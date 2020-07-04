Дубинский снимает ролик, где он ездит на велосипеде, как все. Рядом стоит припаркованный "мерседес". ВИДЕО

Вероятный кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Александр Дубинский решил снять ролик, в котором он якобы пользуется велосипедом, чтобы кататься по Киеву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с Дубинским выложил Андрей Даниленко.

"Дубинский приехал на "мерседесе", пересел на велосипед и снимает видеоролики, что он такой же, как все", - говорися в комментарии.

Съемка происходит в районе станции метро "Площадь Льва Толстого". В кадре – двое операторов и сам Дубинский. Рядом стоит припаркованный на аварийке "Лексус".

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