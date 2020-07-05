Иностранцев не штрафуют за превышение сроков пребывания в Украине из-за карантина, - начальник управления ГПСУ Лысюк. ВИДЕО

Если иностранцы или лица без гражданства в период карантина превысят сроки пребывания на территории Украины, их не будут привлекать к ответственности за это правонарушение.

Об этом рассказал начальник управления организации пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы Юрий Лысюк, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Если же иностранец или лицо без гражданства превысило сроки пребывания в Украине до начала введения карантинных мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19, то такие лица во время следования через государственную границу будут привлечены к ответственности за нарушение сроков пребывания", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина освободила приезжих от обсервации при условии отрицательного ПЦР-теста

Отмечается, что законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" от 17 марта 2020 года № 530-IX предусмотрено, что в связи с введением карантина к иностранцам и лицам без гражданства, которые не смогли выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в территориальные органы/подразделения Государственной миграционной службы Украины с заявлением о продлении срока пребывания на территории Украины и/или об обмене вида на временное/постоянное жительство в связи с введением карантина, не применяется административная ответственность за нарушение законодательства о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, если такие нарушения наступили в период или в результате установления карантина.

В ведомстве обращают внимание, что указанные нормы касаются исключительно иностранцев и лиц без гражданства, которые по состоянию на начало карантинных мероприятий находятся в Украине на законных основаниях.

Также напоминают, что ответственность за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины предусмотрена статьей 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ослаблять карантин не могут Киев и 7 областей. ИНФОГРАФИКА