Террорист Бородай заявляет, что "республики Донбасса" скоро станут частью РФ "де-юре". ВИДЕО
Российский террорист Александр Бородай заявил, что "Л/ДНР" скоро станут российскими не только "де-факто, но и де-юре".
Видео с его выступлением опубликовал блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
#Бородай: по логике развития исторических событий в относительно скорые сроки "республики" Донбасса станут уже не де-факто частью РФ, а станут таковыми и де-юре https://t.co/BToqPn4RBW pic.twitter.com/V7tvXyO0Tw— Necro Mancer (@666_mancer) July 4, 2020
"По логике развития исторических событий в относительно скорые сроки "республики" Донбасса станут уже не де-факто частью РФ, а станут таковыми и де-юре", - заявил Бородай.
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гебня та кремлядь ще тоді і навіть раніше вела всю цю погань, працюючи на підрив України.