ООС: Безупинно тривають бойові дії малої інтенсивності - Цензор.НЕТ 4854
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04.07.2020 09:40 Ответить
Тю то же мне новость . Эта новость может и удивила безмозглое стадо из 73% , которое умудрилось устать от войны , не разу на ней не побывав и которому Осел обещал перестать стрелять и отдать кучу украинской территории , под их радостные одобрямсы. Все как сто лет тому назад , все тоже устали от войны , по тому не кто не захотел воевать с кацапами-большевиками , а потом своих детей жрали с голоду ,и которых миллионами гнали безоружными на немецкие минные поля и пулеметы.
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04.07.2020 10:40 Ответить
Бутусов про ситуацію в зоні ООС: Безупинно тривають бойові дії малої інтенсивності - Цензор.НЕТ 8571
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04.07.2020 10:59 Ответить
Автобусами за паспортами? Это хорошо.
1. Автобусами их туда и увезут навсегда ..в Сибирь.
2. Кто останется не будет иметь никаких прав. (Т.к. они не граждане). Ну кроме пенсии. Ни права голоса, ни суда , ни х
Придурки пля
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04.07.2020 11:53 Ответить
А ЗАЧЕМ Путину там "бои малой интенсивности"?
В чём ЦЕЛЬ?
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04.07.2020 12:33 Ответить
Это все выгодно порошенки, он наживается на войне!!!111
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04.07.2020 13:05 Ответить
Да-да, из трупа брата он конфеты делает...
Гавно твой продукт, Коля. Незачёт.
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04.07.2020 18:56 Ответить
Цель в том, чтобы гадить в уши через подконтрольные телеканалы, что проевропейская власть наживалась на войне, зебильная власть войну остановить неспособна, поэтому выбирайте прокремлевскую власть. Война сразу прекратится, но жить вы будете еще хуже, чем при ней.
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04.07.2020 14:48 Ответить
Как там мир в глазах плешивого? А зебилы?
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04.07.2020 13:05 Ответить
Бутусов о ситуации в зоне ООС: Безостановочно идут боевые действия малой интенсивности.
Естественное следствие состояния "непоймичто". Разведение войск - это только ступенька или к продолжению войны или к миру, состояние шаткое. Если движения к миру нет, само скатывается к войне. Будут стрелять хоть от скуки, хоть от озверения, хоть от желания местных командиров улучшить позицию/отличиться/отомстить итд итп.
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04.07.2020 14:01 Ответить
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