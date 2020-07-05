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Соседка о гибели жительницы Зайцево: "Она: "Маня!". И свалилась вот там". ВИДЕО

Соседи и родные рассказали о гибели 80-летней жительницы Зайцево Елены Быховой.

Елена Быхова погибла 3 июля при обстреле российскими войсками окрестностей Торецка. Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал интервью с родными и соседями погибшей погибшей.

Быхова умерла на глазах своей соседки Марии.

"Это было в полшестого. Слышу - как бахнуло! И вышла на веранду. И думаю: не запалили? Оно ж ударило. "Маня! Маня!" - о боже, кто меня кричит? Выхожу. Она: "Маня!". И свалилась вот там. Она говорит, я сидеть буду, она сидела. Я тебе сейчас скорую, сейчас все", - рассказала женщина.

По словам соседки, к Быховой вызвали медсестру, но та ничего не смогла сделать. "В общем, в 6 ее убило, а в 10 минут седьмого она умерла", - подытожила женщина.

Смотрите на Цензор.НЕТ: От минометного огня террористов погибла 80-летняя жительница Зайцево Елена Быхова. ФОТО

Житель Зайцево рассказал, что оккупанты регулярно обстреливают пгт и окрестности.

"Стрелковое оружие работает постоянно со стороны России, со стороны оккупированной части. Будильник работает. "Восемьдесят вторыми" в 6 часов утра, как только люди просыпаются, они уже набрасывают полным ходом", - говорит мужчина.

"Выстрел был, а куда он упал... Может просто в поле упасть. А сегодня так получилось, что упало не в поле, а в человеческий огород, и там был человек", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Бутусов о ситуации в зоне ООС: Безостановочно идут боевые действия малой интенсивности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27366) смерть (9232) Донецкая область (9767) Бутусов Юрий (4367) Зайцево (39)


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Топ комментарии
+15
«Насилие у русских в словах, в делах и в крови… Давайте начнем с того, что насилие для России - это образ жизни. Государство под названием Россия изначально создавалось как садомазохистский проект. Страна, где одна часть населения может существовать только в том случае, если сделает больно другой». - И. Г. Яркевич, писатель
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05.07.2020 18:18
+13
Орда поводиться, як Орда протягом тисячоліття.
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05.07.2020 18:25
+12
Покажите это видео ОБСЕ, а то они, бедные, уже шесть лет понять не могут, с какой стороны стреляют
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05.07.2020 18:59
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«Насилие у русских в словах, в делах и в крови… Давайте начнем с того, что насилие для России - это образ жизни. Государство под названием Россия изначально создавалось как садомазохистский проект. Страна, где одна часть населения может существовать только в том случае, если сделает больно другой». - И. Г. Яркевич, писатель
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05.07.2020 18:18 Ответить
Орда поводиться, як Орда протягом тисячоліття.
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05.07.2020 18:25 Ответить
Не обижайте орду, учите историю. Орда- цивилизация, а мошка так и осталась мошкой на мошкандии.
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05.07.2020 18:39 Ответить
у тебя ошибка - мокша ,а не мошка
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05.07.2020 18:43 Ответить
Покажите это видео ОБСЕ, а то они, бедные, уже шесть лет понять не могут, с какой стороны стреляют
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05.07.2020 18:59 Ответить
Таня, существует огромное количество людей, которые за шесть лет не поняли, что мониторинговая миссия ОБСЕ - мониторит, а не расследует и не обличает виновных. На основе их отчётов каждый может сделать свои выводы. Вы сколько отчётов прочитали?
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05.07.2020 19:22 Ответить
Хотелось бы от них конкретики , а то они все больше кабаки всякие мониторят за свою сумасшедшую зарплату
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05.07.2020 19:32 Ответить
А шо по этому поводу сказал Главноомандующий ЗСУ?
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05.07.2020 20:00 Ответить
Туман сгустился и наступила тишина...
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06.07.2020 11:58 Ответить
Орки и так на свою территорию их сейчас практически не пускают. Рф не даст расширить мандат.
Конкретику должны продвигать наши дипломаты и политики.
Что сказал по поводу гибели мирной жительницы президент?
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05.07.2020 20:14 Ответить
Украинские дипломаты и политики достаточно конкретны
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05.07.2020 21:09 Ответить
Волохата жаба не читає.
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05.07.2020 20:40 Ответить
Співчуття родичам загиблої Олени Іванівни.
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05.07.2020 19:20 Ответить
погибшая Елена Ивановна Быхова, будучи малолетним ребёнком, благополучно выжила в период немецкой оккупации с 1941 по 1943 гг, но сегодня в 2020 году была убита моцковскими "освободителями", оказывающими "братскую помощь народу Донбасса"...
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06.07.2020 00:29 Ответить
Правильно писать "дамбаса".
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06.07.2020 06:48 Ответить
Замечание по орфографии "дамбас" принимается. Спасибо.
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06.07.2020 15:48 Ответить
Какое соблюдение перемирия? Там же одни бандиты, урки и уголовники, вечером забухал, утром встал, жестокий бодун, думает дай постреляю, может попустит и стреляет абы куды.
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05.07.2020 19:44 Ответить
А де ж українці там? Бачу завезених.
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05.07.2020 20:00 Ответить
руССкій мір .............
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05.07.2020 20:47 Ответить
Нужен переводчик.
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05.07.2020 22:04 Ответить
Интересно , бегали эти бабушки на днр голосовать ?
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06.07.2020 23:43 Ответить
 
 