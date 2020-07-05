Борьба за свободный украинский Донбасс продолжается, - Порошенко в годовщину освобождения Славянска и Краматорска. ВИДЕО
Пятый президент, лидер "ЕС" Петр Порошенко поблагодарил украинских воинов за освобождение 6 лет назад Славянска и Краматорска от российских захватчиков.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Шесть лет назад украинские воины выбили российских боевиков из Славянска и Краматорска. 5 июля 2014 года над этими городами был поднят сине-желтый флаг.
Мы все хорошо помним исторические кадры военной хроники, на которых жители украинского Донбасса с благодарностью и уважением встречали наших воинов-освободителей. Спасибо тем, кто верил и верит в Украину, тем, кто сейчас день за днем приближает нашу победу.
Борьба за свободный украинский Донбасс продолжается, Российская Федерация не отреклась от своих агрессивных планов - об этом не стоит забывать, чтобы не потерять Украину.
Сейчас мы видим мощное наступление врага не только на фронте, но и внутри нашего государства. Наступление на армию - они собираются ее сокращать, урезать финансирование. А мне "шьют" государственную измену за приказ о контрнаступлении, в результате которого были освобождены две трети оккупированного Донбасса.
Но мы не сдадимся, мы победим, потому что с нами правда, с нами Бог и с нами Украина.
Слава нашим героям-защитникам! Слава Украине!" - сказал Порошенко.
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Агов, цуцики, ви де ?!