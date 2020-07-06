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"Вы все пожалеете об этом, сука, п#дарасы, бл#дь!" - полиция задержала в Киеве двух мужчин, устроивших драку со стрельбой. ВИДЕО

В Подольском районе столицы граждане устроили драку со стрельбой, в результате чего патрульные задержали двух мужчин. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом сообщает патрульная полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, около 5 часов утра, патрульные получили вызов на улицу Константиновскую. Очевидцы утверждали, что возле кинотеатра "Жовтень" происходит драка со стрельбой.

Уже через несколько минут автопатруль прибыл на место происшествия. Предварительно инспекторы выяснили, что между компаниями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин избили других, угрожали и стреляли из пистолета.

Во время общения с копами указанные мужчины вели себя агрессивно, требования патрульных игнорировали и пытались затеять драку.

Вы все пожалеете об этом, сука, п#дарасы, бл#дь! - полиция задержала в Киеве двух мужчин, устроивших драку со стрельбой 01

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Патрульным пришлось задержать граждан с применением физической силы и наручников. На одного из них инспекторы составили протоколы по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) и постановление по ч. 1 ст. 178 (Распитие алкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для оказания правовой квалификации действий граждан.

Вы все пожалеете об этом, сука, п#дарасы, бл#дь! - полиция задержала в Киеве двух мужчин, устроивших драку со стрельбой 02

Киев (25580) Нацполиция (16498) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+23
я хочу для себя лично и для своих детей настоящее правовое полицейское государство как в Синрапуре.. что бы нарушить закон боялась и полиция, и дворовое быдло, которое живет по жизни под девизом "мне на все по%%й!".. что бы за брошенный на дорогу окурок, прилетал штраф 100 баксов.. что бы поссать в лифте, означало получить штраф в 500 баксов..
что бы украсть у Армии один литр бензина/соляры, означало 10 кратное возмещение и позор на в общедоступном электронном реестре корыстных преступлений..
что бы украсть у Армии тонну соляры, означало пять лет (без право на УДО) на зоне и 20 кратное возмещение украденного..
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06.07.2020 11:22
+17
Шрек ну ты просто изверг. Нельзя так. Не подходит наш менталитет для такого.
Мечта украинца о нормальной стране это одновременно расстрелы коррупционеров и кум который все решает.
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06.07.2020 11:48
+15
Там альтернатива є - або штраф 100 баксів за бичок, або кілька ударів палкою по спині, якщо 100 баксів нема!

І так, поліцейська держава для мене - це коли поліція ввічлива до гідних вихованих громадян, але при цьому жорстко і нещадно пи...дить бидло, гопоту і алкашню з нариками!
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06.07.2020 11:30
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Его крики просто музыка для моих ушей.
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06.07.2020 11:13 Ответить
Обидные для себя подробности Паниковский и Балаганов, не сговариваясь, опускали, приводя взамен их большое количество деталей, рисующих в выгодном свете их молодечество и расторопность.(с)
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06.07.2020 12:19 Ответить
Цікаві чувачки, бо прям біля Жовтня там райвідділ поліції...
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06.07.2020 11:16 Ответить
Дуже цікаві. Зачем таскать с собой более 25 патронов к травмату, когда для самозащиты достаточно иметь 1-2 обоймы.
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06.07.2020 12:11 Ответить
чудо, думаете що пишите? - достаточно иметь 1-2 обоймы. )) на фото Форт 12, обойма 12 набоїв, теоритично +1 в патроннику, тому за Вашою логікою, там саме скільки й було набоїв!
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06.07.2020 18:48 Ответить
Для тупых: драка со стрельбой! "Со стрельбой", - значит часть патронов отстреляли.
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09.07.2020 15:33 Ответить
для дуже тупого - на фото дві обойми й кількість набоїв відповідає двом повним обоймам! Які на КАДРІ! дятел! Рахувати вмієш і знати характеристики хоть якої зброї!
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09.07.2020 18:25 Ответить
Это же активисты BLM
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06.07.2020 11:17 Ответить
Bidlo Lives Matter?
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06.07.2020 11:26 Ответить
Bidlo Lives not Matter
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06.07.2020 11:55 Ответить
БДСМ
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06.07.2020 11:55 Ответить
я хочу для себя лично и для своих детей настоящее правовое полицейское государство как в Синрапуре.. что бы нарушить закон боялась и полиция, и дворовое быдло, которое живет по жизни под девизом "мне на все по%%й!".. что бы за брошенный на дорогу окурок, прилетал штраф 100 баксов.. что бы поссать в лифте, означало получить штраф в 500 баксов..
что бы украсть у Армии один литр бензина/соляры, означало 10 кратное возмещение и позор на в общедоступном электронном реестре корыстных преступлений..
что бы украсть у Армии тонну соляры, означало пять лет (без право на УДО) на зоне и 20 кратное возмещение украденного..
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06.07.2020 11:22 Ответить
А что делать с нацкорпусом?
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06.07.2020 11:29 Ответить
в первой строке своего коммента, я написал ".. как в Сингапуре"..
к сведению, в Сингапуре нет сепаров типа Кизячества Войска Донского, нет ублюдков Шария, нет вообще намека на сепаратизм.. и нет "Нацкорпуса".. он там, в Сингапурах, вообще не нужен.. Если ты патриот и у тебя зашкаливают гармоны, иди служи в армию и защищай Родину..
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06.07.2020 11:33 Ответить
Ясно.
Есть те, кому позволено всё и те, кому не позволено ничего.
Кто не прав, кто прав, а кто правее решать можешь только ты.
Тогда, получай то, что есть и не ной.
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06.07.2020 12:05 Ответить
а ты из каких будешь?
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06.07.2020 12:22 Ответить
Ты тоже не ной.
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06.07.2020 12:53 Ответить
Там альтернатива є - або штраф 100 баксів за бичок, або кілька ударів палкою по спині, якщо 100 баксів нема!

