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РФ может пойти на компромиссы по вопросам обмена пленными, режима прекращения огня, разминирования и открытия КПВВ, - Резников. ВИДЕО

Российская Федерация готова пойти на уступки по нескольким вопросам в переговорах по Донбассу.

Об этом рассказал в комментарии "Новостям Донбасса" министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не рассматривает Донбасс в качестве своего региона, - зампредседателя комитета Совета Федерации Джабаров

"Я более оптимистично смотрю на эти вещи. Да, это сложно, но точно другая тональность, другая риторика. Есть демонстрируемое представителями Российской Федерации желание найти возможность все-таки сблизить позиции", - сказал он.

По мнению Резникова, компромиссы могут быть по вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц, режима прекращения огня, разминирования, строительства новых КПВВ, открытию пропуска в Донецкой области, который снова закрыт с стороны боевиков.

Автор: 

россия (95671) Донбасс (26956) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+45
Приднестровизация Донбасса вот что значат эти "компромиссы́"

Казяк идёт по накатанной схеме
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05.07.2020 18:27
+28
Согласен! Это Украине не выгодно. Или освобождение Донбасса вместе с Крымом или лаптеногие пошли нахрен!
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05.07.2020 18:28
+24
за спинами украинцев русско-еврейская делегация договаривается с русскими...
в делегации от Украины вы не найдете ни одного этнического украинца сейчас....
Но малоросню это не парит...
Малоросню научили что национальностьнеимеетзначенияльшьбычеловекбылхорошим...

РФ може піти на компроміси з питань обміну полоненими, режиму припинення вогню, розмінування та відкриття КПВВ, - Резніков - Цензор.НЕТ 2328
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05.07.2020 18:48
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Правила форума Совет форумчан
РФ может пойти на компромиссы по вопросам обмена

===============
...а может и не пойти.
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05.07.2020 18:25 Ответить
Так они своих уже поменяли!
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05.07.2020 18:27 Ответить
А сколько Украина за это заплатит? Что еще отдадим?
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05.07.2020 18:49 Ответить
Возможно,орде пообещают смягчить риторику со стороны Запада.Для Орды крайне важны ФРГ ,Франция,Италия..А консолидация их с Украиной для Плешивого окурка вообще треш.Он привык разделять и властвовать.Но убийства в Британии,Германии,Болгарии,а теперь и Австрии ставят крест на ордынкой экспансии.ФРГ поворачивается к окурку попой.
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05.07.2020 19:23 Ответить
Давайте отдадим метверчука, класного комика
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06.07.2020 09:46 Ответить
только сначала мертвечука на гиляку,потом отдадим
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06.07.2020 14:00 Ответить
Так.
Але, в обмін на поступки України в Конституції, в бік федералізації України.
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05.07.2020 19:51 Ответить
Зеленский не дурак и понимает что такое грозит Майданом
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06.07.2020 14:01 Ответить
Приднестровизация Донбасса вот что значат эти "компромиссы́"

