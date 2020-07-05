Борьба за свободный украинский Донбасс продолжается, - Порошенко в годовщину освобождения Славянска и Краматорска. ВИДЕО

Пятый президент, лидер "ЕС" Петр Порошенко поблагодарил украинских воинов за освобождение 6 лет назад Славянска и Краматорска от российских захватчиков.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Шесть лет назад украинские воины выбили российских боевиков из Славянска и Краматорска. 5 июля 2014 года над этими городами был поднят сине-желтый флаг.

Мы все хорошо помним исторические кадры военной хроники, на которых жители украинского Донбасса с благодарностью и уважением встречали наших воинов-освободителей. Спасибо тем, кто верил и верит в Украину, тем, кто сейчас день за днем ​​приближает нашу победу.

Борьба за свободный украинский Донбасс продолжается, Российская Федерация не отреклась от своих агрессивных планов - об этом не стоит забывать, чтобы не потерять Украину.

Сейчас мы видим мощное наступление врага не только на фронте, но и внутри нашего государства. Наступление на армию - они собираются ее сокращать, урезать финансирование. А мне "шьют" государственную измену за приказ о контрнаступлении, в результате которого были освобождены две трети оккупированного Донбасса.

Но мы не сдадимся, мы победим, потому что с нами правда, с нами Бог и с нами Украина.

Слава нашим героям-защитникам! Слава Украине!" - сказал Порошенко.