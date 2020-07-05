РФ может пойти на компромиссы по вопросам обмена пленными, режима прекращения огня, разминирования и открытия КПВВ, - Резников. ВИДЕО
Российская Федерация готова пойти на уступки по нескольким вопросам в переговорах по Донбассу.
Об этом рассказал в комментарии "Новостям Донбасса" министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Я более оптимистично смотрю на эти вещи. Да, это сложно, но точно другая тональность, другая риторика. Есть демонстрируемое представителями Российской Федерации желание найти возможность все-таки сблизить позиции", - сказал он.
По мнению Резникова, компромиссы могут быть по вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц, режима прекращения огня, разминирования, строительства новых КПВВ, открытию пропуска в Донецкой области, который снова закрыт с стороны боевиков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
===============
...а может и не пойти.
Але, в обмін на поступки України в Конституції, в бік федералізації України.
Казяк идёт по накатанной схеме
"Он бы съел, так кто ж ему даст". Украина проиграла в 2014, переиграть сил нет, под эти реалии и желания нужно подстраивать. Время работает против Украины.
Поэтому туалетная бумага имеет большую цену. чем все бумажки подписанные с ней.
Вспомним Будапештский Меморандум.
Отличный повод обменять его на десяток от очередных беркутов.
--- Руки за бошку ! Мордой вниз!
Та оптиміст крутив хвостом,
На фоні мОгилок з хрестом.
Зближення позицій з ордою, це що найменше насторожує
в делегации от Украины вы не найдете ни одного этнического украинца сейчас....
Но малоросню это не парит...
Малоросню научили что национальностьнеимеетзначенияльшьбычеловекбылхорошим...
федералізаціїдерибану країни.
Любой нарколог скажет вам, что там за коктейль!
https://www.youtube.com/watch?v=vnMRoluoIZ4
Поймите, зеленые идиоты, пока рыфляндия не получает по зубам, она офигенная. Дали 3,14 скулит.
Кстати, там сильно трабл между МО и РГ (росгвардия).
Смотрим. Попкорн в руки.
ПЭРЭМОГА!
Пора снимать санкции с паРаши - ведь мы адин нарот...
Какие в жопу кампрамисы?
Условие Путина - впихнуть ОРДЛО в Украину с правом вето на вступление ЕС-НАТО.
Сближаем, тваю мать, пазицыи?
Разъясняем - Россия не брала "паузу для обдумывания предложений". Россия не готовит новые предложения".Россия открытым текстом послала вашего Ермака и Резника далеко-далеко. Россия не вернется к переговорам пока вы не приползете к ней на коленях с "особым статуcом Донбаса" в зубах. Но и это ерунда.
Беда в том, что ставить вас на колени будет Германия и Франция - вот это и есть итог "дипломатии Ермака-Зеленского". https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Немає вам віри
- Російський народ оголошений державотворчим в РФ.
- Заклик до "відчуження" будь-яких територій РФ стане антиконституційним.
АНАЛОГІЧНО приймаеться зміна до Конституціїї і в Україні!!!!!
- Українці е державотворчими в Україні .
- Заклик до "відчуження" будь-яких територій України е антиконституційним. !!!!
К%рапка
Штати реально напружилися з приводу замовлених атак талібів в Афганістані. Готується пакет суперсерйозних санкцій на «відповідальних осіб», в тому числі на головного ..уйла.
На тлі чуток про нові санкції навіть обвалився попит на російські облігації.
Справа шириться і множиться.
На найближчий час заплановано чергове посилення експортного регулювання.
Точно будуть розширені обмеження експорту, реекспорту та внутрішніх переміщень технологій, які можуть бути використані у військових цілях. Це підшипники, напівпровідники, комп'ютери, телекомунікаційне обладнання, радіолокація, обладнання для виробництва двигунів і ін.
IPhone і Windows, «військовим» і всім з ними пов'язаними теж стануть недоступні. Використання будь-яких американських технологій буде заборонено, якщо це взагалі хоч якось пов'язано з обороною.
Установка, управління, обслуговування, ремонт, розвиток і виробництво військової техніки. Тобто навіть бухгалтерам, котрі вираховують грошове забезпечення умовних ракетників, нічого продавати не можна.
У всіх експортерів, які відправляють техніку в Росію, Китай і Венесуелу тепер вимагатимуть спецліцензію.
Щоб витягнутий з квадрокоптера чіп можна було поставити в якусь «Сатану» або «Тополь». Крім рашки, заборона торкнеться ще й Китаю з Венесуелою.
,
И шото пока не очень...
" РФ может пойти на компромиссы по вопросам обмена пленными, режима прекращения огня, разминирования и открытия КПВВ,"....
ЗАЧЕМ?
ЗАЧЕМ Расии эти компромиссы, из гуманности?
ОЧЕНЬ интересное вью с Венедиктовым......который мастерски отмазывает путина,поэтому счет 0 - 1 в пользу Вени))))