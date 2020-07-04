Житель Киевщины на Виннитчине убил косой мужчину, к которому пришел помочь по хозяйству, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В селе Писаревка Винницкого района 3 июля мужчина косой убил владельца дома, к которому пришел помочь по хозяйству. Подозреваемого полиция задержала на месте преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области, около 18:00 местная жительница сообщила правоохранителям, что мужчина, который пришел помочь обработать огород, во время ссоры убил ее сожителя.

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Следственно-оперативная группа полиции задержала подозреваемого на месте преступления. Им оказался 27-летний житель Киевской области, ранее судимый за кражи и грабеж. Орудие убийства - косу - и другие вещественные доказательства полицейские изъяли.

По словам задержанного, с потерпевшим они познакомились этот же день на железнодорожном вокзале, и тот пригласил его помочь скосить траву. После работы мужчины сели ужинать. Во время распития спиртных напитков между ними на почве ревности возник конфликт. Хозяин дома приревновал свою сожительницу к собутыльнику и схватил со стола нож. В свою очередь, соперник взял косу и ударил хозяина дома в живот. 26-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Злоумышленник задержан в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), и находится в изоляторе временного содержания. За совершение такого преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

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