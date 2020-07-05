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Борьба за свободный украинский Донбасс продолжается, - Порошенко в годовщину освобождения Славянска и Краматорска. ВИДЕО

Пятый президент, лидер "ЕС" Петр Порошенко поблагодарил украинских воинов за освобождение 6 лет назад Славянска и Краматорска от российских захватчиков.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Шесть лет назад украинские воины выбили российских боевиков из Славянска и Краматорска. 5 июля 2014 года над этими городами был поднят сине-желтый флаг.

Мы все хорошо помним исторические кадры военной хроники, на которых жители украинского Донбасса с благодарностью и уважением встречали наших воинов-освободителей. Спасибо тем, кто верил и верит в Украину, тем, кто сейчас день за днем ​​приближает нашу победу.

Борьба за свободный украинский Донбасс продолжается, Российская Федерация не отреклась от своих агрессивных планов - об этом не стоит забывать, чтобы не потерять Украину.

Сейчас мы видим мощное наступление врага не только на фронте, но и внутри нашего государства. Наступление на армию - они собираются ее сокращать, урезать финансирование. А мне "шьют" государственную измену за приказ о контрнаступлении, в результате которого были освобождены две трети оккупированного Донбасса.

Но мы не сдадимся, мы победим, потому что с нами правда, с нами Бог и с нами Украина.

Слава нашим героям-защитникам! Слава Украине!" - сказал Порошенко.

Краматорськ (2283) Порошенко Петр (19606) Славянск (2578)


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Топ комментарии
+37
Борьба за свободный украинский Донбасс продолжается, - Порошенко в годовщину освобождения Славянска и Краматорска - Цензор.НЕТ 5978
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05.07.2020 15:04
+27
Сколько квадратных километров территории освободили при ЗЮ ишаке???
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05.07.2020 15:17
+26
Бред сивой кобылы упоротого зебилоида Каприка
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05.07.2020 15:01
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Банда шоколадного пахана убивает все лайки, которые критикуют шоколада.
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05.07.2020 15:47 Ответить
Щось зебілів на гілці не видко !
Агов, цуцики, ви де ?!
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05.07.2020 15:49 Ответить
Оно, через одного спам і хрести)).
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05.07.2020 16:05 Ответить
Соєвий бідкається що не весь Донбас здав кацапам, і не все вугілля продав порох+, на нари баригу і з конфіскацією.
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05.07.2020 16:55 Ответить
Це добре. Ми знаємо, що їм не до вподоби - правда.
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05.07.2020 17:55 Ответить
Ниче там Петрушка не рассказал,как Гиркина выпустил?После всего тогда случившегося,он должен стать его крестным папой-жизнь ведь подарил.А Гиркин ему-возможность покрасоваться и повыделываться:бандюки еще и до Донецка не доехали,а Пэтя с Найемом уже в Славянске красовались
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05.07.2020 16:16 Ответить
сказануло. брехало. торговало. сдавало. воровало обогащалось и все это петя. агент кремля лолита. дружок ***** Место обоих в Трибунале
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05.07.2020 18:45 Ответить
петя, ты зачем отпустил стрелкова с его бандой ?
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05.07.2020 20:50 Ответить
Боротьба за вільний український Донбас триває, - Порошенко в річницю визволення Слов'янська та Краматорська - Цензор.НЕТ 345
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05.07.2020 22:39 Ответить
Кто вас просил Минские соглашения подписывать? Почитать сначала нельзя было? По армии финансирование увеличили вдвое, и находят источники дополнительного финансирования. Денег много, так купите для армии новое вооружение, оплатите американские катера Марк 6. Вот за это Вам будет благодарность от народа Украины.
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06.07.2020 08:09 Ответить
Порох і далі залишається моїм Президентом та Гетьманом! крапка
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06.07.2020 10:59 Ответить
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