Казяк идёт по накатанной схеме
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05.07.2020 18:27 Ответить
Согласен! Это Украине не выгодно. Или освобождение Донбасса вместе с Крымом или лаптеногие пошли нахрен!
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05.07.2020 18:28 Ответить
Это Украине не выгодно.
"Он бы съел, так кто ж ему даст". Украина проиграла в 2014, переиграть сил нет, под эти реалии и желания нужно подстраивать. Время работает против Украины.
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05.07.2020 19:03 Ответить
что в замен ?
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05.07.2020 18:27 Ответить
РФ может пойти на компромиссы по вопросам обмена пленными, режима прекращения огня, разминирования и открытия КПВВ, - Резников - Цензор.НЕТ 1620
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05.07.2020 18:28 Ответить
ушлепок
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05.07.2020 19:00 Ответить
Никаких компромиссов! Стремительное наступление и разгром противника!
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05.07.2020 18:28 Ответить
Диван уже завел?
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05.07.2020 18:35 Ответить
Диван Честер, з якого ти пишеш?🤪
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05.07.2020 18:38 Ответить
Никаких компромиссов! Стремительное наступление и разгром противника!"/ Совершенно верно. "Ответом на военную операцию России должна стать эффективная военная операция Украины на Донбассе. -Война на Донбассе: как принудить Путина к миру? Ю.Бутусов. 23.07.18" / Другого выхода из вооруженного конфликта, кроме как получить военную победу, нет и быть не может, - Наев о возможных договоренностях с врагом .02.05.19/ Но пока у власти кодлан Коломойского с мародёрством и торговлей на крови будут украинское Приднестровье и украинский Карабах .
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05.07.2020 19:21 Ответить
Параша не является стороной конфликта, так считают в кремле.
Поэтому туалетная бумага имеет большую цену. чем все бумажки подписанные с ней.
Вспомним Будапештский Меморандум.
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05.07.2020 18:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Rqf3J4ZOPCw Ты сгладил все углы и жизнь твоя сплошной нелепый компромисс, ни вверх ни вниз. (с)
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05.07.2020 18:30 Ответить
Не понял какие уступки? Мы же уже раза 2 поменяли всех на всех?
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05.07.2020 18:31 Ответить
Дык на днях один отморозок в очередной раз сбежал к боевикам.
Отличный повод обменять его на десяток от очередных беркутов.
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05.07.2020 19:39 Ответить
Еще один, кто верит, что с зеленым кремлевским говном можно договориться.
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05.07.2020 18:32 Ответить
Коли говорять про компроміси з боку росії, то це в Україні викликає стурбованість. Зрозуміло, що зараз в Україні є щось дуже необхідне для росії. Це вода в Крим?
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05.07.2020 18:32 Ответить
Є в рашки один компроміс:
--- Руки за бошку ! Мордой вниз!
Та оптиміст крутив хвостом,
На фоні мОгилок з хрестом.
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05.07.2020 18:39 Ответить
РФ може піти на компроміси з питань обміну полоненими, режиму припинення вогню, розмінування та відкриття КПВВ, - Резніков - Цензор.НЕТ 7140
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05.07.2020 18:39 Ответить
Это компромиссы и уступки только для ЗЮ клоуна.
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05.07.2020 18:43 Ответить
"Я более оптимистично смотрю на эти вещи. Да, это сложно, но точно другая тональность, другая риторика. Есть демонстрируемое представителями Российской Федерации желание найти возможность все-таки сблизить позиции", - сказал он.Источник: https://censor.net.ua/v3206165
Зближення позицій з ордою, це що найменше насторожує
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05.07.2020 18:44 Ответить
РФ может / А тогда : Выйдут войска, мы (я и Мендель ) зайдем, ( и наведём там шороху). Зеленский озвучил план реинтеграции Донбасса.
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05.07.2020 18:45 Ответить
Если за это надо в плен отдать вовочку и петика - мы согласны..
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05.07.2020 18:48 Ответить
за спинами украинцев русско-еврейская делегация договаривается с русскими...
в делегации от Украины вы не найдете ни одного этнического украинца сейчас....
Но малоросню это не парит...
Малоросню научили что национальностьнеимеетзначенияльшьбычеловекбылхорошим...

