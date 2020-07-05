Иностранцев не штрафуют за превышение сроков пребывания в Украине из-за карантина, - начальник управления ГПСУ Лысюк. ВИДЕО
Если иностранцы или лица без гражданства в период карантина превысят сроки пребывания на территории Украины, их не будут привлекать к ответственности за это правонарушение.
Об этом рассказал начальник управления организации пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы Юрий Лысюк, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Если же иностранец или лицо без гражданства превысило сроки пребывания в Украине до начала введения карантинных мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19, то такие лица во время следования через государственную границу будут привлечены к ответственности за нарушение сроков пребывания", - отметил он.
Отмечается, что законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" от 17 марта 2020 года № 530-IX предусмотрено, что в связи с введением карантина к иностранцам и лицам без гражданства, которые не смогли выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в территориальные органы/подразделения Государственной миграционной службы Украины с заявлением о продлении срока пребывания на территории Украины и/или об обмене вида на временное/постоянное жительство в связи с введением карантина, не применяется административная ответственность за нарушение законодательства о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, если такие нарушения наступили в период или в результате установления карантина.
В ведомстве обращают внимание, что указанные нормы касаются исключительно иностранцев и лиц без гражданства, которые по состоянию на начало карантинных мероприятий находятся в Украине на законных основаниях.
Также напоминают, что ответственность за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины предусмотрена статьей 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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5 липня, 19:00
В https://nv.ua/ukr/world/countries/koronavirus-v-irani-v-krajini-povernuli-maskoviy-rezhim-ostanni-novini-50096852.html Ірані зафіксували найбільшу добову кількість смертей від коронавірусної хвороби: 5 липня за попередню добу зафіксували 163 померлих від COVID-19. Це найвищий показник у країні з моменту початку пандемії.
Про це повідомляють у неділю, 5 липня, західні ЗМІ, зокрема https://www.nytimes.com/reuters/2020/07/05/world/middleeast/05reuters-health-coronavirus-iran.html New York Times.
Попередній рекорд у 162 смерті було встановлено на початку цього тижня, 29 червня.
https://nv.ua/ukr/opinion/recommends/koronavirus-simptomi-shcho-vidchuvayut-hvori-ostanni-novini-50086627.html
За даними іранських урядовців з галузі охорони здоров'я, за попередні 24 години також виявили 2 560 нових хворих.
Напередодні керівництво Ірану оголосило про повернення до обов'язкового носіння медичних масок в громадських місцях з 5 липня через зростання захворюваності. Кількість виявлених хворих почала зростати після попередніх послаблень карантинних заходів.
Іран - найбільш постраждала від коронавірусної пандемії країна в регіоні Близького Сходу. Загалом в країні виявили майже 238 тисяч випадків зараження вірусом, понад 11,4 тис. пацієнтів померли.
Реальні числа, як вважають, значно вищі, ніж офіційні.