Бутусов о ситуации в зоне ООС: Безостановочно идут боевые действия малой интенсивности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Никаких признаков мирного урегулирования в зоне проведения ООС на Донбассе нет - идут безостановочно боевые действия малой интенсивности.
Об этом на своей странице в Фейсбук пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, побывавший на Донбассе.
Журналист поделился видео, которое снял под Торецком в 5 утра 3 июля - это фрагмент перестрелки, которая длилась из различных видов оружия, в общей сложности более часа.
"По результатам перестрелки выяснилось, что кроме различных видов пехотного вооружения, россияне применили артиллерию и нанесли удары 122 мм гаубицами. В районе Торецка по нашим позициям выпущено около 40 снарядов, также несколько десятков снарядов выпущено по району Жованки и Зайцево", - пишет главред Цензор.НЕТ. В результате российского обстрела погибла местная жительница Елена Быхова.
Бутусов также показал фотографии воронок от росссийских снарядов на одной из позиций ВСУ под Торецком.
"Сегодня сразу после утреннего российского обстрела на одной из позиций украинской армии под Торецком обнаружены три попадания российских снарядов 122 мм. По счастью, наши воины были надежно укрыты, никто не пострадал", - отметил он.
По словам журналиста, украинские войска открыли ответный огонь по позициям россиян, "отвечали всем, что необходимо, достойно".
"Но слово "перемирие" на фронте является ругательным. Никаких признаков мирного урегулирования нет - идут безостановочно боевые действия малой интенсивности. Оккупанты продолжают топтать нашу землю, продолжают убивать", - подчеркивает Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Голосування прокоментувала нардеп від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар. Вона пояснила, що "ЄС" готова була підтримати документ, але наполягала на запровадженні таких же пільг для дітей загиблих на Донбасі українських воїнів.
Сюмар уточнила, що прийнятим законопроєктом також не передбачено контроль за вступом до військових вузів.
"Під масове улюлюкання і з "турботою про дітей" Рада прийняла в цілому закон, за яким випускники з окупованих територій будуть вступати в українські вузи без ЗНО. Ми готові були це підтримати. В певних вузах. Але. В цьому законі не буде таких самих пільг для дітей загиблих українських воїнів. І там не буде жодних обмежень. Вступати можна у військові вузи, без ЗНО, без контролю, у межах визначеної квоти. Провести зміни нам банально не дали. Бо за "азартними іграми" було не до розгляду освітніх законів і їх доопрацювання… І це реальне ставлення до української армії, українських героїв та їх дітей цієї більшості", - наголосила Сюмар.
Российская сторона во время «нормандского саммита» потребовала от украинской делегации представить проект изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса. Об этом сообщают немецкие издания.
Переговоры сторон будут длиться два дня, все это время, подчеркивают немецкие СМИ, Кремль будет давить на Украину, чтобы как можно скорее предоставить правовое определение территорий, не подконтрольных украинскому правительству.
Таким образом, РФ будет требовать воплощения «формулы Штайнмайера». Это документ, который предусматривает временный особый статус в день проведения на неподконтрольных территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими, Верховная Рада должна закрепить этот особый статус на постоянной основе. О выводе войск и контроле со стороны Украины за границой до выборов в формуле не речи идет.
Москва настаивает на принятии соответствующего решения до 6 июля. Рабочий документ российской делегации, в котором и содержатся эти требования, был передан в лондонский Dossier Center из российских правительственных кругов.
Россия считает, что Украина должна:
Читайте также: Журналист из ОРДО показал, как людей автобусами вывозят для получения паспортов РФ
Предоставить проект изменений украинской Конституции до 6 июля в минской контактной группе.
Определить путь для будущего особого статуса ОРДЛО в государственном устройстве Украины.
Активизировать усилия по реализации «формулы Штайнмайера».
Сделать дальнейшие шаги по разведению войск и обмену пленными.
«Без дополнительных условий» до 6 июля составить список пленных в определенном формате - в него должны войти люди, освобождения которых Украина требует от НВФ. Члены НВФ также представят соответствующий список заключенных.
Сегодня, 3 июля, в Берлине состоится встреча политсоветников нормандского формата. В Германию отправилась украинская делегация, в которую вошли, в частности, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
https://antikor.com.ua/articles/392051-rossija_vydvinula_hestkie_trebovanija_ukraine_po_osobomu_statusu_ordlo
Зе-бил Оманский прикратил стрилять и мирно возвращает Даунбасс!
1. Автобусами их туда и увезут навсегда ..в Сибирь.
2. Кто останется не будет иметь никаких прав. (Т.к. они не граждане). Ну кроме пенсии. Ни права голоса, ни суда , ни х
Придурки пля
В чём ЦЕЛЬ?
Гавно твой продукт, Коля. Незачёт.
Естественное следствие состояния "непоймичто". Разведение войск - это только ступенька или к продолжению войны или к миру, состояние шаткое. Если движения к миру нет, само скатывается к войне. Будут стрелять хоть от скуки, хоть от озверения, хоть от желания местных командиров улучшить позицию/отличиться/отомстить итд итп.