РФ може піти на компроміси з питань обміну полоненими, режиму припинення вогню, розмінування та відкриття КПВВ, - Резніков - Цензор.НЕТ 2328
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05.07.2020 18:48 Ответить
Молодец Аль Капоне ,понимал политику гопников.
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05.07.2020 19:09 Ответить
Предатели обо всем договорились
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05.07.2020 18:50 Ответить
В обмін на що?
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05.07.2020 18:50 Ответить
вони вже напередодні оголошували,чекають поправки до Конституції які дадуть старт федералізації дерибану країни.
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05.07.2020 19:44 Ответить
Та він сам в це не вірить, ала знає некритичне, довірливе ставлення політично слабких українців до заяв влади. Цим безсоромно користуються всі зелені. Брехати і маніпулювати вони вмієть добре.
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05.07.2020 18:50 Ответить
интересные компромиссы, обмен не понятно кого, не стрелять пока меняют, и пропускать сепаров через кпп. А Украина в очередной раз будет отводить и уступать территорию.
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05.07.2020 18:51 Ответить
Во *** спасибо!! А где конец войне. Еще не вырос??
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05.07.2020 18:52 Ответить
РФ може піти на компроміси з питань обміну полоненими, режиму припинення вогню, розмінування та відкриття КПВВ, - Резніков - Цензор.НЕТ 9638
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05.07.2020 18:53 Ответить
Т.е. по уп*здыванию с Донбасса, границе и выборам после этого параша говорить не собирается? А чего тогда зебилы мычат, что всё благодаря мудрому янелоху к тому идёт?
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05.07.2020 18:58 Ответить
И что из перечисленного сегодня нужно Украине? Эти пункты будут необходимы после деоккупации.
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05.07.2020 19:00 Ответить
это тупорылое верит раше?? у Украины аннексировали территории, обстреливают и убивают граждан Украины, а голобородько подлизывается и позорится..
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05.07.2020 19:03 Ответить
оно очєнь хочєт вєріть....
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05.07.2020 21:02 Ответить
Гнать в шею этого слизня!
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05.07.2020 19:04 Ответить
В видосах Зеленского заметили страшное
Любой нарколог скажет вам, что там за коктейль!
https://www.youtube.com/watch?v=vnMRoluoIZ4
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05.07.2020 19:04 Ответить
кого интересует, что вякают подхалимы пропукинских оккупантов, типа резникова?? а?
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05.07.2020 19:05 Ответить
зейло пішов на поступки *****.....ось і ввесь компроміс....питання: в чому?
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05.07.2020 19:05 Ответить
Резніков не даремно мовчить,які компроміси вимагає Росія.Напевно, развєдєніє наших військ до Львова,подача води в Крим, провести нелегітимні під дулами автоматів вибори в ДНР/ЛНР, поміняим Конституцію під ДНР/ЛНР, зробити мертвечука пРЕЗИДЕНТОМ України.О-о-о! Ці вимоги Раша може зачитувати хоч цілий день!!! А зейло скаже "єсть,будєт сдєлано".Зейло, - це особа жіночої статі,що має тісні стосунки з собачим царством.
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07.07.2020 11:45 Ответить
Тебя горе-министр, зе вырастил в 95 квартале, значит тоже из дремучих совков, о каком компромиссе ты говоришь с бандитом, который захватил часть твоего дома, ты такой министр, как с моего х.я кондитер, кстати, в знак признательности, ты не забыл поцеловать москаля в зад?
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05.07.2020 19:07 Ответить
Тебя горе-министр, зе вырастил в 95 квартале, значит тоже из дремучих совков, о каком компромиссе ты говоришь с бандитом, который захватил часть твоего дома, ты такой министр, как с моего х.я кондитер, кстати, в знак признательности, ты не забыл поцеловать москаля в зад?
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05.07.2020 19:09 Ответить
Никакого разминирования, никаких новых ватных переходов....Наоборот,укрепление наших позиций, дополнительное минирование, закрытие переходов....Хватит сближаться с врагом....Это уже не идиотизм, это - шизофрения .....
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05.07.2020 19:16 Ответить
Ни на что. рыфляндия не пойдет. Они будут тупо перелопачивать "минскую херню" (как пытаются по сбитию ггажданского борта).
Поймите, зеленые идиоты, пока рыфляндия не получает по зубам, она офигенная. Дали 3,14 скулит.
Кстати, там сильно трабл между МО и РГ (росгвардия).
Смотрим. Попкорн в руки.
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05.07.2020 19:26 Ответить
"РФ може піти на компроміси з питань обміну полоненими..."

ПЭРЭМОГА!