І так, поліцейська держава для мене - це коли поліція ввічлива до гідних вихованих громадян, але при цьому жорстко і нещадно пи...дить бидло, гопоту і алкашню з нариками!
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06.07.2020 11:30 Ответить
+100% к карме!
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06.07.2020 11:34 Ответить
А мне нравится немецкая полиция, пока не нарушаешь их не видно, но стоит нарушить общественный порядок, ОП-ПА они уже здесь, ну а далее по всей строгости.
Мне нравится немецкий порядок во всем.
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06.07.2020 11:38 Ответить
Ага, недавно було відео про москаля без маски в німецькому маркеті... І так, поліцейські були ввічливими, поки москаль бикувати не почав!
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06.07.2020 11:40 Ответить
А ты не видел видео из киевского метро, как два полицейских заламывали руки девушке за аналогичное "преступление"?
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06.07.2020 12:07 Ответить
А что - если ты девушка, то можешь нарушать закон? Маска стоит 6 грн, продаются они на каждом углу. А хочется побыковать - получай как бычара.
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06.07.2020 17:59 Ответить
и правильно делали, есть такие "девушки" которых не грех и ногами пи...дить.
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07.07.2020 02:04 Ответить
Видео с кацапских сайтов или немецких?
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06.07.2020 12:38 Ответить
вы все выступаете за жёсткость, но, как только полиция начинает действовать жёстко, сразу же поднимаются визги - аааа...клятые мусара, геть авакова и т.д. ))
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06.07.2020 13:16 Ответить
Я виступаю за жорсткіть до асоціальних елементів (бидло-гопів, тітушок, алкашні, нариків), але за ввічливість до добропорядних громадян!
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06.07.2020 13:23 Ответить
а у них всех на лбу пишет "наркоман", или "добропорядочный гражданин"?
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06.07.2020 14:02 Ответить
А это по поведению.
"Не быкуй - и будешь цел" (С) Тимур Шаов
https://www.youtube.com/watch?v=qDct8Kxi5kM
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06.07.2020 17:46 Ответить
твоя проблема и наших мусоров (по другому просто не поворачивается язык сказать) в том, что под словосочетанием "действовать жестко" - ты и мусора понимают как действовать нарушая закон! вот и всё
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06.07.2020 15:09 Ответить
у меня нет проблем, и я ничего не понимаю, ни под каким словосочетанием. не фантазируй.
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06.07.2020 16:36 Ответить
А зарплаты ещё можно такие же?
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06.07.2020 11:40 Ответить
большие з/п нужно платить, и с них брать налоги.. тогда у пенсов будут достойные пенсии..
как в Сингапуре..
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06.07.2020 11:43 Ответить
Ну окей. Кстати ты в курсе что за слова даже на типа цензоре в Сингапуре например кацап, жид, бульбаш, жабоед и прочие ты поедешь отдыхать на нары?
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06.07.2020 11:50 Ответить
да знаю.. Смерть кацапам!.. и я готов.. приходи забирай меня в каталажку!
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06.07.2020 11:57 Ответить
Та не сейчас, а вот тогда когда твоя мечта судится)))
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06.07.2020 12:02 Ответить
Шрек ну ты просто изверг. Нельзя так. Не подходит наш менталитет для такого.
Мечта украинца о нормальной стране это одновременно расстрелы коррупционеров и кум который все решает.
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06.07.2020 11:48 Ответить
это в точку!!!... но это нужно ломать и перенастраивать, иначе привитые нам поведенческие шаблоны "рускамирского болота и хамства" будут жить и мутировать..
