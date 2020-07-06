"Вы все пожалеете об этом, сука, п#дарасы, бл#дь!" - полиция задержала в Киеве двух мужчин, устроивших драку со стрельбой. ВИДЕО

В Подольском районе столицы граждане устроили драку со стрельбой, в результате чего патрульные задержали двух мужчин. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом сообщает патрульная полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, около 5 часов утра, патрульные получили вызов на улицу Константиновскую. Очевидцы утверждали, что возле кинотеатра "Жовтень" происходит драка со стрельбой.

Уже через несколько минут автопатруль прибыл на место происшествия. Предварительно инспекторы выяснили, что между компаниями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин избили других, угрожали и стреляли из пистолета.

Во время общения с копами указанные мужчины вели себя агрессивно, требования патрульных игнорировали и пытались затеять драку.

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Патрульным пришлось задержать граждан с применением физической силы и наручников. На одного из них инспекторы составили протоколы по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) и постановление по ч. 1 ст. 178 (Распитие алкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для оказания правовой квалификации действий граждан.