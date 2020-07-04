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Дубинский снимает ролик, где он ездит на велосипеде, как все. Рядом стоит припаркованный "мерседес". ВИДЕО

Вероятный кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Александр Дубинский решил снять ролик, в котором он якобы пользуется велосипедом, чтобы кататься по Киеву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с Дубинским выложил Андрей Даниленко.

"Дубинский приехал на "мерседесе", пересел на велосипед и снимает видеоролики, что он такой же, как все", - говорися в комментарии.

Съемка происходит в районе станции метро "Площадь Льва Толстого". В кадре – двое операторов и сам Дубинский. Рядом стоит припаркованный на аварийке "Лексус".

Читайте также: "Е#ем Смолия в тупой собачий рот", - "слуга народа" Дубинский

велосипед (129) Киев (25575) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+81
одним словом румын хитрожопый
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04.07.2020 15:40
+72
Дубинский снимает ролик, где он на ездит на велосипеде, как все. Рядом стоит припаркованный "Лексус" - Цензор.НЕТ 7339
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04.07.2020 15:45
+57
Да неужели? Так ты уже нашел все ворованные миллиарды Свинарчуков? Ну хоть один. Вас дебилов развели, как тупых лохов, обычной технологией "гнилой селедки". А вы схавали эти фекалии и даже не поперхнулись. Хочешь образец как вас тупых разводили?

