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Житель Киевщины на Виннитчине убил косой мужчину, к которому пришел помочь по хозяйству, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В селе Писаревка Винницкого района 3 июля мужчина косой убил владельца дома, к которому пришел помочь по хозяйству. Подозреваемого полиция задержала на месте преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области, около 18:00 местная жительница сообщила правоохранителям, что мужчина, который пришел помочь обработать огород, во время ссоры убил ее сожителя.

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Следственно-оперативная группа полиции задержала подозреваемого на месте преступления. Им оказался 27-летний житель Киевской области, ранее судимый за кражи и грабеж. Орудие убийства - косу - и другие вещественные доказательства полицейские изъяли.

По словам задержанного, с потерпевшим они познакомились этот же день на железнодорожном вокзале, и тот пригласил его помочь скосить траву. После работы мужчины сели ужинать. Во время распития спиртных напитков между ними на почве ревности возник конфликт. Хозяин дома приревновал свою сожительницу к собутыльнику и схватил со стола нож. В свою очередь, соперник взял косу и ударил хозяина дома в живот. 26-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Злоумышленник задержан в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), и находится в изоляторе временного содержания. За совершение такого преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

Житель Киевщины на Виннитчине убил косой мужчину, к которому пришел помочь по хозяйству, - полиция 01

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Житель Киевщины на Виннитчине убил косой мужчину, к которому пришел помочь по хозяйству, - полиция 02
Житель Киевщины на Виннитчине убил косой мужчину, к которому пришел помочь по хозяйству, - полиция 03
Житель Киевщины на Виннитчине убил косой мужчину, к которому пришел помочь по хозяйству, - полиция 04
Житель Киевщины на Виннитчине убил косой мужчину, к которому пришел помочь по хозяйству, - полиция 05
Житель Киевщины на Виннитчине убил косой мужчину, к которому пришел помочь по хозяйству, - полиция 06

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Автор: 

Винницкая область (1036) Нацполиция (16492) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) убийство (6491)


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Топ комментарии
+22
Шо на кацапії...
Ні, треба щось змінювати в цій державі.
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04.07.2020 19:22
+12
Хазяїн теж неправий, бо спочатку запросив людину, яку раніше не знав. Потім пив з ним спиртне і кинувся на нього з ножем.🙄
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04.07.2020 19:30
+11
Дурдом..
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04.07.2020 19:19
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Понятно.
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04.07.2020 20:29 Ответить
Если я захожу на вести сру и мониторю новости , что они пишут , моя ненависть к Росиии не уменьшается , а на оборот , увеличивается .
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04.07.2020 20:29 Ответить
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04.07.2020 20:45 Ответить
Я пил с датчанами , и когда я 100 грамм перекинул за шию чистой водки в 40 , а в Дании почти вся водка в 37 , то датчанина были глаза как в страуса яйцо . Он не мог понять , как можно пить самою водку . Такие с них алкоголики
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04.07.2020 19:59 Ответить
Можливо. Тут я не спеціаліст.
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04.07.2020 20:02 Ответить
х.з., но на Ютубе напр, навскидку - чел(забугорник, может канадец), с горла втиснул литр "финляндии"(вроде), и наш, украинец, дед - три подряд с горла по пол-литра.
какое яйцо то? они что, в пещере живут? наверное если бы увидели шо кто-то может прыгнуть с разбегу на 2м. в длину - обосрались бы?
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04.07.2020 20:46 Ответить
Как часто бывал в командировках?
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04.07.2020 19:40 Ответить
Раз 60...
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04.07.2020 19:45 Ответить
О !!!! Тоді і пиши Українською. Я ж щасливий
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04.07.2020 19:39 Ответить
"По словам задержанного, с потерпевшим они познакомились этот же день на железнодорожном вокзале, и тот пригласил его помочь скосить траву. После работы мужчины сели ужинать. Во время распития спиртных напитков между ними на почве ревности возник конфликт. Хозяин дома приревновал свою сожительницу к собутыльнику и схватил со стола нож. В свою очередь, соперник взял косу и ударил хозяина дома в живот. 26-летний потерпевший скончался на месте происшествия.....

