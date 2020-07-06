Дело против Пашинского направлено в суд: "Закончился очередной этап фарса и фальсификации". ВИДЕО

Государственное бюро расследований, завершив расследование уголовного производства против экс-народного депутата Сергея Пашинского, 3 июля вручило ему обвинительный акт по делу о якобы нападении с применением оружия на жителя Киевской области Вячеслава Химикуса.

Как передает Цензор.НЕТ, комментируя это, Пашинский в Фейсбуке написал, что закончился "очередной этап фарса и фальсификации ГБР" против него в так называемом "деле Химикуса", а также подчеркнул, что "сфальсифицированные уголовные дела против политических оппонентов являются фирменным знаком ЗеВласти.

Как сообщил Цензор.НЕТ первый заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков, материалы уголовного производства с обвинительным актом направлены в суд.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что народный депутат обвиняется в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УК).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР завершило следствие в деле Пашинского. Адвокат заявил, что подозрение экс-нардепу прямо противоречит доказательствам