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06.07.2020 11:55 Ответить
От тут, на жаль, ти правий... Сам з таким зіткнувся... Хмирь один все "за справедливість" виступав, а коли сам "вляпався", то став від адвоката вимагать віднести "конверт" судді. Той відмовився... Ну і "борцун" ні до чого кращого не додумався, як поскаржиться в колегію адвокатів, що той "відмовляється від захисту під надуманими підставами...". "Шкандаль" був голосний...
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06.07.2020 14:11 Ответить
здесь такого не будет никогда
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06.07.2020 13:13 Ответить
Жаль ,что танки не продают и ЗУ-23..А так всё путём.Больше оружия на руки выдавать.!
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06.07.2020 11:24 Ответить
А чому не склали протокол за незаконне володіння зброєю? На фото ж ніби не травмат, судячи по кулях... Чи це хтось із "блатних" з дозволом на короткоствол?
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06.07.2020 11:26 Ответить
Судячи по кулях як раз травмат.
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06.07.2020 11:32 Ответить
Так в травмата кулі в гільзах мають чорні бути...
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06.07.2020 11:32 Ответить
Есть и серые
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06.07.2020 11:36 Ответить
Ну так может они там и черные.
На патроне травмата сбоку пулю не видно, она внутри, надо с торца смотреть.
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06.07.2020 12:33 Ответить
по-моему, все-таки травмат. но фото не очень.
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06.07.2020 11:35 Ответить
думаю шо дозволами там и не пахнет...
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06.07.2020 11:46 Ответить
А ведь учитывая реалии в Украине,они могут быть и правы.Может быть как они говорят.
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06.07.2020 11:27 Ответить
Вождения пьяным запрещено и преследуется,а как на счёт ношения пьяным?
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06.07.2020 11:40 Ответить
в стАлице это норма...
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06.07.2020 11:43 Ответить
Да, в масквабаде стреляют десятки раз на день.
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06.07.2020 12:19 Ответить
превратили Киев в помойную яму...раньше киевляне ипашили приезжих, а теперь приезжее быдло загнало местных "за гребинку "....
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06.07.2020 11:42 Ответить
Потому что быдла в Киев понаехало немерянно
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07.07.2020 07:45 Ответить
Ну постреляли хлопцы,большое дело?в Киеве это можно делать,паршивинский и его адвокаты разрешили.
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06.07.2020 11:49 Ответить
Вспомнилось такое же лежащее тело в наручниках, десять минут назад разгонял пляж с топориком в руках.
- я тебя запомнил, и тебя запомнил, и вас двоих запомнил, вы пожалеете, что я вас запомнил.
- мужчина ваше имя?
- не помню.
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06.07.2020 11:56 Ответить
оператор, что бы кушал суп вилкой!!
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06.07.2020 12:37 Ответить
А можливо це дуелянти.Як ще вияснити відносини тонким мистецьким натурам,як не пострілятись.🙂
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06.07.2020 14:19 Ответить
Чому я кругом чую це собаче рюсске гавкання?!
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06.07.2020 15:30 Ответить
Тело похоже рузке.
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06.07.2020 18:11 Ответить
По говорю слышно что это где то на рашке.
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06.07.2020 18:13 Ответить
Мужик - кремень, а оператор- олень!
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06.07.2020 20:09 Ответить
 
 