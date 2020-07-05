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Террорист Бородай заявляет, что "республики Донбасса" скоро станут частью РФ "де-юре". ВИДЕО

Российский террорист Александр Бородай заявил, что "Л/ДНР" скоро станут российскими не только "де-факто, но и де-юре".

Видео с его выступлением опубликовал блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

#Бородай: по логике развития исторических событий в относительно скорые сроки "республики" Донбасса станут уже не де-факто частью РФ, а станут таковыми и де-юре https://t.co/BToqPn4RBW pic.twitter.com/V7tvXyO0Tw

— Necro Mancer (@666_mancer) July 4, 2020

"По логике развития исторических событий в относительно скорые сроки "республики" Донбасса станут уже не де-факто частью РФ, а станут таковыми и де-юре", - заявил Бородай.

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россия (95671) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+52
Ну и что? А я заявляю, что путЕн - йухло!
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05.07.2020 09:18
+37
Террорист Бородай заявляет, что "республики Донбасса" скоро станут частью РФ "де-юре" - Цензор.НЕТ 4565
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05.07.2020 09:24
+35
ну так если де-факто уже в говени...че переться-давиться сюда за пенсиями и пособиями?
т.е можно спокойно перекрывать КПВВ и начинать игнорировать "просто перестать стрелять"
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05.07.2020 09:22
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а де факто?
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05.07.2020 11:37 Ответить
Терорист Бородай заявляє, що "республіки Донбасу" скоро стануть частиною РФ "де-юре" - Цензор.НЕТ 6918
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05.07.2020 11:44 Ответить
Все це гебешні консерви...
гебня та кремлядь ще тоді і навіть раніше вела всю цю погань, працюючи на підрив України.
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06.07.2020 11:43 Ответить
Даунбаські унтерменші думають,що вони навіщось потрібні *****.Але тут вони дуже помиляються. Вони йому і нахрін не потрібні. Йому потрібна вся Україна.Але тут він х## вгадав...
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05.07.2020 11:47 Ответить
Кто такой Бородай ? Никто ,чмо мелкое,ничтожное,ФСБэшное...
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05.07.2020 11:57 Ответить
на морде,с позволения сказать,лица бородая есть неуловимое сходство, вызывающая рвотный рефлекс подлая ухмылка, как и у другой твари, петуШария. Что-то есть общее.
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06.07.2020 11:46 Ответить
с самого начала войны и предательства тех кто толпами валил на референдум,была сделана ошибка. Не нужно было их ублажать , надеясь на то что они будут людьми. Они ми не были. КПП должны были быть закрыты. Как показало время все бесполезно.
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05.07.2020 12:04 Ответить
В топе одни сепаратисты. За ура приветы отторжения части территории Украины-уголовная ответственность. А безумные лайки говорят о не понимании- население на территориях одно,а территория другое. Земля Украины принадлежит ВСЕМ и НИКТО не имеет права без согласия ВСЕХ что либо отторгать,отдавать,продавать. И Донбасс РАЗНЫЙ( там есть и Сватово,база Айдара) как и Украина( в Киеве или Полтаве больше сепаров чем в Одессе).
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05.07.2020 12:07 Ответить
Ежели бы у нас проходила жесткая политика,в отношении ОРДЛО,а не поблажек и умиротворения,да еще ВСУ действовало более решительно не оставляя освобожденных территорий и ведя упредительный огонь,СБУ плодотворно занималось своей непосредственной обязанностью по предателям ,изменникам,коллаборантам,то это чмо Бородай,убоялось бы даже намекнуть на отторжение украинской территории в пользу рассеи..А так у "зелени" одни бесплодные разговоры и заседания по Донбассу, ни о чем..
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05.07.2020 13:11 Ответить
Браво !!!! Бородайчик провчи вату хай радіє )))
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05.07.2020 12:57 Ответить
Ни Лугандония не станет частью РФ. Ни Украина не войдет в ЕС и НАТО.
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05.07.2020 13:02 Ответить
Розумний у тебе метеоризм...)))
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05.07.2020 20:03 Ответить
как по мне, вся эта шалупень дыролугандонская должна уже давно гнить в земле сырой а не трындеть по закоулкам. где бы нам взять свой мосад?)))) да и нормальных политиков а не говнозеленое?))))
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05.07.2020 13:11 Ответить
А что в этом плохого? Или кто-то хочет за свой личный счет восстановитт долбас, платить бабло миллиону безработных люмпенов, у меня нет такого желания, решение должны принимать все украинцы на референдуме, нужно нам это г. или нет
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05.07.2020 13:27 Ответить
Спешит в лифте прокатиться...
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05.07.2020 13:53 Ответить
Скоріше з Придністров'ям обєднаєтеся ніж з маскалією
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05.07.2020 14:24 Ответить
следуя логике исторических событий скоро вся территория бывшей рф станет республиками дамбаса.
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05.07.2020 14:25 Ответить
В связи с таким заявлением надо закрыть все КПВВ с ДНР на 20 лет.
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05.07.2020 15:03 Ответить
Давай - звездуй, там тебя ждут не дождутся. Быстрей бы границу с этой быдлотой построить.
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05.07.2020 15:05 Ответить
Это угробит рашку окончательно.Власовский флаг им в руки.
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05.07.2020 15:06 Ответить
эти "заявлюны" обмазываються этай расией как гавном ))))
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05.07.2020 16:48 Ответить
они думают ,что это халва)
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05.07.2020 18:33 Ответить
ПОМНИ:Предательство никогда не остается безнаказанным.Джон Бойн
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05.07.2020 18:32 Ответить
можуть й стать. де юрой, де раком, де червами, а де й гівой, моторылом та й усім хором александрова. )
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05.07.2020 18:44 Ответить
Терорист Бородай заявляє, що "республіки Донбасу" скоро стануть частиною РФ "де-юре" - Цензор.НЕТ 23
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05.07.2020 19:44 Ответить
Давно пора скинути цей баласт, а не інтегрувати цей непотріб до України...
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05.07.2020 20:01 Ответить
ой дай бог ******** уже эта война закончилась
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05.07.2020 20:45 Ответить
Захарченко энд компани тоже много чего заявляли...
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05.07.2020 21:12 Ответить
Хай щастить вам на ерефії
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05.07.2020 21:58 Ответить
Мы вас поздравим с приобретённым геморроем
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05.07.2020 22:04 Ответить
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