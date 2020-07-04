Житель Киевщины на Виннитчине убил косой мужчину, к которому пришел помочь по хозяйству, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В селе Писаревка Винницкого района 3 июля мужчина косой убил владельца дома, к которому пришел помочь по хозяйству. Подозреваемого полиция задержала на месте преступления.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области, около 18:00 местная жительница сообщила правоохранителям, что мужчина, который пришел помочь обработать огород, во время ссоры убил ее сожителя.
Следственно-оперативная группа полиции задержала подозреваемого на месте преступления. Им оказался 27-летний житель Киевской области, ранее судимый за кражи и грабеж. Орудие убийства - косу - и другие вещественные доказательства полицейские изъяли.
По словам задержанного, с потерпевшим они познакомились этот же день на железнодорожном вокзале, и тот пригласил его помочь скосить траву. После работы мужчины сели ужинать. Во время распития спиртных напитков между ними на почве ревности возник конфликт. Хозяин дома приревновал свою сожительницу к собутыльнику и схватил со стола нож. В свою очередь, соперник взял косу и ударил хозяина дома в живот. 26-летний потерпевший скончался на месте происшествия.
Злоумышленник задержан в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), и находится в изоляторе временного содержания. За совершение такого преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении.
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какое яйцо то? они что, в пещере живут? наверное если бы увидели шо кто-то может прыгнуть с разбегу на 2м. в длину - обосрались бы?
Чума на оба ваших дома!
Так что не все так однозначно.
Круговорот гопоти в тюрьмах!!!
значит бухали на улице (в хату косу б не понесли да и размахнуться косой там не где - только себя подранишь)
да и много ли 25-летних умеют с косой обращаться ????
Нормальних народжують жінки.
но нафига мне пьяный кусок мяса? что приятного оно мне может предложить кроме варняканья ?
У гр. Ленинград есть песня в тему:" по моему эта баба не моего масштаба..."
А це сім'я, де жінка років 10 по-чорному бухає.