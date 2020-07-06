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Дело против Пашинского направлено в суд: "Закончился очередной этап фарса и фальсификации". ВИДЕО

Государственное бюро расследований, завершив расследование уголовного производства против экс-народного депутата Сергея Пашинского, 3 июля вручило ему обвинительный акт по делу о якобы нападении с применением оружия на жителя Киевской области Вячеслава Химикуса.

Как передает Цензор.НЕТ, комментируя это, Пашинский в Фейсбуке написал, что закончился "очередной этап фарса и фальсификации ГБР" против него в так называемом "деле Химикуса", а также подчеркнул, что "сфальсифицированные уголовные дела против политических оппонентов являются фирменным знаком ЗеВласти.

Как сообщил Цензор.НЕТ первый заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков, материалы уголовного производства с обвинительным актом направлены в суд.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что народный депутат обвиняется в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УК).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР завершило следствие в деле Пашинского. Адвокат заявил, что подозрение экс-нардепу прямо противоречит доказательствам

Автор: 

Пашинский Сергей (756) ГБР (3005) Химикус Вячеслав (25) Бабиков Александр (76)


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Топ комментарии
+18
Помню тут зеля говорил, - мол, сходите на улицу и спросите 100 человек - виновен или нет. Теперь, по тому же методу, можна спросить про дерьмака, крадуцкого да и самого зелю
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06.07.2020 12:55
+17
По кацапотелевизору рассказывали - это для ваты неоспоримый факт.
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06.07.2020 13:06
+16
Это всё за что можно осудить Пашинского? Самооборона?

Сказал Зеленский - "Спросите 100 человек на улице, кто такой Пашинский и все скажут - бандит", значит мнение Верховного Потерпевшего однозначно понятно, и судить Пашинского будут исходя из этого мнения.
А когда Коломойского судить будут? "Спросите 100 человек на улице, кто такой"... Коломойский - и что все скажут?
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06.07.2020 13:04
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А ты дай, интересно
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06.07.2020 16:22 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/19/7215485/ стыдно диду
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06.07.2020 16:24 Ответить
Мне-то чего должно быть стыдно? Мне только очень жаль , что эту падлу , расейского агента, который в расее же и отсиживался, воремя не посадили.
Суд был не зеленский. Там нельзя было просто сажать. Нужно было время на расследование.
Но добром эта гнида всеравно не кончит
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06.07.2020 17:32 Ответить
я не отрицаю что портнов гнида, еще какая! НО! Пашинский гнида в квадрате, нет в кубе! Только влез в вишиванку и звиздел патриотические речи.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/04/9/7021886/ прошу обратить внимание на дату, офуеть как патриотично!
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06.07.2020 18:38 Ответить
Кубее нет гниды чем Портнов
Пашинский родину не предавал и не сбегал в расею, в отличие от портнова.
От суда тоже ни разу не прятался
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06.07.2020 19:28 Ответить
портнову орден, если хоть одну свыноту посадит
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06.07.2020 17:21 Ответить
Портнов получит орден, только расейский. Если успеет убежать. Как оно драпало с Януковичем.
Шпионам и предателям украинские ордена не положены.
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06.07.2020 17:26 Ответить
Після того, як слідчі ДБР під час обшуків вилучили із зенітних ракетних бригад Повітряних сил ЗС України НВЧ прилади (клістрони), я вже нічому не дивуюся. Беззаперечно, кримінальна справа проти Сергія Пашинського - політична, вигодовувачами якої є колаборант "портнов" та російські ФСБшники...
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06.07.2020 15:46 Ответить
Рожа у Пашинского на редкость противная, но это не повод для предъявления обвинения!
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06.07.2020 16:17 Ответить
Ну, если судить по рожам, так половину депутанов выгонять надо.
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06.07.2020 16:23 Ответить
А если еще и обсудить рожу Химикуса, то ночью кошммары будут снится
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06.07.2020 16:25 Ответить
На месте тех двоих кого обсерает Пашка, я бы ему в рожу дал скрины с его же ФБ - сразу после инцидента высрал: я культурно попросил, а он меня бутылкой - на черт, вот и фото головы есть, да не кот поцарапал, а на бутылку посадили, ой, так я вот лежу, помираю и из последних сил выстрелил в воздух, а потом в хулигана.
(потом когда тупо по штанах Химикуса стало ясно шо Пашка не лежал...)

ээээ, ой , ну ладно, не падал я, но ОН САМ НАПАЛ!11111 кто не верит - я того фирму рекетировал!!!11
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06.07.2020 16:27 Ответить
Скільки можна дивитись на цей цирк? Влада біситься, нехтує законом, робить що хоче. Причепилися до Пашинського. Було б за що... Справа провальна, як і теперішня влада.
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06.07.2020 16:57 Ответить
Судья вовк, ти?
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06.07.2020 19:50 Ответить
Влада ТА службовці-адмінісрація це ДВІ ну дуже ВЕЛИКІ різниці
ВЛАДА в УКРАЇНІ належить НАРОДУ А адміністрація та президент це ЛИШЕ тимчасові СЛУЖБОВЦІ на зряплаті
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07.07.2020 06:37 Ответить
Написать ЯКОБЫ НАПАДЕНИЕ можно или за деньги или нужно быть дебилом . Сегодня на ЦЕНЗОРЕ было видео как за такой же проступок полиция скрутила стрелка и мордой в асфальт . Чем тварь Пашинский лучше .
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06.07.2020 17:08 Ответить
Зелені злодії прямо на цирлах виконують Постанову Уряду РФ відносно С.Пашинського (та ін.)
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06.07.2020 17:18 Ответить
Так тут вон не стесняясь какая то мразь https://censor.net/user/465707 готова предалям ордена раздаваьть
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06.07.2020 17:28 Ответить
Все бы можно было обсуждать - кто более в чем виноват.
Но когда арест Пашинского приурочивают ко дню рождения кровавого карлика путенга, то Тут уже слова излишни.
Кто этому рад, тот такой же неприкрытый враг как и Куйло. Крапка
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06.07.2020 17:46 Ответить
Что можно сказать- превратности судьбы в "правовом государстве".
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06.07.2020 19:56 Ответить
Лучше бы Пашинский со своим пистолетом в то время на концерт 95 квартала сходил.
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06.07.2020 20:03 Ответить
А матом никто не ругался
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07.07.2020 04:06 Ответить
Пашинского в тюрьму!
Скорее и на долго!
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07.07.2020 06:33 Ответить
Рыготварей, и шариевцев, вешать без суда и следствия!!!
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07.07.2020 08:13 Ответить
Там Фирташ регулярно обогащается, начальник твоего Голобородька...
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07.07.2020 12:20 Ответить
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