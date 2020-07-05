Террорист Бородай заявляет, что "республики Донбасса" скоро станут частью РФ "де-юре". ВИДЕО

Российский террорист Александр Бородай заявил, что "Л/ДНР" скоро станут российскими не только "де-факто, но и де-юре".

Видео с его выступлением опубликовал блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

#Бородай: по логике развития исторических событий в относительно скорые сроки "республики" Донбасса станут уже не де-факто частью РФ, а станут таковыми и де-юре https://t.co/BToqPn4RBW pic.twitter.com/V7tvXyO0Tw — Necro Mancer (@666_mancer) July 4, 2020

"По логике развития исторических событий в относительно скорые сроки "республики" Донбасса станут уже не де-факто частью РФ, а станут таковыми и де-юре", - заявил Бородай.

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