Пора снимать санкции с паРаши - ведь мы адин нарот...
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05.07.2020 19:38 Ответить
Фукидид ты сраный!
Какие в жопу кампрамисы?
Условие Путина - впихнуть ОРДЛО в Украину с правом вето на вступление ЕС-НАТО.
Сближаем, тваю мать, пазицыи?
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05.07.2020 19:43 Ответить
100 %- единственное что интересует пУтлера ....
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05.07.2020 20:32 Ответить
Ермак отчаянно пытается объяснить Зеленскому провал "переговоров" в рамках нормандского формата.
Разъясняем - Россия не брала "паузу для обдумывания предложений". Россия не готовит новые предложения".Россия открытым текстом послала вашего Ермака и Резника далеко-далеко. Россия не вернется к переговорам пока вы не приползете к ней на коленях с "особым статуcом Донбаса" в зубах. Но и это ерунда.
Беда в том, что ставить вас на колени будет Германия и Франция - вот это и есть итог "дипломатии Ермака-Зеленского". https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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05.07.2020 19:45 Ответить
Які компроміси? Конкретно. Ваші, плісняві, "компроміси", це стояння на задніх лапках перед вбивцею з фразою: "Чего изволите, хозяин".
Немає вам віри
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05.07.2020 19:45 Ответить
каЦапье під пУтлера змінило Конституцію- там е і таке :

- Російський народ оголошений державотворчим в РФ.
- Заклик до "відчуження" будь-яких територій РФ стане антиконституційним.

АНАЛОГІЧНО приймаеться зміна до Конституціїї і в Україні!!!!!
- Українці е державотворчими в Україні .

- Заклик до "відчуження" будь-яких територій України е антиконституційним. !!!!

К%рапка
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05.07.2020 20:31 Ответить
Все КПВВ надо закрыть лет на 25.
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05.07.2020 20:45 Ответить
Америка,піднажми !!!

Штати реально напружилися з приводу замовлених атак талібів в Афганістані. Готується пакет суперсерйозних санкцій на «відповідальних осіб», в тому числі на головного ..уйла.
На тлі чуток про нові санкції навіть обвалився попит на російські облігації.
Справа шириться і множиться.
На найближчий час заплановано чергове посилення експортного регулювання.

