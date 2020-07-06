"Вы все пожалеете об этом, сука, п#дарасы, бл#дь!" - полиция задержала в Киеве двух мужчин, устроивших драку со стрельбой. ВИДЕО
В Подольском районе столицы граждане устроили драку со стрельбой, в результате чего патрульные задержали двух мужчин. Внимание! Ненормативная лексика!
Об этом сообщает патрульная полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня, около 5 часов утра, патрульные получили вызов на улицу Константиновскую. Очевидцы утверждали, что возле кинотеатра "Жовтень" происходит драка со стрельбой.
Уже через несколько минут автопатруль прибыл на место происшествия. Предварительно инспекторы выяснили, что между компаниями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин избили других, угрожали и стреляли из пистолета.
Во время общения с копами указанные мужчины вели себя агрессивно, требования патрульных игнорировали и пытались затеять драку.
Патрульным пришлось задержать граждан с применением физической силы и наручников. На одного из них инспекторы составили протоколы по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) и постановление по ч. 1 ст. 178 (Распитие алкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для оказания правовой квалификации действий граждан.
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что бы украсть у Армии один литр бензина/соляры, означало 10 кратное возмещение и позор на в общедоступном электронном реестре корыстных преступлений..
что бы украсть у Армии тонну соляры, означало пять лет (без право на УДО) на зоне и 20 кратное возмещение украденного..
к сведению, в Сингапуре нет сепаров типа Кизячества Войска Донского, нет ублюдков Шария, нет вообще намека на сепаратизм.. и нет "Нацкорпуса".. он там, в Сингапурах, вообще не нужен.. Если ты патриот и у тебя зашкаливают гармоны, иди служи в армию и защищай Родину..
Есть те, кому позволено всё и те, кому не позволено ничего.
Кто не прав, кто прав, а кто правее решать можешь только ты.
Тогда, получай то, что есть и не ной.
І так, поліцейська держава для мене - це коли поліція ввічлива до гідних вихованих громадян, але при цьому жорстко і нещадно пи...дить бидло, гопоту і алкашню з нариками!
Мне нравится немецкий порядок во всем.
"Не быкуй - и будешь цел" (С) Тимур Шаов
https://www.youtube.com/watch?v=qDct8Kxi5kM
как в Сингапуре..
Мечта украинца о нормальной стране это одновременно расстрелы коррупционеров и кум который все решает.
На патроне травмата сбоку пулю не видно, она внутри, надо с торца смотреть.
- я тебя запомнил, и тебя запомнил, и вас двоих запомнил, вы пожалеете, что я вас запомнил.
- мужчина ваше имя?
- не помню.