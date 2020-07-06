Дело против Пашинского направлено в суд: "Закончился очередной этап фарса и фальсификации". ВИДЕО
Государственное бюро расследований, завершив расследование уголовного производства против экс-народного депутата Сергея Пашинского, 3 июля вручило ему обвинительный акт по делу о якобы нападении с применением оружия на жителя Киевской области Вячеслава Химикуса.
Как передает Цензор.НЕТ, комментируя это, Пашинский в Фейсбуке написал, что закончился "очередной этап фарса и фальсификации ГБР" против него в так называемом "деле Химикуса", а также подчеркнул, что "сфальсифицированные уголовные дела против политических оппонентов являются фирменным знаком ЗеВласти.
Как сообщил Цензор.НЕТ первый заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков, материалы уголовного производства с обвинительным актом направлены в суд.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что народный депутат обвиняется в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УК).
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Суд был не зеленский. Там нельзя было просто сажать. Нужно было время на расследование.
Но добром эта гнида всеравно не кончит
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/04/9/7021886/ прошу обратить внимание на дату, офуеть как патриотично!
Пашинский родину не предавал и не сбегал в расею, в отличие от портнова.
От суда тоже ни разу не прятался
Шпионам и предателям украинские ордена не положены.
(потом когда тупо по штанах Химикуса стало ясно шо Пашка не лежал...)
ээээ, ой , ну ладно, не падал я, но ОН САМ НАПАЛ!11111 кто не верит - я того фирму рекетировал!!!11
ВЛАДА в УКРАЇНІ належить НАРОДУ А адміністрація та президент це ЛИШЕ тимчасові СЛУЖБОВЦІ на зряплаті
Но когда арест Пашинского приурочивают ко дню рождения кровавого карлика путенга, то Тут уже слова излишни.
Кто этому рад, тот такой же неприкрытый враг как и Куйло. Крапка
Скорее и на долго!