Чума на оба ваших дома!
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04.07.2020 19:34 Ответить
было уже
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04.07.2020 19:36 Ответить
Не чума-а дурдом на оба их дома!!! Ведь главные персонажи этой статьи весьма странные!!!!Один легко пригласил к себе домой "зэкабомжонезнакомца" ...другой профессиональный "зэковорограбитель" с жд вокзала...ВДРУГ решил физически поработать !!!Наверное жара на них подействовала....
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05.07.2020 09:54 Ответить
все дело в водке , если хорошая водка ,- тянет на благородны поступки , а если паленка - звереешь
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04.07.2020 19:36 Ответить
Уверен, что преступник и жертва, и фемина были без масок!!!
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05.07.2020 17:04 Ответить
Да вы, батенька, гурман...
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05.07.2020 18:00 Ответить
Вполне вероятно сожительница оказала чрезмерные знаки внимания собутыльнику (хвостиком вильнула).
Так что не все так однозначно.
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04.07.2020 19:36 Ответить
Горілка зло
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04.07.2020 19:37 Ответить
За мной чурка так в армии бегала , пока друг не подошел .
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04.07.2020 19:37 Ответить
Чего хотел? Любви?))
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04.07.2020 20:00 Ответить
За ним бігав шматок дерева!
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04.07.2020 20:15 Ответить
Пока друг не подошел, и выстругал из чурки Буратино.
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04.07.2020 21:38 Ответить
Как же, в такой новости, не обойтись без *****, выборов 2019 г. и политики?
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04.07.2020 19:40 Ответить
как скушно я живу чик и в калодец..я.доцент
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04.07.2020 19:42 Ответить
І добре, що не русскій🤗
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04.07.2020 19:46 Ответить
Ти й не людина....
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04.07.2020 21:09 Ответить
Не накапает! Я её… того… бритвой по горлу… в колодце она лежит, можешь посмотреть.
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04.07.2020 19:56 Ответить
эпик фейл ханурик пригласил урку с вокзала покосить--премия дарвина
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04.07.2020 19:44 Ответить
It's a pity!
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04.07.2020 19:49 Ответить
Так це ж самооборона, де активісти?
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04.07.2020 19:47 Ответить
Посадили, випустили і знову посадили!
Круговорот гопоти в тюрьмах!!!
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04.07.2020 19:49 Ответить
из за бабы село палить
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04.07.2020 19:53 Ответить
Таким людишкам терять не чего , что косой или бензопилой пох.
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04.07.2020 19:57 Ответить
как же много у нас в стране дебилов
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04.07.2020 20:01 Ответить
73%
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04.07.2020 20:13 Ответить
Уже поменьше мабуть.
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04.07.2020 21:40 Ответить
надо уметь косой отбиться от ножа и ударить противника в живот...
значит бухали на улице (в хату косу б не понесли да и размахнуться косой там не где - только себя подранишь)
да и много ли 25-летних умеют с косой обращаться ????
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04.07.2020 20:03 Ответить
Вбивця сільський, тому знав як косити.
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04.07.2020 20:14 Ответить
і я про те...що він вмів з косою справлятися
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04.07.2020 20:28 Ответить
не факт. йуличка с децтва гарадская, а с косой тоже лихо управлялась )) косила бабло токо так с обох рук ))
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04.07.2020 20:35 Ответить
хто про шо)))) как "коса" то сразу с Вана ассоциации ))))
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04.07.2020 20:45 Ответить
))))))
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04.07.2020 21:08 Ответить
27
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04.07.2020 21:40 Ответить
принято.!.. 27 и убитому 26
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04.07.2020 21:48 Ответить
а хоть красивая эта сожительница что бы к ней ревновать?
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04.07.2020 20:29 Ответить
https://censor.net/user/449943 После двух бутылок водки, все бабы красивые и сексуальные.
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04.07.2020 20:30 Ответить
Од бабів ніхто інший народитися і не може.
Нормальних народжують жінки.
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04.07.2020 22:20 Ответить
Так вы Ведана или Третьякова?От бабы или от женщины рождаются дети.
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05.07.2020 07:29 Ответить
может быть и так
но нафига мне пьяный кусок мяса? что приятного оно мне может предложить кроме варняканья ?
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04.07.2020 20:52 Ответить
Это зависит от класса корабля конкретной сосны))
У гр. Ленинград есть песня в тему:" по моему эта баба не моего масштаба..."
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04.07.2020 21:24 Ответить
Паленка творить дива.
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04.07.2020 21:42 Ответить
Писарівка...А моя бывшая теща с Тростянця-Гонорівки... в Писаривку я зерно возил на млын в конце 90-х, а млын на месте бывшего водяного на берегу реки...еле еле вытянул вгору жопером 40, а еще тракторист вниз попер и пришлось спускаться вниз, а плотом опять наверх...село бывших поляков выкрещеных, люди спокойные, доброжелательные...Откуда такое говно там повылазило???...
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04.07.2020 21:52 Ответить
ещё с конца девяностых в селах в брошенные дома начали самовольно заселятся бывшие зеки и спокойная жизнь в селе заканчивалась.этот случай не исключение.
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04.07.2020 21:59 Ответить
Писаревка,это пригород Винницы и получить там участок надо уметь.Говорить же о не заселенных или брошенных в Писаревке домах неуместно .
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05.07.2020 07:32 Ответить
Ви певне помилилися. Тут млина немає.
А це сім'я, де жінка років 10 по-чорному бухає.
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04.07.2020 22:49 Ответить
судя по страстям -сожительница уровня не ниже "мисс Винничина" ..
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04.07.2020 21:55 Ответить
там де раніше судимі і горілка, 99% вбивства. різанина.коли пишуть кримінальні новини про вбивства і таке інше, і затримують вбивцю чі крадія, то можно і не гадати що злочінець раніше судимий і відбував покарання за таке різне.... тому це просто шлак, біомасса, а + горілка.... це вже не люди...а звіри, неадеквати...нажаль вони живуть серед нас ...((
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04.07.2020 22:09 Ответить
самозащита, не?
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04.07.2020 23:34 Ответить
Зэк знает, как правильно брехать. Я бы особо не верил.
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05.07.2020 11:50 Ответить
Виски решил поправить.Жесть.
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05.07.2020 16:31 Ответить
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