Точно будуть розширені обмеження експорту, реекспорту та внутрішніх переміщень технологій, які можуть бути використані у військових цілях. Це підшипники, напівпровідники, комп'ютери, телекомунікаційне обладнання, радіолокація, обладнання для виробництва двигунів і ін.
IPhone і Windows, «військовим» і всім з ними пов'язаними теж стануть недоступні. Використання будь-яких американських технологій буде заборонено, якщо це взагалі хоч якось пов'язано з обороною.
Установка, управління, обслуговування, ремонт, розвиток і виробництво військової техніки. Тобто навіть бухгалтерам, котрі вираховують грошове забезпечення умовних ракетників, нічого продавати не можна.
У всіх експортерів, які відправляють техніку в Росію, Китай і Венесуелу тепер вимагатимуть спецліцензію.
Щоб витягнутий з квадрокоптера чіп можна було поставити в якусь «Сатану» або «Тополь». Крім рашки, заборона торкнеться ще й Китаю з Венесуелою.
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05.07.2020 21:01 Ответить
А нам це навіщо?!
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05.07.2020 21:07 Ответить
В ОБМІН НА ЩО???!!!
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05.07.2020 22:01 Ответить
на якусь "нікому непотрібну х.йню" - українську мову, для прикладу, чи воду до Криму. Слухайте, та хіба мало в Україні нафіг непотрібних Зебілам речей?
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06.07.2020 10:54 Ответить
Комроміс можливий лише в розмірі репарацій після повернення Криму і Донбасу.
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05.07.2020 22:21 Ответить
Вот только КПВВ открывать не нужно! Совсем! Никогда! Полный железный занавес! Как же хорошо сейчас, когда вся моя ватная донбассятская родня сидит там и может трахать мозги только по телефону...
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05.07.2020 22:31 Ответить
треба піднімати рейтинг резидента.
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05.07.2020 23:04 Ответить
Резников воду в Крым обещался подать? По Киеву порешал, по Привату порешал, по Украине решил порешать...С такой рожей...
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05.07.2020 23:56 Ответить
Знаємо,писали ми про цей https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html "меморандум Козака",авторство якого належало відомству ПОП і він докорінним чином не співпадав з позицією інших членів ГУУАМ - Грузії, Азербайджану та самої Молдови.І хто справжній зрадник?
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06.07.2020 09:48 Ответить
Брехлива цинічна шайка ворогів України ,яка вся із євреїв,намагається виторгувати для себе девиденти. Бо це племя без Батьківщини,а Україна для них це територія для заробляння грошей.
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06.07.2020 05:52 Ответить
100%. Пригрели украинцы змею на груди.
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06.07.2020 10:53 Ответить
Навіщо нам такі компроміси:розмінування, будівництво нових КПВВ, відкриття пропуску в Донецькій області, який знову закритий з боку бойовиків.Та хай там хоч всі передохнуть. Навіщо вони тут. Вони отримали перші паспорти терористичних анклавів і зараз отримують кацапські, а ми їм даємо пенсії і різні льготи, та ще і дітей вбивць будесо навчати безкоштовно і без ЗНО замість наших. Нафік! Вони з вас сміються. То їх вибір. Вони цього бажали і бажають.
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06.07.2020 09:17 Ответить
компромиссы??? ПИД,,,рашенский Фекалистан и его ботаксный педофильный Шнырь понимают только язык силы, доказано Эрдоганом и верить мокшам может только слабоумный нарко-клоун!!!
,
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06.07.2020 09:37 Ответить
Резніков, що теж бачив глаза Путіна?
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06.07.2020 10:04 Ответить
Ага. Уже год ЗЕ высматривает такие возможности в ширинке у *****.
И шото пока не очень...
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06.07.2020 10:15 Ответить
Боже, какой идиот...
" РФ может пойти на компромиссы по вопросам обмена пленными, режима прекращения огня, разминирования и открытия КПВВ,"....
ЗАЧЕМ?
ЗАЧЕМ Расии эти компромиссы, из гуманности?
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06.07.2020 10:37 Ответить
Ну как зачем? Разминирование очень выгодно атакующей стороне. ИМХО: Рашка бы согласилась и на разбор землянок с блиндажами, и на закапывание окопов.
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06.07.2020 13:12 Ответить
Ну да. И разминирование, и закапывание - этапы на пути впихивания ОРДЛО в Украину с федеративными правами.
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06.07.2020 15:26 Ответить
Так, в обмін на воду до Криму. Ви що ж, пляді зелені, думаєте, що ми не розуміємо куди ви нас пхаєте ?
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06.07.2020 10:53 Ответить
https://gordonua.com/live/vtorzhenie-rossii-obnulenie-putina-zelenskiy-ermak-lukashenko-solovev-intervyu-gordona-s-venediktovym-translyaciya-1507815.html

ОЧЕНЬ интересное вью с Венедиктовым......который мастерски отмазывает путина,поэтому счет 0 - 1 в пользу Вени))))
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06.07.2020 11:35 Ответить
Шо они мелят ети зеленые идиоты
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06.07.2020 12:33 Ответить
Записывается абсолютно всё! Своя цена есть всему, как каждому, даже самому мелкому поступку, хорошему и плохому, так и бездействию! У каждой души, а значит и у каждого человека есть свой личный духовный счёт! И в конце, кто, что заслужил и заработал, тот там и тем переродится! Так всё и есть!!! И это КЛЮЧ от многого и большой ШАНС и главные основы Школы Правильной и Полезной жизни, которые надо СРОЧНО открыть и сделать обязательными и бесплатными для всех и везде! И когда все люди пройдут эту школу и будут правильно и полезно жить, тогда на Земле и настанет Правильный Рай, (ПРАЙ), для создания и поддержания которого на Земле есть всё необходимое! И по всем поступкам, каждому и его душе будет и воздастся СПОЛНА, и поощрение, и наказание, и счастье, и страдания, и место и время в раю, или в аду! Ищите меня в фейсбуке и в одноклассниках, там есть ещё много чего полезного и интересного, Anatoliy Tal Peskov
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06.07.2020 12:36 Ответить
И что, есть еще буратины которые откликаются на твое предложение закопать монетку?
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06.07.2020 13:11 Ответить
Ну да. С учетом того какой кулак они собрали в этом направлении разминирование участка фронта для атаки им очень интересно
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06.07.2020 13:10 Ответить
 
 