Дубинский снимает ролик, где он на ездит на велосипеде, как все. Рядом стоит припаркованный "Лексус" - Цензор.НЕТ 3330
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04.07.2020 15:54
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Страница 2 из 2
Знімав Андрій Луганський, якщо Вам, звичайно, відомо хто це. Цілком природньо, що у відомого блогера є професійна камера.
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04.07.2020 16:28 Ответить
Тоді питань нема)
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04.07.2020 16:30 Ответить
а машина має право там стояти? так близько до перехрестя? фіксація порушення?
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04.07.2020 16:15 Ответить
Пускай сделает большой борд про тупой собачий рот.
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04.07.2020 16:15 Ответить
Почему номера харьковские?
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04.07.2020 16:17 Ответить
Ого, який у Вас прапор екзотичний! Сенегал? Камерун?
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04.07.2020 16:19 Ответить
Потому что дубинский хитрожопая тварь, которая переписывает все свое имущество на маму и друзей, чтобы не платить налоги.
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04.07.2020 16:20 Ответить
Это он снимает предвыборный ролик с лозунгом «Мама любит велосипед».
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04.07.2020 16:17 Ответить
Він вже попалився з мазераті.
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04.07.2020 16:17 Ответить
Я спочатку дивився 95 кв.,а потім дивлюсь,так це ...... виставляє МЕНЕ повним дебілом і сміється він з мене і України!!!!! ЦЕЙ ПРИДУРОК ще гірший--бо сміється відкрито і нагло,ми для нього ГОЇ і більш нічого.
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04.07.2020 16:18 Ответить
Дубінеску чи Дракулеску ледь тримає рівновагу на лісапеті.
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04.07.2020 16:20 Ответить
Конкуренты сделают бигборд с клыкастой пастью: "Где эта бенина ****** ?"
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04.07.2020 16:22 Ответить
да зебилам покатит ролик))) им все равно думать нечем
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04.07.2020 16:24 Ответить
Важко навіть уявити людину більш огидну ніж Дубінський.
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04.07.2020 16:30 Ответить
действительно ,хуже еще и неродился
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04.07.2020 18:38 Ответить
Не важко. Кожен день те лайно хрипате по тв люди бачать
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04.07.2020 21:50 Ответить
а шмаркля?
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04.07.2020 22:12 Ответить
ні, погодьтесь всетаки х...ло найогидніше, а далі по ранжиру.
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04.07.2020 22:12 Ответить
А шо? Прожили колись якось при Черновецькому-наріку, проживуть в при цьому клоунові. А шо?..
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04.07.2020 16:38 Ответить
Быдлота припарковалась в полном соответствии со своей жизненной позицией - "Срать я хотел на всех окружающих".
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04.07.2020 16:38 Ответить
Мудрый нарид повелся на одного велосипедиста, поведется и на второго.
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04.07.2020 16:42 Ответить
Даже сомнений нет
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04.07.2020 21:01 Ответить
Скоріш за все Дубінський знімає ролик як незручно кататись велосипедом по Києву, оскільки там обмаль велосипедних доріжок. Як раніше знімав відео про розбиті дороги Подолу (окрім тієї ділянки де знаходиться консульство США).
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04.07.2020 16:46 Ответить
Консульство США - не на Подолі...
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04.07.2020 16:50 Ответить
Київ не стане європейським містом, поки його не очолить представник справжньої київської інтелігенції, який любить своє місто і є свідомим українцем!
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04.07.2020 16:56 Ответить
Фамилию давай.
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04.07.2020 22:41 Ответить
Ну наразі із потенційних кандидатів такий лише один - Іллєнко. Він зі знаної родини кінематографістів (батько і дядько - режисери, мати - актриса, брат раніше очолював Держкіно і лобіював зйомку Кіборгів і інших відомих фільмів)
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05.07.2020 01:41 Ответить
Зебілам сподобається
Ще Божої роси від Беніної дупи))))
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04.07.2020 16:56 Ответить
А проголосують же. Без п'яти хвилин мер Києва.
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04.07.2020 16:58 Ответить
Лохторат Зели и так за этого румынского пуделя проголосует.
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04.07.2020 16:59 Ответить
Дубінський знімає ролик, де він на їздить на велосипеді, як усі. Поруч стоїть припаркований "Лексус" - Цензор.НЕТ 645
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04.07.2020 17:00 Ответить
Уберите ему седло.Оно ему мешает
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04.07.2020 17:03 Ответить
Та не, там у него вместо седла бутылка от каломойного , тож он падла и крутится жопой , а на педали не давит.
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05.07.2020 14:34 Ответить
Сподіваюсь у Киян вистачить розуму не обрати це лайно Санька дубінскага.
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04.07.2020 17:26 Ответить
Меня терзают смутные сомнения.
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04.07.2020 21:52 Ответить
Унікальний випадок , коли на байку опинилась "говорящая дупа " з метою реклами лайна .
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04.07.2020 17:29 Ответить
чьмо-воно і вєлісапєді-чьмо.
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04.07.2020 17:45 Ответить
Редкий мудозвон
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04.07.2020 18:00 Ответить
Почему без конца суют этого идиота???......
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04.07.2020 18:44 Ответить
Был бы конец, совали бы с концом. А так, - що маємо, те й суём.
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05.07.2020 01:27 Ответить
Гавноротый матерящийся Сифон киевлян вообще за дураков считает ?
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04.07.2020 18:51 Ответить
для зебов - прокатит
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04.07.2020 18:56 Ответить
У всех, кто проголосует за дуримара(а они будут), нужно будет брать все личные данные и потом санитаров по адресам.
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04.07.2020 19:09 Ответить
Дубінський знімає ролик, де він їздить на велосипеді, як усі. Поруч стоїть припаркований "Лексус" - Цензор.НЕТ 4495
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04.07.2020 19:13 Ответить
Я многое видел в своей жизни, но ******** в собачую рожу тупую казлину на велосипеде - впервые
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04.07.2020 19:23 Ответить
осталось выяснить кто такая госпожа дубинский ху из ит
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04.07.2020 19:45 Ответить
Так чий, барани, Лєксус?
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04.07.2020 19:57 Ответить
как говорил партайгеноссе Гебельс:

"когда я вижу ЗЕльоного велосипедиста, моя рука тянется к пистолету"
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04.07.2020 20:02 Ответить
Этот презерватив каламойского уже так прославился, что никакие ролики уже не спасут.
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04.07.2020 20:03 Ответить
Сам себя запаковал в собственное гуано.
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04.07.2020 20:37 Ответить
Для заленых собак покатит. Нечего шариковых баловать
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04.07.2020 21:45 Ответить
Нет ни какого кризиса. Они просто ****** наши деньги. Это дубина твои слова и за них надо ОТВЕЧАТЬ.
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04.07.2020 21:59 Ответить
И что самое интересное пипл (73%) схавает и не подавится)
Лохи)))
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04.07.2020 22:19 Ответить
Ой, уже давно не 73%, уже 38%, но в воздухе уже витает 37-й год. Вот чем нам аукнется Оман.
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05.07.2020 01:31 Ответить
Пускай тренируется драпать на велике. Времена грядут не легкие.Того и гляди,по старой украинской традиции,погромы начнутся Беня, мы стараемся! Откачаем кэш в нац банке и в обетованную .Няш мяш - Нац.Банк наш
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04.07.2020 23:06 Ответить
Zeloho sapiens
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04.07.2020 23:52 Ответить
В отличие от неандертальцев вымрут не в районе гибралтара ... а где то в районе растова.
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05.07.2020 00:37 Ответить
А шо такоэ? Всім можна їздити на ЛєХусах, а гаварящєй дупі ніт?
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05.07.2020 00:35 Ответить
нікого не цікавить ця небрита срака КАЛЛомойського з засохлим поносом на голові..... бидло-гопота якась... СУМ-ПЕЧАЛЬ, що таке сидить в Верховній Раді!
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05.07.2020 00:39 Ответить
Дубінський знімає ролик, де він їздить на велосипеді, як усі. Поруч стоїть припаркований "Лексус" - Цензор.НЕТ 8525
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05.07.2020 07:00 Ответить
73% это для вас ролик.
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05.07.2020 09:15 Ответить
дубло увібрав в себе все найгірше що може бути притаманне людині, а найгіше, що повно "людей" які його підтримують.
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05.07.2020 10:01 Ответить
Це той самий лисапет на якому Голобородько їздить на Банкову?
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05.07.2020 10:24 Ответить
да, без сиденья
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05.07.2020 14:19 Ответить
Дубинский снимает ролик где он полный дуб
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05.07.2020 10:28 Ответить
Жаль, что мы тут обсуждаем всякую шваль, а не нормальных кандидатов на мера.
Кличко не мер, а делец, который в сговоре со строительной мафией. Да строит и ремонтирует, но делает это в три дорога и очень долго и не качественно, т.к. прямо заинтересован в постоянном распиле бюджета. За 5 лет при нем не построено ни одной станции метро при постоянном профиците бюджета, безработном Метрострое и острой необходимости в метро на Троещине и Виноградаре. Насколько я знаю, https://kyiv.ukrainianwall.com/35306-ocherednoy-razvod-vlasti-o-metro-na-vinogradar-zabudte-nesmotrya-na-avans-v-95 95% выделенных Киевом денег на метро Виноградаря, уже в офшорах растворились, а предприятия банкротят .
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05.07.2020 10:48 Ответить
не зря же его фамилие Дубинский..Дубье и в Африке дубье...
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05.07.2020 11:06 Ответить
Этот жулик раньше работал на радио рынке - барыжил ворованными мобилками.
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05.07.2020 11:34 Ответить
ну а шо вас дивує? зараз ми живемо в цирке, а глядачі ******* клоунів
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05.07.2020 11:49 Ответить
Наверняка сработает
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05.07.2020 12:56 Ответить
Девиз Дубинского: " КРУЧУ ПЕДАЛИ, ПОКА НЕ ДАЛИ ! "
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05.07.2020 14:10 Ответить
Дубинский молодец, приколист, с чувством юмора, хорошо прикольнулся над богачами, которые лапшу народу вешают, изображая из себя "как все".
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05.07.2020 13:41 Ответить
и над народом, который на это ведется.
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05.07.2020 13:46 Ответить
по твоему богатство-это порок ? нищета ты умственная,глубокопорочная...
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05.07.2020 13:46 Ответить
Где ты видел, чтобы у нас богатство при украинских зарплатах было честно заработано.

Богатство у нас, это первый признак преступной жизни, а преступники, если это нормальная страна, должны сидеть в тюрьме.
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05.07.2020 13:53 Ответить
Честные деньги в Украине есть, но их прессуют.
Честные большие деньги - это опасно для строя, который навязывают зеленские и бени.
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05.07.2020 14:07 Ответить
Матюгальный жид на велосипеде! Киевляне, чем не ваш мэр?
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05.07.2020 14:45 Ответить
https://prolviv.com/blog/2020/07/05/kompanii-zelenskoho-i-ioho-druzhyny-ne-platyly-podatky-pid-chas-viiny-zmi/?utm_source=IF&utm_medium=social&utm_campaign=partner_IF&fbclid=IwAR2hpgMhgwmLm6mMXDwXjUYtnY_ELamUfJdk0o1QEjj-8jAQoXTg9ExHbcs Компанії Зеленського і його дружини не платили податки під час війни, - ЗМІ
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05.07.2020 17:01 Ответить
Мы с мужем купили себе велосипеды, очень довольны качеством и ценой. Покупали вот тут по скидке - https://oskar.ua/
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13.09.2020 15:16 Ответить
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