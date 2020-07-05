РФ может пойти на компромиссы по вопросам обмена пленными, режима прекращения огня, разминирования и открытия КПВВ, - Резников. ВИДЕО

Российская Федерация готова пойти на уступки по нескольким вопросам в переговорах по Донбассу.

Об этом рассказал в комментарии "Новостям Донбасса" министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

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"Я более оптимистично смотрю на эти вещи. Да, это сложно, но точно другая тональность, другая риторика. Есть демонстрируемое представителями Российской Федерации желание найти возможность все-таки сблизить позиции", - сказал он.

По мнению Резникова, компромиссы могут быть по вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц, режима прекращения огня, разминирования, строительства новых КПВВ, открытию пропуска в Донецкой области, который снова закрыт с стороны боевиков.